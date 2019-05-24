نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، أيام قليلة وسوف يتزايد البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن الفصل الدراسي الثاني حيث شرفت امتحانات الشهادة الاعدادية على الإنتهاء في محافظة أسيوط بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وهى إدارات (منفلوط والقوصية وديروط والغنايم وساحل سليم والفتح والبداري وأسيوط) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى، وحسب تصريحات الطلاب وأولياء الأمور فإن جميع الأسئلة جاءت مناسبة لجميع مستويات الطلاب وجاءت من داخل المقررات الدراسية والكتاب الوزاري.
نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019
أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه عقب انتهاء الامتحانات التحريرية في جميع المدارس بمحافظة أسيوط سوف تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل مراكز التصحيح في المحافظة، كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على لسان مدير المديرية أن أعمال الكنترول سوف تبدأ على الفور من الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات، وعقب إنتهاء هذه الأعمال سوف تبدأ مباشرة الأعمال الختامية وإعداد كشوف الطلاب تمهيدا لعرض النتيجة على السيد محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط 2019
أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سوف تكون متاحة على بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الرابط التالي وذلك فور اعتماد النتيجة:-
حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس متابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2019 عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 75%.
أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية بأسيوط، النتيجة لم تظهر بعد وسوف نقوم بتوفير رابط للنتيجة فور إتاحتها، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
علاء احمد عيد رقم الجلوس . 26305
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة اسيوط
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة اسيوط
محمود عادل عبد الرحيم.اسيوط القوصيه نفسي انجح رقم الجلوس 12355. ياااااارب
الاسم هيثم عصام سعد قمصان 423محافظة اسيوط
الاسم هيثم عصام سعد قمصان 423
اﻻسم محمود قاسم رقم جلوسي 72
ان محمود قاسم محمود رقم جلوس 72 اريد النتيجه
رقيه عبد النبي رمضان بكر
الاسم/حاتم محمد كمال رقم الجلوس / 32661 محافظة اسيوظ
الاسم احمد حمدي محمود حسين رقم الجلوس 13 محافظة اسيوط
ماريا اشرف بسيط وهبه اسيوط 52428
نوهان محمد احمد علي رقم الجلوس 35098
اسراء حسين حسن 55357 الواسطى الاعداديه البنات باسيوط
عبد النبى اشرف عبدالنبى
2483
36239
رقم الجلوس
١٣٥٢١
هدي شعراوي ع بنات/اسيوط :رقم الجلوس “30695
الاسم /احمد فتحي عبد العزيز محمد المدرسة الاعدادى المهنية رقم الجلوس 1497
اسراء حسن ممد محمودالغنايم رقم اجلوس
احمد فتحي عبد العزيز محمد فرج مدرسة الاعدادى المهنية بديروط رقم الجلوس 1497 محافظة اسيوط
مريم ملاك زخارى
عاوز اعرف النتيجه الاسم اميره اشرف محمد صالح
يوسف محمد صلاح احمد رقم الجلوس 32804 مدرسة درنكة الاعدادية البحرية بنين
اميره عبدلله غني
الاسم/ نور الدين صلاح احمد احمد محمود
رقم الجلوس/46249
مدرسه/ فصول الاعدادي بمدرسة النهضه بالغنايم
الاسم ابانوب مرقص وديع رقم الجلوس 29303 محافظة اسيوط مرسة الجامعة الاعدادية الموحدة
الاسم: ابانوب مرقص وديع بطرس
رقم الجلوس: 29303
اسم المدرسة: الجامعه الموحده الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 4.5
رياضيات 13.5
دراسات اجتماعية 8
علوم 12
مجموع 65.5
دين 14.5
كمبيوتر 4
الاسم سهير مدحت عزمي رقم الجلوس ٣٩٤٢٤ اسم المدرسه الاعدادية القديمه المشتركه
إسراء محمد ابوزيد سيد
رقم الجلوس 32810
درنكة الإعدادية الجديدة بنات
الاسم: اسراء محمد ابوزيد سيد
رقم الجلوس: 32810
اسم المدرسة: درنكه الاعداديه الجديده بنات
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 18
رياضيات 10.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 10.5
مجموع 96
دين 13.5
كمبيوتر 6.5
محافظة اسيوط \الاسم شهد حمادة محمد على \رقم الجلوس 33976 ارجو الرد سريعا اليوم لو سمحتى
الاسم: شهد حماده محمد علي
رقم الجلوس: 33976
اسم المدرسة: موشا الاعداديه الجديده
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 135.5
دين 19.5
كمبيوتر 8
الاسم محمد حسام الدين عبد العليم محمود
رقم الجلوس ٥٤٧٣٢
محافظة أسيوط
اداره الفتح
١٢٢٣ اسيوط
الاسم: محمد محمود حمدي محمد
رقم الجلوس: 1223
اسم المدرسة: الشهيد محمود احمد محمد فهمي الاعداديه بنين بديروط الشريف
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 137.5
دين 19
كمبيوتر 9
زينب سالم عبدالرحيم سالم رقم الجلوس ٣٨٣ محافظه اسيوط
الاسم: ساره وجدى ليون كامل
رقم الجلوس: 383
اسم المدرسة: السلام لغات الخاصه
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 138
دين 15.5
كمبيوتر 10
نتيجه زينب سالم عبدالرحيم سالم مدرسة الفليو الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 3835 محافظة اسيوط
الاسم: احمد خالد عبدالحميد عبدالله
رقم الجلوس: 3835
اسم المدرسة: الجيل الجديد للتعليم الاساسي بالعوامر
الدرجات
لغة عربية 21
لغة انجليزية 6.5
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 7
علوم 16
مجموع 67
دين 13
كمبيوتر 5.5
الاسم رحمه يحي محمد رقم الجلوس ١٥١١٢ محافظه اسيوط
الاسم: رحمه يحى محمد علي
رقم الجلوس: 15112
اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات بالقوصيه
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 133.5
دين 19
كمبيوتر 8.5
اكتب تعليقك هنا…عايز اعرف نتيجه دليا محمود خليفه محمد
رقم الجلوس 64006
عبدالله حسنى محمود عبدالجابر 5003
الاسم: عبدالله حسني محمود عبدالجابر
رقم الجلوس: 5003
اسم المدرسة: الشهيد جعفر ماهر زياده الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 7
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 12.5
مجموع 79
دين 16
كمبيوتر 5.5
أمل كمال محمود
٤٢٥٢٧
الاسم: امل كمال محمود يونس
رقم الجلوس: 42527
اسم المدرسة: صدفا الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 18
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 17
مجموع 103.5
دين 14
كمبيوتر 8.5
عايزة اعرف نتيجه الطالب مدحت علاء الدين بخيت رقم الجلوس 43022
28807 اسيوط
رقم الجلوس 28807 اسيوط
الاسم: حازم محمد معتمد عبدالسميع
رقم الجلوس: 28807
اسم المدرسة: السلام المتطوره الخاصه عربي
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 136.5
دين 15
كمبيوتر 9
حسام عبدالصبور عبد الراضي رقم الجلوس 2559مدرسة ديروط الإعدادية بنين2019 اسيوط
الاسم: حسام عبدالصبور عبدالراضى ا
رقم الجلوس: 2559
اسم المدرسة: ديروط الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 17
دراسات اجتماعية 14
علوم 12
مجموع 92.5
دين 17.5
كمبيوتر 6
١٨٢٣ اسيوط ادارة ديروط مدرسة الشهيد احمد عبدالباقى ع بنات
قام محافظ اسيوط باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية منذ دقائق وجاري رفع النتيجة
هيثم عصام سعد قمصان ٤٢٣
مريم اشرف عبدالله راشد
١٨٢٣
مدرسة الشهيد احمد عبدالباقى ع بنات
محافظة اسيوط ادارة ديروط
محافظة أسيوط مركز ديروط قرية العوامر مدرسة جيل جديد
عايزة اعرف نتيجه الطالب
مدحت علاء الدين بخيت رقم الجلوس 43022
ايمان محي دين صلحين رقم جلوس 3779 مدرسة اجيل جديد مركز ديروط قرية العوامر
الاسم نورهان علي شحاتة رقم الجلوس 5o642
الإسم كريم خالد فرغلي أيوب
رقم الجلوس 25994
محافظة أسيوط
النتيجه هتظهر أمتي
انا علي وجية علي منقباد الاعدادية بنين باسيوط 25987
كريم خالد فرغلي أيوب
رقم جلوس 25994
محافظة أسيوط
رقمالجلوس ٤٨٠٤٧ بمحافظه اسيوط الاسم ناهد عبد الباسطعايزه اعرف النتيجه
رقم للجلوس427
اسيوط
رقم الجلوس ٤٣٤٤٤
الاسم محمد على محمد محمد
رقم الجلوس 74723
مدرسة الاعداديه بنين باسيوط
متي سوف يتم ظهور النتيجة اسيوط مزكو الفتح
الاسم .كيفن انطون روبيل محافظه .اسيوط رقم الجلوس.29441
الاسم ملك على عطيه عزتلي
رقم الجلوس ٨٠٠٣
محافظة اسيوط
اسراء عاطف محمد عبد الرحيم
رقم الجلوس:24881
تابع اسيوط
حسن محمد حسن
44147
رقم الجلوس 132 محافظة أسيوط
على محمد على هلال بماحفظة اسبوط رقم الجاوس رقم التلفون للرسايل 011592497424173
محمود عبد الرحيم زين
رقم الجلوس88
الاسم /هاجر محمد سيد محمد عمر
رقم الجلوس /٢٩٠١٤
المدرسه/الوليديه الاعداديه بنات
سوميه على مرعى عبد الله سلمان
٦٤٥١
الاء سرحان علي ٤٠٩٨ رقم الجلوس
الاسم: عبد الله محمود زكريا دويدار
رقم الجلوس: 4098
اسم المدرسة: الملك فيصل بنين
الدرجات
لغة عربية 60.5
لغة انجليزية 48.5
رياضيات 49.5
دراسات اجتماعية 35
علوم 26
المجموع 219.5
دين 27.5
كمبيوتر 17.5
ياري نتجية وبارك اﻷة
حسن عبدالله عطا علي
أدارة ديروط
رقم الجلوس8288
الاسم: دنيا بركات ابراهيم حسين
رقم الجلوس: 8288
اسم المدرسة: الحديثة الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 7
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 8.5
المجموع 84
دين 21
كمبيوتر 13.5
ناهدصلاح عبدالودود مدرسة احمد حسانىن المشتركة ديروط قلانش
معرفة النتيجة ١٣٥٥٤
رقم الجلوس
الاسم: ايمان محمود روزى عبد ا لرحمن خليل
رقم الجلوس: 13554
اسم المدرسة: الارشاد الإعدادية
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 57.5
رياضيات 58.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 39.5
المجموع 272.5
دين 38
كمبيوتر 20
9142
الاسم: محمد على احمد محمد على عويضه
رقم الجلوس: 9142
اسم المدرسة: عزيز المصرى الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 67.5
لغة انجليزية 51.5
رياضيات 51.5
دراسات اجتماعية 38
علوم 34
المجموع 242.5
دين 26
كمبيوتر 18
منكم لله اعصابي انهارة
منكوم لله انهارة اعصابي
رقم الجلوس 23290
الاسم: عائشه عطيه عبدالله عبدالعاطى
رقم الجلوس: 23290
اسم المدرسة: ف. الصافي حميده ع
الدرجات
لغة عربية 58
لغة انجليزية 34
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 24.5
علوم 27
المجموع 173.5
دين 33
كمبيوتر 14.5
هدايه شحاتة جادالحق محمد. اسيوط ادارة القوصيه مدرسة بوق الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 12758 ارجو الرد والاهتمام
عائشه
3002
الاسم: محمد عبد المقصود سعد شويل
رقم الجلوس: 3002
اسم المدرسة: طه حسين الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 68.5
لغة انجليزية 51.5
رياضيات 53
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 34
المجموع 246.5
دين 24.5
كمبيوتر 15
عائشه
3002
ابوكريشه
3002
رحاب صبري محمود احمد مدرسه الزهراء. الاعداديه بابوتيج رقم الجلوس 4024
الاسم؟شيماء محمد فاروق المحافظه؟اسيوط
الاسم هويدي حسن محفوظ …..إدارة اسيوط. ………رقم الجلوس 8319 …..مدرسة بني غالب الاعدادية المشتركة
خلف سليم
سحر وحيد ذكي محمد
5018
الاسم: محمد علاء محمد الطحان
رقم الجلوس: 5018
اسم المدرسة: منازل احمد محرم ع بنين
الدرجات
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 9
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 16
علوم 18.5
المجموع 105
دين 17.5
سحر وحيد ذكي محمد
ديروط 5018
سحر وحيد ذكي محمد
رقم الجلوس 5018
رقم الجلوس 55313
مريم ميلاد شوقي
مدرسه موشا الاعداديه الجديده
رقم الجلوس
36073
رقم الجلوس 11515
الاسم بسمة سيد محمود علي
اسيوط مدرسة الحمراء ع بنات العامة
رقم الجلوس 33689
الاسم دعاء اشرف عبد الحميد حسن
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني اسيوط 2018
محمد رجب فتحي
٦٥٢٠٢
البداري
رقم الجلوس 5632
محافظة اسيوط
نيرة جمال حسن رمضان
مدرسة الخياط الاعدادية
رقم جلوس 33562
ادارة اسيوط التعليمية
هدايه شحاتة جادالحق محمد رقم الجلوس 12758 مدرسة بوق الاعدادية المشتركة ادارة القوصيه التعليمية محافظة اسيوط ارجو التواصل
ناجح مجموعه الكلي
180.5
هدايه شحاتة جادالحق محمد .رقم الجلوس 12758 مدرسه بوق الاعدادية المشتركة .ادارة القوصيه التعليمية .محافظة اسيوط
اتمنا النجاح من الله
الاسم/هيثم محمدفوزى محمد
رقم الجلوس/2728
ديروط
اسلام ثابت.اسيوط. رقم الجلوس 55661
اسيوط مركز الفتح عرب مطير الاعدادية رقم الجلوس 56637
ندي هاني فتحي مركز ابنوب ٥٢٩٥٢
اكتب تعليقك هنا…دينا حمدي أحمد محمد رقم الجلوس 47562 مدرسة المشايعة الاعدادية بنات إدارة الغنايم محافظة اسيوط
اردينا ايمن صموئيل
اداره منفلوط
رقم الجلوس ٢٣٤٣١
اردينا ايمن صمؤئيل
رقم الجلوس ٢٣٤٣١
الإسم ايه محمد عبد المنعم عبد الرحيم
رقم الجلوس 20664
محافظة أسيوط
هدايه شحاتة جادالحق محمد .رقم الجلوس 12758 مدرسه بوق الاعدادية. ادارة القوصيه التعليمية .ارجو الاهتمام
هدايه شحاتة جادالحق محمد .رقم الجلوس 12758 مدرسه بوق الاعدادية. ادارة القوصيه التعليمية
مريانةخميس جرجس غطاس
هدايه شحاتة جادالحق محمد رقم الجلوس 12758 ادارة القوصيه التعليمية
هدايه شحاتة جادالحق محمد..رقم جلوس 12758 ادارة القوصيه
هدايه شحاتة جادالحق محمد رقم الجلوس 12758 ادارة القوصيه
رقم للجلوس 52772 اسيوط مركز ابنوب الرجاء الرد فى أسرع وقت
رقم الجلؤس 47553ؤالله كده حرام
ادارة الغنايم مدرسة المشايعه الاعداديه محافظة اسيوط يارب مجموع حلؤ اؤلا ثانؤي انشاء الله
عايزه النتيجه في اقرب وقت حرام محفظة اسيوط مدرسة المشايعه الاعداديه بنات ادارة الغنايم
اريد معرفة النتيجه ظهرت ام لا
الاسم: ساره ياسر عبد المنعم امين
رقم الجلوس :20535
هتظهر امتى
نتيجه الشهاده الاعداديه ترم ثان2018رقم حلوس51824
فؤاد عثمان حسن علي رقم الجلوس ٤٨٣٥٦
ندي هاني فتحي مدرسة الزهراء الاعدادية مركزابنوب رقم الحلوس ٥٢٩٥٢
رقم الجلوس ٦٩٩٨
محافظه أسيوط 4296
اسمي محمد محمود
رقم الجلوس ٢٧٠٢
من ديروط
الترم الثاني ٢٠١٨
اسيوط 19007
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ترم ثانى وشكرا
محافظه اسيوط إدارةالقوصية رقم الجلوس 14507
الاسم مصطفى احمد عبدالله
44453
أسيوط هاتظهر امتا احنا بنموت كل شويه رقم الجلوس١٥٦٧
اه والله دحنا كل 0يوم نفتح يقولويوم الثلائاء وشويه يقولو قريبا
رقم الجلوس26961 ادارة اسيوط التعليمية مدرسة بهيج الاعداديةالجديدة
الاسم:رائد لوقا زكى
رقم الجلوس:5184
الاسم:ناهد عرفات
24639
الرد بسرعة ارجو منكم فضلاً وليس امراً
الله المستعان اتمنا النجاح
رقم الجلوس 55500
رقم الجلوس 26629 محافظه اسيوط
كسها
064549
رقم.جلوسى.3582مركزدىروط.منارصابرعبداللة
الاسم: رامى يونس على على
رقم الجلوس: 49614
محافظة اسيوط
15002رقم جلوس أدهم غندور
القوصيه
14508إدارة القوصيه مدرسة الاعدادية بنات بعرب الجمعه
رقم الجلوس 14140 ادارة القوصيه
غاده فتحى ذكى اسيوط رقم الجلوس ٢٢٣٨٧
رقم الجلوس 14508إدارةالقوصيه
هل نتيجة الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي إدارة القوصيه ظهرت
محافظة اسيوط القوصية الصف الثالث الاعداديةمدرسة الشهداء الاعدادية بنين 2018
رقم الجلوس 14508
نتيجة الصف الثالث الاعدادى
محافظة اسيوط
رقم الجلوس 8597
اسماء ياسر ابوالوفا فنجرى
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه اسيوط 2018 هل ظهرت ام لا
لا لسه ماظهرتش وسوف نعلمكم بها عند اعلانها
نتيجة اعدادية اسيوط لم تظهر بعد وسوف نعلمك بالنتيجة عند ظهورها
29615
اتنشرت
الاسم : محمود محمد يسرى
رقم الجلوس : 13608
الاسم : أسماء منصورمنازع زكي
المدرسة: النيل الاعدادية بنات
بأسيوط مركز ابنوب
رقم الجلوس 512
نتيجة اعدادية اسيوط لم تظهر بعد وسوف نخبركم بها فور اعلانها
تابعنا وسوف نعلمك بالنتيجة عقب ظهورها
يوستينارفعت فهمى
محافظةاسيوط
اسماء على احمد رقم جلوسي 84535 محافظة اسيوط
مدرسة باقور اللعداديه المشتركة
رقم الجلوس 39377
رقم الجلوس ٦٥٠٣٠
والله يا صاحبي البرنامج ده برنس
الاء سرحان ٤٠٩٨
والله منور الدنيا
شكرا والله
تمما النجاح
خالد
تمه النجاح
مارينا كرم
المدرسه ام القصور التعليم الأساسي للبنات
رقم الجلوس. ٢٠٩٧٥
مارينا كرم
مدرسه ام القصور التعليم ا لاساس
اسيوط رقم الجلوس 30686 طة حنفى
النتيجة من فضلك
اسيوط رقم الجلوس 30686 طة حنفى
محمد حسين حسن حسين مركز ابنوب مدرسه بني محمد المراونه الاعداديه رقم الجلوس 71233
محمد حسين حسن حسين مركز ابنوب مدرسه بني محمد المراونه الاعداديه رقم الجلوس 71233
فادي سمير انور غالي
53371 يار
يت رقم الجلوس ده لو سمحتو
الاسم: محمد احمد محمد قمح
رقم الجلوس: 53371
اسم المدرسة: سيف الدين الكاتب 0ع0
الدرجات
لغة عربية 71
لغة انجليزية 49.5
رياضيات 54
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 39
المجموع 253
دين 25
كمبيوتر 10.5
محمد حسين حسن حسين محافظه اسيوط مركز ابنوب بني محمد المراونه الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 71233
أتمناها النجاح من الله الا سم مصطفى وليدمحمد عبدالعزيز
أتمناها من الله آلاسم مصطفى وليدمحمد عبدالعزيز
بطه رمضان عبد الستار محافظة اسيوط مركز ديروط مدرسة 25 يناير رقم الجلوس 2971
نتيجة الأعداديه كيرلس جمال سعودي توفيق مدرسه بنى طالب الاعداديه رقم ج ٥٩١٩٣
65302 النتيجه
محمد ابراهيم محمد حسين اسيوط البدارى
رقم الجلوس 7131
نتيجة الاعداديه اسيوطرقم الجلوس 027410
57561
انا محمد حمدي علي من اسيوط مركز صدفة رقم الجلوس 44199
الاسم : محمد مصطفي محمد عبد المعطي
رقم الجلوس: ٣٠٧٠٢ بمدىسه طه حنفي المليجي بنين
الاسم نورهان محمد عبد الحكيم
ثالثة اعدادي مهني
13893
رقم جلوس 16508
الاسم: محمد عيد احمد محمد
رقم الجلوس: 16508
اسم المدرسة: قصير العمارنه الاعداديه الجديده شرق النيل
الدرجات
لغة عربية 16.5
لغة انجليزية 5
رياضيات 18
دراسات اجتماعية 17
علوم 15
مجموع 71.5
دين 17.5
كمبيوتر 6
مدرسه المشايعه قبلي الاعداديه المشتركه.
رقم الجلوس/٤٧٤٦٣
٤٧٢٦٢
مركز الغنايم
عايزه النتيج ه رقم جلوسي ٤١٩١٨
نورهان عبدالرحمن محمدمحمد
رقم جلوسي 46527
صدفا/البربا
نتيجه محافظه اسيوط تالته اعداديه الترم الاول مدرسه الغريب الشامله الاعداديه امتا النتيجه الاسم ؟ نورا محمد فرغلي محمد ، رقم الجلوس ؟ 61800 حد يجبلي الدرجات الاسم اها و اسم المدرسه اها و رقم الجلوس اها حد يجبلي ونبي البتيجه
😂 😂 😂 😂 😂 البتيجه ياعره
دعاء علي محمد علي مدرسه مهران خلاف الاعدادى بالقوصيه رقم الجلوس 15840
الاسم: دعاء على محمد على
رقم الجلوس: 15840
اسم المدرسة: مهران خلاف الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 15
جبر 10
هندسة 9.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
المجموع 98.5
دين 15.5
كمبيوتر 6
رقم الجلوس ٧٠٨١٦
مدرسه الوليديه بنات باسيوط
رقم الجلوس 51346
إدارة أبنوب
محافظة أسيوط
الاسم: محمد يوسف على حفنى
رقم الجلوس: 51346
اسم المدرسة: عرب العطيات البحريه الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 28
لغة انجليزية 15
جبر 3.5
هندسة 7.5
رياضيات 11
دراسات اجتماعية 14
علوم 11.5
المجموع 79.5
دين 12.5
كمبيوتر 6
رقم ال
جلوس44823
اسيوط مركز صدفا
الاسم: شيماء خيرى سيد متولى
رقم الجلوس: 44823
اسم المدرسة: بني فيز الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 7.5
جبر 12.5
هندسة 2
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 5
علوم 11
المجموع 67.5
دين 9.5
كمبيوتر 5
٦٦٠٢٤
اسيوط
الاسم: شيماء احمد عثمان على
رقم الجلوس: 66024
اسم المدرسة: نجوع المعادي الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 28
جبر 14.5
هندسة 12
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 19.5
المجموع 133
دين 19.5
كمبيوتر 9.5
محمد يوسف علي حفني محمد
محافظة أسيوط
إدارة أبنوب
رقم جلوس 51346
الاسم نبيلة باهر فكرى
المدراسه نجوع المعادى المشتركه
رقم الجلوس 55066
الاسم: رانيا علي ابراهيم علي
رقم الجلوس: 55066
اسم المدرسة: بنى زيد الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 13.5
لغة انجليزية 5.5
جبر 4
هندسة 8
رياضيات 12
دراسات اجتماعية 12
علوم 12
المجموع 55
دين 5.5
كمبيوتر 4
50534
الاسم: عبدالرحمن محمد عطا محمود
رقم الجلوس: 50534
اسم المدرسة: بنى محمد المراونه الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 5
جبر 9
هندسة 7.5
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 12.5
المجموع 84.5
دين 15.5
كمبيوتر 6
برسوم ثروت جادالرب
36137
باسيوط
الاسم: برسوم ثروت جاد الرب جبره
رقم الجلوس: 36137
اسم المدرسة: موشا الاعداديه الجديده
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 14.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
المجموع 138.5
دين 16
كمبيوتر 9
الاء سامى33960
46519 اسيوط
استعلام عن النتيجة
نهي محمود محمد رقم الجلوس 14636
الاسم ياسين علام فاروق منصور
مدرسة الخوالد الإعدادية المشتركة
رقم الجلوس:60960
الاسم احمد ايمن جابر 39734
٧٠٤٩٢
5519
محمد مدكور زناتي ٨٠١٣
شروق حسن محمد عواد رقم الجلوس ٤٧٥٧٥ باسيوط الغنايم
مصطفي طه حلمي ……..
محافظة اسيوط. ….
رقم الجلوس…8016
إسراء احمد ثابت محمد
رقم الجلوس 20648
مدرسة عبد العواض محمود
جزيرة المعابده
منفلوط
النتيجه فين
الاسم علياء عادل تونى على رقم الجلوس 32480 محافظه
اسيوط
رقم الجلوس 66787
محافظة اسيوط
مدرسة التصامن الاعدادية المشتركة
الاسم جرجس كمال عطية جاد
رقم الجلوس 259
محافظة اسيوط
34539 عمر مكرم الاْعداديه باْسيوط
5290
محمد طارق سعد محمود
رقم الجلوس 140
محافظة اسيوط
30952 اسيوط
اﻻسم .محمد رجب فتحي
رقم الجلوس 65202
مهابدى
أميره حسن احمد حسن
رقم الجلوس 12259
مدرسة الشيخ عون الله الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 8006
مايكل منتصر خلف نظير
رقم الجلوس 60478
رقم الجلوس 2123
ارجو الرد
عايزه اعرف نتيجه رقم جلوس 47943
انا من محافظة اسيوط
زينب ممدوح
رقم الجلوس : 40436
هاجر احمد
رقم الجلوس: 672
مادلين وجيه رمزي
22220
رقم الجلوس ٢٦٠٠
دنيا محمد سيد عبد العال
رقم الجلوس 40218
رقم الجلوس ١٦٨٩٩
34288
رقم الجلوس 21689
محمد أسامه محمد
رقم الجلوس 52306
إدارة أبنوب
عاوز اعرف نتيجتي بمحافظة اسيوط ادارة اسيوط التعليمية
الاسم /بيتر كريم بشرى ابراهيم
رقم الجلوس( ٣٠٥٢٢)
الاسم فاطمه عبد الله سيد عبد الصالحين
رقم الجلوس ٢٢٠١٢
محافظه اسيوط
محمد اسامه محمد
رقم الجلوس 52306
065287
30944
رقم الجلوس 11135
شهد خالد عبدالعاطي محمود
2208 ضروري ارجوك محافظة اسيوط
مدرسه مدرسه عبد العواض محمود الاعداديه قريه جزيره المعادي محافظه اسيوط مركز منفلوط الترم الثاني
حضرتك يجب كتب رقم الجلوس لنستطيع جلب النتيجة
الاسم سوسنا ملاك رمزى مختار
رقم الجلوس 4141
محافظه اسيوط مركز ديروط
اشرقت احمد شناوى جاد
محافظه اسيوط
رقم الجلوس :1018
اداره ديروط
33901
جاكلين طلعت حليم
ايمان جمال محمد شريف رقم الجلوس 31103
الاسم/داليا على عباس عبدالناصر
الاسم/رحاب مصطفى عبدالحفيظ
ياريت فوراً النتيجة
فين النتيجه رقم الجلوس 3002
النتيجة
الاسم: عائشه ابوكريشه محمد ابوكريشه
رقم الجلوس: 3002
اسم المدرسة: 25 يناير الاعداديه المشتركه بديروط
الدرجات
لغة عربية 21.5
لغة انجليزية 15
جبر 12.5
هندسة 9
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 13.5
المجموع 85.5
دين 12
كمبيوتر 5.5
رقم الجلوس 5291 محافظة اسيوط
النتيجة
الاسم: نورهان حسن محمد سليم
رقم الجلوس: 5291
اسم المدرسة: احمد حسانين الاعداديه المشتركه بقلانش
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 14.5
هندسة 12.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
المجموع 130.5
دين 19
كمبيوتر 4.5
علي سيد عبد العال سيد
مركز صدقا
رقم الجلوس:44398
النتيجة
الاسم: على سيد عبدالعال سيد
رقم الجلوس: 44398
اسم المدرسة: صدفا الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 27.5
جبر 13.5
هندسة 13.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
المجموع 129
دين 15
كمبيوتر 8.5
ادارة منفلوط التعليمية رقم الجلوس 24494
النتيجة
الاسم: ايمان محمد صالح محمود
رقم الجلوس: 24494
اسم المدرسة: الحواتكه الاعداديه بنات
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 29.5
جبر 13
هندسة 12
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
المجموع 132
دين 17.5
كمبيوتر 8.5
جريدة غير صادقة اسبوع وتقولو بعد قليل
النتيجه لم تظهر حتى الان
رقم جلوس ٦٨٤٤اسيوط ديروط
النتيجة
الاسم: شيماء عدلي عبدالعزيز عبدالله
رقم الجلوس: 6844
اسم المدرسة: الشهيد سيد عبدالجواد الاعداديه المشتركه
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 29
جبر 14
هندسة 14.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 16
المجموع 125.5
دين 13.5
كمبيوتر 6
سناء على صابر ذكى عيزة نتيجة المتحان الصف الثالث الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 21041
النتيجة
الاسم: سناء على صابر ذكى
رقم الجلوس: 21041
اسم المدرسة: حامد محمود الاعداديه المشتركه ببني رافع
الدرجات
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 9.5
جبر 4.5
هندسة 0.5
رياضيات 5
دراسات اجتماعية 8
علوم 5
المجموع 50
دين 5
كمبيوتر 4.5
الاسم / يسى مظهر شكرى
رقم الجلوس 45852
محافظه اسيوط
النتيجة
الاسم: يسى مظهر شكري عياد
رقم الجلوس: 45852
اسم المدرسة: الدكتور زكى عبدالمتعال الاعداديه بنين بالدوير
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 21
جبر 14.5
هندسة 14.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 16
علوم 15.5
المجموع 116
دين 14
كمبيوتر 3.5
الاسم / يسى مظهر شكرى
هتظهر امتة النتيجة
الا سم من زغلول
محافظة اسيوط
الاسم اسلام جمال محمد عبد العزيز رقم الجلوس8661
النتيجة
الاسم: اسلام جمال محمد عبدالعزيز
رقم الجلوس: 8661
اسم المدرسة: هوى محمد الاعداديه المشتركه بنزله ضاهر
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 27
جبر 14
هندسة 15
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
المجموع 131.5
دين 14.5
كمبيوتر 8
رقم الجلوس 3
1305
انته هتهر النتيجه بقا
بعد قليل ومن يومين بعد قليل
فرحه عبد المحسن رقم الجلوس5025
النتيجه ميته ؟؟ كل شويه بعد قليل
يا رب المجموع بتاعى يكون من 90%الى95%
ليه كل التاخير ده
رقم جلوسى ١٩٥٩٢ ورقم جلوس اختى ١٩٦١٠
ايه محمد محمود عبدالله
رقم الجلوس ٢٠١١٧
اريد اعرف نتيجتي
فين ده اللي هتظهر بعد قليل من مبارح مكتوب بعد قليل
فين النتيجة ال “بعد قليل” ظهرت ف القاهرة والجيزة “فين بقي بعد قليل” اعملو بكلمتكو حتي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكو
رقم جلوسى 16057
ا٣٧١٠٤
3094 صلاح محمد صلاح مركز ديروط مدرسة 25 يناير
ها تظهر أمتى
ij’iv gk/lkh
هتظهر امتى 😢😢😢
فين النتيجه دى الا هتظهر خلال ساعات
مدرسه منفلوط الاعداديه الجديده بنات 20200
حرم احنا على اعصابن منكم لله
محافظة اسيوط. مركز البدارى. رقم الجلوس ٠٦٥٠٣٠
الاسم ناصر سلمان محمد محمد ناصر محافظة اسيوط. مركز البدارى. رقم الجلوس ٠٦٥٠٣٠
يقولو بعد قليل بعد قليل بعد قليل لم تظهر اي نتائج من الصباح يقولو ذلك لم تظهر اي نتائج هي دايما ع طول محافظة اسيوط متاخره في كل حاجه ولم تتقدم ابدا النتائج ظهرت في كل محافظات وجه بحري الا الصعيد دايما متاخرين حسبي الله ونعم الوكيل
من إمبارح وحان متوتر جدا جدا ويقول عبد قليل
١٣٦٥١
ابراهيم خليفة عبدالرحمن بدوى
رقم الجلوس 40519
رانا امين
ذكرى امين رقم الجلوس 15566محافظة أسيوط إدارة القوصية
اداره اسيوط التعليمية
رقم الجلوس٣١٦٦٨
مدرسه الشهيد محمد صلاح إسماعيل (الجلاء ع سابقا)
فيلوباتير ثروت عيد سعيد اسيوط رقم الجلوس 34145
الاسم/فارس وحيد محمود
رقم الجلوس/48190
محافظه اسيوط
7526
عبدالله عربى عيد عبدالله 👁👀👁👀👁👀👁👀👁
رقم الجلوس👁👀👁 11886
محافظة أسيوط –إدارة القوصية 👁👀👁👀👁👀👁
👁👀👁👀👁👀 قرية فزارة👁👀👁👀👁👀👁👀
يعني حرام من أول اليوم وانتوا بتكتبوا النتيجه خلال دقائق وتعبتوا أعصابنا علي الفاضي طالما مش هتظهر بلاش القلق والتوتر ده
الله ياعليم
فيلوباتير ثروت عيد سعيد اسيوط. ٣٢١٤٥
هتظهر امتى بقا
027300 انتمن النجاج
مرىم مصطفى احمد ابراهىم
رقم الجلوس 30944
ادارة اسىوط التعلىمىة
فيلوباتير ثروت عيد 32145 اسيوط
32145
34145
محمد سامح عبدالحميد 4251
شهدزارع فرغلى ورقم الجلوس هو٣٢٩١٠ محافظ اسىوط
متى سوف تظهر
رقم الجلوس 7564 اسيوط
لتظهر امتي
بكرا بالكتير
محافظه اسيوط رقم الجلوس 66966
اتمني النجاح من الله
رقم الجلوس ٤٧١٠٠
48148
الاسم هدى عارف عبد النظير
رقم الجلوس٤٠٣٥
اداره ديروط
الاسم/ امير عماد سعد مهنى
15692
النتيجة لم تظهر حتى الآن وبمجرد اعتمادها سوف نعلمكم بها
عبدالرحمن حلمي محمد عبد العزيز
رقم الجلوس/ 32853
محافظة اسيوط
اسيؤط
الاسم/شيرين محمود عبد الرسول احمد
رقم الجلوس/28482
محافظة اسيوط
اتمنا النجاح من الله
الاسم-عبدالحمن امين حسين
رقم الجلوس 28165
محافظة اسيوط