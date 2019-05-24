موقع الأزهر التعليمي- سجل بياناتك واعرف نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 لجميع الصفوف

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الإعدادي الأزهري، بمجرد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من أعمال الكنترول واعتمادها من جانب شيخ الأزهر، ولهذا سنرصد في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الأزهر 2019 الترم الثاني.
نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019
حيث تجدر الإشارة إلى أنه جميع طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، قد انتهوا من أداء الامتحانات الترم الثاني على مستوي جميع المحافظات، كما يشار إلى أن أعمال التصحيح لامتحانات الأزهرية قد بدأت خلال اليوميين الحالين من أجل إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم عبر موقع الأزهر التعليمي فور اعتمادها.
موقع الأزهر التعليمي
حيث يعد موقع الأزهر التعليمي هو الموقع الرسمي التي يتم فيه عرض جميع نتائج الشهادة الأزهرية 2019 لمرحلتيها الابتدائية والإعدادية فور اعتمادها من جانب شيخ الأزهر الشريف، والتي يتم عرضها عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع ورصد الدرجات.
- يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس الصف في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.
ويمكن لجميع الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018 الترم الثاني، من خلال إتباع الخطوات التالى :
- الدخول إلى موقع الأزهر التعليمي أو بوابة الأزهر التعليمية
- ومن ثم الضغط على زر نتائج الطلاب
- وبعد ذلك يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي التابع له
- ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك
- وبعد ذلك أضغط على عرض النتيجة
- لتظهر لك النتيجة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019
- حيث بدأت أعمال التصحيح لنتيجة الشهادة الإعدادية والأزهرية .
- من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 قريبا.
- كما سيتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 مع نتائج الإعدادي الأزهري.
- لا تزال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول والابتدائية مستمرة على مستوي جميع المحافظات.
- أكد الدكتور أحمد مصطفى عبد الحميد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه لا يوجد أي شكاوى من جانب الطلاب في امتحانات ابتدائية الأزهر الترم الأول 2019.
- لم يتم الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج الابتدائية الأزهرية والإعدادي الأزهري 2019 حتى الآن.
- محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب.
- لا نزال نترقب مع طلاب الابتدائي والإعدادي الأزهري لحظة إعلان نتائج الامتحانات.
- سيتم رفع نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية على موقع الأزهر التعليمي فور اعتمادها.
- من المتوقع إعلان نتيجة ابتدائية وإعدادية الأزهر على بوابة الأزهر التعليمية الأسبوع القادم.
- من المقرر الانتهاء من تصحيح نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 لجميع الصفوف، خلال الأسبوع القادم.
- أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتائج الابتدائية الأزهرية، رسميا يوم الخميس القادم على بوابة الأزهر الإلكترونية.
- سيتم اعتماد نتيجة إعدادية الأزهر 2019 خلال ساعات.
- من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الخميس.
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التعليقات
عائشة محمد رقم جلوس٦٥ محافظة الغربية الصف الأول
عائشة محمد رقم جلوس٦٥ محافظة الغربية معهد فتيات الامام الشافعي
عائشة محمد رقم جلوس٦٥ محافظة الغربية
عائشة محمد رقم جلوس٦٥
كريم صبري سعيد عبد السميع رقم الجلوس محافظة الشرقية 1093
رقم الجلوس 388 معهد خاتم المرسلين الصف الثاني الاعدادي الاسم محمد ابراهيم مصطفى
احمد سعيد محمد 42622
محمد فؤاد البيلي كفر الشيخ القني رقم الجلوس ١٨٧٦٣
عبدالله حامد رقم الجلوس ٥٥٧٤٨. محافظة الجيزة. معهد خاتم المرسلين. الصف الثالث الاعدادى
الاسم صابرين محمود متولي محمود متولي رقم الجلوس ٢٢٢٤٠٣ الصف الثالث الاعدادي
احمد محمد عبد المنعم ناصف
منطقه القاهره
رقم الجلوس:..1310
227218
لم بتم اعتماد نتائج القاهرة 2019 سيتم الرد بالنتيجة فور اعتمادها
ايه رضا عبدالله السيد على بدوى محافظة الشرقيه الصف الثالث الاعدادى الازهرى رقم الجلوس 234443
لم تظهر نتائج الإعدادية الأزهرية 2019 حتي الآن، سيتم الرد بالدرجات فور اعتمادها ترقبونا
ايه رضا اعبدالله السيد على بدوى محافظة الشرقيه الصف الثالث الاعدادى الازهرى رقم الجلوس 234443
الاسم : ناديه حسن محمد حسن وهبه. اسم المعهد: فتيات محمد رجب بالجمرك. المذهب : حنفي. محافظه:الاسكندريه. رقم الجلوس:250263
الاسم: ناديه حسن محمد حسن وهبه. اسم المهد: فتيات محمد رجب بالجمرك. اسم المحافظه: الاسكندريه. المذهب: حنفي رقم الجلوس:250263. التاريخ: 2019
. ٢٩٢٨٧
محمد احمد السيد احمد السحلي. ٢٩٢٨٧
لم تظهر النتائج حتى الآن
13180
انس مجدي حسين محمد
ابراهيم خالد الفرماوى
15256
كفر الشيخ
الاسم : إيمان صبري البندقلى
رقم الجلوس: 222780
المحافظة : كفر الشيخ
الاسم : إيمان صبري البندقلى
رقم الجلوس: 222780
محافظة : كفر الشيخ
الاسم /محمد رضا محمد عبد اللطيف
الصف السادس
محافظه دمياط
معهد كفر سعد البلد
رقم الجلوس ٠٢٧٨١٨
اريدان اعرف نتيجتى
عايز اعرف نتيجة الازهر شهادة ابتداءية
منة الله أحمد محمود سليمان عيسى
الصف السادس الابتدائي معهد ميت العز الازهري- ميت غمر – دقهلية
2018/2019
رقم جلوس 234064
انس طارق معهد ميت خميس الاعدادي. رقم جلوسي ٢٢٨٧٥
اسمي انس طارق في معهد ميت خميس الاعدادي ورقم جلوسي ٢٢٨٧٥
ایمان احمد محمود محمد وهدان
رقم الجلوس 212592
المعهد فتیات نهطای الاعدادیه
درجات الترم الاول
ملك عاطف على محمد قرقر الصف الثالث الاعدادى الازاهرى معهد برج العرب بالإسكندرية رقم جلوس ٢٥٠٤٨٦
اسمي محمد هيثم محمد غيط رقم الجلوس 59354 انا في الصف السادس الابتداءي انا من محا فظة البحيرة
يوسف تامر ابوحلاوه على السيد غنيم. رقم جلوس ٣٢٣٨٢
محمد احمد السيد احمد
انا اريد ان اعرف متى ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية واريد ان اعرف نتيجتى اللصف الثالث الاعدادى الترم الاول لسنة 2019
١٥٠٢٣
سارة حمادة عاطف حلمى متى ستظهر نتيجة الصف السادس الابتدائى معهد فتيات الشيخ زايد النمودجى رقم جلوس ٢٦٣٨٥٤
عايزة اعرف النتيجة بتعت الامتحان
مش عارف اجيب النتيجة رقم جلوسي 145
شهاده نوره جمال جاب الله محافظه الغربيه الصف السادس الابتدائي ازهر شريف
عبد الرحمن محمد محمد عبد العزيز
رقم الجلوس:42745
جايب 52 من المجوع الكلى راسب
محمد احمد الشوني
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 116
نورهان شريف محمود تسن رقم الجلوس 241733
اكتب تعليقك هنا…محد المهن الشمالمة متوسط بنوليد
اكتب تعليقك هنا…غيرعرف
2093 محمد احمد عبدالله
هاجر علي صابر
رقم الجلوس 145558
ملاحق الشهاده الابتدائيه
7451 سادس ابتدائي ملاحق
لو سمحتو عاوز نتيجه
محمد وليد خميس البحراوى
رقم الجلوس 381406
محافظه البحيره
الصف الثالث الاعدادى ازهر
لو سمحتو عاوز النتيجه بسرعه
رقم الجلوس 251654
٢٩٣١٥
اماني محمود عيد علي
رقم الجلوس 238084
رقم الجلوس ٤٧٧٦٠
زاهر عبدالله محمد محمد خضر نتيجه الملاحق للصف الثالث الاعدادي الازهري 32570
عطا سيد عطا
51215
معهد بني عبيد الازهرى ابو قرقاص المنيا
رقم الجلوس 227151
نتيجه الشهاده الاعداديه الدور التانى الازهرى
احمد محمد سليمان رقم الجلوس 28635 البلد ميت بشار الدور الثانى 3 اعدادى
احمد محمد سليمان ابو قلة رقم الجلوس 28635 البلد ميت بشار
7668 دور ثاني
شيماء هاني 155364 ابتدائية
شيماء هاني الشهادة الابتدائية
رقم الجلوس 155364
محمدمحمودعيده
10280
10280
محمد محمود عيده
عبداالله ناصر احمد علي الجزار
رقم الجلوس250
المنطقة بني سويف
معهد بنين سمسطا ع
رقم الجلوس 48912
الاسم عيسى جمعة محمد عبداللطيف
الصف الثالث الاعدادى
الرجاء معرفة نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2018
المنطقة بني سويف
المعهد بنين سمسطا
رقم الجلوس 48912
الاسم عيسي جمعة محمد عبداللطيف
الصف الثالث الاعدادى ملاحق
24425
210039
عايز أعرف نتيجه الشهاده الابتدائية الصف السادس الابتدائى
إبراهيم محمد محمد التونى
البحيرة
معهد الكفاح الشمالى
رقم الجلوس /38604
الصف الثالث الاعدادى
محمد فؤاد المليطي
كفر الشيخ مركز قلين
15863
الصف الثالث الاعدادى الازهري
قم الجلوس 15863
الأسم محمد فؤاد محمد المليطى
المنطقه كفر الشيخ
المعهد قلين
اصول 1 90
القران الكريم 35
اللغة العربية 79
اللغة الاجنبية 34
فقة 44
الدراسات 33
الرياضيات 49
العلوم 35
التربية الفنية 13
امنيه محمد شحاته هيكل
الصف السادس الابتدائي ازهر
رقم الجلوس 95239
الأسم أمنية محمد شحاتة على هيكل
المنطقه الغربية
المعهد بوريج
قرآن كريم 88
دين 81
اللغه العربية 81
خط 36
الرياضيات 50
العلوم 44
الدراسات 42
التربية الفنية 42
لغه اجنبية 27
انا من الغربية 214130
يريت بسرعة
زاهر عبدالله محمدمحمد خضر الصف الثالث الاعدادي 32570
نورهان باسم محمد علي ونيره باسم محمد علي. 218603 218604
لأسم نورهان باسم محمد على
المنطقه الدقهلية
المعهد فتيات 55 أبو ماضى
اصول 1 99
القران الكريم 39.5
اللغة العربية 97.5
اللغة الاجنبية 37
فقة 50
الدراسات 40
الرياضيات 59
العلوم 40
التربية الفنية 15
منى أيمن محمد عبد الوهاب
الصف الأول الإعدادى
رقم الجلوس 266
لأسم محمد عمر عبد المقصود محمد
المنطقه القاهرة
المعهد الدلتا
اصول 1 86
القران الكريم 27
اللغة العربية 61
اللغة الاجنبية 20
فقة 43
الدراسات 25
الرياضيات 30
العلوم 27
التربية الفنية 13
هاشم مرشد حسن ابو المجد رقم الجلوس ٤١٢
لأسم على احمد السيد ابراهيم
المنطقه القاهرة
المعهد شبرا الخازندارة
اصول 1 73
القران الكريم 21
اللغة العربية 50
اللغة الاجنبية 27
فقة 34
الدراسات 30
الرياضيات 40
العلوم 31
التربية الفنية 13
هاشم مرشد حسن ابو المجد
الترم التاني
محمود مصطفي الشرقيه
الصف الرابع الابتدائي الازهري
رقم الجلوس 336
المنطقه القليوبية
المعهد اجهور الكبرى
قرآن كريم 79
دين 89
اللغه العربية 63
خط 33
الرياضيات 50
العلوم 29
الدراسات 27
التربية الفنية 40
لغه اجنبية 25