نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني

أتاح موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني لمحافظة الجيزة إمكانية استعلام الطلاب والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد ترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة لمعرفة نتائجهم والاطمئنان على نتيجة المجهود المبذول طوال الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019
قام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019م اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 11 مايو 2019م، وقد تفقد الأستاذ “خالد حجازي” وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة سير أعمال الاختبارات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019، وذلك من أجل الاطمئنان على الطلاب والطالبات ومعرفة مدى صعوبة الامتحانات من سهولتها، وقد أكد الطلاب على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.
ومن جانبه؛ قدم بعض النصائح لأبنائه الطلاب والطالبات مؤكداً على أهمية التأني عند كتابة الإجابة والتركيز وعدم التسرع، كما أكد على ضرورة وأهمية توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط التي تنظم العملية الامتحانية، وفي ظل بحث الكثيرين من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس واسم الطالب/الطالبة وكود التحقق، فقد وفرت المديرية موقعها الإلكتروني للكافة من أجل معرفة نتائجهم.
وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية لهذا العام 148375 طالب وطالبة تم توزيعهم على 603 لجنة اختبار على مستوى المحافظة، وقد بدأت الاختبارات بمادتي اللغة العربية والخط العربي، وانتهت بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر عبر موقع نجوم مصرية، بينما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة من خلال الرابط التالي (gizaedu.gov.eg).
استخراج نتائج الطلاب بالصف الثالث الإعدادي
يتم استخراج نتائج الطلاب ومعرفة نتيجة الطالب أو الطالبة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، وذلك من خلال إدخال رقم جلوس الطالب/الطالبة بشكل صحيح ومن ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض اسم الطالب/الطالبة والدرجات الحاصل عليها في كافة المواد الدراسية المُضافة والغير مضافة للمجموع الكلي، ومن يرغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتوفيق.
ملاحظة: من يرغب في استخراج نتيجته، يمكنه ترك تعليقاً متضمناً رقم الجلوس والصف الدراسي، وسيتم جلب النتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية مع تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق.
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التعليقات
نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 6177
نتيجة رقم الجلوس 60196
رقم الجلوس: 60196
اسم الطالب: سيف عاطف عبد العزيز محمد
المدرسة: الشهيد صابر سعيد سلامة الإعدادية
الإدارة: أوسيم التعليمية
مجموع اللغة العربية: 40
مجموع اللغة أجنبية: 36
مجموع دراسات: 27.5
مجموع الرياضيات: 30
مجموع العلوم: 20
مجموع المواد الأساسية: 153.5
مجموع الكمبيوتر: 10
مجموع الدين: 32
مجموع التربية الفنية: 13
محافظه الجيزه رقم الجلوس 24478
رقم الجلوس: 24478
اسم الطالب: إيمان ياسر حسن السيد على الجارح
المدرسة: محمد سلامه بنات
الإدارة: الهرم
مجموع اللغة العربية: 65.5
مجموع اللغة أجنبية: 54
مجموع دراسات: 32.5
مجموع الرياضيات: 46
مجموع العلوم: 34.5
مجموع المواد الأساسية: 232.5
مجموع الكمبيوتر: 10.5
مجموع الدين: 33.5
مجموع التربية الفنية: 14.5
رقم الجلوس 95711
رقم الجلوس: 95711
اسم الطالب: علا محمد مصطفى محمد
المدرسة: أبو بكر الصديق الإعدادية
الإدارة: 6 أكتوبر
مجموع اللغة العربية: 65
مجموع اللغة أجنبية: 52
مجموع دراسات: 26.5
مجموع الرياضيات: 41
مجموع العلوم: 24
مجموع المواد الأساسية: 208.5
مجموع الكمبيوتر: 12
مجموع الدين: 29
مجموع التربية الفنية: 15.5
بدور علي الشهاده مش لقياهااا ممكن حد يساعدني
تم إرفاق النتيجة، يتمنى موقع نجوم مصرية دوام النجاح والتوفيق لكافة الطلاب والطالبات.
ونبي ونبي محمد نصر حسن سيد رقم الجلوس 47403 محافظة الجيزة
رقم الجلوس: 47403
اسم الطالب: محمد نصر حسن سيد
المدرسة: شباب المستقبل الإعدادية
الإدارة: شمال الجيزة
مجموع اللغة العربية: 57.5
مجموع اللغة أجنبية: 34
مجموع دراسات: 35
مجموع الرياضيات: 42.5
مجموع العلوم: 22
مجموع المواد الأساسية: 191
مجموع الكمبيوتر: 18
مجموع الدين: 21.5
مجموع التربية الفنية: 15
نتيجة ثالثة اعدادي لو سمحت
يمكنك ترك رقم الجلوس وسيقوم موقعنا بمساعدتك بمشيئة الله تعالى.
اجيب الشهاده ازاي ونبي
يمكنك ترك رقم الجلوس والصف، وسيقوم موقعنا بمساعدتك بمشيئة الله تعالى.
عمر مكرم الله رقم الجلوس 773مدرسه الفروق عمر
رقم الجلوس: 773
اسم الطالب: خالد وليد احمد كمال.الدين محمد
المدرسة: الفاروق خ لغات
الإدارة التعليمية: العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية: 40
اللغة أجنبية: 30
دراسات: 20
الرياضيات: 28
العلوم: 19
المجموع
الكمبيوتر: 5.5
الدين: 18
مجموع التربية الفنية: 7