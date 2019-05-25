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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر لموقع مديرية أسيوط التعليمية

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس- رابط مباشر لموقع مديرية أسيوط التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

نرصد إليكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس عبر مديرية أسيوط التعليمية لحظة بلحظة من أجل إسعاد جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين يعيشوا حالة من التوتر خلال انتظار نتيجة إعدادية أسيوط، فور أن ينتهوا من امتحانات الترم الثاني ،خلال نهاية الأسبوع الماضي.

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في محافظة أسيوط للفصل الدراسي الثاني، والمترقب إعلانها خلال هذا الأسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

حيث تم إجراء مارثون امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط بداية من يوم 12 مايو ومن المقرر أن تنتهي يوم 16 مايو، وبعد ذلك يزداد البحث من جانب الطلاب على أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم رقم الجلوس، والتي سيتم عرضها من خلال هذا التقرير.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، قبل الجميع اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرضها فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

حيث بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أعمال تصحيح امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة إعدادية أسيوط 2019 قبل عيد الفطر المبارك، ليسعد جميع الطلاب بنتيجة ثالثة إعدادي مع فرحة العيد.

مديرية أسيوط التعليمية assiut.moe.gov.eg

وعقب أن يعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، سيتم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية أسيوط التعليمية، ليكون متاح للطلاب الدخول على الموقع (assiut.moe.gov.eg)، من خلال تسجيل رقم الجلوس، والضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط

  • حيث انتهي يوم الخميس جميع الطلاب الشهادة الإعدادية من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
  • وأكد طلاب الصف الثالث الإعدادي أن امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، لم تتضمن على أسئلة فوق مستوي الطالب المتوسط.
  • ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط غدا بجميع المديريات.
  • تم البدء في تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، بجميع الإدارات التعليمية.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  26. اريد معرف درجه الامتحان الصف الثاني الاعدادي لغه عربيه لغه اجنبيه علوم رالرياضيات الدراسات الاجتماعيه التربيه الدينيه التربيه الفنيه الحاسب الالي

    رد

  36. اتمنى ان النتيجةبتاعة الصف الثالث الاعدادى توصلنى فى اسرع وقت
    الاسم/حنان عكاشه محمود حسين مدرسه تل اولاد سراج
    رقم الجلوس55671

    رد

  53. الاسم محمد حسن عبد الظاهر حسن محافظة أسيوط أبنوب مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة عرب العوامر رقم الجلوس 50748 ارجو معرفة الدرجات الترم الاول

    رد

  54. الاسم إسرا؛ حسن عبد الظاهر حسن محافظة أسيوط أبنوب مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة عرب العوامل رقم الجلوس 50671

    رد

  61. الاسم كيرلس سمير ذكي رقم الجلوس 29735 ادارة التعلمية اسيوط مدرسة الشهيد محمد صلاح اسماعيل الاعدادية بنين

    رد

  79. اتمنى ان النتيجةبتاعة الصف الثالث الاعدادى توصلنى فى اسرع وقت
    شيماء جمال حماد محمود
    مدرسة صدفا الاعدادية بنات محافظة اسيوط
    رقم الجلوس 42600

    رد

  81. اتمنى ان النتيجةتوصلنى فى اسرع وقت
    شيماء جمال حماد محمود الصف الثالث الاعدادى
    اسيوط مدرسة صدفا الاعدادية بنات
    رقم الجلوس 42600

    رد

    1. العربي38/40
      الانجليزي27/30
      الرياضيات30/30
      العلوم19/20
      الدرسات 20/20
      الدين 17/20
      الحاسب الآلي 18/20
      التربيه الفنيه15/20
      نشاط1 10/10
      نشاط2 9/10
      المجموع الكلي 134/140

  167. الرجاء البحث عن نتيجتي اسمي ندى محمد احمد عبد الحكيم رقم الجلوس 52119 محافظه اسيوط مدرسه بني زيد الاعداديه المشتركه لو النتيجه كامله لسه ما طلعتش اتمنى تقولوا لي درجات امتحان اللغه العربيه الانجليزي

    رد

  169. اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه للطالب عمرو احمد علي توفيق مدرسه الشهيد احمد عبد الصبور الكومي اداره ةمنفلوط التعليميه محافظه اسيوط

    رد

  171. الاسم- احمدرضا احمد عبدالرحمن
    رقم الجلوس30007
    الادارة التعليمية بالمنيا
    المدرسة التحرير العدادية بنين بمطاى

    رد

  172. شهادة تالتة اعدادى مدرسة التحرير الاعدادية محافظة المنيا رقم الجلوس30007الاسم احمدرضااحمدعبدالرحمن

    رد

  173. عايزة اعرف نتيجة نيڤين ممدوح حنا روبيل الترم الثانى رقم الجلوس ٨٤٩٤ محافظة اسيوط ادارة ديروط التعليمية

    رد

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66.5 43.5 33.5 39.5 26 209 31 16 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 30 22 30 21 161 21.5 17 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 38.5 32 40 27 195.5 24 13 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 60 40 56 39.5 273 26.5 15.5 14.5

  181. عوزاعرف نتجه نورهان محمد ثابت خليفه رقم الجلوس2الجلوس21839

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 33 9 19 23 14.25 98.5 17.5 14.5 10.5

  183. ارجو معرفة نتيجة المواد فى الشهادة الاعدادية بمدرسة احمدعلى علام المشتركة بمركز الفتح محافظة أسيوط

    رد

  187. اريد معرفه نتيجه الطالبه مني شعبان محمد عبد الجابر
    مدرسه الشهيد جعفر ماهر الاعداديه المشتركه
    اداره ديروط التعليميه
    رقم الجلوس 05029

    رد

  193. عايز نتيجتي اسمي احمد بخيت احمد
    اداره التعليميه الغنايم
    مدرسه الشهيد حماده حسني هارون الاعداديه الجديده
    رقم جلوسي 48283
    ياريت تردوا عليااا

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 39.5 30 20 26.5 18 20 9 9.5

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 60 40 60 40 279 39 17.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 39.5 30 20 26.5 18 20 9 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36.5 18 14.5 18 8.5 14 9 8.5

    2. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36.5 18 14.5 18 8.5 14 9 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 32 9 18.5 12 6 18 7 5.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 38 27 20 24.5 17 20 7.5 5.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36 22 19.5 24.5 16.5 18 8 4.5

    2. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36 22 19.5 24.5 16.5 18 8 4.5

    1. دي نتيجة ايريني
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37.5 28 20 29.5 18 10 9 5.5
      ودي نتيجة دميان
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 27 18 15 28 16.5 11.5 8 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 33 9.5 16 21.5 14 17 8 5

  204. لو سمحت نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظه أسيوط مركز منفلوط بنى شقير رقم الجلوس 021905 باسم التلميذ عبدالرحيم عبدالعال عبدالناصر

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 20 30 18.5 16.5 8 5.5

  205. الاسم محمود احمدصلاح احمد إلاداره التعليميه بديروط مدرسه أبو بكر الصديق الاعدادية بنزله عبدالاه

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 32 8 17.5 23.5 10.5 12.5 5.5 6

    3. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 32 8 17.5 23.5 10.5 12.5 5.5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 21.5 15 14 21.5 13.5 12 6.5 5.5

    2. اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 21.5 15 14 21.5 13.5 12 6.5 5.5

  208. محافظ اسيوط لسه نايم على ودانه ماداريش بالدنيا
    لدرجة ان المحافظات كلها اعتمدت النتيجة الا هو نايم اصلة كان
    سهران بياكل القطط

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30.5 27.5 14 25.5 16 16 7.5 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 31.5 17 18.5 24.5 17.5 15 9 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 28.5 9 11.5 12.5 4.5 13 8 2

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35 26 20 25.5 18 16 8.5 7.5

    2. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35 26 20 25.5 18 16 8.5 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 32 19 16 19 11.5 8 7.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 27.5 20 27.5 18 19 7.5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 31 10.5 11 10 14.5 13 6.5 6

    2. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 31 10.5 11 10 14.5 13 6.5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 39 30 20 29.5 20 15 9.5 8.

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 37 25 19.5 30 20 13.5 8.5 8

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 24.5 20 27.5 18.5 18 7 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 26 15 15.5 18.5 11.5 12.5 8 3.5

  223. اسراء محمود محمد محمود
    الاسم اسراء محمود محمد محمود
    رقم الجلوس 57756

    الادارة التهعليمية الغنايم
    مدرسة الغنايم بحرى الاعدادية بنات

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30.5 8.5 14.5 20 12 14.5 6.5 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 28.5 15 4 12 5.5 12.5 5.5 7

    2. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35.5 16 12 22.5 16 13.5 8 7.5

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35.5 16 12 22.5 16 13.5 8 7.5

    4. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 20 30 19.5 15 7 8

    1. ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 34.5 10 10 10 11 18 7 4

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 31 24 17.5 26.5 10.5 14 9 8

  229. الاسم : مروه رجب عبدالحليم مسعود
    رقم الجلوس : 66968
    إدارة البداري التعليمية
    مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 40 30 20 30 19.5 20 8 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 23 6 10 8.5 6 14 7.5 3

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 35.5 22.5 18.5 23.5 15 13.5 8 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 39 30 20 29 15.5 15 7.5 5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30 15 8.5 16 12 8.5 8 6

    3. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30 15 8.5 16 12 8.5 8 6

    4. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 30.5 15 17 20 12 17 9.5 8.5

  236. الاسم حسين عبدالباسط خلف عبدالباسط
    رقم الجلوس ٤٨٣١٥
    الادارة التعليمية الغنايم
    مدرسة الشهيد حمادة حسني هارون الاعدادية الجديدة

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
      النتيجه 36.5 25.5 19.5 27.5 18.5 19 7.5 4

    2. الاسم كيرلس سمير ذكي رقم الجلوس 29735 مدرسة الشهيد محمد صلاح اسماعيل الاعدادية بنين الادارة التعلمية اسيوط

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