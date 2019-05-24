استعلم عن نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم لجميع الصفوف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نترقب مع جميع الطلاب إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والتي من المترقب اعتمادها من جانب فضيلة شيخ الأزهر خلال الأيام القليلة القادمة، بمجرد الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج ابتدائية الأزهر 2019 الترم الثاني على مستوي جميع المحافظات، وبعدها يتمكن طلاب الأزهر لجميع الصفوف معرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم من على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الابتدائية الأزهرية

حيث من المقرر أن ينتهي طلاب جميع صفوف المرحلة الابتدائية الأزهرية من امتحانات نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني خلال الأيام الحالية، وبعدها يتم البدء في تصحيح أوراق الإجابات علي مستوي جميع المحافظات، والتي لم تستغرق أكثر من عده أيام.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم لجميع الصفوف بداية من الصف الأول وحتى الصف السادس عبر بوابة الأزهر، على عكس وزارة التعليم فسيتم رفع نتائج ابتدائية القاهرة فقط عبر بوابة التعليم الأساسي وباقي المحافظات سيتم عرض نتائج الابتدائية 2019 فقط في المدارس

يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي الخاص بك في تعليق أسفل الخبر لمعرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية قبل الجميع .

استعلم عن نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم

حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية بالاسم من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول بوابة الأزهر التعليمية

اختيار نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

نتائج ابتدائية الأزهر

ستنتهي امتحانات ابتدائية الأزهر خلال الأسبوع الحالي.

تواصل امتحانات ابتدائي الأزهر الترم الأول بجميع المحافظات وامتحانات الصفوف الإعدادية.

أكد محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه سيتم البدء في أعمال تصحيح إعدادية الأزهر اليوم الجمعة.

كما أضاف أنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح نتيجة ابتدائية الأزهر خلال منتصف الأسبوع الحالي.

تم البدء في تصحيح نتيجة ابتدائية وإعدادية الأزهر في محافظة الأقصر اليوم الأحد

أوشك الانتهاء على تصحيح نتائج الأزهر الترم الأول.

من المقرر الانتهاء من تصحيح نتائج ابتدائية الأزهر خلال الأسبوع القادم

سيتم اعتماد النتيجة يوم الخميس القادم، لجميع المحافظات

بدأت أعمال مراجعة الدرجات لنتائج ابتدائية الأزهر ونتيجة الأزهر الإعدادية تمهيدا لاعتمدها خلال ساعات.

لم يتم اعتماد نتائج إعدادية الأزهر حتى الآن.

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