موعد نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس والتظلم على النتيجة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2019 حدث ينتظره طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، وقد أدى الطلبة والبالغ عددهم 89.925 طالب الامتحانات بعد أن تم توزيعهم على 406 لجنة، ونتيجة الشهادة الإعدادية لها أهميتها حيث يحدد مجموع الطالب نوع التعليم الذي سوف يتلقاه الطالب بعد ذلك، فبعض الطلاب مجموع درجاتهم يسمح لهم بدخول الثانوية العامة، وهناك آخرون لا يسمح لهم مجموعهم بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام، فيختارون التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجارى.

وبعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ونقل الطلاب للصف الاول الثانوي، سوف يتم تطبيق النظام الجديد عليهم، وهو النظام الذي يشتمل على تطبيق 12 امتحان الطالب خلال المرحلة الثانوية، على أن يؤدي 4 امتحانات في العام، وسيكون الامتحان من خلال التابلت، وفي حال تجاوز الطالب أيام الغياب، لن يرسل له امتحانه.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم القليوبية أنه:

من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح الأحد المقبل، يعقبها بدء رصد درجات الطلاب وجمعها بدرجات الترم الأول للعام الدراسى الجارى 2018/2019.

يمكنك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، وذلك في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي:

إدارة قليوب التعليمية. إدارة الخانكة التعليمية. إدارة شبين القناطر التعليمية. إدارة طوخ التعليمية. إدارة كفر شكر التعليمية. إدارة قها التعليمية. إدارة بنها التعليمية. إدارة الخصوص التعليمية. إدارة العبور التعليمية. إدارة غرب شبرا التعليمية. إدارة شرق شبرا التعليمية. إدارة القناطر الخيرية.

رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية

للوصول إلى نتيجة الإعدادية بالقليوبية يمكنكم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، والمقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عليه.

، والمقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عليه. ومن المتوقع ظهور جميع نتائج الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات على الرابط السالف ذكره والخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ولكن العام الماضى وفرت المحافظة روابط أخرى لكل إدارة بسبب الضغط الكبير على الموقع، وفي حال حدوث ذلك سوف نوافيكم بالروابط الجديدة للإدارات المختلفة، فتابعونا.

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع اليوم السابع أو بوابة فيتو، وفور ظهور الرابط سوف ندرجه بالمقال.

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نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات:

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، كأول محافظة مصرية تظهر بها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، كما أن نسبة النجاح بالمحافظة مرتفعة وتبلغ 84.6%، ومن المتوقع بجء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية تباعًا، بينما لا أحد يعلم سر تأخر ظهور نتيجة محافظة الأسكندرية حتى الآن.

أعلنت محافظة أسيوط عن بدء أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الثلاثاء الماضي، وعلى أن يستمر التصحيح لمدة 10 أيام لكل مادة دراسية، بعدها تبدأ عمليات المراجعة ورصد والدرجات، ومن ثم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

تجدون في الرابط المدرج بالأعلى كيفية احتساب النسبة المئوية والتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات، بالخطوات لمحافظة القاهرة وستتشابه الإجراءات مع محافظة القليوبية فلم يتسن لنا الحصول على خطوات التظلم بمحافظة القليوبية، وتجدون في الرابط أعلاه نتائج المحافظات التالية:

رقم المسلسل المحافظة 1 محافظة القاهرة 2 محافظة الجيزة 3 محافظة القليوبية 4 محافظة الاسكندرية 5 محافظة البحيرة 6 محافظة كفر الشيخ 7 محافظة الدقهلية

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تحديثات نتيجة الشهادة الإعدادية:

وقد استحدثت وزارة التربية والتعليم موقعا خاصا بالنتائج، وهو موقع المديريات، والمدرج به الروايط الرسمية لجميع مديريات التربية والتعليم وأحدها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقد قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بعمل الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية، والتأكيد على المسؤولين لتنفيذ اللوائح والقوانين، والتأكيد على مدير المدرسة بعدم ترك المدرسة إلا بعد تسليمها لرئيس اللجنة، مع ضرورة وضع أفراد أمن عند باب المدرسة، والتأكد من غلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الدراسات الاجتماعية العلوم الرياضيات المجموع الكلي المجموع 80 60 40 40 60 280

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