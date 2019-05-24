 التخطي إلى المحتوى

“ترقب” نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس عبر assiut.moe.gov.eg “قريبا”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
“ترقب” نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس عبر assiut.moe.gov.eg “قريبا”

نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، أيام قليلة وسوف يتزايد البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن الفصل الدراسي الثاني حيث شرفت امتحانات الشهادة الاعدادية على الإنتهاء في محافظة أسيوط بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وهى إدارات (منفلوط والقوصية وديروط والغنايم وساحل سليم والفتح والبداري وأسيوط) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى، وحسب تصريحات الطلاب وأولياء الأمور فإن جميع الأسئلة جاءت مناسبة لجميع مستويات الطلاب وجاءت من داخل المقررات الدراسية والكتاب الوزاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه عقب انتهاء الامتحانات التحريرية في جميع المدارس بمحافظة أسيوط سوف تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل مراكز التصحيح في المحافظة، كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على لسان مدير المديرية أن أعمال الكنترول سوف تبدأ على الفور من الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات، وعقب إنتهاء هذه الأعمال سوف تبدأ مباشرة الأعمال الختامية وإعداد كشوف الطلاب تمهيدا لعرض النتيجة على السيد محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2019 الترم الأول
نتيجة الاعدادية اسيوط 2019 الترم الثاني

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سوف تكون متاحة على بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الرابط التالي وذلك فور اعتماد النتيجة:-

حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس متابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2019 عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 75%.

أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية بأسيوط، النتيجة لم تظهر بعد وسوف نقوم بتوفير رابط للنتيجة فور إتاحتها، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: ابانوب مرقص وديع بطرس
      رقم الجلوس: 29303
      اسم المدرسة: الجامعه الموحده الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 27.5
      لغة انجليزية 4.5
      رياضيات 13.5
      دراسات اجتماعية 8
      علوم 12
      مجموع 65.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 4

    1. الاسم: اسراء محمد ابوزيد سيد
      رقم الجلوس: 32810
      اسم المدرسة: درنكه الاعداديه الجديده بنات
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 18
      رياضيات 10.5
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 10.5
      مجموع 96
      دين 13.5
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: شهد حماده محمد علي
      رقم الجلوس: 33976
      اسم المدرسة: موشا الاعداديه الجديده
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 29.5
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 135.5
      دين 19.5
      كمبيوتر 8

    1. الاسم: محمد محمود حمدي محمد
      رقم الجلوس: 1223
      اسم المدرسة: الشهيد محمود احمد محمد فهمي الاعداديه بنين بديروط الشريف
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      مجموع 137.5
      دين 19
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: ساره وجدى ليون كامل
      رقم الجلوس: 383
      اسم المدرسة: السلام لغات الخاصه
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      مجموع 138
      دين 15.5
      كمبيوتر 10

    1. الاسم: احمد خالد عبدالحميد عبدالله
      رقم الجلوس: 3835
      اسم المدرسة: الجيل الجديد للتعليم الاساسي بالعوامر
      الدرجات

      لغة عربية 21
      لغة انجليزية 6.5
      رياضيات 16.5
      دراسات اجتماعية 7
      علوم 16
      مجموع 67
      دين 13
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: رحمه يحى محمد علي
      رقم الجلوس: 15112
      اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات بالقوصيه
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 26.5
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      مجموع 133.5
      دين 19
      كمبيوتر 8.5

    1. الاسم: عبدالله حسني محمود عبدالجابر
      رقم الجلوس: 5003
      اسم المدرسة: الشهيد جعفر ماهر زياده الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 23.5
      لغة انجليزية 7
      رياضيات 22.5
      دراسات اجتماعية 13.5
      علوم 12.5
      مجموع 79
      دين 16
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: امل كمال محمود يونس
      رقم الجلوس: 42527
      اسم المدرسة: صدفا الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 18
      رياضيات 14.5
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 17
      مجموع 103.5
      دين 14
      كمبيوتر 8.5

    1. الاسم: حازم محمد معتمد عبدالسميع
      رقم الجلوس: 28807
      اسم المدرسة: السلام المتطوره الخاصه عربي
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18.5
      مجموع 136.5
      دين 15
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: حسام عبدالصبور عبدالراضى ا
      رقم الجلوس: 2559
      اسم المدرسة: ديروط الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 18.5
      رياضيات 17
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 12
      مجموع 92.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: عبد الله محمود زكريا دويدار
      رقم الجلوس: 4098
      اسم المدرسة: الملك فيصل بنين
      الدرجات

      لغة عربية 60.5
      لغة انجليزية 48.5
      رياضيات 49.5
      دراسات اجتماعية 35
      علوم 26
      المجموع 219.5
      دين 27.5
      كمبيوتر 17.5

    1. الاسم: دنيا بركات ابراهيم حسين
      رقم الجلوس: 8288
      اسم المدرسة: الحديثة الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 7
      رياضيات 17.5
      دراسات اجتماعية 11
      علوم 8.5
      المجموع 84
      دين 21
      كمبيوتر 13.5

    1. الاسم: ايمان محمود روزى عبد ا لرحمن خليل
      رقم الجلوس: 13554
      اسم المدرسة: الارشاد الإعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 77
      لغة انجليزية 57.5
      رياضيات 58.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 39.5
      المجموع 272.5
      دين 38
      كمبيوتر 20

    1. الاسم: محمد على احمد محمد على عويضه
      رقم الجلوس: 9142
      اسم المدرسة: عزيز المصرى الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 67.5
      لغة انجليزية 51.5
      رياضيات 51.5
      دراسات اجتماعية 38
      علوم 34
      المجموع 242.5
      دين 26
      كمبيوتر 18

    1. الاسم: عائشه عطيه عبدالله عبدالعاطى
      رقم الجلوس: 23290
      اسم المدرسة: ف. الصافي حميده ع
      الدرجات

      لغة عربية 58
      لغة انجليزية 34
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 24.5
      علوم 27
      المجموع 173.5
      دين 33
      كمبيوتر 14.5

  67. هدايه شحاتة جادالحق محمد. اسيوط ادارة القوصيه مدرسة بوق الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 12758 ارجو الرد والاهتمام

    رد

    1. الاسم: محمد عبد المقصود سعد شويل
      رقم الجلوس: 3002
      اسم المدرسة: طه حسين الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 68.5
      لغة انجليزية 51.5
      رياضيات 53
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 34
      المجموع 246.5
      دين 24.5
      كمبيوتر 15

    1. الاسم: محمد علاء محمد الطحان
      رقم الجلوس: 5018
      اسم المدرسة: منازل احمد محرم ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 31.5
      لغة انجليزية 9
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 18.5
      المجموع 105
      دين 17.5

  85. هدايه شحاتة جادالحق محمد رقم الجلوس 12758 مدرسة بوق الاعدادية المشتركة ادارة القوصيه التعليمية محافظة اسيوط ارجو التواصل

    رد

  90. اكتب تعليقك هنا…دينا حمدي أحمد محمد رقم الجلوس 47562 مدرسة المشايعة الاعدادية بنات إدارة الغنايم محافظة اسيوط

    رد

    3. الاسم: محمد احمد محمد قمح
      رقم الجلوس: 53371
      اسم المدرسة: سيف الدين الكاتب 0ع0
      الدرجات

      لغة عربية 71
      لغة انجليزية 49.5
      رياضيات 54
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 39
      المجموع 253
      دين 25
      كمبيوتر 10.5

    2. الاسم: محمد عيد احمد محمد
      رقم الجلوس: 16508
      اسم المدرسة: قصير العمارنه الاعداديه الجديده شرق النيل
      الدرجات

      لغة عربية 16.5
      لغة انجليزية 5
      رياضيات 18
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 15
      مجموع 71.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 6

  169. نتيجه محافظه اسيوط تالته اعداديه الترم الاول مدرسه الغريب الشامله الاعداديه امتا النتيجه الاسم ؟ نورا محمد فرغلي محمد ، رقم الجلوس ؟ 61800 حد يجبلي الدرجات الاسم اها و اسم المدرسه اها و رقم الجلوس اها حد يجبلي ونبي البتيجه

    رد

    1. الاسم: دعاء على محمد على
      رقم الجلوس: 15840
      اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 28.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 10
      هندسة 9.5
      رياضيات 19.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17
      المجموع 98.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: محمد يوسف على حفنى
      رقم الجلوس: 51346
      اسم المدرسة: عرب العطيات البحريه الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 28
      لغة انجليزية 15
      جبر 3.5
      هندسة 7.5
      رياضيات 11
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 11.5
      المجموع 79.5
      دين 12.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: شيماء خيرى سيد متولى
      رقم الجلوس: 44823
      اسم المدرسة: بني فيز الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 29.5
      لغة انجليزية 7.5
      جبر 12.5
      هندسة 2
      رياضيات 14.5
      دراسات اجتماعية 5
      علوم 11
      المجموع 67.5
      دين 9.5
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: شيماء احمد عثمان على
      رقم الجلوس: 66024
      اسم المدرسة: نجوع المعادي الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 28
      جبر 14.5
      هندسة 12
      رياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 19.5
      المجموع 133
      دين 19.5
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: رانيا علي ابراهيم علي
      رقم الجلوس: 55066
      اسم المدرسة: بنى زيد الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 13.5
      لغة انجليزية 5.5
      جبر 4
      هندسة 8
      رياضيات 12
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 12
      المجموع 55
      دين 5.5
      كمبيوتر 4

    1. الاسم: عبدالرحمن محمد عطا محمود
      رقم الجلوس: 50534
      اسم المدرسة: بنى محمد المراونه الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 5
      جبر 9
      هندسة 7.5
      رياضيات 16.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 12.5
      المجموع 84.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: برسوم ثروت جاد الرب جبره
      رقم الجلوس: 36137
      اسم المدرسة: موشا الاعداديه الجديده
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 30
      جبر 15
      هندسة 14.5
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      المجموع 138.5
      دين 16
      كمبيوتر 9

  211. عاوز اعرف نتيجتي بمحافظة اسيوط ادارة اسيوط التعليمية
    الاسم /بيتر كريم بشرى ابراهيم
    رقم الجلوس( ٣٠٥٢٢)

    رد

    1. مدرسه مدرسه عبد العواض محمود الاعداديه قريه جزيره المعادي محافظه اسيوط مركز منفلوط الترم الثاني

    1. النتيجة
      الاسم: عائشه ابوكريشه محمد ابوكريشه
      رقم الجلوس: 3002
      اسم المدرسة: 25 يناير الاعداديه المشتركه بديروط
      الدرجات

      لغة عربية 21.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 12.5
      هندسة 9
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 13.5
      المجموع 85.5
      دين 12
      كمبيوتر 5.5

    1. النتيجة
      الاسم: نورهان حسن محمد سليم
      رقم الجلوس: 5291
      اسم المدرسة: احمد حسانين الاعداديه المشتركه بقلانش
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 27.5
      جبر 14.5
      هندسة 12.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      المجموع 130.5
      دين 19
      كمبيوتر 4.5

    1. النتيجة
      الاسم: على سيد عبدالعال سيد
      رقم الجلوس: 44398
      اسم المدرسة: صدفا الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 27.5
      جبر 13.5
      هندسة 13.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      المجموع 129
      دين 15
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: ايمان محمد صالح محمود
      رقم الجلوس: 24494
      اسم المدرسة: الحواتكه الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 29.5
      جبر 13
      هندسة 12
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      المجموع 132
      دين 17.5
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: شيماء عدلي عبدالعزيز عبدالله
      رقم الجلوس: 6844
      اسم المدرسة: الشهيد سيد عبدالجواد الاعداديه المشتركه
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 29
      جبر 14
      هندسة 14.5
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 16
      المجموع 125.5
      دين 13.5
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: سناء على صابر ذكى
      رقم الجلوس: 21041
      اسم المدرسة: حامد محمود الاعداديه المشتركه ببني رافع
      الدرجات

      لغة عربية 22.5
      لغة انجليزية 9.5
      جبر 4.5
      هندسة 0.5
      رياضيات 5
      دراسات اجتماعية 8
      علوم 5
      المجموع 50
      دين 5
      كمبيوتر 4.5

    1. النتيجة
      الاسم: يسى مظهر شكري عياد
      رقم الجلوس: 45852
      اسم المدرسة: الدكتور زكى عبدالمتعال الاعداديه بنين بالدوير
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 21
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 15.5
      المجموع 116
      دين 14
      كمبيوتر 3.5

    1. النتيجة
      الاسم: اسلام جمال محمد عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 8661
      اسم المدرسة: هوى محمد الاعداديه المشتركه بنزله ضاهر
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 27
      جبر 14
      هندسة 15
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18
      المجموع 131.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 8

  247. فين النتيجة ال “بعد قليل” ظهرت ف القاهرة والجيزة “فين بقي بعد قليل” اعملو بكلمتكو حتي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكو

    رد

  258. يقولو بعد قليل بعد قليل بعد قليل لم تظهر اي نتائج من الصباح يقولو ذلك لم تظهر اي نتائج هي دايما ع طول محافظة اسيوط متاخره في كل حاجه ولم تتقدم ابدا النتائج ظهرت في كل محافظات وجه بحري الا الصعيد دايما متاخرين حسبي الله ونعم الوكيل

    رد

  266. عبدالله عربى عيد عبدالله 👁👀👁👀👁👀👁👀👁
    رقم الجلوس👁👀👁 11886
    محافظة أسيوط –إدارة القوصية 👁👀👁👀👁👀👁
    👁👀👁👀👁👀 قرية فزارة👁👀👁👀👁👀👁👀

    رد

  267. يعني حرام من أول اليوم وانتوا بتكتبوا النتيجه خلال دقائق وتعبتوا أعصابنا علي الفاضي طالما مش هتظهر بلاش القلق والتوتر ده

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.