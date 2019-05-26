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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس- نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”

كتب هبه سالمفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس- نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”
نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

لا نزال نتابع مع طلاب التعليم الفني تفاصيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث يؤدي طلاب التعليم الفني امتحانات نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات” في جميع المحافظات،  كما لم تسجل الامتحانات أي شكاوى أو تجاوزات من جانب طلاب الدبلوم، ومن المقرر أن يتم البدء في تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2019 من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلوم 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وسيتم نشر روابط نتائج الدبلومات الفنية  برقم الجلوس من خلال هذه المقالة فور اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019  بجميع المحافظات، أي أخطاء لغوية أو مطبعيه، مشيرا إلى أنه تم عقد نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال فترة واحدة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المواد الامتحانية التي خاضها الطلاب في نتيجة الدبلومات 15 مادة.

حيث يتاح لطلاب التعليم الفني الذين رسبوا في امتحانات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول في مادة أو في مادتين بخوض دور نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية التي يتم عقدها في شهر أغسطس، وإذا لم ينجح الطالب في امتحانات الملاحق يقوم الطالب بالدخول إلى العام الدراسي القادم، ومن المقرر عرض النتائج خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس- نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”
نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

 

تحديث: تم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الأقسام وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات أكثر من 235 ألف طالب وجاءت نسبة النجاح كالتالي :

نظام السنوات الثلاث:

  • التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %
  • التعليم الفني الثانوي الفندقى93,87%
  • التعليم الفني الثانوي الزراعي  91,02%
  • التعليم الفني الثانوي الصناعي91,38%

نظام السنوات الخمس:

  • التعليم الفني الثانوي التجاري 99,17
  • التعليم الفني الثانوي الفندقي 95,03
  • التعليم الفني الثانوي الزراعي 95,70%
  • التعليم الفني الثانوي الصناعي 99,20%

نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” الدور الأول ما يقارب من 700 ألف طالب، وتم ضبط حوالي 30 حالة غش، مما تسبب في تحويل عدد ن المراقبين ومسئولي اللجان إلى التحقيق، وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية سيتم وضع جميع روابط نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” فور اعتمادها :

  • نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة القاهرة
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزة
  • نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول محافظة القليوبية
  • نتيجة دبلوم الصنايع 2019 محافظة المنوفية
  • نتيجة دبلوم التجارة 2019 محافظة الغربية
  • نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الشرقية
  • نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية
  • نتائج دبلوم الصنايع الدور الأول محافظة البحيرة
  • نتيجة دبلوم التجارة الدور الأول محافظة أسيوط
  • نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الإسكندرية
  • نتائج دبلوم الزراعة 2019 محافظة سوهاج
  • نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 محافظة المنيا

نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تعليمية، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتائج دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة الفنية 2019 جميع المحافظات ولجميع الشعب دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”، بعد انتهاء أعمال المراجعة وتصحيح نتائج الامتحانات.

كما أشار المصدر إلى أن نائب وزير التربية والتعليم الفني، شدد على الدقة في أعمال المراجعة وتصحيح نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم الزراعة ونتيجة دبلوم التجارة وجميع الأقسام، وإعطاء كل طالب جميع درجاته المستحقة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها.

ظهور نتيجة الدبلومات 2019

  • أكد رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 سيتم اعتمادها بعد العيد.
  • لا تزال أعمال مراجعة الدرجات مستمرة في كافة الإدارات التعليمية.
  • كما سيتم رفع أسماء أوائل الشهادة الفنية عبر موقع الوزارة الرسمي.
  • أكد مصدر رسمي أنه سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 غدا الخميس.
  • أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه ظهرت الآن نتائج الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.
  • حيث بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني نظام 3 سنوات  57.58%
  • والإعداد المهني نظام 3 سنوات ، بلغت نسبة النجاح العامة 48.50%، وبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 76749 طالب
  • رابط مباشرة للحصول على نتائج الدبلومات الفنية ( من هنا)
  • تم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية منذ يوم السبت 30 يونيو ولمده شهر كامل.

تابع نتائج الدبلومات الفنية 2019

  • سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا التقرير ترقبونا.
  • تبذل مديريات التربية والتعليم قصاري جهدها من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019.
  • من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني بعد عيد الفطر.
  • أقترب موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 حيث أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  2. أميره سامح حسين عبد العزيز .قسم الملابس الجاهزه محافظه الدقهلية رقم الجلوس ١١٥ مدرسه الفنيه بنات بلقاس الصف الأول ترم اول

    رد

  3. أميره سامح حسين عبد العزيز. قسم الملابس الجاهزه محافظه الدقهلية .مدرسه الفنيه بنات ببلقاس .الصف الأول رقم الجلوس ١١٥

    رد

  14. مدرسة السنبلاوين الثانوية الفنية الصناعية بنين
    الاسم عبد الله ايهاب عبد المعبود
    قسم نجار أساس
    رقم الجلو240369

    رد

  15. مدرسة السنبلاوين الثانوية الصناعية بنين
    الاسم عبدالله ايهاب عبد المعبود
    قسم نجار أساس
    رقم الجلوس٢٤٠٣٦٩٥
    نظام ٥ سنين

    رد

  16. مدرسة السنبلاوين الثانوية الفنية الصناعية بنين
    الاسم عبدالله ايهاب عبد المعبود
    قسم نجار أساس
    رقم الجلوس٢٤٠٣٦٩٥

    رد

  22. اكتب تعليقك هنا… مدرسه منشاه واكدالفنيه التجارية المشتركه. الاسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292

    رد

  31. الاسم – مروة محمود احمد على
    دبلوم صنايع دور ثانى 2018 قسم كهرباء مركز فاقوس محافظة الشرقية
    رقم الجلوس – 2488296

    رد

  37. عوض صبحي ابو كيله رقم الجلوس 2911426 مشترك في مدرسه فوه الصناعيه بنين محافظه كفر الشيخ التخصص او القسم الزخرفه والاعلان والتنسيق

    رد

  61. الاسم خالد محمد اجمد حسين الجزار قسم الاكترونيات مدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية بنين 3 سنوت رقم جلوسي 2054764 ….عوز اعرف نتيجتي

    رد

  71. احمد عاشور محمد عبدالعال
    سوهاج الثانوية الميكانيكية
    تخصص مجال تبريد وتكييف الهواة
    رقم الجلوس ٢١٨٢٢٧٣

    رد

  98. منار كمال الدين محمد على محمد
    رقم الجلوس :2208359
    المدرسه :مدرسه العديسات الثانويه الصناعيه
    المحافظه :الاقصر
    القسم:الزخرفه والاعلان والتنسيق

    رد

  100. الإسم:محمود عبده عبدالله عطيه
    رقم الجلوس:2540552
    قسم:خرسان
    مدرسة :الزقازيق الثانوية المعمارية الزخرفيه
    محافظة الشرقية

    رد

  112. الاسم:إسراء احمد عبد الجواد عبد الله
    رقم الجلوس:٢٤٨٨٤٨١
    الشعبه:صناعي قسم كهرباء
    محافظة:الشرقيه

    رد

  119. الاسم: ندا معوض جمعه محمد
    قسم : تركيبات ومعدات كهربيه
    رقم الجلوس : 2493252
    مدرسه : القناطر الخيريه الثانويه الصناعيه بنات

    رد

  130. ماشاء الله حاجه جميله اوي ربنا ينجح كل من قال آمين

    رد

  137. الاسم : وفاء الدمرداش ابراهيم. محافظة : الدقهلية. الشعبة : صناعة تركيبات ومعدات كهربية. رقم الجلوس : 2342281

    رد

  139. الاسم ايات باسل النايف
    قسم زخرفه وعلان وتنسيق
    محافظه الشرقيه بالزقازيق
    مدرسه الفنيه الصناعيه بنات2
    رقم الجلوس 2548124

    رد

    1. انا اسمي اسراء رمضان حسن عبد الرازق محمد جاد
      شعبة تسويق
      من مدرسة الخصوص الثانوي التجاري بنات
      محافظة القليوبية
      رقم الجلوس هو بصراحه انا مش متاكده منه اوي بس ع ما افتكر كان 388452

  145. نتيجة الصف الثالث الصناعى 3 سنوات الاسم محمد هشام محمد علي عطية عبيد المدرسة الشهيد الطيار أحمد فؤاد بكر الرقم الجلوس 2474853

    رد

  151. الاسم: عبدالرحمن محمد عاصم عبدالحميد احمد
    رقم الجلوس: 2182875
    المحافظة: سوهاج
    الشعبه: تبريد وتگيف الهواء

    رد

  153. إسراء محسن حسن علي
    رقم الجلوس : 2974783
    المدرسة : السلام الصناعية بنات
    المحافظه : القليوبية
    الشعبه : تريكو الي وتطريز
    دبلوم صنايع مهني

    رد

  161. شيماء محمد عبد القادر عبد القادر رضوان
    رقم الجلوس:2393052
    الشعبة زخرفه وإعلان
    محافظه الدقهلية
    شكرا ممكن رد بليز
    اللهم صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

    رد

  167. فضلى من الله عز وجل / اسمى احمد على عبد الفتاح محمد ورقم جلوسى 2020785 دبلوم صنايع بمدرسة الجيزة الكهربية

    رد

  169. افضل شئ هو ان اكتب البيانات الخاصة بى وارسلها اليكم هذا جيد واشكركم كثيرا
    اننى لن اكتب اى تعليق سابق

    رد

  200. الاسم هند محمد السيد التهامي
    محافظه الدقهلية
    مدرسه كفر الطويله الثانويه الفنيه الصناعيه بنات
    قسم زاخرفه
    رقم الجلوس 2389451

    رد

  206. الاسم / محمود عبدالجواد عتيق بظيو حارس /
    رقم الجلوس / 3482314 / الشعبه/ اداره اداره العامريه التعلميه محافظه الاسكندريه

    رد

  207. الاسم علي مرعي عثمان جبالي
    من محافظه بني سويف
    انا بدرس في مدرسه بني سويف الثانويه الزراعيه و عايز اطمن على النتيجه
    وده رقم جلوسى4073818

    رد

  223. الاسم هدير محمد علي احمد السيد
    من محافظه كفر الشيخ
    عايزه اطمن علي النتيجه
    انا بدرس مدرسه بيلا الثانويه الزراعيه
    وده رقم الجلوس 4097543
    رقم الموبيل 01069059062

    رد

    1. الاسم هدير محمد علي احمد السيد
      رقم الجلوس. 4097543
      الشعبه. تصنيع غذائي
      المدرسه. بيلا الثانويه الزراعيه
      محافظه.كفر الشيخ

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