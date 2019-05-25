نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع- هنا نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الترم الثاني

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية اليوم السابع وموقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فور رفعها على مواقع الإنترنت، حيث انطلقت امتحانات نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع الماضي بجميع المحافظات.
يحرص موقع اليوم السابع على نشر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، ونؤكد أننا سنقوم برفع نتيجة الإعدادية أخر العام من خلال هذا التقرير فور إعلانها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع
ولهذا يتابع موقع نجوم مصرية معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع، من أجل توفير جهد البحث والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث سييتم وضع جميع روابط نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، الترم الأول من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019
حيث تبدأ أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات في مديرية التربية والتعليم من أجل تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 ، وإعداد قوائم الطلاب، ليتم عرضها على المحافظ، ومن ثم يتم إعلان نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- لمعرفة نتائج الإعدادي قبل الجميع، اكتب اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية فور اعتمادها
موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية (dakahlia.moe)
يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية برقم الجلوس عن طريق الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
- اختيار نتائج الامتحانات
- تسجيل رقم الجلوس
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية
- من المقرر البدء في أعمال تصحيح تيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية خلال الأسبوع القادم.
- وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على ضرورة توخي الدقة في أعمال التصحيح للحفاظ على حق كل طالب.
- ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الطلاب نهاية الأسبوع.
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التعليقات
الاسم : سناء حماد فهيم المعداوي رقم الجلوس:29032 محافظة الدقهليه
59951 رقم الجلوس الدقهليه
5995١ رقم الجلوس
احمد اسلام الغريب عباس محمد البكرى
مدينة شربين
رقم الجلوس ٣٩٠٠٦
احمد محمد احمد عزب رقم الجلوس73104
عاطف احمد69510
عزه عمرو سمير حسن علام .رقم الجلوس 1330
2037 ده رقم الجلوس هاا
محمد اشرف محمد علي احمد البغدادي
عايزه رقم 42019الدقهليه
اسراء محمد عبدالرازق ابو العنين٩٦٨٣٧
لسه مبنتشي
عمار محمد السید معن
رقم الجلوس 87716
محمد جمعه السيد معن شبانه
رقم الجلوس 87731
مرگز منیه
الاسم نبيل جمعه السيد معن شبانه
رقم الجلوس 87753
مرگز منبع النصر مدرسه الشهيد محمد حسن
الاسم محمد حسام محمد موسي ،.رقم الجلوس ١٧٧؛
المحافظة :
الدقهلية :
السنبلاوين
المدرسة الاعدادية بنين
100
إيهاب مسعود 67557
58.5
51421
130
عايز النتيجه رقم الجلوس
67350
117
36852 عاوزين نتيجه الرقم ده
58.5
عايز نتيجه الرقم ده 27837
115
أنا أريد التعرف علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي أنا أسمي محمد توفيق عبد الهادي توفيق من مركز دمرني
فتحى محمد عبدالمقصود محمد
رقم الجلوس 35600
100.5
منصورمختارعلي الصياد
55893رقم جلوس
106.5
56834 عمرو تامر علي
131.5
ارجو الرد
محافظه الدقهليه 57146
108.5
89408 محافظة الدقهلية
عبد الرحمن محروس عبد الخالق فرحات
إدارة المنزلة التعليمية
مدرسة الدكتور محمد النحاس بأولاد ناصر
رقم الجلوس 97615
116.5
عبدالرحمن محروس عبد الخالق فرحات
إدارة المنزلة التعليمية
مدرسة الدكتور محمد النحاس أولاد ناصر
رقم جلوس 97615
تم الرد مبروك النجاح
عايز 7350
108.5
اعرف النتيجه ازاي
منه الله علاء الدين
عبد الرحمن هاني محمد
11657
122.5
محمود جمعه حسين مدرسة ابرهيم حسين مركز السنبلاوين الدقهليه رقم الجلوس 54516
93.5
محمد سامى عبد الرحمن
نسمه السيد محمد عبدالرحمن الحربى
المطريه دقهليه
١٠١٠٥٩
١٠١٠٥٩
نسمه السيد محمد عبدالرحمن الحربى
المطريه دقهليه
١٠١٠٥٩
مروة إبراهيم عبد الحميد رقم الجلوس٦٣٦٧٤ في مدرسة منشية عبد النبي في محافظة الدقهلية
ملحق
وسام أيمن السيد الصيفى ١٦٨٧٩
السيد الصديق السيد الصديق
رقم الجلوس 21609
120
نادر عبدالقادر السيد محمد العربي. 60160
94.5
متى النتيجه
زياد محمد عبد الفتاح السعيد رقم جلوس/72160. مدرسه بشالوش الاعداديه ميت غمر دقهليه
126.5
حوريه إبراهيم أحمد لخوه
رقم الجلوس 23328 الدقهليه /طلخا
131.5
محمد شريف محمد السعيد ابراهيم صقر
90593
الدقهليه
101.5
أحمد محمد المتولي إبراهيم
82881
129
أحمد محمد المتولي إبراهيم
رقم الجلوس 82881
الدقهليه سامي السادات السادات حسان ٩٥٢٥٤
بسرعة والنبي رقم الجلوس 62092
109.5
دعاء السيد محمود السيد اداره طلخا التعليميه رقم ٢٤٦٩٨
98
حبيبه محمد الإمام محمد. رقم الجلوس ٢٠٠٧٧
احمد اسامه علي حسين محافظه الدقهلية رقم الجلوس ٦٣٦٨٦
111.5
نورهان محمد الجميل محمد الدسوقي 80346الدقهلية
103
محمد محمد ابراهيم رضوان..مركز منية النصر الدقهلية……..رقم الجلوس 88018
112
دعاء جمال عبد المطلب احمد صبح
عبدة هاني رقم الجلوس 96135
83.5
الاسم حنان جمال محفظةالدقهليه رقم الجلوس 3058
130
سارة أحمد محمد الحسيني إبراهيم
رقم الجلوس 92501
133
يوسف حماقي عبد الرازق
يو سف حماقي
محمد إسماعيل محمد بيرم
أريد درجات الخاصة بى الاسم محمد علي محمد علي محمد أبو الفرح رقم الجلوس ٣٧٠٨٠
حسن محمد حسن أحمد رقم الجلوس 10368
123
اسراء محمد عبدالرازق ابو العنبن٩٦٨٣٧
الاسم اسلام السيد عبد القادر السيد
رقم الجلوس 31213
الدقهلية
89
وائل احمد صالح محمد
٢٢٤٦١
جهاد السيد يوسف عتمان 44856
133.5
شهد احمد الشربيني رقم الجلوس 2175غرب المنصوره مدرسه شجره الدر
127.5
شهد احمد الشربيني رقم الجلوس 2175
مديرية ميت غمر التعليمية
رقم جلوس ٧٥٣٩٤
الاسم / رحمه احمد السيد سليمان سليمان
ياسمين حسين فاروق حسين البرعي
رقم 69024
76
حبيبه حسن مجاهد السيد
رقم الجلوس٢١٧٠
رقم جلوسي٦١٠٧ ارجوكم بسرعه
منار عبده عبده الدسوقي الطير 94058
129
الاسم شهاب محمود السيد رقم الجلوس86290
صلاح الدين عابد ابوسريع
رقم الجلوس:45251
139.5
مصطفي محمد حامد حامد الجزار
غاده كمال محمود مدرسه السلاميه الاعدادية المشتركه بمحافظه الدقهلية ٦٤٢٣٢رقم جلوس
محمد عادل اقم الجلوس
31470
114
محمد هشام 75352
128.5
103002
رقم الجلوس 94705
اداره المنزله الدقهليه
مدرسه على السوده /ع بنات
لاسم رحمه اسامه حبيب محمد مسلم
118.5
اسماء جمال سلامه علي
37144
123.5
الاسم علي احمد شيرين محمد
رقم الجلوس 479
المنصوره
٢٢٣٣٧. عمرو ابراهيم محمد
الاسم
مریم محمد صلاح محمد الشوربجی
رقم الجلوس
۳۷۱۰
محافظه الدقهلیه
الاسم
مریم محمد صلاح محمد الشوربجی
۳۷۱۰
الاسم محمد شريف محمد السعيد ابراهيم صقر
الدقهليه
رقم الجلوس ٩٠٥٩٣
فادي ايمن مرعي يحيي عثمان
رقم الجلوس 11701
24186
منه اللة عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد قاسم ٧٠٤٠٦
عمر محمد السيد حسن الشهاوي رقم الجلوس ٥٨١٣٣محافظه الدقهليه
سعد احمد محفوظ
٧٤٤٦ الدقهلية
محمد عوض محمود المتولى محمد رقم الجلوس ٣٨١٩١
محمد عوض محمود المتولى محمد رقم الجلوس ٣٨١٩١
محمد هشام السيد عبد الرازق دهينه
رقم الجلوس 40297
رقم الجلوس 228465
محافظة الدقهلية
محمود حمدان ٩٧٣٧٧
Mahmoud
انا اسمي علي حمدينو من الدقهليه رقم الجلوس ٢٠٠
نسمه محمد على
9067
الدقهليه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 56.5 36 23.5 41.5 25.5 183 35 15 15
الاسم شيماء السيد أبو الفتح.
اكتب تعليقك هنا…32316
رقيه عصام محمد
احمد عبد المنعم احمد احمد رضوان رقم الجلوس٦٦٧١١
احمد عبد المنعم احمد احمد رضوان. اداره ميت غمر التعلميه رقم الجلوس66711
الاسم
هداية السيد محى الدين بدر زيادة
رقم الجلوس
39036
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 58 37 58 39.5 268 38 14 17