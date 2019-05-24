اقتربت جميع محافظات الجمهورية من أن تسدل الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019، حيث ستنتهي جميع محافظات الجمهورية من أداء امتحانات آخر العام للصف الثالث الإعدادي، ويترقب حاليا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية من أبناء محافظة الفيوم إعلان نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني، ومن خلال هذه المقال سوف نقوم بتغطية جميع أخبار نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالفيوم، كما سنقوم بتوفير رابط مباشر لها بعد أن يتم اعتمادها.

نتيجة إعدادية الفيوم 2019

من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2019 الترم الثاني خلال الأيام القادمة، هذا وقد أكد الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية سوف تنطلق السبت القادم الموافق 18 مايو 2019، وأن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية في أقرب وقت تمهيدا لرفع النتيجة إلى السيد محافظ الفيوم ليقوم باعتمادها رسميا وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.

مديرية التربية والتعليم بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على لسان المتحدث الرسمي لها أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم اعتمادها ورفعها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط

مديرية التربية والتعليم بالفيوم

النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتيجة اعدادية الفيوم الترم الثاني 2019 حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم الجلوس ومتابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

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