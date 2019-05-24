نتيجة اعدادية المنوفية، بعد أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 سوف يبدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور في عملية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية التيرم الثاني 2019 وتقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات ومادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية، وسوف نتابع معكم سير عملية إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية
صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه بعد أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة المنوفية سوف يقوم المختصون بتحميل النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضاف سيادته أن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة حتى يتم عرضها بالمدارس.
بوابة المنوفية الإلكترونية 2019
يستطيع جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية متابعة الإستعلام عن نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية حيث يستطيع جميع الطلاب كتابة رقم الجلوس واختيار كلمة بحث وسوف تظهر جميع دراجته في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام، فتابعونا مع اطيب التمنيات للجميع بالتوفيق، ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا النجاح والتفوق.
النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتائج الترم الثاني، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 82.11% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.
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التعليقات
محافظة المنوفية رقم الجلوس44579
بالباجور
محافظة المنوفية رقم الجلوس44579
لو سمحت عاوزه نتيجه رقم جلوس 60475 محافظه المنوفيه مدينه السادات
الاسم: سهيله محمد عبدالله خليل
رقم الجلوس: 60475
اسم المدرسة: خالد بن الوليد للتعليم الاساسى بالسادات
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 9
مجموع 89
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
لو سمحت عاوزه نتيجه رقم جلوس 60475
نتيجة الاعدادية اشمون طهواي رقم الجلوس 24277 الترم الاول 2019
الاسم: احمد درار متولى درار
رقم الجلوس: 24277
اسم المدرسة: ناصر الأعدادية بطهواى
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 18.5
مجموع 116.5
دين 18
كمبيوتر 4
محمو نبيل زين سالمان
30351
الاسم: محمود نبيل زين العابدين سالمان
رقم الجلوس: 30351
اسم المدرسة: السادات الاعدادية بميت أبوالكوم
الدرجات
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 14
رياضيات 10.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 14
مجموع 83
دين 12.5
كمبيوتر 3
26587
الاسم: فاطمه اسماعيل محمود رمضان
رقم الجلوس: 26587
اسم المدرسة: محلة سبك الأعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 136.5
دين 20
كمبيوتر 9.5
مروان محمد عبدالمنعم عثمان رقم الجلوس 27571
الاسم: مروان محمد عبدالمنعم حبيب
رقم الجلوس: 27571
اسم المدرسة: النعناعية الأعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 11.5
لغة انجليزية 15
رياضيات 13.5
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 13.5
مجموع 62
دين 11.5
كمبيوتر 3
المنوفيه رقم الجلوس 57910
رقم الجلوس 57910
عمرو فارس صلاح طلبه
رقم الجلوس50265
الاسم: عمرو فارس صلاح طلبة
رقم الجلوس: 50265
اسم المدرسة: كفر الجمالة للتعليم الأساسى
الدرجات
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 24.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 15
مجموع 105
دين 18
كمبيوتر 7
رضور عبد الواحد 64546
رضوى عبد الواحد64546
الاسم: رضوى عبد الواحد مليجى بدوي القط
رقم الجلوس: 64546
اسم المدرسة: الإعدادية الرياضية التجريبية للبنات بشبين الكوم
الدرجات
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 17
مجموع 114.5
دين 12
كمبيوتر 7
رضوي عبد الواحد 64546
محمود مصطفي نجم ..شبين الكوم منوفية قرية زوير.
رقم الجلوس 5092
الاسم: اميره ياسر صبرى محمد ابوالزين
رقم الجلوس: 5092
اسم المدرسة: املى عبدالمسيح للتعليم الاساسى بزوير
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 29
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 19
مجموع 131.5
دين 19.5
كمبيوتر 9
52399
اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ان النتيجة سوف تعتمد اليوم رسميا، وسوف نوافيكم بها فور ظهورها
احمد ياسر احمد شريف
الاسم: احمد رضا محمد طاحون
رقم الجلوس: 52399
اسم المدرسة: العراقية الاعدادية الجديدة المشتركة
الدرجات
لغة عربية 9
لغة انجليزية 10
رياضيات 7.5
دراسات اجتماعية 6
علوم 0
مجموع 32.5
دين 16
كمبيوتر 1
عبد الرحمن ممدوح محمد السبكى
مدرسه الشهيد احمد محمد حسنين
رقم الجلوس ٤٥٣٣٤
نجاة حمدى رجب على عبدالرحيم رقم الجلوس 25060
جلال محمد جلال محمد احمد النحاس
نورهان محمد السيد
رقم الجلوس:35926
المدرسة :بهجة يوسف الاعدادية بنات
لو سمحتى ضرورى عايزه اعرف نتيجة عشان قلقانه اوى
رقم الجلوس. 1006
محافظه المنوفيه
انا الاء احمد سمير احمد زكى محافظة المنوفية قويسنا قرية دمهوج رقم الجلوس 41159
لسة وظهرتش
احمد محمد صبرى طه
مدينه السادات. محافظة المنوفية
رقم الجلوس. ٦٠٦٦٦
عبد الرحمن محمد خزعل
احمد محمد صبرى طه
مدرسة بلال رباح
مدينه السادات
محافظة المنوفية
رقم الجلوس ٦٠٦٦٦
اسماء محمد السيد نصار رقم الجلوس 54860
هي النتيجة طلعت ولالا يا جماعة
رحمة محمود امام عبدربه
رقم الجلوس 49984
ابانوب ملاك رقم الجلوس 26248 منوفيه
المنوفيه 11872
محمد احمد البيلى
المنوفية
19773
49297
الأسم منة عاصم عبد
محافظة المنوفية رقم الجلوس ٣١٦٢
محمد عصام عليوه على
مدرسه الشهيد عمرو حمدي محمد بدر
رقم الجلوس ٢٨٣٥٠
أشمون محافظة المنوفية
طه رمضان طه حواش سعد 22580 برجاااااء الرد
عبد الرحمن اسلام محمد عبدو 39754
رقمم الجلوس 61205
ارجوو الرد
سوف يتم جلب النتائج فور اعتماد النتيجة تابعونا
61205
اهدوو بقا
٦١١٥٥
اسراء عادل فرغلى احمد
السادات
مدرسه الشهيد شريف محسن كمال
٦١١٥٥
63197
الاسم اسراء محمد
رقم الجلوس 63197
مدرسة فاطمة الزهراء الاعداديه بنات باشمون
مروة ابو المجد شحات ابو المجد
اسراء عادل فرغلى احمد
٦١١٥٥
السادات
مدرسه الشهيد شريف محسن كمال
مدرسة الفجر الجديد بشبين الكوم المنوفيه رقم الجلوس 972
ندى السيد شعبان 26949
مصطفى هيثم مصطفى 5067
5067 مصطفى هيثم مصطفى
روضة ع 8005
سوف نوافيكم بنتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول خلال الأيام القادمة
45447
٥٨٠٢٤
عبد العزيز عبد الحكيم حشيش
محافظة المنوفيه
209241
إلهام حسن فتحي توفيق
يوسف.محمد.عامر..المنوفيه.الشهداء.٤٩٤٦٠
انشاء اللة راح تنجح
رقم الجلوس ٣٥٠٥١ محافظه المنوفيه
محمود اسامه محمود ابو عيسوي محافظه المنوفيه مدرسه سعد درويش بتلا رقم الجلوس ٣٥٠٥١
5570
منار سعيد حسين جاب الله محافظة المنوفية
رقم الجلوس٢٠٠١٠
الف مليون مبروووووك وعقبال الفرحه
علاء صابر عبد الرسول مدكور مدرسة شوشاي الاعدادية مركز اشمون رقم الجلوس 23670
النتيجة هتيجى امتي لمافظة المنوفية
اناهيثم سمير فوزى
رقم الجلوس60832
مريم جهاد سيداحمد الاشقر
محافظة المنوفية مركز قويسنا
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
سوف نعلمكم بنتيجة اعدادية المنوفية 2019 الفصل الدراسي الاول فور ظهورها، فتابعونا
حامد جلال حامد محمد مجاهد
مريم جهاد سيداحمد الاشقر
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
محافظة المنوفية
انا ايمن نبهان مهدي عبدالهادي حجازي
محافظة المنوفية
رقم الجلوس 48256
59859
انا هسقط السنه دي ولا اية
يوسف حمادة الفقي رقم الجلوس ٤٩٤٥١ مركز الشهداء منوفية
منه ياسر حسني رقم الجلوس ٤٧٣٠٨ مدرسه الجزيره الشرقيه كفر ابو قرنين
44344
اكتب تعليقك هنا…امنيه عماد حمدي محمد خليل
رقم الجلوس 53797
المنوفية
ناجحه ابعتي صورتك
عمر أيمن فتحى الشيخ
رقم الجلوس /٦١٦٩
المنوفيه
مدرسة جمال عبد الناصر الاعداديه بشنوان
عمر أيمن فتحى الشيخ
رقم الجلوس/٦١٦٩
ياااااااااااااااااااااارب
انا منة محمود السيد محمد
من المنوفية
رقم الجلوس ١٨٩٦٣
أحمد على على ابو حفناوى
رقم الجلوس 50361
رقم الجلوس.12010
الاسم.يوسف ايهاب زكي جادو
مدرسه.المساعى الاعداديه بمنوف
رقم الجلوس.12010
اسماء الخبيري
رقم الجلوس 208537
محافظة المنوفية معهد فتيات الشهداء الاعدادي
الاسم عادل محمود عبد الحميد البلتاجى
رقم الجلوس 43288
محمد عفيفي العناني رقم الجلوس
حسن عيد حسن عيد محمد ١٥٥٩
الاسم:زياد ابراهيم محمد علي ابراهيم ابو علي
رقم الجلوس:34856
محافظة المنوفية
ارجو الرد
مريم عبدالعزيز محمد شانة
محافظة المنوفية
رقم الجلوس 12101
انا مريم عبدالعزيز محمد شانة
من محافظة المنوفية
رقم الجلوس 12101
ان فين شهتى انا من القليوبية مدرسة عبدالخالق فتحى
28/5/2018. 2/5/.18
رقم الجلوس ٤٨٧٦٣
الاسم نيره رجب محمد الطوخي
محافظه المنوفيه مركز الشهداء
43453
لو سمحتوا النتيجة فورا #٢٧٧٠١#
سنتريس ابانوب ملاك 26248
رقم 25979
محمد محمود عبدالحميد محمد
رقم الجلوس: 25979
اسم المدرسة: عثمان بن عفان ت أ بقورص
الدرجات
لغة عربية 75.5
لغة انجليزية 59.5
رياضيات 56.5
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 39
المجموع 269
دين 36
كمبيوتر 15.5
معاذ طه حسين
مدرسة النصر الإعدادية بنين
رقم الجلوس
34269
النتيجة
الاسم: معاذ طة حسين ابراهيم محمد
رقم الجلوس: 34269
اسم المدرسة: النصر ع بقويسنا
الدرجات
لغة عربية 65.5
لغة انجليزية 49.5
رياضيات 47.5
دراسات اجتماعية 31.5
علوم 31.5
المجموع 225.5
دين 35
كمبيوتر 17
انا بحبكمو اوى
رقم الجلوس:61407
منه الله ممدوح عبدالرحمن محمد الفقي
رقم الجلوس: 61407
اسم المدرسة: الأمريكية ع للغات
الدرجات
لغة عربية 73
لغة انجليزية 60
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 40
علوم 39.5
المجموع 268.5
دين 35.5
كمبيوتر 18
46071
53306
الرقم القومي 53306
اسم المدرسة كفر نفرة الإعدادية
رقم الجلوس 53306
الاسم محمود اشرف فؤاد السيد درة
اللغة العربية 37.5
اللغة الأجنبية 26
دراسات 15.5
جبر 7.5
هندسة 8.5
رياضيات 16
العلوم 20
كمبيوتر 6
تربية دينية 20
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 بركة السبع
Field19 رسمي