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إستخرج نتيجة اعدادية المنيا 2019 “تالته اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس “قريباً”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
إستخرج نتيجة اعدادية المنيا 2019 “تالته اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس “قريباً”

نتيجة اعدادية المنيا، تعد محافظة المنيا من أكثر محافظات الصعيد اهتماماً بالتعليم، حيث نجد في هذه المحافظة طفرة كبيرة في التعليم في جميع مراحله المختلفة، كما أن هناك نسبة مرتفعة لأعداد الطلاب والطالبات في محافظة المنيا في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الإعدادي، حيث نجد كثافة كبيرة داخل الفصول في التعليم الإعدادي في هذه المحافظة بدرجة كبيرة للغاية، ولذلك تسعى الوزارة إلى بناء الكثير من المدارس داخل مراكز وقرى ونجوع هذه المحافظة لاستيعاب هذا الكم الكبير من التلاميذ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة وملوي وابوقرقاص ودير مواس) الفصل الدراسي الثاني 2019 يوم السبت الموافق 11-5-2019 على أن تنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات بنظامها الجديد سوف تبدأ على الفور أعمال التصحيح داخل الكنترولات المركزية لمحافظة المنيا، حيث يتجمع المعلمون داخل مراكز التصحيح لإنجاز مهامهم وتصحيح أوراق إجابات الطلاب حسب نموذج الإجابة الذي تم توزيعه عليهم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا 2019 الترم الثاني عقب إنجاز مهام الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، تمهيدا لإعتمادها رسميا من قبل سيادة محافظ المنيا، وذلك حتى يتثنى للعاملين بالمديرية رفعها على شبكة الإنترنت ليستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، انتظرونا لتوفير رابط للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا 2019 الترم الأول
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا 2019 الترم الثاني

إعلان نتيجة إعدادية المنيا 2019 الترم الثاني

سوف نتابع معكم عبر هذا المقال فاعليات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة المنيا لموافتكم بكل ما هو جديد، من أعمال الكنترول وأيضا نسب النجاح وإعلان أسماء أوائل الطلاب لهذا العام.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  14. انا اسمي نورهان محمود عبدالوهاب عبدالوهاب محافظة المنيا مركز مطاي اريد معرفة نتيجتى فى اقرب حين ارجوكم رقم الجلوس ٣٦٩٩٦

    رد

  17. انا اسمي أيمن إبراهيم حسن إبراهيم عبد الجواد
    رقم الجلوس 19907
    بني مزار
    الأقباط الاعداديه

    رد

  23. منة الله على صالح احمد
    رقم الجلوس 24250
    محافظة المنيا ادارة بنى مزار قرية صندفا الفار مدرسة شهداء الصحابة الاعدادية

    رد

  24. ا نامنة اللّه على صالح احمد
    رقم الجلوس 24250
    مدرسة شهداء الصحابة الاعدادية بصندفا بادارة بنى مزار محافظة المنيا

    رد

  36. صلاح عبد المعز
    الاسم رانيا صلاح عبد المعز عبد اللطيف
    المدرسه الحديثة بنات بالمنيا
    رقم الجلوس 57648
    محافظه المنيا

    رد

  38. اسراء عبدالغنى عبدالجواد طه
    107454
    مريم ناصر عبدالجواد طه
    107524
    المنيا
    الشهيد محمود ناصر رجب الاعداديه المشتركه بام قمص

    رد

  51. انا اسمي / داليا سيد قاسم محمد
    رقم الجلوس / 44364
    مدرسة الثوره بعزبة بشري مركز سمالوط بمحافظة المنيا
    ارجوكم عايزه النتيجه بتاعتي في اسرع وقت ممكن

    رد

  65. انا ميمي اشرف عزمي على لصف الثالث لاعدادى المنيا رقم الجلوس 97643 المدرسه المقيد بها البياضيه العليم لاساسي اعدادى

    رد

  83. ايمان محمد عبد الرازق حسن مدرسه كفر الشيخ ابراهيم رقم الجلوس 407 اسماء محمد عبد الرازق حسن مدرسه كفر الشيخ ابراهيم رقم الجلوس 402 مركز بني مزار محافظه المنيا شكرا جزيلا لكم

    رد

    1. اريد الشهاده باسرع وقت الاسم مريانه سلامه حليم رقم الجلوس ٩٥٦٣٣ محافظه المنيا مركز ديرمواس المدرسه الشهيد المقدم محمد عبد الفتاح سليمان الاعدادي بالرحمانيه

    1. الاسم: محمد عاطف عثمان قطب
      رقم الجلوس: 25322
      اسم المدرسة: نزلة عمرو ع
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 23
      جبر 14.5
      هندسة 14.5
      الرياضيات 29
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 18.5
      المجموع 125
      دين 17
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: ياسين محمد عواد جبر
      رقم الجلوس: 19705
      اسم المدرسة: شلقام ع
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 15
      جبر 7.5
      هندسة 7.5
      الرياضيات 15
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      المجموع 70
      دين 14
      كمبيوتر 5

    2. الاسم: دنيا علاء ممدوح حمدى
      رقم الجلوس: 6985
      اسم المدرسة: ام المؤمنين ع بنات مغاغة
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 29
      جبر 14.5
      هندسة 13.5
      الرياضيات 28
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      المجموع 136
      دين 16
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: عمر مختار صادق احمد
      رقم الجلوس: 75388
      اسم المدرسة: نزلة النخل ع
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 15
      جبر 5
      هندسة 11
      الرياضيات 16
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    1. الاسم: حسناء سمير محمد عبدالله
      رقم الجلوس: 20111
      اسم المدرسة: الثورة ت . أ بنات
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 21
      جبر 13
      هندسة 12.5
      الرياضيات 25.5
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      المجموع 116
      دين 18.5
      كمبيوتر 7

    1. كنترولات الشهادة الاعدادي بالمنيا انتهت من جميع اعمالها وجاري تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا، وسوف نقوم بعرض رابط مباشر للنتيجة فور تورفره تمنياتنا لك محمد حسين بالنجاح الباهر

    1. الاسم: مارينا محروس رشدى بشرى
      رقم الجلوس: 11777
      اسم المدرسة: الشهيد عادل عيد امين ع
      الدرجات

      لغة عربية 27.5
      لغة انجليزية 22
      جبر 7.5
      هندسة 9.5
      الرياضيات 17
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      المجموع 86.5
      دين 12
      كمبيوتر 5

    3. الاسم: محمد احمد عبدالغنى محمد
      رقم الجلوس: 30677
      اسم المدرسة: الصفا الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 28
      جبر 13.5
      هندسة 13.5
      الرياضيات 27
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 16.5
      المجموع 127
      دين 15
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: عبدالرحمن محمود محمد عبدالرحيم
      رقم الجلوس: 100246
      اسم المدرسة: ثورة 25 يناير ع بدلجا
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 15
      جبر 11
      هندسة 14
      الرياضيات 25
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 13.5
      المجموع 107
      دين 14
      كمبيوتر 5

    2. الاسم: عبدالرحمن حسن عبدالعليم حسن
      رقم الجلوس: 83059
      اسم المدرسة: رمسيس الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 29
      جبر 15
      هندسة 13
      الرياضيات 28
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18
      المجموع 131
      دين 16
      كمبيوتر 10

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