نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس.. اعرف نتيجة إعدادية القاهرة 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس، عقب أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه تم عقد غرفة عمليات على المدار الأسبوع الحالي من أجل متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني والتي انتهت فعاليتها يوم 16 مايو بجميع المديريات التعليمية.

أعلنت مديرية القاهرة التعليمية أنه تم الانتهاء من تصحيح نتيجة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني وسيتم البدء في تجميع الدرجات وإضافتها على درجات الترم الأول ومن ثم إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

حيث اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نهاية العام بنسبة نجاح بلغت 76.6%، وتم رفع نتائج الطلاب على بوابة نتائج التعليم الأساسي وبلغ عدد طلاب ثالثة إعدادي الذين تقدموا لأداء الامتحان هذا العام (152848) طالب وطالبة، نجح منهم (115323) طالب، وتم توزيع النتائج غدا بجميع المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس ، في تعليق أسفل الخبر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة

حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الثاني ، على بوابة نتائج التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2018 من خلال رقم الجلوس، عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على موقع نتائج التعليم الأساسي



أو من خلال الدخول علىcairomoe.net/site/

أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لمديرية التربية والتعليم (09000100) وبالتوفيق لجميع الطلاب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

حيث يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتائج إعدادية القاهرة 2019 الترم الثاني، عقب انتهاء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو، ولهذا نتابع معكم أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها من محافظ القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع إلى مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.

نتيجة إعدادية القاهرة 2019

ويتابع معكم موقع نجوم مصرية أنباء ظهور نتيجة إعدادية القاهرة 2019 أخر العام، لحظة بلحظة ليتم عرضها من خلال هذا الموضوع فور اعتمادها من جانب محافظ القاهرة، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 يوم السبت القادم، من المقرر أن يكون تم توزيع نتائج الطلاب بجميع المدارس بالمحافظة.

استعلم عن نتائج ثالثة إعدادي بالقاهرة

حيث من المتوقع أن يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، قبل جميع نتائج الإعدادية على مستوي جميع المحافظات، حيث اعتادت القاهرة على إعلان نتائج الإعدادية باكرا عن جميع المحافظات، وبعد ذلك تبدأ نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في الظهور في محافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والسويس والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وبورسعيد وجميع المحافظات.

عقب أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر على الفور، كما سيتم توافر النتيجة من خلال الخدمة الصوتية التي توافرها محافظة القاهرة على رقم 09000100، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

متابعة نتائج إعدادية القاهرة 2019

انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.

تم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية لنتائج الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة .

لينك مباشر لنتيجة إعدادية القاهرة على بوابة نتائج التعليم الأساسي ( من هنا)

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