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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية “ثالثة اعدادي” الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر monofeya.gov.eg “بعد قليل”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية “ثالثة اعدادي” الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر monofeya.gov.eg “بعد قليل”

نتيجة اعدادية المنوفية، بعد أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 سوف يبدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور في عملية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية التيرم الثاني 2019 وتقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات ومادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية، وسوف نتابع معكم سير عملية إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية

صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه بعد أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة المنوفية سوف يقوم المختصون بتحميل النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضاف سيادته أن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة حتى يتم عرضها بالمدارس.

نتيجة إعدادية المنوفية 2018 الترم الثاني
نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني

بوابة المنوفية الإلكترونية 2019

يستطيع جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية متابعة الإستعلام عن نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية حيث يستطيع جميع الطلاب كتابة رقم الجلوس واختيار كلمة بحث وسوف تظهر جميع دراجته في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام، فتابعونا مع اطيب التمنيات للجميع بالتوفيق، ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا النجاح والتفوق.

النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتائج الترم الثاني، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 82.11% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: سهيله محمد عبدالله خليل
      رقم الجلوس: 60475
      اسم المدرسة: خالد بن الوليد للتعليم الاساسى بالسادات
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 20.5
      رياضيات 15.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 9
      مجموع 89
      دين 16.5
      كمبيوتر 5.5

    1. الاسم: احمد درار متولى درار
      رقم الجلوس: 24277
      اسم المدرسة: ناصر الأعدادية بطهواى
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 23.5
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 18.5
      مجموع 116.5
      دين 18
      كمبيوتر 4

    1. الاسم: محمود نبيل زين العابدين سالمان
      رقم الجلوس: 30351
      اسم المدرسة: السادات الاعدادية بميت أبوالكوم
      الدرجات

      لغة عربية 29.5
      لغة انجليزية 14
      رياضيات 10.5
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 14
      مجموع 83
      دين 12.5
      كمبيوتر 3

    1. الاسم: فاطمه اسماعيل محمود رمضان
      رقم الجلوس: 26587
      اسم المدرسة: محلة سبك الأعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 136.5
      دين 20
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: مروان محمد عبدالمنعم حبيب
      رقم الجلوس: 27571
      اسم المدرسة: النعناعية الأعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 11.5
      لغة انجليزية 15
      رياضيات 13.5
      دراسات اجتماعية 8.5
      علوم 13.5
      مجموع 62
      دين 11.5
      كمبيوتر 3

    1. الاسم: عمرو فارس صلاح طلبة
      رقم الجلوس: 50265
      اسم المدرسة: كفر الجمالة للتعليم الأساسى
      الدرجات

      لغة عربية 32.5
      لغة انجليزية 24.5
      رياضيات 19.5
      دراسات اجتماعية 13.5
      علوم 15
      مجموع 105
      دين 18
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: رضوى عبد الواحد مليجى بدوي القط
      رقم الجلوس: 64546
      اسم المدرسة: الإعدادية الرياضية التجريبية للبنات بشبين الكوم
      الدرجات

      لغة عربية 33.5
      لغة انجليزية 24
      رياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 14.5
      علوم 17
      مجموع 114.5
      دين 12
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: اميره ياسر صبرى محمد ابوالزين
      رقم الجلوس: 5092
      اسم المدرسة: املى عبدالمسيح للتعليم الاساسى بزوير
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 19
      مجموع 131.5
      دين 19.5
      كمبيوتر 9

    1. اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ان النتيجة سوف تعتمد اليوم رسميا، وسوف نوافيكم بها فور ظهورها

    3. الاسم: احمد رضا محمد طاحون
      رقم الجلوس: 52399
      اسم المدرسة: العراقية الاعدادية الجديدة المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 9
      لغة انجليزية 10
      رياضيات 7.5
      دراسات اجتماعية 6
      علوم 0
      مجموع 32.5
      دين 16
      كمبيوتر 1

    1. محمد محمود عبدالحميد محمد
      رقم الجلوس: 25979
      اسم المدرسة: عثمان بن عفان ت أ بقورص
      الدرجات

      لغة عربية 75.5
      لغة انجليزية 59.5
      رياضيات 56.5
      دراسات اجتماعية 38.5
      علوم 39
      المجموع 269
      دين 36
      كمبيوتر 15.5

    1. النتيجة
      الاسم: معاذ طة حسين ابراهيم محمد
      رقم الجلوس: 34269
      اسم المدرسة: النصر ع بقويسنا
      الدرجات

      لغة عربية 65.5
      لغة انجليزية 49.5
      رياضيات 47.5
      دراسات اجتماعية 31.5
      علوم 31.5
      المجموع 225.5
      دين 35
      كمبيوتر 17

    1. منه الله ممدوح عبدالرحمن محمد الفقي
      رقم الجلوس: 61407
      اسم المدرسة: الأمريكية ع للغات
      الدرجات

      لغة عربية 73
      لغة انجليزية 60
      رياضيات 56
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 39.5
      المجموع 268.5
      دين 35.5
      كمبيوتر 18

    1. الرقم القومي 53306
      اسم المدرسة كفر نفرة الإعدادية
      رقم الجلوس 53306
      الاسم محمود اشرف فؤاد السيد درة
      اللغة العربية 37.5
      اللغة الأجنبية 26
      دراسات 15.5
      جبر 7.5
      هندسة 8.5
      رياضيات 16
      العلوم 20
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 20
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 بركة السبع
      Field19 رسمي

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