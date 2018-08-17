اعرف حالاً..نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” على اليوم السابع لجميع الشعب “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض”

يبحث جميع طلاب التعليم الفني عن رابط موقع نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الشعب “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض” برقم الجلوس، حيث سيتم إتاحة نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018 عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني خلال بداية الأسبوع المقبل، وأكد أكد المهندس حسن مشعل نائب رئيس عام الامتحانات، أن امتحانات نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 مرت بسلام ولم تسجل شكاوى من الطلاب، مشيرا إلى أعمال تصحيح نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 مستمرة في جميع المحافظات.
تحديث: تم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الأقسام صباح اليوم الجمعة.
نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018
يزداد البحث عبر محرك البحث جوجل على موقع نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018، مع قرب موعد إعلان نتائج الطلاب، طبقا لما أكده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد انتهاء كافة الإدارات التعليمية من أعمال الكنترول، المستمرة في الوقت الحالي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والجيزة والبحيرة وأسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان والأقصر وبورسعيد والدقهلية والفيوم .
نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018 “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض”
انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نظامي ثلاث وخمس سنوات لجميع الشعب “صنايع، تجارة، زراعة، فندقي، تمريض” خلال بداية الشهر الحالي في جميع المحافظات، دون تسجيل أي شكاوى من جانب طلاب التعليم الفني.
كما يمكن لجميع طلاب التعليم الفني التقدم بالتظلم في المواد التي يشعر أنه لم يحصل فيها على درجاته المستحقة من خلال نفس موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2018 وهو البوابة المصرية للتعليم الفني ، حيث تنقسم نتائج الدبلومات الفنية إلى عده أقسام ومنها
- نتيجة دبلوم الصنايع
- نتيجة دبلوم التجارة
- نتيجة دبلوم الزراعة
- نتيجة الدبلوم الفندقي
- نتيجة التمريض
رابط نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018
يعتبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني هو موقع نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي ثلاث وخمس سنوات:
- الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني
- اختيار نتائج الامتحانات
- ومن ثم اختيار تعرف على النتيجة
- تحديد الشعبة سواء نتيجة ملاحق الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي أو غيرها.
- ومن ثم إدخال رقم الجلوس
- والضغط على زر عرض النتيجة
متابعة نتائج الدبلومات الفنية اليوم السابع
- من المتوقع أن يقوم موقع اليوم السابع بتوفير لينك مباشر لنتائج الدبلومات الفنية 2018 مثل عرض نتائج الإعدادية
- تفيد المؤشرات الأولية بارتفاع معدل النجاح في نتائج الدبلومات العام الحالي عن العام الماضي.
- اقتربت لحظة اعتماد نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول.
- سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 صباح الغد، في مؤتمر صحفي ستعده وزارة التعليم وسيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل
- تم رفع نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم الفني.
- بلغ عدد المتقدمين من الطلاب 697015 طالب، وبلغ إجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثاني 233 ألف و873 طالبا
تابع نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018
- سيتم متابعة ورصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا التقرير.
- أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتائج للدبلومات الفنية الدور الثاني ستعلن بحد أقصى قبل عيد الأضحى.
- تواصل وزارة التعليم أعمال التصحيح نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وسط ترقب من جانب طلاب التعليم الفني.
- سيطرت حالة من القلق والتوتر على طلاب التعليم الفني لعدم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني حتى الآن.
- تم اعتماد النتيجة وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني
التعليقات
محموداشرف عبدالنبی رقم الجلوس 2677635
نتجه دور ثاني الثانوية الفنية قسم كهربة السنبلاوين بنات رقم جلوس ٢٣٤٠١٠٣الاسما امل طارق سلطان
رقم جلوس4081819
جابر المليجي 2668949
الاسم: صبحي حافظ حافظ الحافظة:الشرقية بمدينة بلبيس. المدارسة:التجارةبنين. الشعبة:تسويق. رقم الجلوس:3372703
محمد حسن عثمان حسن دبلوم زراعه دورتاني عاوزاعرف النتيجه رقم الجلوس4181440
رابح رجب ابراهيم ابوزيد
صناعى
زخرافة
مدرسة دار السلام
محمود احمد محمد التهامي ..
مدرسه بدير الحديدي الثانويه الصناعيه مركز منيه النصر دقهليه
رقم الجلوس: 2321477
الشعبه :سيارات
محمود احمد محمد التهامي ..
مدرسه بدير الحديدي الثانويه الصناعيه مركز منيه النصر دقهليه
رقم الجلووس.. 2321477
محمود احمد محمد التهامي
رقم الجلوس 2321477
3479285
دور تانى ثالته فني تجارى
رقم الجلوس ٣٠٠٥٣٣٩…الاسم ..حبيبه امجد جلال
_ 2424126
الشعبه كهرباء
رقم الجلوس 2842878
الدور تاني ظهرت
حمدي امام سيد احمد
3941408
دور ثان
الثامويه الفندقيه للشؤن السياحيه والخدمات الفندقيه
اسيوط
نظام ثلاث سنوات
حمدي امام سيد احمد
3941408
تعليم فني فندقي
نظام ثلاث سنوات
2944917
احمد سيد احمد محمد الكفراوي
3382287
فاطمه ابراهيم قاعود
2976142
مدرسه السلام صناعه بنات
ممكن الرد بسرعه ونبي
دور تاني 2032647 مدرسة حلوان الثانويه الصناعية بنات دعاء محمد احمد محمد
رقم الجلوس 2032647 مدرسة حلوان الثانويه الصناعيه بنات
احمد محمدمحمودمحمدعمر. اعمال صحية
2674798
عاوز اعرف النتيجة لو سمحتي
محمد عبدالناصر محمد السيد برهام -دور ثاني – صناعي – رقم الجلوس 2626609
مدرسه صدفا التجاريه المشتركه٣٦٤٢٢٢٠عايزة اعرف نتيجه الدور الثانى
نتيجه الثانويه الزراعيه الدور الثاني 4160693
محمد نادي احمد محمد علي
لحام وتشكيل معادن دور ثاني
منتصر عبدالله حلمى مهدلى الثانويه الزراعيه بملوى دور ثانى 2018 رقم الجلوس4141795
صناعى
2474947
قسم سيارات
دور ثانى اكيد طبعا
مينا عادل كامل موسي
3851647
مينا عادل كامل موسي
3851647
فندقي
مينا عادل كمال موسي
3851647
فنادق
محمد حسن عبالله حسن قسم نجارت اساس 2893931
لو سمحت الشهاده بأسرع وقت ممكن
هيام عادل حسن امين
تامينات
٣٦٩٠١٠٨
عبد الغفور مجدى عبد الغفور مدرسة السلام محرم بك محافظة الاسكندرية
الاسم/ احمد على عبد الفتاح محمد موسى
رقم الجلوس/ 2020785
الشعبة/ سيارات
مجموع الطالب 531
حسين هاشم حسين محمد
مدرسة غمرة الثانوية بنين القاهرة
قسم كهربا
رقم جلوس 2029582
معرفة النتيجة
ايمان ابراهيم خورشيد
اورمان فندقية ٣ سنوات
3859220
حسين هاشم حسين محمد
مدرسة غمرة الثانوية بنين
قسم كهرباء عمال
رقم جلوس 2029582
نادر إراهيم محمد على رقم الجلوس 3812376 مدرسة التجارية بالمنيا
مجموع الطالب 361.5
شروق عادل فؤاد عبد الحميد
3877163
شعبة /مطعم
مجموع الطالب 480
3851638
مصطفي مجدي محمد مرجان
مدرسه الاورمان الفندقيه الخاصه بالمعادي صباحي