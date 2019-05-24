نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس رابط البوابة الإلكترونية بالجيزة

رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة ثالثة إعدادي 2019 من البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة برقم الجلوس، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي وأسماء العشر الأوائل بالجيزة، بعد أن تزايد القلق وحالة الترقب من الطلاب وأولياء الأمور تزامناً مع اقتراب ظهور نتيجة إعدادية الجيزة آخر السنة 2019 “3 إعدادي، التي يمكن الاستعلام عنها من خلال تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.
طلاب وطلبة الاعدادي يتابعون الآن أخبار إعلان النتائج من خلال الموقع الرسمي لبوابة الجيزة التعليمية، ومازالت عمليات البحث عن النتائج مستمرة بعد رفع النتيجة إلكترونياً، حتى يتاح لهم الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي آخر السنة بالجيزة.
أكدت مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة، انتهاء كنترول إعدادية الجيزة من تصحيح أوراق الإجابات لجميع المواد التي خاض طلاب الإعدادية الامتحانات النهائية بها، وتم رفعها رسميا لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لاعتمادها، مضيفة أن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة ستكون متوفرة برقم الجلوس لكافة الطلبة والطالبات بعد الاعتماد.
نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019
أسماء أوائل إعدادية الجيزة 2019 يتم الإعلان عنها اليوم وسط ترقب الأسر المصرية كافة للاطمئنان عن نتائج أبنائهم، ونتابع التصريحات الرسمية الصادرة عن إدارة تعليم الجيزة حال حدوث أي تغيير في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” سواء تقديم الموعد أو تأخيره.
رابط نتيجة إعدادية الجيزة “ثالثة إعدادي”
البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة أنهت تجهيزاتها بالكامل استعدادا لرفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني وأخر العام الدراسي الجاري، إذ يتاح من خلالها الحصول على
نتيجة إعدادية الجيزة برقم الجلوس فقط مع إمكانية الاستعلام عن درجات الإعدادية لجميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.
فيما يلي نرفق رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة وطريقة الاستعلام عن النتائج والكشف عنها فور ظهورها.
البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة
تحديث: إذ تعذر عليكم الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بادروا بترك رقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال ونجلب لكم النتيجة.
تحديث: الجدير بالذكر أن عدد طلاب إعدادية الجيزة ممن أدوا امتحاناتهم هذا العام 141 طالب وطالبة، تم توزيعهم على مقار 582 لجنة في جميع أرجاء المحافظة، ويتبقى الأن الكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.
تحديث: برقم جلوسك يمكن الاستعلام عن نتيجتك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الجيزة التعليمية، يمكنك ترك تعليق برقم الجلوس ونساعدك في توفير النتيجة.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
عبدالجواد صبري عبدالجواد رقم الجلوس ٥٢٩٠١
عبدالجواد صبرى عبدالجواد قاسم غيضان
رقم الجلوس: 52901
مدرسة الفضيلة الخاصة
اوسيم التعليمية
المجموع: 205.50
المجموع الكلي: 280.00
النسبة: 73.4 %
درجات المواد:
أولاً مواد تُضاف للمجموع
اللغة العربية
67.00
اللغة الانجليزية
37.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
45.50
العلوم
29.00
الدراسات
27.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
دين
24.00
حاسب آلي
13.00
الترتيب على المدرسة: 25
مريم خالد جمال الدين ابراهيم الدقهليه
احمد صبري احمد علي دياب
محافظه الجيزه
رقم الجلوس 112289
لو سمحتم نتيجة
احمد محمد السعيد الصباغ
رقم جلوس 9330
محافظة الدقهلية
بدي نتيجة الامتحان
هاجر محمد السيد عبد الغفار
رقم الجلوس 717
محافظه بور سعيد
78301
الدقهليه 49959
رقم الجلوس17530
رقم الجلوس 34459
57013
الدقهلية
انا عاوز النتيجة لو سمحتم برقم الجلوس دة ٥٢٦٢٥
أريد معرفة نتيجة الطالبة / ياسمين محسن
رقم الجلوس : 210234
رقم الحلوس 6852 ادارة غرب المنصورة التعليمية اريد نتجة الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس
210234
اسم الطالب
ياسمين محسن سيد احمد
المدرسة
ارض الدهب الخاصة
الادارة التعليمية
قطاع شمال
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
69
اللغة اجنبية
40
دراسات
35.5
الرياضيات
44.5
العلوم
34.5
المجموع
223.5
الكمبيوتر
13.5
الدين
31
مجموع التربية الفنية
12
رقم الجلوس 128526
128526
رقم الجلوس 185681
عايزه النتيجه رقم الجلوس 51977بمحافظةالدقهليه
أحمد عثمان على محمد حسن
الجيزه 249334
شهادة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 161738
١٢٤٨٠٣ عبد الله حسام الدين محمد عبد الحميد
محافظة الجيزة
ادارة الهرم
وشكرا ارجو الرد سريع!!!!!!!!!!!!!!
١١٥٥٣٤
122256
عاوز اعرف شهادتي رقم الجلوس ١٧١٤٧٩
112542
21 رقم الجلوس
رقم الجلوس 189778
129535 محافظه الجيزه
أنا في محافظة قنا
١٠٣٩٩٩
رقم الجلوس253689
غدا السبت تظهر نتيجة اعدادية الجيزة إن شاء الله وسنوفرها فور اعلان النتيجة رسميا برقم جلوسك المرفق، بالتوفيق.