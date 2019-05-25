موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

من المتوقع الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 عقب انتهاء أعمال التصحيح، وقد نقلت جريدة فيتو وكذلك اليوم السابع عن مصادر مسئولة بالتعليم الفني أن نسب النجاح في دبلوم الصنايع قد بلغت في العام الماضي 57.58%، وتسير امتحانات الدبلومات الفنية 2019 حسب جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019، وكانت الامتحانات العملية قد بدأت 12 مايو الماضى، بينما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 18 مايو، ويترقب الجميع ظهور نتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي، إذ يحاول الجميع الحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بإحدى الكليات، لإكمال تعليمهم والحصول على البكالوريوس، وكانت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية قد أعلنت عن بدء تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2019 22 مايو القادم.

كما كشفت مصادر مسئولة عن:

إن الكنترولات سوف تلتزم بضوابط تقدير الدرجات ونماذج الإجابات، لافتة إلى كل طالب سوف يحصل على حقه ودرجته التى يستحقها فى المادة، مضيفة أنه سيتم البدء فى تقدير درجات الطلاب فى المواد التى اختبرها الطلاب منذ السبت الماضى 18 مايو الجارى وتبدأ باللغة العربية.

جدير بالذكر أن شعب ثانوي صناعي هي:

ميكانيكية

مركبات

بحري

كهرباء

نسيج

معماري

خشبي

معدني

تبريد وتكييف

زخرفة

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

تم تغيير مواعيد انتهاء امتحانات الدبلوم الصناعي، فبعد ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس الماضي، تقرر أن يعقد الاختبار في تلك المواد يوم السبت 1 يونيو القادم، وعلى أن تبدأ الامتحانات العملية في اليوم التالي، ويتم ترحيل اختبارات كل يوم إلى اليوم التالي، وإليكم نص قرار وزارة التربية والتعليم.

مرّت الأيام السابقة من امتحانات الدبلومات الفنية بسلام، وقد أكد الطلبة أن الامتحانات جاء سهلًا ومن داخل الكتاب المدرسي، وقد كانت هناك بعض النقاط التي تميز القدرات الخاصة لدى بعض الطلبة،وهذا أمر طبيعي في الامتحانات.

كما شدد المسؤولون في لجان الامتحانات على:

عدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

كما لم يتم رصد أي خروج لأسئلة الامتحانات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كان يحدث في بعض الأحيان بالأعوام السابقة.

وقد مر نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد محمد مجاهد على بعض اللجان، وقد وجد حالة من الهرج والمرج ببعض اللجان، مما اضطره إلى إحالة الملاحظين للتحقيق، كما أنه اكتشف وجود هواتف محمولة مع الطلاب داخل اللجنة الإمتحانية، وعليه فقد تم تحرير محاضر غش لهم.

يمكنك الحصول على ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019

وقد تم الإعلان عن نقل أوراق الامتحانات للمحافظات النائية بالطيران، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كما تم التأكيد على أن زمن الإجابة وارد بأوراق الامتحان، وكذلك سيتم كتابته عند مدخل اللجنة.

صرح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني بأنه:

تم التنبيه على رؤساء لجان السير بضرورة ختم ورقة الأسئلة 3 مرات حتى يتم الوصول إلى أى طالب يحاول تصوير ورقة الأسئلة أو أجزاء منها.

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019

يمكنكم أعزائي الطلبة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 فور ظهورها، من خلال بوابة التعليم الفني، وهو الموقع الرسمي المعتمد للحصول على النتيجة، وعليكم التأكد من الحصول على الرقم السري والكود الخاص بكم من المدرسة المقيدين بها، وحين ظهور النتيجة سنوافيكم بالروابط الرسمية المتاحة، وحتى ظهور روابط أخرى يمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتائج الدبلومات. كتابة رقم الجلوس واختيار النوعية . الضغط على بحث، وستظهر لك النتيجة.

كما يمكنكم من خلال الرابط السالف ذكره الحصول على :

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القاهرة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الجيزة

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الأسكندرية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة القليوبية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الشرقية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة دمياط

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الاسماعيلية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة السويس

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بورسعيد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة شمال سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة جنوب سيناء

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحر الأحمر

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسوان

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة قنا

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة سوهاج

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة أسيوط

نتيجة دبلوم الصنابع محافظة الفيوم

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة بني سويف

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة كفر الشيخ

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الغربية

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة مطروح

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة الوادي الجديد

نتيجة دبلوم الصنايع محافظة البحيرة

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية

وجدير بالذكر أن هناك ما يقارب 676 ألف طالب يقومون بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والتي بدأت يوم 12 مايو.

تمتلك الامتحانات العملية نسبة 40% من الدرجات بالنسبة للدبلومات العامة، و50% من الدرجات للعليم المزدوج، وتختلف الامتحانات العملية من شعبة إلى أخرى، وتختلف الفترة الزمنية التي تستغرقها، وتتراوح بين ساعة وست ساعات لبعض المواد لبعض التخصصات.

يمكنك بعد معرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي التعرف على المعاهد العليا الهندسية وغيرها من الكليات والمعاهد التي يمكنك التقدم لها في تنسيق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا الرابط، وذلك حتى يمكنك استكمال مشوار التعليم الجامعي، ولكن يجب التأكد من حصولك على الحد الأدنى حتى يمكنك التقدم لتلك الكليات والمعاهد.

ويمكنك أيضا:

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي

كليات التعليم الصناعي بالجامعات المصرية

هناك كليات للتعليم الصناعي بجامعة قناة السويس وجامعة حلوان، وكذلك جامعة بني سويف وجامعة سوهاج، إذ تحتوي تلك الجامعات على أقسام للميكانيكا والكهرباء والإنشاءات والعديد من التخصصات وذلك على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على المزيد من خلال:

خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني

وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني، والارتقاء بمستوى الطلبة، وتأهيلهم بحيث يكونوا قادرين على العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهلهم شهاداتهم وقدراتهم إلى ذلك.

وقد أجرى الدكتور محمد محمد مجاهد اليوم عددا من الامتحانات مع كبرى قيادات الوزارة والمسئولين بالتعليم الفني، وذلك للتأكيد على منهجية الجدارات المهنية في مناهج التعليم الفني.

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