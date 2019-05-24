أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن أعمال التصحيح بكنترولات الشهادة الإعدادية ومراجعة نتائج محافظة الشرقية قد تم الانتهاء منها، وأشاد الجميع بسير الامتحانات بسهولة ويسر دون وجود أي شكوى من الطلاب، وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة حوالي 80%، وأشاد السيد المحافظ والسادة مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالمجهود المبذول من أجل خروج نتيجة الشهادة الإعدادية دون حصول أي من أبنائنا الطلبة والطالبات على حقوقهم كاملة.

كما أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن سبب تأخر صدور النتيجة هو مراجعة أوراق الطلبة والطالبات من أجل ضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم بالضبط، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، ويمكن للطلبة والطالبات الدخول للموقع وكتابة رقم الجلوس والحصول على نتيجة إعدادية الشرقية 2019.

وإذ أن موقع نجوم مصرية يحرص على أن تصل النتيجة لكل من أبنائنا الطلاب في كل مكان، فقد قمنا بتوفير الروابط اللازمة للحصول عليها من على الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمعاناة في البحث عن النتيجة داخل الأوراق المعلقة على الجدران داخل المدارس، ويمكن لأبنائنا الطلبة والطالبات الأعزاء متابعينا في كل مكان الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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