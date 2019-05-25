نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر لموقع مديرية أسيوط التعليمية

نرصد إليكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس عبر مديرية أسيوط التعليمية لحظة بلحظة من أجل إسعاد جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين يعيشوا حالة من التوتر خلال انتظار نتيجة إعدادية أسيوط، فور أن ينتهوا من امتحانات الترم الثاني ،خلال نهاية الأسبوع الماضي.
نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة أسيوط للفصل الدراسي الثاني، والمترقب إعلانها خلال هذا الأسبوع.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس
حيث تم إجراء مارثون امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط بداية من يوم 12 مايو ومن المقرر أن تنتهي يوم 16 مايو، وبعد ذلك يزداد البحث من جانب الطلاب على أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس، والتي سيتم عرضها من خلال هذا التقرير.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، قبل الجميع اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرضها فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
حيث بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أعمال تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة إعدادية أسيوط 2019 قبل عيد الفطر المبارك، ليسعد جميع الطلاب بنتيجة ثالثة إعدادي مع فرحة العيد.
مديرية أسيوط التعليمية assiut.moe.gov.eg
وعقب أن يعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، سيتم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية أسيوط التعليمية، ليكون متاح للطلاب الدخول على الموقع (assiut.moe.gov.eg)، من خلال تسجيل رقم الجلوس، والضغط على زر عرض النتيجة.
متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط
- حيث انتهي يوم الخميس جميع الطلاب الشهادة الإعدادية من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
- وأكد طلاب الصف الثالث الإعدادي أن امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، لم تتضمن على أسئلة فوق مستوي الطالب المتوسط.
- ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط غدا بجميع المديريات.
- تم البدء في تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، بجميع الإدارات التعليمية.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
اريد الشهاده الاعداديه بمحافظه اسيوط اداره ديروط
الاسم محمد حسام الدين عبد العليم محمود
رقم الجلوس 54732
محافظه أسيوط
إدارة الفتح
ابراهيم هشام سمير محافظة اسيوط مركز الفتح رقم الجلوس ٥٥١٧٦
حسناء ايمن محمد إبراهيم رقم الجلوس 15072
نتيجه للشهاده الاعداديه بلاسم عز عبد الفتاح صالح
عز عبد الفتاح صالح برقم الجلوس 7196
الاسم.. لمياء محمد رقم الجلوس37070
الاسم امانى جمال حسن محمد رقم الجلوس ٣٣٧٠٥مدرسه الزاويه الاعداديه الجديده بنات الاداره التعلميه اسيوط
ارجو الرد سريعا
الاسم عمر احمد رافت
رقم الجلوس ٢٣٤٢
نتيجة تالتة اعدادي
الشهادة الاعدادية
ديفيد كمال حنا هنرى
مدرسه / السعيد محمد صالح
رقم الجلوس / ٢٩٦٦٣
يارب اشترك
الاسم محمد حسام لدين عبد العليم محمود
رقم الجلوس 54732
زياد احمد محمد احمد26476
محافظة اسيوط
رقم الجلوس ٢١٧٩
نتيجة الشهادة الاعدادية
الاسم شهد علاء رمضان
رقم الجلوس 544
تابعه لمحافظه أسيوط
امجد ابراهيم عبد العليم حسن 3845
نورهان احمد زكى ٦٤٤٧
ممكن النتيجة
توماس فخري
رقم الجلوس57451
اكتب تعليقك هنا… سيد قطب سيد رقم الجلوس 55015
خلود*عبدالعال*حسن*عبدالكريم61961
فاطمه حمدى علام حسين
43634
الاسم: ولاء محسن احمد عبدالرازق : رقم الجلوس 942 :مدرسة درنكة الاعدادية الجديدة بنات : الادازة التعلمية اسيوط
انا حبيتك وجرحتينى
اريد معرف درجه الامتحان الصف الثاني الاعدادي لغه عربيه لغه اجنبيه علوم رالرياضيات الدراسات الاجتماعيه التربيه الدينيه التربيه الفنيه الحاسب الالي
محمود حسان سيد عارف39758
ممكن النتيجة بسرعة رقم الجلوس 20617 و 20609
محمود حسان سيد عارف 39758
انا أسمى مصطفى زهران عبد العظيم ورقم جلوسى 21244 من محافظة أسيوط
مينا أشرف منير ملك رقم الجلوس 11792 اسيوط القوصيه بلوط الاعداديه للمشاركه
بسام ملاك وليم بشير
رقم الجلوس52573
عبد الكريم احمد محمود عبد الغني الرقم 32691
مصطفى رمضان محمد سليم.رقم الجلوس ٢٩٤٦٠
اسمي طارق ايمن السيد رقم جلوسي 413
انا جيب امتياز في كل المواد
هناء عنتر احمد خليفه رقم الجلوس 32948
اتمنى ان النتيجةبتاعة الصف الثالث الاعدادى توصلنى فى اسرع وقت
الاسم/حنان عكاشه محمود حسين مدرسه تل اولاد سراج
رقم الجلوس55671
الاسم ميساء عبد الحارث محمد بخيت رقم الجلوس 45690
31952 اريد معرفة النتيجة وشكرا
الاسم خديجه جابر محمد جابر رقم الجلوس 12392
الاسم :عاصم سمير عبد الرسول على
رقم الجلوس:24938
مدرسه نجع سبع
ياسمين محمود احمد
رقم الجلوس /٦٣١٣٧
الاسم رحمه شعبان رقم الجلوس 12221 المحافظه أسيوط مركز القوصيه المدرسة بنى يحيى قلبى الإعدادية المشتركة
الاسم /أحمد محمد عبد النعيم رقم الجلوس / 26209. اسيوط منقباد عزبه أبو القاسم
الاء سيد فرغلي رقم الجلوس ٦١١٥٠ اسيوط البداري
الاء سيد رقم الجلوس ٦١١٥٠ اسيوط البداري
الاء سيد رقم الجلوس ٦١١٥٠
شهد حسن احمد بكر رقم الجلوس ٨٧٢٨
مدرسة ببلاو الاعداديه المشتركه
اسيوط ديروط ببلاو
بيشوي مندي كمال ٩٢٧٢
بيشوي مندي رقم الجلوس 9272
حمد محمود احمد ابو زيد رقم الجلوس 16377 عاوز اعرف النتيجه لو سمحتوو
ايمان محمود احمد
اسيوط ابوتيج
رقم الجلوس ٣٧٣٥٩
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 19
مجموع 127.5
دين 15.5
كمبيوتر 8.5
لو سمحت حد يرد عليا اعصابنا باظت رقم الجلوس مش فاكرو وضاع مني مريم راشد رمزي
لازم برقم الجلوس يا مريم ممكن تشوفيها في المدرسة بكرة بالاسم
الاسم محمد حسن عبد الظاهر حسن محافظة أسيوط أبنوب مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة عرب العوامر رقم الجلوس 50748 ارجو معرفة الدرجات الترم الاول
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 135
دين 16.5
كمبيوتر 9
الاسم إسرا؛ حسن عبد الظاهر حسن محافظة أسيوط أبنوب مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة عرب العوامل رقم الجلوس 50671
لغة عربية 8.5
لغة انجليزية 7
رياضيات 9.5
دراسات اجتماعية 8.5
علوم 6.5
مجموع 40
دين 12
كمبيوتر 8
رقم الجلوس 50748 الاسم محمد حسن عبد الظاهر حسن محافظة أسيوط مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة عرب العوامر
50748 محمد حسن عبد الظاهر حسن
رقم الجلوس 50748
رنيت جمال عبد الرازق رقم الجلوس65033
الاسم وائل خلف عبدالنبي عبدالله رقم الجلوس١٩٩٠٤
لغة عربية 14.5
لغة انجليزية 2
رياضيات 3.5
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 12
مجموع 43.5
دين 16
كمبيوتر 4
نورهان علي شحاته ثابت
50642
مدرسة ابنوب الاعدادية بنات
لغة عربية 21
لغة انجليزية 8.5
رياضيات 6.5
دراسات اجتماعية 6
علوم 0.5
مجموع 42.5
دين 12
كمبيوتر 7.5
إسماعيل حسن 16233
لغة عربية 8.5
لغة انجليزية 1.5
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 17.5
مجموع 60.5
دين 10
كمبيوتر 3.
عبدالرحمن اشرف محمد
70338
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 140
دين 19.5
الاسم كيرلس سمير ذكي رقم الجلوس 29735 ادارة التعلمية اسيوط مدرسة الشهيد محمد صلاح اسماعيل الاعدادية بنين
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 17.5
مجموع 115.5
دين 12
كمبيوتر 7
تبارك صلاح حسين على
رقم الجلوس 77326
الاسم رشا خالد محمودصادق مدرسة 25 رنياير المشتركة بدريوط
زينب سيف النصر عبدالتواب 3936
لغة عربية 38
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 19
علوم 19.5
مجموع 121
دين 16
كمبيوتر 8.5
لغة عربية 38
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 19
علوم 19.5
مجموع 121
دين 16
كمبيوتر 8
كرستينا حشمت صبري تناغو
رقم الجلوس ٠٥٣٨٠٩
الفتح الاعداديه بنات
الرقم غير صحيح يا كرستينا اكتبيه تاني
ساره محمود عرفه حسن
رقم الجلوس 54617
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 135
دين 19
كمبيوتر 10
عايزه اعرف نتيجه الرقم ده12888
لغة عربية 37
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 120.5
دين 19
كمبيوتر 9.5
لغة عربية 37
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 120.5
دين 19
كمبيوتر 9
اية محمد جلال 58755 ساحل سليم اسيوط لو سمحت هبة سالم
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
مجموع 134
دين 19
كمبيوتر 9.5
اية محمد جلال 58755 لو سمحت هبة سالم
تم الرد يا اية مبروك النجاح
سلمي محمد 28203
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18.5
مجموع 124.5
دين 11.5
كمبيوتر 8.5
الاسم باسم ملاك
رقم الجلوس ٥٦٠٠٢
احمد عبد الحفيظ جبارة محمد ٤٣٤٢٨ محافظة أسيوط مركز صدفة
هند قطب احمد محمد رقم الجلوس 55478
محافظة اسيوط
مدرسة الوسطى الا عدادية بنات
لغة عربية 17
لغة انجليزية 7
رياضيات 13.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10.5
مجموع 58
دين 8
كمبيوتر 6
سلمي محمود احمد محمد بدوي
رقم الجلوس 14016
لغة عربية 39
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 138
دين 17
كمبيوتر 8.5
باسم ملاك ٥٦٠٠٢
لغة عربية 18
لغة انجليزية 29
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 17.5
مجموع 105.5
دين 13
كمبيوتر 9
محمود ايمن محمد احمد
رقم الجلوس 62664
مركز البدارى قريه العقال البحرى
مدرسه العقال البحرى الاعداديه بنين
لغة عربية 22
لغة انجليزية 7
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 10
علوم 17.5
مجموع 84.5
دين 16.5
كمبيوتر 7
الاسم:طلعت عبدالمنعم سيد مهران
رقم الجلوس:38983
محافظة اسيوط
إدارة ابوتيج
لغة عربية 33
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 16
مجموع 109.5
دين 11
كمبيوتر 6
احمد ممدوح حلمي مركز منفلوط رقم الجلوس21745
لغة عربية 38
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 16.5
مجموع 128
دين 15.5
كمبيوتر 6.5
الاسم محمد ربيعى
رقم الجلوس ٥٣٠٩٦٦
باترك روماني جاد رياض .الاعداديه بنين اسيوط القوصيه .رقم جلوس ٥٦٠٨…رجاءا معرفه نتيجتي وشكرا
لغة عربية 38
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 133.5
دين 18
كمبيوتر
اتمنى ان النتيجةبتاعة الصف الثالث الاعدادى توصلنى فى اسرع وقت
شيماء جمال حماد محمود
مدرسة صدفا الاعدادية بنات محافظة اسيوط
رقم الجلوس 42600
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 139
دين 17.5
كمبيوتر 7.5
باترك روماني جاد رياض اسيوط القوصيه .مدرسه الاعداديه بنين ..رقم جلوس ٥٦٠٨…رجاءا معرفه نتيجتي وشكرا
اتمنى ان النتيجةتوصلنى فى اسرع وقت
شيماء جمال حماد محمود الصف الثالث الاعدادى
اسيوط مدرسة صدفا الاعدادية بنات
رقم الجلوس 42600
انا باتمنى ان النتيجة توصلنى فى اسرع وقت
شيماء جمال حماد محمود
اسيوط مدرسة صدفا الاعدادية بنات رقم الجلوس 42600
عوزه نتيجه فاطمه عماد احمد رقم الجلوس 14030 من فضلك
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 16.5
مجموع 112.5
دين 15
كمبيوتر 9
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 16.5
مجموع 112.5
دين 15
كمبيوتر
الاسم عبدالمعتمد خلف عبد المعتمد عبدالحكيم 6379
لغة عربية 24
لغة انجليزية 7.5
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 10
مجموع 71
دين 15.5
كمبيوتر 4.5
لغة عربية 24
لغة انجليزية 7.5
رياضيات 18.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 10
مجموع 71
دين 15.5
كمبيوتر 4.
سلمى محروس
17714
هويدا وحيد محمد ضاحى
رقم جلوسك كام يا هويدا
لغة عربية 36
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 15
علوم 19.5
مجموع 112
دين 15
كمبيوتر 6.5
رقم الجلوس ٣٠٧٤٨
أسيوط ظهرت عاوزه النتيجه
رقم الجلوس ٣٠٧٤٨
بدور عليها 😂😂
اكتب رقم الجلوس وأنا هجبها ليك
لغة عربية 39
لغة انجليزية 28
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
مجموع 134.5
دين 16.5
كمبيوتر 7.5
مرقص كامل ويد ملك 52642
ندى حسام علي حسن
رقم الجلوس 032472
مدرسه عمر مكرم
اسيوط
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 23
رياضيات 10.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 12
مجموع 87
دين 11
كمبيوتر 8
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 18.5
رياضيات 23.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 13.5
مجموع 98
دين 14
كمبيوتر 5
زينب زين العابدين محمد حسنين محمد
42578
اسيوط صدفا
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19.5
مجموع 136.5
دين 17
كمبيوتر 10
رقم الجلوس/52399 محافظه اسيوط مركز الفتح نرجو معرفه النتيجه ضروري لو سمحتوا حد يرد علينا
لغة عربية 34
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 16
مجموع 117
دين 13.5
كمبيوتر 8
خالدابوالحمدمحموداحمد
45747
اسيوط الغنايم
العربي38/40
الانجليزي27/30
الرياضيات30/30
العلوم19/20
الدرسات 20/20
الدين 17/20
الحاسب الآلي 18/20
التربيه الفنيه15/20
نشاط1 10/10
نشاط2 9/10
المجموع الكلي 134/140
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 135
دين 19
كمبيوتر 8.5
خالدابوالحمدمحمود احمد
رقم الجلوس45747
الاداره التعليميةالغنايم
مدرسةالغنايم الاعداديه بنين
الاسم امانى جمال حسن محمد رقم الجلوس ٣٣٧٠٥ مدرسه الزاويه الاعداديه الجديده بنات
خالدابو الحمد محموداحمد
رقم الجلوس45747
الاداره التعليميةالغنايم
مدرسه الغنايم الاعداديةبنيت
خالد ابو الحمد محمود احمد
ادارة الغنايم التعليمية
مدرسة الغنايم الاعدادية بنين
رقم الجلوس 45747
خالد ابو الحمد محمود مدرسة الغنايم الاعدادية بنين ادارة الغنايم التعليمية رقم الجلوس 45747
خالد ابو الحمد مدرسة الغنايم الاعدادية رقم الجلوس45747
نوران احمد سيد حسين
29907
اسوط مدرسه السلام
نوران احمد سيد حسين
رقم الجلوس 29907
اسيوط
عبدالرحمن هشام فتح الله 25874
اسيوط
الاسم ابراهيم مسعود عويس مسعود رقم الجلوس 58692 ادره سا حل سليم
اميره اسامه ابراهيم
اسيوط /القوصيه/بلوط
رقم الجلوس(١١٤٦٥)
اميرة اسامه ابراهيم
رقم الجلوس (١١٤٦٥)
نوران احمد سيد حسين
اسيوط مدرسه السلام
29907
نورهان وائل نجاح 42691 صدفا اسيوط
يا جماعه حد يرد عليا مش عارفه اجيبها
حد يرد عليا 42691
غة عربية 39.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 17
علوم 18.5
مجموع 125
دين 18
كمبيوتر 4.5
احمدعلاءالدين عبد الصبور رقم لوس١٨٤٤٣ الشهيداحمدعبدالصبورالكومي
احمد مصطفى احمد فراج
اسيوط /الفتح/بنى زيد الاكراد
52284
52284
اسمى هدى صلاح شحاته شاذلى رقم جلوسى ٧٤٣٠ اسيوط ديروط كوم انجاشه
اسراء سيد رقم الجلوس ٤٥٢١٠
داليا اسماعيل ٣٩٦٣٩
سيف اشرف محمودمحمود رقم ا
لجلوس 33545
سيف اشرف محمود محمود رقم الجلوس 33545
السلام عليكم رقم الجلوس 63777
السلام عليكم سمر احمد شعبان رقم الجلوس 63777
لغة عربية 39
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 135
دين 20
كمبيوتر
الاسم/ عبد الرحمن احمد صالح عبد الصالحين
رقم الجلوس / ١١٨٤
مدرسة / الشهيد محمود احمد محمد فهمى
ساميه محمد عبد الحميد مركز ابو تيج
رقم جلوسي هو 33906
أنا من أسيوط
مدرسة الزاوية الاعداديه الجديده بنات
مريم محمد دياب4002
عبد الرحمن بدري محمد بدري
رقم الجلوس : 46046
المحافظه اسيوط
مدرسة: الشهيد حماده حسني هارون
ااسمي يسرا عبدالرحيم الرقم هو 38214
اندرو سعد الله فايق 27518 السلام باسيوط
لغة عربية 34
لغة انجليزية 29
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
مجموع 125
دين 15.5
كمبيوتر 10
الاسم اروي حمدي يوسف ابراهيم
رقم الجلوس 64890
الاداره التعليميه البداري
مدرسه ام المؤمنين الاعداديه بنات
الاسم اروي حمدي يوسف ابراهيم
رقم جلرسي هو 63196 انا من اسيوط اريد ان اعرف مجموع درجاتي
1520
ارسال النتيجة باسرع وقت ممكن
دينا عبدالوهاب محي الدين عبدالوهاب.
رقم الجلوس 47377
مدرسة الميرة للتعليم الاساسي بالمعابدة
الاسم:زمزم بكر احمد صالح
رقم الجلوس :38918
محافظه اسيوط
٥١٠٢٥
لو سمحتوا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط
الإسم كريم خالد فرغلي أيوب
رقم الجلوس 25994
عبد الرحمن مصطفي محمد سيد
مركز ديروط/أسيوط
رقم الجلوس 3070
الإسم ، كريم خالد فرغلي أيوب رقم الجلوس 25994 محافظة أسيوط
أحمد محمود عنتر رقم الجلوس ٢٢٩٨٧ محافظة أسيوط
أنوار محمد ياسين تهامي رقم الجلوس ٢٢٧٢٩
رقم الجلوس ٤٣٥١٨
منة الله معتز لطفي عبدالقادر
رقم الجلوس 20647
محافظة اسيوط
لو سمحت انا عايز اعرف النتيجه رقمي ٢٨٩٢٩
الاسم. احمد محمود أحمد جادالله
الاسم طاهر صلاح الدين مرغني علي
رقم الجلوس ٥٢٣٨٠
وفاء مصطفى هاشم رقم الجلوس53475عرب مطير
اناكريم أشرف عبدالمقصودرقمالجلوس 71917
هاجر صلاح مسعود رقم الجلوس 21298
أحمد أمير حافظ سالمان
24646
ايمان رمضان خليفه
راقم الجلوس ،34842
ايمان رمضان خليفه
رقم الجلوس 34842
اسمي اسراء عواض عبدالعال محمد
محافظه اسيوط اداره ابوتيج
رقم جلوسي 40546
رقم جلوسك:25049
25088
السلام عليكم رقم الجلوس 63777 إدارة البداري اسيوط
أمل إسماعيل محمود أبو الغيط
رقم الجلوس 208
مدرسة الغنايم شرق الإعدادية المشتركة
احمد عاطف عبد المنعم احمد في محافظة اسيوط مركز ابنوب مدرسة ابنوب الاعدادية بنين ٤٩٨٤٣
عبدالواجد كرم منفلوط رقم الجلوس هو٢١٢٠٦
إلاسم شوقي احمد محمد شوقي
رقم الجلوس 17095
11042
محافظه اسيوط قريه مسرع رقم الجلوس٢٤٠٦٢
رقم الجلوس٢٤٠٦٢
عماد ثروت يوسف غالي
مدينة اسيوط
مدرسة عمر مكرم
رقم الجلوس 32190
عماد ثروت يوسف غالي مدنية اسيوط
مدرسة عمر مكرم الاعدادية في الابعين
رقم الجلوس 32190
الاسم/هبةحسن احم
رقم الجلوس 1070 الاسم شاهنده يسري الشريف عبد الجليل منصور المحافظة اسيوط
كيرلس عائد صليب لوز 2322
منار أحمد حسن حسين أريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس 51506
الاسم مارسلينو مؤمن المدينة اسيوط رقم الجلوس 28625
الأسم :الحسن أحمد مصطفى أحمد
المدينه:أسيوط
رقم الجلوس:٧٢٧٤٠
محمد عثمان جمعه خليفه
١٧٢٠٤
اسيوط
منفلوط الاعداديه بنين
منه الاه عبد الرحيم محمد سليما ن 246
امت تظه نتيجة الصف الاول الاعدادية
محمود محمد عبده ماهر
777
ثانيه اعدادي اسيوط
الاسم عمرو محمد أحمد عيد
رقم جلوس236
مدرسه عزبة روفائيل
رقمي22125محافظه اسيوط
رقمي22125
احمداشرف الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس ١٦٩
اسمي احمد ابوالحسن محمود محمد رقم الجلوس 38256
رنيا جمال عبد الرازق رقم الجلوس 65033مدرسه ام المؤمنين بالعتمانيةانا بعت اكثر من مرة
لو سمحتو عايز نتيجتي
اسمي احمد ابوالحسن محمو محمد ادارة ابوتيج ورقم الجلوس 38256
الرجاء البحث عن نتيجتي اسمي ندى محمد احمد عبد الحكيم رقم الجلوس 52119 محافظه اسيوط مدرسه بني زيد الاعداديه المشتركه لو النتيجه كامله لسه ما طلعتش اتمنى تقولوا لي درجات امتحان اللغه العربيه الانجليزي
الاسم شهد هاني سيد رقم الجلوس 173من اسيوط
اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه للطالب عمرو احمد علي توفيق مدرسه الشهيد احمد عبد الصبور الكومي اداره ةمنفلوط التعليميه محافظه اسيوط
أحمدالبطل السعودي من محافظة البحيره عاوز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه الترم التاني رقم الجلوس ٨٥٦٤٠
الاسم- احمدرضا احمد عبدالرحمن
رقم الجلوس30007
الادارة التعليمية بالمنيا
المدرسة التحرير العدادية بنين بمطاى
شهادة تالتة اعدادى مدرسة التحرير الاعدادية محافظة المنيا رقم الجلوس30007الاسم احمدرضااحمدعبدالرحمن
عايزة اعرف نتيجة نيڤين ممدوح حنا روبيل الترم الثانى رقم الجلوس ٨٤٩٤ محافظة اسيوط ادارة ديروط التعليمية
نورهان عبدالتواب محمود سليم ادارة ديروط التعليمية رقم الجلوس 7987
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66.5 43.5 33.5 39.5 26 209 31 16 15.5
لمياء مختار حسن سويفى
أسيوط صدفا الاعداديه بنات
44631
الاسم اميرة سيد بركات محافظة اسيوط قرية موشا مدرسة موشا الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 36262
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 30 22 30 21 161 21.5 17 10
رقم الجلوس 65662 يسري ياسر عرفات..
لو سمحت انا عاوزه النتيجه أسيوط رقم الجلوس 11259
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 38.5 32 40 27 195.5 24 13 12.5
كرمينا شريف نتيج جرس 11259
رقم الجلوس 512 بنوب
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 60 40 56 39.5 273 26.5 15.5 14.5
عوزاعرف نتجه نورهان محمد ثابت خليفه رقم الجلوس2الجلوس21839
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 33 9 19 23 14.25 98.5 17.5 14.5 10.5
52015
ارجو معرفة نتيجة المواد فى الشهادة الاعدادية بمدرسة احمدعلى علام المشتركة بمركز الفتح محافظة أسيوط
مدرسه الوحده العربيه الاعداديه بنات بمير رقم جلوس ١١١٧٤ محافظه اسيوط
45913
اسيوط رقم الجلوس47112
اريد معرفه نتيجه الطالبه مني شعبان محمد عبد الجابر
مدرسه الشهيد جعفر ماهر الاعداديه المشتركه
اداره ديروط التعليميه
رقم الجلوس 05029
رقم جلوسي هو 05029
انا عايزه النتيجه
الاسم : كريم احمد عبدالنعيم
ادارة القوصية
رقم الجلوس: ١٧١٣٣
مدرسة القوصية الاعدادية بنين
اةللاىال
اريدنتيجه الطالبه اسماءحسين محمد خليفه مدرسه
صلاح سالم الاعداديه باسيوط ورقم الجلوس 32434
عايز نتيجتي اسمي احمد بخيت احمد
اداره التعليميه الغنايم
مدرسه الشهيد حماده حسني هارون الاعداديه الجديده
رقم جلوسي 48283
ياريت تردوا عليااا
الاسم احمد بخيت
رقم الجوس 48283
امال يحيا
نتيجه محافظه اسيوط مدرسة الشهيد محمد يوسف الاعداديه بنات
رقم الجلوس 27593
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 39.5 30 20 26.5 18 20 9 9.5
نتيجه اسيوط
كمال مختار
رقم الجلوس 65662 مركز البداري
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 60 40 60 40 279 39 17.5
ايمان 27593 ادارة اسيوط التعليميه
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 39.5 30 20 26.5 18 20 9 9.5
ياسر عبد الرزاق حسن إبراهيم
رقم الجلوس 67582
اداره البدارى محافظة اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36.5 18 14.5 18 8.5 14 9 8.5
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36.5 18 14.5 18 8.5 14 9 8.5
ندى محمود محمد عبد الناصر
رقم الجلوس 4938
ادارة ديروط التعليمية
محافظة اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 32 9 18.5 12 6 18 7 5.5
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 38 27 20 24.5 17 20 7.5 5.5
رقم الجلوس
48348
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36 22 19.5 24.5 16.5 18 8 4.5
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36 22 19.5 24.5 16.5 18 8 4.5
ايريني عماد لطفي 60600
دميان حلمي لطفي 60757
دي نتيجة ايريني
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37.5 28 20 29.5 18 10 9 5.5
ودي نتيجة دميان
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 27 18 15 28 16.5 11.5 8 6.5
هل الترم الثانى
رقم الجلوس 48283 الدارة التعليمية الغنا يم مدرسة الشهيد حمادة حسنى هارون الاعدادية الجديدة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 33 9.5 16 21.5 14 17 8 5
هي فين نتيجتي
لو سمحت نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه أسيوط مركز منفلوط بنى شقير رقم الجلوس 021905 باسم التلميذ عبدالرحيم عبدالعال عبدالناصر
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 20 30 18.5 16.5 8 5.5
الاسم محمود احمدصلاح احمد إلاداره التعليميه بديروط مدرسه أبو بكر الصديق الاعدادية بنزله عبدالاه
الاسم محمد مؤمن قنإوى حسن
رقم الجلوس :39675
اداره :ابوتيج
مدرسه :الشهيد ابوبكرعزمى ابوسالم
انا مستعد اجيب الشهاده الي اي حد من اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 32 8 17.5 23.5 10.5 12.5 5.5 6
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 32 8 17.5 23.5 10.5 12.5 5.5 6
3002
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 21.5 15 14 21.5 13.5 12 6.5 5.5
اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 21.5 15 14 21.5 13.5 12 6.5 5.5
محافظ اسيوط لسه نايم على ودانه ماداريش بالدنيا
لدرجة ان المحافظات كلها اعتمدت النتيجة الا هو نايم اصلة كان
سهران بياكل القطط
47492
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30.5 27.5 14 25.5 16 16 7.5 6.5
ريمون رمزي وليم رمزي
مش فاكر رقم الجلوس
ارجو اخباري سريعا
يوسف حمدى بولس
رقم الجلوس 5244
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 31.5 17 18.5 24.5 17.5 15 9 8
فرحه على أحمد حسين
رقم الجلوس49589
ادارة ابنوب التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 28.5 9 11.5 12.5 4.5 13 8 2
رقم الجلوس هو 30017
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35 26 20 25.5 18 16 8.5 7.5
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35 26 20 25.5 18 16 8.5 7.5
فادى سيمون
محافظة اسيوط القوصية
رقم الجلوس 17131
ممكن اعرف النتيجة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 32 19 16 19 11.5 8 7.5 5
الاسم/سلمى محمد رفاعى عبد العليم
رقم الجلوس/36974
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 27.5 20 27.5 18 19 7.5 6
الاء عبدالكريم محمد فرغلي
مدرسه النهضه بأسيوط الجديده
57772
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 31 10.5 11 10 14.5 13 6.5 6
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 31 10.5 11 10 14.5 13 6.5 6
فين النتيجه ارحمونا بقي
عائشه رقم الجلوس 3002
مريم اشرف عزمى
رقم الجلوس5118
اداره ديروط التعليميه
مدرسه الشهيد دايفد أصيل الاعداديه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 39 30 20 29.5 20 15 9.5 8.
خالد أحمد سيد علي. ادارة البداري. رقم جلوس 65091
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37 25 19.5 30 20 13.5 8.5 8
مندر نور احمد علي 064545
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 24.5 20 27.5 18.5 18 7 8.5
انا علي محمد علي حماد محا فظة اسيوط الا داره التعليميه ابنوب رقم الجلوس 51394 مدرسة نز الي الحر جات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 26 15 15.5 18.5 11.5 12.5 8 3.5
فيلوباتير ثروت عيد سعيد محافظ أسيوط رقم الجلوس 34145
اسراء محمود محمد محمود
الاسم اسراء محمود محمد محمود
رقم الجلوس 57756
الادارة التهعليمية الغنايم
مدرسة الغنايم بحرى الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30.5 8.5 14.5 20 12 14.5 6.5 6
بالنجاح والتوفيق
مريم ظريف شمعون
50814
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 28.5 15 4 12 5.5 12.5 5.5 7
الاسم دينا احمد محمد محمد
رقم الجلوس 14003
الادارة القوصية
مدرسة ابو بكر الصديق الاعدادية بنات
11170 اسيوط
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35.5 16 12 22.5 16 13.5 8 7.5
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35.5 16 12 22.5 16 13.5 8 7.5
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 20 30 19.5 15 7 8
الاسم:دينا احمد محمد
رقم الجلوس: 14003
الادارة التعليمية: القوصية
مدرسة ابو بكر الصديق الاعدادية بنات
رقم الجلوس 32145 فيلوباتير ثروت عيد
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 34.5 10 10 10 11 18 7 4
الاسم رحمة كمال
رقم جلوس 1973
إدارة ديروط
مدرسة علي مبارك
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 31 24 17.5 26.5 10.5 14 9 8
الاسم : مروه رجب عبدالحليم مسعود
رقم الجلوس : 66968
إدارة البداري التعليمية
مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 20 30 19.5 20 8 10
مارينا رفعت فهمي رقم الجلوس ٤٥٥٠٣محافظه اسيوط مركز صدفا مدرسه ازهراء الاعداديه بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 23 6 10 8.5 6 14 7.5 3
مارينا رفعت فهمي رقم اجلوس ٤٥٥٠٣محافظه اسيوط
انا خالد عبد الناصر على اسيوط الادارة التعليمية صدفا مدرسة اللؤاء جمال مهران رقم الجلوس 46566
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35.5 22.5 18.5 23.5 15 13.5 8 9
رقم الجلوس 56068
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 39 30 20 29 15.5 15 7.5 5
اريد نتيجتى محافظة اسيوط
ورقم جلوسي من اسيوط
الادارة التعليمية القوصية11006
الاسم/محمود طه محمد
رقم الجلوس /١٥٣٤٩
مدرسة عرب المعطيات البحرية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30 15 8.5 16 12 8.5 8 6
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30 15 8.5 16 12 8.5 8 6
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30.5 15 17 20 12 17 9.5 8.5
الاسم حسين عبدالباسط خلف عبدالباسط
رقم الجلوس ٤٨٣١٥
الادارة التعليمية الغنايم
مدرسة الشهيد حمادة حسني هارون الاعدادية الجديدة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36.5 25.5 19.5 27.5 18.5 19 7.5 4
الاسم كيرلس سمير ذكي رقم الجلوس 29735 مدرسة الشهيد محمد صلاح اسماعيل الاعدادية بنين الادارة التعلمية اسيوط