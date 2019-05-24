“البوابة الإلكترونية”نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس” نتائج الإعدادية آخر العام”

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 برقم الجلوس، حيث يتم اعتماد نتيجة الإعدادية من السيد محافظ كفر الشيخ بعد الانتهاء من تصحيح ومراجعة ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحانات المقررة عليهم ويعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات ونسبة نجاحهم وأسماء الأوائل علي مستوي المحافظة وأيضا تعلن كل أدارة عن أسماء أوائل الطلاب علي مستواها .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني لعام 2019 برقم الجلوس , يتم ذلك بعد رفع النتيجة علي الموقع الرسمي لمديريه التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ والإعلان علي الصفحة الإلكترونية للمديريه , حيث يتم الاستعلام عنها بكتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المطلوبة والضغط علي عرض النتيجة فيتم عرض بيانات الطالب كامله اسمه والمدرسة المسجل بها والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وبيان بدرجات الطالب كامله .

نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني لعام 2019 برقم الجلوس، حيث تم الطلاب امتحاناتهم بجميع المواد المقررة عليهم لغه عربيه ودراسات اجتماعيه وعلوم ولغه انجليزيه وختاما مادة الرياضيات بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف إلي المجموع كالتربية الفنية والتربية الدينية والحاسب الآلي، ونتمنى المزيد من النجاح والتفوق لكل أبناءنا طلاب الشهادة الإعدادية.

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