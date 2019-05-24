احصل الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 الترم الثاني- روابط مباشرة لنتيجة “الصف الأول والثاني والثالث “برقم الجلوس

أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019 على الإعلان رسمياً عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والتي ينتظرها طلاب الصف الثالث الإعدادي على أحر من الجمر، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 عبر الموقع الخاص بالمديرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية، وبعد أن يعتمدها محافظ القليوبية .
أكدت وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، خلال الأسبوع القادم، عقب الانتهاء من تصحيح النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019
حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب على مستوي جميع مراحل التعليم الأساسي، حيث أصبح الصف الثالث الإعدادي هو العام الدراسي الوحيد الذي يعد شهادة وليس نقل، بداية من العام الحالي، بعد أن صدر قرار من جانب وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام الحالي وتصبح سنة نقل عادية.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- لجميع طلاب ثالثة إعدادي إذا أردت معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية ، قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسنعرض نتيجتك.
نتيجة إعدادية القليوبية 2019
حيث يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء نتيجة ظهور نتائج الشهادة الإعدادية القليوبية، بفارغ الصبر، بعد أن تنتهي امتحانات نتيجة إعدادية القليوبية 2019 يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعتمد محافظ القليوبية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2019 الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع القادم، بعد أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من جميع أعمال الكنترول.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتمادها من المحافظ، ويتوجب على التلاميذ اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية بالقليوبية
- تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية التي انطلقت أمس الأحد، بجميع المديريات التعليمية.
- انتهت امتحانات ثالثة إعدادي بالترم الأول لجميع المحافظات.
- حيث أوضح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه أدى 89 ألفا و800 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، وأن الامتحانات لم تسجل أي شكاوى من جانب الطلاب.
- لينك مباشر لنتائج الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 ( من هنا) على موقع فيتو
- وبلغ نسبة نجاح نتائج الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 الترم الأول 71.85%.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
نتيجه الاعداديه
52263رقم الجلوس
معلشي انا عايز الشهاده في محافظه القليوبيه اداره بنها ورقم الجلوس ٨٩٩٦
رقم الجلوس74956
رقم الجلوس 74956
انا عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة القليىوبية رقم الجلوس 10430
محمد رضا عاطف ١٠٧٤٧
هعه8798889تعى ااااهن ةةنتوهعا ةنوهمع ةنهوتم ةنتهمع ةىهعوتنو هنموة نهمخووزززخووووووو
ملك محمد صلاح 3966
رقم الجلوس 25163 محافظة القليوبية
الاء محمد احمد محمد رقم الجلوس74935 محافظه القليوبيه
عبد الرحمن السيد محمد ٧٠٤٤٧١
نورا احمد محمد هيب ورقم الجلوس 76738
جميل جداااا
انا اسمى فاطمة مصطفى نبيه على مصطفى
44932
محمد محمد رمضان علام
رقم الجلوس ٤١٢
ف محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 508
اسلام عماد ابراهيم
٣٨٣٢٣
مدرسه الدلتا للصلب
احمد ابراهيم عبدالرحيم
36524
يارب
مقارممدوح ابراهيم مكسيموس مدرسة الشهىد عبد المنعم رىاض
يارب
حرام عليكوا الشهادات كلها نزلت وانتوا لسة بتفكروا تردوا
رقم 75514 محافظة القليوبية
مصطفي محمود عبد المرضي علي رقم الجلوس ٤٠٧٦١ مدرسة متولي الشعراوي بنين
محمود عيد 67552
67552
شيما محمد عبدالغني
5468
حسين محمد حسين
٩١٥٩٠
شيماء أحمد جمال
3101
عمر مجدى عمر عبد العاطى 47724
محمد طاهر 3983 مدرسه باسوس الاعدادية بنين
النتيجة بالتفصيل محافظة القليوبيه
رقم الجلوس :43578
هنا جمال السيد احمد إبراهيم 5205
احمد مصلح محمد احمد.مدرسه الإعدادية الرسمية محافظة القليوبيه 90777. رقم الجلوس
احمد مصلح محمد احمد 90777
مريم محمود رياض احمد 301
د750
04 من قليوبية
محمد حامد /رقم الجلوس ٧٠٣٣٨/ الخانكة
فارس احمد رمضان 3160 محافظة القليوبية
صبرى هانى حسن توفيق ٩٥٩٤
مجموع 106
محمود محمد سعد ١٩٦٦القليوبية
مجموع 133
أدارةشبين القناطر القليوبية
59378
67765 ايمن اسامة
شهد عبد الستار حسن محمود 10605
مجموع 89.5
ندى عبد الحليم صابر علي
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 74628
مجموع 72.5
ندي وليد سيد رقم الجلوس ٢٨١٦٠
مجموع 84
محمد احمد محمد فتحى رقم الجاوس 8331
رقم الجلوس 45205 الاسم رنا عبدالعزيز سعيد الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة
مجموع 97
يوسف حسن عباس حسن رقم جلوسي 49642
مجموع 87
يوسف حسن عباس حسن رقم الجلوس49642
يوسف حسن عباس حسن محافظة القليوبية اداره شرق شبرا الخيمه رقم جلوسي 49642
انا عاوزة الشهاده
ابراهيم محمد محمد الشحات رقم الجلوس٣٧٢٩٨
عبد الله السعيد ابراهيم رقم الجلوس ٥٧٧٨
مصطفى ممدوح سيد
٤٨٠٨٥
محمد عبدالكريم محمد
رقم الجلوس . 33928
مديرة القناطر الخيرية
يوسف محمود عبدالسميع 79889
مجموع 126
مريم عصام عبدالرحمن بدوى 4890
مجموع 59.5
داليا سامى بدر
رقم الجلوس 42138
مجموع 73.5
93134
عادل محمد عادل 83597
مجموع 135
6667 محافظه القليوبيه
مجموع 88.5
إبراهيم صلاح اسماعيل سليمان
رقم الجلوس:٩٧
محافظة القليوبيه اداره بنها التعليميه
اميره حسن حامد حسن. رقم الجلوس٥٢٧٧٦
جيهان ايهاب فهمى / رقم الجلوس 59374
الاسم دنيا ربيع عبد الفتاح سليمان. رقم الجلوس ٦٠٢٤١
40090عمر حمدى حسنين بالقليوبية
محمد حسن محمد احمد محمود العتيق ٧١٨
4058 بنها قليوبية
الاسم:عصام يسري محمود عبد المجيد
رقم الجلوس:27165
عبدالله السيدعبدالله السيد
٢٤١١٨
قليوبية
شهد علي عبدالعزيزعلي رقم الجلوس 34787 محافظه القليوبيه
سمعان ابراهيم عبدالله 3388
١٤٤١٢
مصطفى احمد محمد فتح الله
رقم الجلوس 73320
اشرف عمرو حافظ السمباوى رقم الجلوس 68878
زياد سيد زكريا
رقم الجلوس 78290
عبدالله السعيد ابراهيم رقم الجلوس 5778
شريف ايمن مصطفى مجمع مامون 62410
62410 محافظه القليوبيه -شريف ايمن مصطفى-مجمع مامون
68101
محافظة القليوبية
إدارة الخانكة التعليمية
عمر احمد
محمد يحيى بدوى رقم الجلوس 48725 محافظه القليوبيه
الاسم:عمراحمد حسني
رقم الجلوس:57937
محافظة القليوبية ادارة شبين القناطر
احمد اسعد كامل حسان رقم الجلوس 35420
ياسمين67223
67223 محافطة البحيرة
67223
رقم الجلوس 978
الطالب مصطفى جمال امبابي نصار رقم الجلوس316
359
359 في القليوبية
نجلاء فتحي صبحي
اداره بنها التعليمية مدرسه القدس الشريف رقم جلوس 2135 علي احمد علي حسن
الطالبة فاطمة محمد محمد عبدة مدرسة الشهيد محمود عصام الوردانى محافظة القليوبية رقم جلوسى 32268
ربموندا حسني رقم الجلوس71567
المجموع 173.5
عايزة نتيجة هناء سمير محمد الهادي رقم الجلوس 3910
المجموع 235
احمد السيد حامد علي
الخصوص/القليوبيه
74050
المجموع 251
نتيجتى بسرعه ونبى ورقم الجاوس68196
25614
المجموع 189
الشهادة اعدادية
77323 ادارة كفرشكر التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 23 19.5 24.5 16 17.5 7 4.5
رقم الجلوس61088
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 13 14 17.5 16.5 15.5 7.5 5
شيماء ياسر61088
رقم الجلوس /44760
ماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 27.5 13 11 21 14 16 7.5 4
الاسم / كريم صلاح فتحي
رقم الجلوس /70209
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21.5 8 12.5 12.5 9.5 16 4.5 1
حسام ماهر من القليوبيه
الاسم عليا زكريا رقم الجلوس 68541محافظة القليوبية ادارة الخانكة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 22.5 17 28.5 19.5 18 8
22601 اداره قليوب
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 29 19.5 28 20 19 7.5 8.5
يارب أاااانجح
كمال ايمن كمال الليثي رقم الجلوس ٩٧٢٧١
خطأ
رقم الجلوس. 5473
إدارة بنها التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32 25.5 19 28 20 20 7 8.5
62710
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 30 20 29.5 19.5 18 8 8.
شهد وليد محمد عبد العزيز
62710
هي نتجة تظهر النهارده
٢٤٨٧٨ محمد تامر عبدالرازق قليوبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21.5 14.5 9.5 11.5 7 16 5 6.5
محمد تامر عبدالرازق رقم الجلوس ٢٤٨٧٨ قليوبية ادارة قليوب
عا يز الشهادة
هاجر احمد ضاحي القليوبية مدرسة عمر مكرم الخصوص رقم الجلوس. ٧٢٧٧٤
نتيجة الإعدادية كفرالشيخ
ريم ناصر سلامة مدرسة قراجة محافظة كفرالشيخ رقم الجلوس5298
15205
يا رب. ٦٤٤٨٠؛ ٦٤٥٣٧؛ ٦٤٥٤٧