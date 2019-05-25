نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس رابط مباشر نتائج الصف الثالث الترم الثاني جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السابع لجميع المحافظات يترقبها الآلاف من طلاب ثلاثة إعدادي، حيث اعتاد موقع اليوم السابع على رفع نتيجة ثالثه إعدادي بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من الحصول على درجات الطلاب في جميع المواد والاطمئنان على نتائج الامتحانات في أسرع وقت، خاصة أنه أحيانا يتعرض موقع مديريه التربية والتعليم بالمحافظة إلي مشاكل فنية نظرا لضغط الطلاب عليه.

حيث انتهت امتحانات ثالثة إعدادي بجميع المحافظات خلال منتصف الشهر الحالي، وتشير التوقعات أنه سيتم اعتماد نتائج الإعدادية 2019 خلال نهاية شهر مايو الجاري.

بدأت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة والإسكندرية، وتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، ومن المؤكد أن جميع نتيجة الإعدادية أخر العام سوف تظهر خلال هذا الأسبوع، عبر مواقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السابع

انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السابع لجميع المواد اللغة العربية والأجنبية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، دون تسجيل أي شكاوى، حيث عبر الطلاب بأغلبية المحافظات عن سعادتهم من أسئلة الامتحانات، ولهذا من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة ثالثه إعدادي 2019 نهاية العام.

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتائج الإعدادية 2019 الترم الثان ي فور اعتمادها .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

حيث تحتل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 اهتمام واسع في الشارع المصري، بعد نتيجة الثانوية العامة، حيث تعد نتائج ثالثة إعدادي هي نتيجة الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، بعد إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت عام نقل عادي، ولهذا سنتابع معكم جميع أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات.

نتيجة الإعدادية اليوم السابع بالاسم أخر العام

فمن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع فور اعتمادها وسيتم وضع رابط مباشر للنتيجة فور ظهورها، من خلال هذا التقرير، ولهذا ننصحك عزيزي الطالب بحفظ رابط المقال في جهازك.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي لكل محافظة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، فور اعتمادها من جانب المحافظ، ويتم توزيع نتائج الإعدادية الترم الثاني بالمدارس خلال يومين من اعتمادها.

روابط نتائج الإعدادية الترم الثاني

في حال وجود أي عطل في مواقع مديريات التربية والتعليم، يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق وسنعرض درجات الطلاب للصف الثالث الإعدادي بالتفصيل، كما يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال عده مواقع أخري ومنها :

موقع اليوم السابع.

موقع فيتو.

موقع مصرواي.

موقع نتيجتك.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.

من خلال تسجيل الرقم القومي.

ورقم الجلوس.

والضغط على عرض النتيجة.

ويشار إلى أن امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدأت يوم الأحد الموافق 12 مايو بجميع المحافظات، وانتهت اليوم الخميس الموافق 16 مايو، ومن المقرر أن يتم البدء في تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسرع وقت.

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