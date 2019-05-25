نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني

أتاح موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني لمحافظة الجيزة إمكانية استعلام الطلاب والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد ترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة لمعرفة نتائجهم والاطمئنان على نتيجة المجهود المبذول طوال الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

قام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019م اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 11 مايو 2019م، وقد تفقد الأستاذ “خالد حجازي” وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة سير أعمال الاختبارات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019، وذلك من أجل الاطمئنان على الطلاب والطالبات ومعرفة مدى صعوبة الامتحانات من سهولتها، وقد أكد الطلاب على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

ومن جانبه؛ قدم بعض النصائح لأبنائه الطلاب والطالبات مؤكداً على أهمية التأني عند كتابة الإجابة والتركيز وعدم التسرع، كما أكد على ضرورة وأهمية توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط التي تنظم العملية الامتحانية، وفي ظل بحث الكثيرين من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس واسم الطالب/الطالبة وكود التحقق، فقد وفرت المديرية موقعها الإلكتروني للكافة من أجل معرفة نتائجهم.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية لهذا العام 148375 طالب وطالبة تم توزيعهم على 603 لجنة اختبار على مستوى المحافظة، وقد بدأت الاختبارات بمادتي اللغة العربية والخط العربي، وانتهت بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر عبر موقع نجوم مصرية، بينما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة من خلال الرابط التالي (gizaedu.gov.eg).

استخراج نتائج الطلاب بالصف الثالث الإعدادي

يتم استخراج نتائج الطلاب ومعرفة نتيجة الطالب أو الطالبة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، وذلك من خلال إدخال رقم جلوس الطالب/الطالبة بشكل صحيح ومن ثم الضغط على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض اسم الطالب/الطالبة والدرجات الحاصل عليها في كافة المواد الدراسية المُضافة والغير مضافة للمجموع الكلي، ومن يرغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتوفيق.

ملاحظة: من يرغب في استخراج نتيجته، يمكنه ترك تعليقاً متضمناً رقم الجلوس والصف الدراسي، وسيتم جلب النتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية مع تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق.

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