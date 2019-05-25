بعد الانتهاء من امتحانات للشهادة الإعدادية 2019، في كل محافظات جمهورية مصر العربية، بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحث عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، حيث يترقب الجميع إعلان النتيجة للاطمئنان على انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، وتبدأ بعدها مرحلة تعليمية جديدة يتحدد من خلالها الطريق الذي سيساعد الطالب على استكمال مرحلة مهمة من الفترة التعليمية والعملية، وهى الانتقال إلى المرحلة الثانوية التي يبدأ منها الطالب تحديد مسار جديد لحياته العلمية، مع تمنياتنا لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي النجاح والتوفيق، والانتقال إلى المرحلة الثانوية وسنوفر لكم الروابط الخاصة، بإعلان النتيجة في بعض المحافظات عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

خلال ساعات من الان سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الاسكندرية برقم الجلوس فى انتظار اعتمادها من محافظ الاسكندرية قريبا وسيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

انتهت فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 لنهاية العام ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادى ظهور النتائج ويسعى الطلاب للحصول على اعلى الدرجات فهى مرحلة مهمة حيث ينتقل الطالب إلى مرحلة التعليم الثانوي العام أو الثانوى الفني على حسب مجموع درجات الطالب.

وقد أكد مسئول مديريات التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات في بعض المحافظات، مثل أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، وأسوآن وتم اعتماد نتائجها وسيعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الك نترول في باقي المحافظات، ليتم الإعلان عنها في رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

وتحتسب درجات مواد الشهادة الإعدادية 2019 من 280 درجة توزع على جميع المواد “اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات” حيث ان درجات التربية الفنية والتربية الدينية خارج المجموع الكلي للدرجات.

سنقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع محافظات جمهورية مصر العربية ويمكنكم الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب يمكنكم الاستعلام عن النتيجة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بور سعيد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الاحمر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة السويس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بني سويف

سنتابع معكم كل جديد عن اهم أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي وموعد اعلان نتائج الامتحانات من خلال وزارة التربية والتعليم للاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة المجموع الكلي 140 درجة

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع محافظات مصر، من خلال ترك تعليق فيه رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب، وسوف نقوم بالرد عليك بتفاصيل نتيجتك فور ظهورها مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

اعلنت محافظة مطروح عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كما أشارت النتائج الأولية أن نسب النجاح مرتفعة للغاية وبذلك قد جاءت الإمتحانات في مستوي الطالب المتوسط.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 اليوم بمحافظة الجيزة.

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