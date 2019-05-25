روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

ينشر موقع نجوم مصرية روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني والتي سيتم وضعها عبر موقع مديريه التربية والتعليم بالبحيرة، فور اعتمادها من المحافظ، كما سنتابع معكم جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات أخر العام.
نؤكد أننا سنقوم بالرد على جميع التعليقات التي كتابها أبنائنا الطلاب وعرض جميع الدرجات فور اعتماد النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة
حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة بالاسم رقم الجلوس، خلال نهاية الأسبوع القادم بالمحافظة وبجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم البدء في جميع أعمال التصحيح والكنترول خلال بداية الأسبوع الذي يليه.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لطلاب الثالث الإعدادي، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة قبل الجميع، فقط اكتب كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019
حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس، ستعد من أكثر الكلمات البحثية على محرك البحث جوجل خلال الأيام المقبلة، لحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة درجات أبنائهم في نتيجة الشهادة الإعدادية
البحيرة، في جميع الإدارات التعليمية :
- إدارة حوش عيسى التعليمية
- إدارة كوم حمادة التعليمية
- إدارة إيتاي البارود التعليمية
- إدارة أبو حمص التعليمية
- إدارة دمنهور التعليمية
مديريه التربية والتعليم بالبحيرة
سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة بالاسم رقم الجلوس، عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لتكون متاحة لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
- الدخول إلى نتائج الطلاب
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر النتيجة بالتفصيل
- حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات إعدادية البحيرة 2019 أمس الأحد، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الأول خلال يوم الخميس، هذا وقد تفقد محافظ البحيرة امتحانات الشهادة الإعدادية البحيرة، بعدد من اللجان.
- تواصل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أعمال التصحيح نتيجة إعدادية البحيرة الترم الأول.
متابعة نتيجة إعدادية البحيرة
- انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2019 خلال نهاية الأسبوع الماضي.
- من المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة أمس الخميس.
- تم البدء في أعمال نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة البحيرة بجميع الإدارات التعليمية.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع القادم.
- وسيتم عرض النتائج للطلاب بالاسم في المدارس بعد اعتمادها.
- بدأت مديرية التربية والتعليم أعمال رصد وتجميع الدرجات.
- يشعر الطلاب بالقلق بسبب عدم اعتماد نتيجة إعدادية البحيرة خلال هذا الأسبوع.
- وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 90788 طالب وطالبة
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التعليقات
نتيجه محمد طلعت غيث ٢٥٤٢٢
نرمين راشد فتحي راشد 24651
لغة عربية 28
لغة انجليزية 20.5
جبر 16
دراسات اجتماعية 13
علوم 7
دين 15.5
كمبيوتر 4
المجموع الكلى 84.5
اسلام محمد عبدالقادر محمد. أداره كفر الدوار. مرسه أبو حسين الاعداديه
أسلام محمد عبد القادر محمد
منةالله اشرف محمد عبدالواحدعلى نصر ٢٨٦٣٧
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 23
جبر 24.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 18
دين 14.5
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 122
منةالله اشرف محمدعبدالواحدعلى نصر ٢٨٦٣٧
نهلة خميس فتحي حجاج رقم جلوس ١٧٩٩
دنيا ياسر محمد علي جويده 63381
لغة عربية 29
لغة انجليزية 25.5
جبر 18
دراسات اجتماعية 14
علوم 8.5
دين 12.5
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 95
دنيا جمعه عبدالغني كامل رجب 18830
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 13.5
جبر 19
دراسات اجتماعية 17
علوم 11.5
دين 13.5
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 92.
مصطفي محمد عبدالعزيز
احمدرضا احمد رمضان جاهيم
رقم الجلوس
34438
لغة عربية 33
لغة انجليزية 25
جبر 24.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 14
دين 11.5
كمبيوتر 9
المجموع الكلى 116
رقم الجلوس ٣٩٤٠٥
محمد عبد المعز رشوان ناصف
رقم الجلوس ١٨٩٦١.
مدرسة عبدالله لاشين الاعداديه إدارة كوم حماده التعليمية
احمد محمد جلال عبد الرسول 14844
لغة عربية 33
لغة انجليزية 19
جبر 18.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 14
دين 12
كمبيوتر 9
المجموع الكلى 101.5
رقم الجلوس 14430
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
دين 18
كمبيوتر 9
المجموع الكلى 133.5
ياسمين محمد رجب عبد الحفيظ رقم الجلوس 67223
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 15
جبر 21
دراسات اجتماعية 16
علوم 13.5
دين 11
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المجموع الكلى 89
يوسف محمد سعد علي
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مركز حوش عيسي
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