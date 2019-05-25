نتيجة الاعدادية القاهرة الترم الثاني، يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة القاهرة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، حيث تعتبر محافظة القاهرة من أكبر محافظات الجمهورية في أعداد طلاب الصف الثالث الإعدادي، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة القاهرة قد شرفت على الإنتهاء، ومن خلال هذا المقال يسعدنا أن نقدم إلى جميع طلاب محافظة القاهرة أسهل الطرق والروابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة القاهرة الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019
أعلن الأستاذ محمد عطية مديرية مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة سوف تبدأ عقب انتهاء أعمال الامتحانات في مختلف الإدارات، وأنه في غضون الأيام القادمة سوف يقوم بتجميع الكشوف النهائية لنتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ليقوم بعرضها على السيد المهندس عاطف عبد الحميد ليقوم باعتمادها وإعلانها على بعض المواقع الإلكترونية قبل ظهورها في المدارس.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة
كانت امتحانات الشهادة الإعدادية داخل محافظة القاهرة قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 11-5-2019 وسوف تنتهي الإمتحانات يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد مرت جميع أعمال الإمتحانات بسلام دون وجود أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، حيث جاءت الأسئلة في مستوى جميع الطلاب وقد روعي عند وضع الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب، كما جاءت الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي ومن داخل المنهج المقرر.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب محافظة القاهرة سوف تكون متاحة برقم الجلوس عبر بوابة القاهرة التعليمية، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للفصل الدراسي الاول قد بلغت 76.6%.
بوابة القاهرة التعليمية
أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة يمكنكم كتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل الموضوع لمتابعة إعلان النتيجة و إعلامك بها فور ظهورها، جدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 146 ألف طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الترم الثاني بمحافظة القاهرة وذلك بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.
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التعليقات
فرح مجدي حسن حفظ
1461
فرح مجدي 1461
فاطمة عادل جابر سعيد الصف الثالث الاعدادي ترم اول 2019 محافظة الاقصر 15181
فاطمة عادل جابر سعيد الصف الثالث الإعدادى محافظة الاقصر 15181
فشل في اية التعليق
فاطمة عادل جابر سعيد محافظة الاقصر رقم الجلوس 15181 لعام 2019
فاطمة عادل جابر سعيد محافظة الاقصر رقم الجلوس 15181
فاطمة عادل جابر سعيد 15181
ارجو الرد
رقم الجلوس 19054
رقم الجلوس 19054
الاسم اسلام عصام عبدالمولى تليمه
رضوى سامح سيدمرسى
رقم الجلوس ٧٧٨٧٩
هاي
الاسم هدى عيد ذكى محمد
رقم الجلوس 115661
مدرسة الشرفا الإعدادية صباحي
إدارة المرج كفر الشرفا
لوسمحت لابني
رقم الجلوس. 45013
عل
علي محمدعلي
محافظه القاهره
نجوى عصام ابراهيم محمود مرسي ادرة مصر الجديد رقم الجلوس 146
محمد رفعت رضا رقم الجلوس 109633
زياد محمد سيد الرقم الجلوس 198952 محافظه القاهره تالته الاعدادي
احمد صابر عبد الله رقم الجلوس 134442عايز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية
احمد صابر عبدالله رقم الجلوس 134442
محمد عمرو رضا عبد الحكيم راغب رقم الجلوس ١٠٩١٧٣
محمد عمرو رضا عبد الحكيم راغب رقم الجلوس ١٠٩١٧٣
رقم الجلوس 33331 لاسم منة محمود عبدالله
يوستينا مجدى بشري
طه وليد طه عبد القاسم عثمان رقم الجلوس132916
ارجو الرد سريعا
شهد محمد سيد محمد ابراهيم
رقم الجلوس:206674
جانو أمير مجدي
رقم الجلوس: ٣٣١٢١
جاري تحميل النتيجة وسوف يتم الرد على التعليقات
جانو أمير مجدي
رقم الجلوس:٣٣١٢١
جانو أمير مجدي
رقم الجلوس:٣٣١٢١
تيسير محي الدين محمد علي
رقم الجلوس:150814
تیسیر محی الدین محمد علی
رقم الجلوس:١٥٠٨١٤
زياد ياسر السيد
محافظه االقاهرة
رقم جلوس 140430
روان خالد جودة
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 88117
١١٥٧٣٨ رقم الجلوس
روان خالد جودة.
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 88117
عبد الرحمن طلعت عبد الغنى محمود ١٧٤٤٣١
الاسم.. سندس محمد السيد علي ابو عمره
المدرسة.. الاستقلال الاعداديه بنات
إدارة..شبرا التعليمية
سوف نقوم بجلب النتيجة للجميع فور اعلان النتيجة، تابعونا
الاسم..سندس محمد السيد على ابو عمرة
المدرسة.. الاستقلال الاعداديه بنات
رقم الجلوس..١٤٠٢٥
إدارة.شبرا التعليمية
ارجو المعرفة على النتيجة بسرعة
لان قالقة
الصف الثاني الاعدادي 567
الصف الثالث الاعدادي 232178
مريم محمود اسماعيل محمود
رقم الجلوس 241947
مريم محمود اسماعيل محمود
جني عماد الدين عبدالستار رجب
رقم الجلوس 555
حبيبه خالد انور سعد
محافظه القاهرة
١٣٨٨٥٩
حبيبه خالد انور سعد
القاهرة
١٣٨٨٥٩
مريم علاء الدين على محمد رقم الجلوس 150693
سلمى ممدوح سالم حسين
مدرسة المستقبل اﻹعدادية بنا
بالمطرية القاهرة
رقم الجلوس 136638
عاوزة. اعرف نتيجة تالتة اعدادى رقم الجلوس ٥٦٦٥٥ سارة كرم شوقي
43402
محافظه القاهره
43402
ساندرا اشرف
120096
هيثم تامر 161
الاسم: مونيكا نبيل عدلي باسيلي
المدرسة التابع لها: مدرسة القديس جرجس للبنات
تابعه لدرة الوايلي التعليمية
رقم الجلوس: 173478
شهد اشرف عبد الفتاح تانيه اعدادى محافظة القاهرة الرقم القومى ٣٠٤١٠١٠٠١٠٥٩٦٧ الرقم القومى
عايزه اعرف نتيجه أولى إعدادى رقم الجلوس384006.والرقم القومى 30702161401802
الاسم:رباب عاطف حسين محمد
رقم الجلوس:88171
جنا ٤٩٠٤٠
انجي حسام محسن عبدالحميد
رقم جلوس ١٥٢٥١٧
مدرسة مودرن سكول الزهراء
علي احمد ربيع
رقم الجلوس 147020
مينا ظريف جيد مقازر حنا مدرسة جواد علي حسني رقم الجلوس 556
مصطفى عبد الرحمن حماد ظاهر
رقم الجلوس 305644
الصف الاول الاعدادي
473
دِعٌأّء مَحٌَّسنِ خَمََّسةّ أّبِتّدِأّئيِّ 1115067
38241
لو سمحتو تردو ف اقرب وقت
496212
477352
محمد خلف الله محمد خلف الله جويد
ادارة السلام
رقم الجلوس 424805
عوزه اعرف نتائج ثالث اعدادى رقم الجلوس 518004
467996 ارجو الرد
328236 عايز اعرف النتيجه بتاعت اختي بلتجمع الثالث
نورا اشرف حسن
رقم الجلوس 429070
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 76
لغة اجنبية 58
رياضيات 58
علوم 40
دراسات اجتماعية 40
المجموع الكلي 272
رقم الجلوس 429070 الاسم فاطمه كمال
نتيجة الاعداديه محافظه القاهره
شهد عبد الناصر عبد الرؤوف عيسى
رقم الجلوس/328594
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 67.5
لغة اجنبية 43.5
رياضيات 47.5
علوم 32.5
دراسات اجتماعية 32
المجموع الكلي 223
عايزه اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة رقم الجلوس 328594
ارجو ارسال النتيجة علي الرقم ده 01288633057 رقم الجلوس 443351
اسم الطالب امنية عبدالنبى احمد على الدين الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية المرج المدرسة انور السادات ع بنات م
الفصل الدراسي أخر العام
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 70
لغة اجنبية 43
رياضيات 56.5
علوم 38
دراسات اجتماعية 36.5
المجموع الكلي 244
محمد عادل شعبان
رقم الجلوس301659
مصطفي اسماعيل رقم جلوس 351636
لو سمحت عايزه اعرف النتيجه رقم الجلوس
3279171
مدرسة فاطمه عنان ادارة القاهره التجمع الخامس
عبير محمد عوض سيد ١٣١٣٧ رقم الجلوس
443006
عايزه دانا خالد 555287
544148
جاري تحميل نتيجة إعدادية القاهرة وسوف نعلمكم بالنتيجة فور تحميلها
كارين طارق سعيد 377881
327973
نورا سعيد محمود
مدرسة فاطمه عنان
الاسم:فرح هشام محمد عبدالغني
المدرسة:عاطف صدقي التجريبية لغات
رقم الجلوس:301992
ادارة مصر الجديدة
الاسم: فرح هشام محمد عبدالغني
المدرسة:عاطف صدقي التجريبية لغات
رقم الجلوس:301992
الاسم مارينا مجدي حنا اسحق
رقم الجلوس 446597
منار محمد سلطان 351930
جانيت مريس شوقي فهمي 430380
لو سمحت عايز النتيجه ونبي
عمرو موسى السيد سيد
رقم الجلوس:391119
مدرسه :مصطفى كامل الاعداديه
إدارة:الشرابيه
بهاء الدين محمد ماجد
450061
467341
رحمه اشرف حسب نجم الدين
رقم الجلوس 490515
390872
محمد احمد محمد محمد علي حماد
القاهرة
عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية لو سمحت فى الوقت الحالى المدرسة هدى شعراوى رقم الجلوس ٢٤٨٧٠٢ محافظة القاهرة
عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية لو سمحت فى الوقت الحالى المدرسة هدى شعراوى رقم الجلوس ٢٤٨٧٠٢
421807
ادم معتز محمد
عاوز اعرف النتيجه
٣٥٣٤٤٤
محافظه القاهرة
يوسف علاء الشحات
محمد احمد بهجت
رقم الجلوس :403118
ادارة الوايلي التعليمية
مدرسة طلعت حرب التجريبية _لغات
الاسم:احمد محمود حسين منسي الحلواني
رقم الجلوس:352563
محافظة القاهرة
٤٩٠٧٠٠سماء ربيع حسانين
االرقم480615
محمد احمد بهجت
رقم الجلوس :403118
ادارة الوايلي التعليمية
مدرسةطلعت حرب التجريبية لغات
محافظة القاهرة
مصطفي احمد مصطفي
رقم جلوس 525216
محافظة القاهرة
ادارة السيدة زينب التعليمية
الاسم /مصطفي احمد مصطفي
رقم الجلوس /525216
480615
اسلام يسرى حسن عبد الحميد
326145
أحمد وليد سعيد طه
529775
لو سمحت ممكن درجاتي
رقم الجلوس 327489
العربى 67 الانجليزى 55
رقم الجلوس444620
رقم الجلوس ٥٥٣٢١٩
٣٩٠٧٨٢
516133
الاسم : اسلام عادل محمود سليمان احمد
رقم الجلوس : 329456
محافظة : القاهرة
ادارة : القاهرة الجديدة
الاسم … فاطمه اشرف انور محمود
رقم الجلوس … 389633
الاسم محمد جوده رقم الجلوس 425530 اداره السلام التعليميه مدرسه نور الخطيب
لو سمحتم كنت عايزة نتيجة الاسم ده اية كرم محمود حجاج
آية كرم محمود حجاج
لو سمحت عايزة النتيجة رقم الجلوس دة 467675
14789
لو سمحتي عاوزه نتيجه 318782 فرحه خالد عادل
الاسم :ايمان عمر محمد غريب
رقم الجلوس :381770
ادارة الساحل التعليمية
مدرسة حدائق شبرا الاعدادية بنات
المجموع الكلي 96.5
اسماء ياسين بركات عليوه 166437
320380
لغة عربية 32
لغة اجنبية 26
رياضيات 21
علوم 16.5
دراسات اجتماعية 3.5
المجموع الكلي 99
رقم الجلوس 191487
رقم الجلوس 191478
حبيبه عماد رشاد على غنيم
رقم الجلوس ٥١٥٠٩٤
لغة عربية 32
لغة اجنبية 15
رياضيات 16
علوم 13
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 91.5
نجوى عصام ابراهيم محمود 146
حبيبه عماد رشاد على
٥١٥٠٩٤
احمد فارس زين العابدين
443164
لغة عربية 29.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 16.5
علوم 17
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 92.5
نتيجه الاعداديه القاهره
لوسمحت لابني
رقم الجلوس. 45013
علي محمدعلي
رقم الجلوس 468749
محمد مدحت محمود عبدالمنعم .. المجموع 102.5
محمد مدحت محمود عبد المنعم محمد
رقم الجلوس 468749
رانيا مصطفى غريب رقم الجلوس٥٥٦٤٢٨ القاهرة إدارة المعاى
498232
محمد مجدي ابراهيم عبد الرحيم علي المجموع 64
لغة عربية 20
لغة اجنبية 9
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 64
لغة عربية 20
لغة اجنبية 9
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي هو 64
٤٧٦١٦٥
عصام عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد العزب … المجموع 110
لغة عربية 35
لغة اجنبية 19.5
رياضيات 25
علوم 12
دراسات اجتماعية 18.5
المجموع الكلي 110
341430
سارة اسلام محمد أحمد حشيش المجموع الكلي 128
لغة عربية 36
لغة اجنبية 28
رياضيات 28
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 128
رحمه سمير محمد صقر
493624
لغة عربية 25
لغة اجنبية 8.5
رياضيات 12
علوم 11
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 69.5
ضحي قرشي مبارك طايع
٥٠٢٤٧٣
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 30
رياضيات 30
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 138.5
ليلي خالد عبد السلام397398
380897
لغة عربية 34
لغة اجنبية 24
رياضيات 20
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 11.5
المجموع الكلي 102
351844
لغة عربية 30
لغة اجنبية 22.5
رياضيات 15
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 87.5
326010
لغة عربية 30.5
لغة اجنبية 4
رياضيات 16
علوم 16
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 78.5
317387
لغة عربية 34
لغة اجنبية 26
رياضيات 26
علوم 18
دراسات اجتماعية 15
المجموع الكلي 119
301218
لغة عربية 35
لغة اجنبية 9
رياضيات 21.25
علوم 17
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 92.25
لغة عربية 35
لغة اجنبية 9
رياضيات 21.25
علوم 17
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي هو 92.25
محمد طارق فاروق 493332
لغة عربية 22
لغة اجنبية 15.5
رياضيات 8
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 2
المجموع الكلي 58
لغة عربية 22
لغة اجنبية 15.5
رياضيات 8
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 2
المجموع الكلي هو 58
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