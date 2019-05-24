احصل الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 الترم الثاني- روابط مباشرة لنتيجة “الصف الأول والثاني والثالث “برقم الجلوس

أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 على الإعلان رسمياً عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والتي ينتظرها طلاب الصف الثالث الإعدادي على أحر من الجمر، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 عبر الموقع الخاص بالمديرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية، وبعد أن يعتمدها محافظ القليوبية .

أكدت وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، خلال الأسبوع القادم، عقب الانتهاء من تصحيح النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب على مستوي جميع مراحل التعليم الأساسي، حيث أصبح الصف الثالث الإعدادي هو العام الدراسي الوحيد الذي يعد شهادة وليس نقل، بداية من العام الحالي، بعد أن صدر قرار من جانب وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام الحالي وتصبح سنة نقل عادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)



لجميع طلاب ثالثة إعدادي إذا أردت معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية ، قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسنعرض نتيجتك .

نتيجة إعدادية القليوبية 2019

حيث يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء نتيجة ظهور نتائج الشهادة الإعدادية القليوبية، بفارغ الصبر، بعد أن تنتهي امتحانات نتيجة إعدادية القليوبية 2019 يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعتمد محافظ القليوبية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2019 الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع القادم، بعد أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من جميع أعمال الكنترول.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتمادها من المحافظ، ويتوجب على التلاميذ اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على زر عرض النتيجة

لتظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية بالقليوبية تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية التي انطلقت أمس الأحد، بجميع المديريات التعليمية.

انتهت امتحانات ثالثة إعدادي بالترم الأول لجميع المحافظات.

حيث أوضح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه أدى 89 ألفا و800 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، وأن الامتحانات لم تسجل أي شكاوى من جانب الطلاب.

لينك مباشر لنتائج الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 ( من هنا) على موقع فيتو

وبلغ نسبة نجاح نتائج الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 الترم الأول 71.85%.

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