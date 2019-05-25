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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة, تم اعتدها اليوم الخميس من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان عدد المتقدمين للامتحانات 146437 طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، ليتبقى ساعات قليلة على ظهور النتيجة, أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أخر تطورات ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 حيث أوضحت أنه بعد  الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة  ورصد الدرجات أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة, وسوف يتم  نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ومرت الإمتحانات دون  أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة  في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي حيث أدى عدد 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 582 لجنة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية وتشمل ( اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الدراسات الإجتماعية, العلوم,  الرياضيات بفرعيها الجبر, والهندسة , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية), ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التابعة لمحافظة الجيزة وهي ( إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, القناطر الخيرية, الحوامدية التعليمية, البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, إدارة أبو النمرس التعليمية ) بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد ” وسيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الروابط  التالية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

تستطيع الحصول على النتيجة من موقع فيتو———– من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا
أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية  2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

وقد تساءل أولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي,  مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ), لم تضاف على المجموع الكلي  ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع  مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس
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السويس		 نتيجة الشهادة
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قنا

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك  في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان الدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

  1. رقم الجلوس
    7084
    اسم الطالب
    خالد ربيع رجب عبدالهادي
    المدرسة
    الصديق ع بنين
    الادارة
    إدارة العمرانية التعليمية
    مجموع اللغة العربية
    60
    ملاحظات عربى
    ناجح
    مجموع اللغة اجنبية
    44
    ملاحظات اللغة الانجليزية
    ناجح
    مجموع دراسات
    36.5
    ملاحظات دراسات
    ناجح
    مجموع الرياضيات
    36.5
    ملاحظات الرياضيات
    ناجح
    مجموع العلوم
    29.5
    ملاحظات العلوم
    ناجح
    مجموع المواد الاساسية
    206.5
    مجموع الكمبيوتر
    13.5
    ملاحظات الكمبيوتر
    ناجح
    مجموع الدين
    28.5
    ملاحظات الدين

    مجموع التربية الفنية
    15
    ملاحظات التربيه الفنية
    ناجح
    ج

    رد

    1. دنيا ربيع زيدان جبره
      رقم الجلوس: 37817
      اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 28
      لغة انجليزية 20
      جبر 9.5
      هندسة 15
      رياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 12
      مجموع 104.5
      دين 15
      كمبيوتر 16.5

    1. رقم الجلوس
      108730
      اسم الطالب
      هدير شوقى عبدالكريم دياب
      المدرسة
      نكلا الإعدادية المشتركة
      الادارة
      منشأة القناطر
      مجموع اللغة العربية
      74
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      48.5
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      35
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      56.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      35
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      249
      مجموع الكمبيوتر
      14
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      36
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      16
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. رقم الجلوس
      1920
      اسم الطالب
      اسماء مجدي عبدالموجود عبدالرحمن
      المدرسة
      حسام الدين الخاصة
      الادارة
      إدارة العمرانية التعليمية
      مجموع اللغة العربية
      66
      ملاحظات عربى
      ناجح
      مجموع اللغة اجنبية
      60
      ملاحظات اللغة الانجليزية
      ناجح
      مجموع دراسات
      29.5
      ملاحظات دراسات
      ناجح
      مجموع الرياضيات
      39
      ملاحظات الرياضيات
      ناجح
      مجموع العلوم
      29.5
      ملاحظات العلوم
      ناجح
      مجموع المواد الاساسية
      224
      مجموع الكمبيوتر
      12
      ملاحظات الكمبيوتر
      ناجح
      مجموع الدين
      37
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      15.5
      ملاحظات التربيه الفنية
      ناجح

    1. ندي هشام محمد جبر
      رقم الجلوس: 11441
      اسم المدرسة: هشام شتا ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 74
      لغة انجليزية 53.5
      جبر 23.5
      هندسة 25
      رياضيات 48.5
      دراسات اجتماعية 38
      علوم 29
      مجموع 243
      دين 35.5
      كمبيوتر 14.5

    1. محمد سعد سعد غالب
      رقم الجلوس: 68317
      اسم المدرسة: المستقبل الإعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 19
      لغة انجليزية 12
      جبر 17
      هندسة 15
      رياضيات 32
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      مجموع 103
      دين 20
      كمبيوتر 12

    5. رقم الجلوس
      21796
      اسم الطالب
      محمد عرفات اسماعيل مبارك
      المدرسة
      المشير احمد اسماعيل بنين ف2
      الادارة
      الهرم
      مجموع اللغة العربية
      62
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      30
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      28
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      33
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      29
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      182
      مجموع الكمبيوتر
      10
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      21
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      13.5
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. لاسم: نورا رمضان محمد سيد
      رقم الجلوس: 73194
      اسم المدرسة: ميت القائد الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 76
      لغة انجليزية 52
      جبر 28.5
      هندسة 28
      رياضيات 56.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 38
      مجموع 262.5
      دين 36
      كمبيوتر 14.5

    1. لاسم: محمد دردير عبدالغفار احمد
      رقم الجلوس: 159426
      اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 59
      لغة انجليزية 18.5
      جبر 10
      هندسة 14
      رياضيات 24
      دراسات اجتماعية 34.5
      علوم 31.5
      مجموع 167.5
      دين 26.5
      كمبيوتر 12

    1. رقم الجلوس
      134358
      اسم الطالب
      يوسف عادل عبدالمنعم عبدالحميد
      المدرسة
      عرب الشرفا ت ا ع
      الادارة
      ادارة الصف التعليمية
      مجموع اللغة العربية
      49
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      35
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      36
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      44
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      36
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      200
      مجموع الكمبيوتر
      13
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      27
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      12
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. اسم الطالب
      احمد محمد يسرى حسن
      المدرسة
      جمعية المحافظة على القران الكريم الاعدادية الخاصة
      الادارة
      بولاق الدكرور
      مجموع اللغة العربية
      43
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      31
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      20
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      21.5
      ملاحظات الرياضيات
      دورثان
      مجموع العلوم
      15.5
      ملاحظات العلوم
      دورثان
      مجموع المواد الاساسية
      131
      مجموع الكمبيوتر
      12.5
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      13
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      13
      ملاحظات التربيه الفنية

    2. لو سمحت رد ممكن تجيب لي النتيجه الاسم دنيا ربيع زيدان جبر في الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه مدرسه الشروق الاعداديه رقم الجلوس 37813

    1. اسم الطالب
      احمد صبرى عطيه عبدالهادى
      المدرسة
      اسكر الاعدادية المشتركة
      الادارة
      ادارة الصف التعليمية
      مجموع اللغة العربية
      66
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      43
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      30
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      38
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      20
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      197
      مجموع الكمبيوتر
      14
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      34
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      13
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. لاسم: محمد طه حبيب عبدالقصود
      رقم الجلوس: 87458
      اسم المدرسة: ابورواش للتعليم الاساسى بنين
      الدرجات

      لغة عربية 75
      لغة انجليزية 48
      جبر 25
      هندسة 25
      رياضيات 50
      دراسات اجتماعية 36
      علوم 29
      مجموع 238
      دين 36
      كمبيوتر 15.5

    1. لاسم: كمال لطفي كمال مسعد
      رقم الجلوس: 88473
      اسم المدرسة: كفر حكيم الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 19
      جبر 10
      هندسة 21
      رياضيات 31
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 13
      مجموع 0
      دين 20.5
      كمبيوتر 10

    1. الاسم: يوسف رضا فاروق احمد
      رقم الجلوس: 160960
      اسم المدرسة: الحوامدية ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 79.5
      لغة انجليزية 60
      جبر 30
      هندسة 29.5
      رياضيات 59.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 39.5
      مجموع 278.5
      دين 39.5
      كمبيوتر 13

    1. لاسم: فاطمه محمود مبروك صالح
      رقم الجلوس: 79050
      اسم المدرسة: منازل كفر قاسم ع
      الدرجات

      لغة عربية 56
      لغة انجليزية 33
      جبر 27.5
      هندسة 23.5
      رياضيات 51
      دراسات اجتماعية 31
      علوم 28.5
      مجموع 199.5
      دين 33
      كمبيوتر معفى

    1. اسم الطالب محمود احمد محمود احمد
      رقم الجلوس 22403
      المدرسة محمد سلامة الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية الهرم
      المجموع 114.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 40.7 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 537

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      22.50
      اللغة الانجليزية
      30.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      30.00
      العلوم
      11.50
      الدراسات
      20.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      26.50
      حاسب آلي
      10.00

    1. الاسم: زياد خالد حسن محمد
      رقم الجلوس: 159247
      اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 56
      لغة انجليزية 39
      جبر 23.5
      هندسة 15.5
      رياضيات 39
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 33
      مجموع 195
      دين 29.5
      كمبيوتر 12.5

    2. معلش انا اسفه هو مش متأكد من الرقم
      مدرسه عمر بن عبد العزيز بنين
      الاسم
      محمد احمد عبده محمد
      رقم الجلوس٣٦٧١٢

    1. اسم الطالب زياد خالد حسن محمد
      رقم الجلوس 159247
      المدرسة الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية قطاع الدقى
      المجموع 195.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 69.6 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 176

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      56.00
      اللغة الانجليزية
      39.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      39.00
      العلوم
      33.00
      الدراسات
      28.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      29.50
      حاسب آلي
      12.50

    1. لاسم: ايمان محمد محمود محمد
      رقم الجلوس: 78455
      اسم المدرسة: الرقة الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 62
      لغة انجليزية 35
      جبر 22.5
      هندسة 18
      رياضيات 40.5
      دراسات اجتماعية 37.5
      علوم 25.5
      مجموع 200.5
      دين 37
      كمبيوتر 20

    1. الاسم: زياد خالد حسن محمد
      رقم الجلوس: 159247
      اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 56
      لغة انجليزية 39
      جبر 23.5
      هندسة 15.5
      رياضيات 39
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 33
      مجموع 195
      دين 29.5
      كمبيوتر 12.5

    3. اسم الطالب اسماء السيد السيد عبدالمقصود
      رقم الجلوس 37612
      المدرسة الشروق الاعدادية بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 174.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 62.1 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 491

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      54.00
      اللغة الانجليزية
      33.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      42.50
      العلوم
      21.50
      الدراسات
      22.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      27.00
      حاسب آلي
      15.50

    5. ايهاب حسين الشحات عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 32171
      اسم المدرسة: الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 9.5
      جبر 16
      هندسة 15
      رياضيات 31
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 16
      مجموع 116.5
      دين 23.5
      كمبيوتر 11

    1. الاسم: زياد خالد حسن محمد
      رقم الجلوس: 159247
      اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 56
      لغة انجليزية 39
      جبر 23.5
      هندسة 15.5
      رياضيات 39
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 33
      مجموع 195
      دين 29.5
      كمبيوتر 12.5

    1. الاسم: ندى احمد شعبان رياض
      رقم الجلوس: 163391
      اسم المدرسة: الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
      الدرجات

      لغة عربية 74.5
      لغة انجليزية 59.5
      جبر 29
      هندسة 26
      رياضيات 55
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 35
      مجموع 264
      دين 34
      كمبيوتر 14

    1. لغة عربية 74.5
      لغة انجليزية 59.5
      جبر 29
      هندسة 26
      رياضيات 55
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 35
      مجموع 264
      دين 34
      كمبيوتر 14

    3. اسم الطالب ندى احمد شعبان رياض
      رقم الجلوس 163391
      المدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
      الإدارة التعليمية الحوامدية
      المجموع 264.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 94.3 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 40

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      74.50
      اللغة الانجليزية
      59.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      55.00
      العلوم
      35.00
      الدراسات
      40.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      34.00
      حاسب آلي
      14.00

    1. اسم الطالب عبدالرحمن محمد احمد عبدالمنعم سنوسى
      رقم الجلوس 84725
      المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية كرداسة
      المجموع 209.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 74.6 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 112

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      71.00
      اللغة الانجليزية
      35.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      42.50
      العلوم
      29.00
      الدراسات
      31.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      33.50
      حاسب آلي
      12.00

    2. اسم الطالب عبدالرحمن لطفى نصر نصر
      رقم الجلوس 84723
      المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية كرداسة
      المجموع 209.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 74.8 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 106

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      70.00
      اللغة الانجليزية
      40.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      43.00
      العلوم
      27.00
      الدراسات
      29.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      33.00
      حاسب آلي
      12.50

    1. سم الطالب محمود خليل ابراهيم احمد
      رقم الجلوس 116384
      المدرسة أبو بكر الصديق ت أ الإعدادية المشتركة القبابات
      الإدارة التعليمية اطفيح
      المجموع 244.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 87.1 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 29

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      73.00
      اللغة الانجليزية
      47.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      49.00
      العلوم
      35.00
      الدراسات
      40.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      35.00
      حاسب آلي
      14.00

    1. أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      77.00
      اللغة الانجليزية
      58.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      55.50
      العلوم
      37.00
      الدراسات
      38.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      34.00
      حاسب آلي
      16.50

    1. الاسم: امنية محمد مختار عبدالوهاب
      رقم الجلوس: 83137
      اسم المدرسة: الاورمان الخاصة مريوطية
      الدرجات

      لغة عربية 77
      لغة انجليزية 58
      جبر 27
      هندسة 28.5
      رياضيات 55.5
      دراسات اجتماعية 38
      علوم 37
      مجموع 265.5
      دين 34
      كمبيوتر 16.5

    1. لاسم: عزيزه هشام على ابراهيم
      رقم الجلوس: 24797
      اسم المدرسة: محمد سلامه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 44
      لغة انجليزية 30
      جبر 18
      هندسة 16
      رياضيات 34
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 30
      مجموع 166
      دين 22.5
      كمبيوتر 10

    1. اسم الطالب وفاء وليد محمد صابر
      رقم الجلوس 95555
      المدرسة ابنى بيتك للتعليم الاساسى
      الإدارة التعليمية 6 أكتوبر
      المجموع 153.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 54.8 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 118

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      50.50
      اللغة الانجليزية
      30.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      30.00
      العلوم
      20.00
      الدراسات
      23.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      22.50
      حاسب آلي
      10.00

    1. لاسم: ندى صابر سيد حسين
      رقم الجلوس: 24043
      اسم المدرسة: شهداء الحريه الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 69
      لغة انجليزية 54.5
      جبر 26
      هندسة 19
      رياضيات 45
      دراسات اجتماعية 25
      علوم 36.5
      مجموع 230
      دين 28.5
      كمبيوتر 11

    1. اسم: احمد اسامه محمد حسن
      رقم الجلوس: 33997
      اسم المدرسة: الشهيد العقيد أحمد جاد جميل بنين
      الدرجات

      لغة عربية 70
      لغة انجليزية 43
      جبر 22.5
      هندسة 21.5
      رياضيات 44
      دراسات اجتماعية 35.5
      علوم 33.5
      مجموع 226
      دين 31.5
      كمبيوتر 14

    1. اسم الطالب شروق عبدالمحسن محمد حمد محمد
      رقم الجلوس 23391
      المدرسة المشير احمد اسماعيل ع بنات ف1
      الإدارة التعليمية الهرم
      المجموع 165.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 58.9 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 267

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      47.50
      اللغة الانجليزية
      43.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      30.00
      العلوم
      20.00
      الدراسات
      24.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      24.50
      حاسب آلي
      12.00

    1. لاسم: زياد علاء محمد محمود شولح
      رقم الجلوس: 51442
      اسم المدرسة: الايمان الخاصة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 75
      لغة انجليزية 51
      جبر 25.5
      هندسة 26
      رياضيات 51.5
      دراسات اجتماعية 36.5
      علوم 32
      مجموع 246
      دين 34
      كمبيوتر 11

    1. لاسم: تقى حسين حماده حسن
      رقم الجلوس: 41724
      اسم المدرسة: الاتحاد ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 58.5
      لغة انجليزية 38
      جبر 23.5
      هندسة 26
      رياضيات 49.5
      دراسات اجتماعية 29.5
      علوم 27.5
      مجموع 203
      دين 27.5
      كمبيوتر 20

    1. لاسم: اسلام احمد سيد احمد عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 159172
      اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 69
      لغة انجليزية 42
      جبر 26.5
      هندسة 24
      رياضيات 50.5
      دراسات اجتماعية 30
      علوم 21.5
      مجموع 213
      دين 24
      كمبيوتر 13.5

    1. الاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
      رقم الجلوس: 41551
      اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
      الدرجات

      لغة عربية 68
      لغة انجليزية 52
      جبر 24.5
      هندسة 22.5
      رياضيات 47
      دراسات اجتماعية 33
      علوم 32.5
      مجموع 232.5
      دين 34
      كمبيوتر 13

    3. اسم الطالب شهد ياسر شحاته عثمان
      رقم الجلوس 122862
      المدرسة أحمد شوقى الإعدادية بنات
      الإدارة التعليمية جنوب الجيزة
      المجموع 178.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 63.6 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 202

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      52.50
      اللغة الانجليزية
      51.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      30.00
      العلوم
      21.00
      الدراسات
      23.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      25.00
      حاسب آلي
      13.00

    1. لاسم: حسن ابراهيم حسن ابراهيم
      رقم الجلوس: 47660
      اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 69
      لغة انجليزية 44.5
      جبر 21
      هندسة 25.5
      رياضيات 46.5
      دراسات اجتماعية 37
      علوم 33
      مجموع 230
      دين 28
      كمبيوتر 10

    1. اسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
      رقم الجلوس: 74421
      اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 28.5
      هندسة 29.5
      رياضيات 58
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 37.5
      مجموع 275.5
      دين 38
      كمبيوتر 17

    1. لاسم: سيد محمد محمود عبدالوهاب
      رقم الجلوس: 47721
      اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 18
      جبر 15
      هندسة 15
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 4
      مجموع 104
      دين 20
      كمبيوتر 10

    1. لاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
      رقم الجلوس: 41551
      اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
      الدرجات

      لغة عربية 68
      لغة انجليزية 52
      جبر 24.5
      هندسة 22.5
      رياضيات 47
      دراسات اجتماعية 33
      علوم 32.5
      مجموع 232.5
      دين 34
      كمبيوتر 13

    1. الاسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
      رقم الجلوس: 74421
      اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 28.5
      هندسة 29.5
      رياضيات 58
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 37.5
      مجموع 275.5
      دين 38
      كمبيوتر 17

    1. اسم: عمر اشرف فتحى مصطفى
      رقم الجلوس: 48589
      اسم المدرسة: اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 59.5
      لغة انجليزية 47
      جبر 19.5
      هندسة 20
      رياضيات 39.5
      دراسات اجتماعية 39
      علوم 29
      مجموع 214
      دين 32.5
      كمبيوتر 15

    3. الاسم: شهد صبحي غريب محمد
      رقم الجلوس: 145640
      اسم المدرسة: العجوزة ع ث بنات
      الدرجات

      لغة عربية 64.5
      لغة انجليزية 43
      جبر 20
      هندسة 20
      رياضيات 40
      دراسات اجتماعية 28.5
      علوم 29
      مجموع 205
      دين 32
      كمبيوتر 14

    1. لاسم: عمر اشرف فتحى مصطفى
      رقم الجلوس: 48589
      اسم المدرسة: اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 59.5
      لغة انجليزية 47
      جبر 19.5
      هندسة 20
      رياضيات 39.5
      دراسات اجتماعية 39
      علوم 29
      مجموع 214
      دين 32.5
      كمبيوتر 15

    3. اسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
      رقم الجلوس: 74421
      اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 28.5
      هندسة 29.5
      رياضيات 58
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 37.5
      مجموع 275.5
      دين 38
      كمبيوتر 17

    1. لاسم: ملك سامح المرسي عبدالله
      رقم الجلوس: 1981
      اسم المدرسة: حسام الدين الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 62.5
      لغة انجليزية 51.5
      جبر 27
      هندسة 15.5
      رياضيات 42.5
      دراسات اجتماعية 31
      علوم 20
      مجموع 207.5
      دين 29.5
      كمبيوتر 12.5

    1. اسم الطالب مريم سمير ثابت جرجس
      رقم الجلوس 40827
      المدرسة الفيروز الخاصة
      الإدارة التعليمية شمال الجيزة
      المجموع 266.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 95.2 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 2

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      74.50
      اللغة الانجليزية
      57.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      57.50
      العلوم
      38.50
      الدراسات
      39.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      31.00
      حاسب آلي
      13.00

    3. اسم الطالب اسماء السيد السيد عبدالمقصود
      رقم الجلوس 37612
      المدرسة الشروق الاعدادية بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 174.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 62.1 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 491

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      54.00
      اللغة الانجليزية
      33.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      42.50
      العلوم
      21.50
      الدراسات
      22.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      27.00
      حاسب آلي
      15.50

    1. اسم: مريم عماد رجب سيد هلال
      رقم الجلوس: 87098
      اسم المدرسة: المعتمدية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 62
      لغة انجليزية 51
      جبر 24
      هندسة 17
      رياضيات 41
      دراسات اجتماعية 24
      علوم 25
      مجموع 0
      دين 31.5
      كمبيوتر 13

    1. اسم: شاهندا عصمت خلاف السيد
      رقم الجلوس: 101415
      اسم المدرسة: أتريس الإعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 62.5
      لغة انجليزية 47
      جبر 23
      هندسة 22.5
      رياضيات 45.5
      دراسات اجتماعية 39
      علوم 33.5
      مجموع 227.5
      دين 34
      كمبيوتر 17.5

    1. لاسم: منة الله صابر عبدالسلام عبدالله
      رقم الجلوس: 83919
      اسم المدرسة: بنة الدرويش
      الدرجات

      لغة عربية 64
      لغة انجليزية 49
      جبر 24.5
      هندسة 24
      رياضيات 48.5
      دراسات اجتماعية 37.5
      علوم 33
      مجموع 232
      دين 32
      كمبيوتر 14

    1. اسم الطالب جون عماد لويس حنا
      رقم الجلوس 29969
      المدرسة الشروق الخاصة
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 204.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 73 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 71

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      61.00
      اللغة الانجليزية
      46.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      41.00
      العلوم
      25.00
      الدراسات
      31.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      29.00
      حاسب آلي
      15.50

    1. اسم الطالب بسمله ناصر سيد سالم
      رقم الجلوس 62395
      المدرسة البدرشين الإعدادية بنات
      الإدارة التعليمية إدارة البدرشين التعليمية
      المجموع 237.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 84.8 %
      حالة الطالب ناجح
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 222

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      75.50
      اللغة الانجليزية
      48.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      52.50
      العلوم
      35.00
      الدراسات
      26.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      35.00
      حاسب آلي
      13.50

    1. اسم الطالب سعيد دياب بشير سليملن
      رقم الجلوس 59336
      المدرسة الامل للتعليم الاساسى
      الإدارة التعليمية اوسيم التعليمية
      المجموع 128.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 45.7 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 335

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      50.00
      اللغة الانجليزية
      14.00
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      30.00
      العلوم
      8.50
      الدراسات
      25.50
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      30.00
      حاسب آلي
      10.00

    1. لاسم: سيف حسام الدين حسين كامل
      رقم الجلوس: 130684
      اسم المدرسة: الوراق الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 66
      لغة انجليزية 58.5
      جبر 28
      هندسة 26
      رياضيات 54
      دراسات اجتماعية 37.5
      علوم 31
      مجموع 247
      دين 33
      كمبيوتر 11.5

    1. لاسم: ساره ابراهيم نصار عبد الحق
      رقم الجلوس: 123590
      اسم المدرسة: الزهراء الإعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 69.5
      لغة انجليزية 51.5
      جبر 22.5
      هندسة 19.5
      رياضيات 42
      دراسات اجتماعية 36
      علوم 33.5
      مجموع 232.5
      دين 24.5
      كمبيوتر 14

    1. لاسم: عبد الرحمن محمود عبد المنعم خليل طه
      رقم الجلوس: 115036
      اسم المدرسة: صول الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 29.5
      هندسة 30
      رياضيات 59.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 39.5
      مجموع 279
      دين 35
      كمبيوتر 17

    1. لاسم: مريم عماد بيومى محمد
      رقم الجلوس: 35405
      اسم المدرسة: السلام ع بنات ف1
      الدرجات

      لغة عربية 64
      لغة انجليزية 41.5
      جبر 8.5
      هندسة 21.5
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 25
      علوم 20
      مجموع 180.5
      دين 29
      كمبيوتر 11.5

    1. اسم الطالب يوسف احمد فتحى احمد
      رقم الجلوس 131966
      المدرسة الوراق الاعدادية بنين
      الإدارة التعليمية الوراق
      المجموع 181.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 64.6 %
      شارك النتيجة
      الترتيب على المدرسة 325

      درجات المواد
      أولاً مواد تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      اللغة العربية
      58.50
      اللغة الانجليزية
      42.50
      الجبر
      0.00
      الهندسة
      0.00
      مجموع الرياضيات
      36.00
      العلوم
      20.00
      الدراسات
      24.00
      ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
      المادة
      الدرجة
      دين
      23.00
      حاسب آلي
      11.00

    1. لاسم: ساره ابراهيم نصار عبد الحق
      رقم الجلوس: 123590
      اسم المدرسة: الزهراء الإعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 69.5
      لغة انجليزية 51.5
      جبر 22.5
      هندسة 19.5
      رياضيات 42
      دراسات اجتماعية 36
      علوم 33.5
      مجموع 232.5
      دين 24.5
      كمبيوتر 14

    1. لاسم: جون عماد لويس حنا
      رقم الجلوس: 29969
      اسم المدرسة: الشروق الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 61
      لغة انجليزية 46.5
      جبر 22.5
      هندسة 18.5
      رياضيات 41
      دراسات اجتماعية 31
      علوم 25
      مجموع 204.5
      دين 29
      كمبيوتر 15.5

    1. الاسم: رفيده عصام ربيع خضير
      رقم الجلوس: 88103
      اسم المدرسة: الشهيد/احمدعبدالله الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 30
      هندسة 28
      رياضيات 58
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 40
      مجموع 278
      دين 39
      كمبيوتر 10

      بحث عن نتيجة أخرى

    1. الاسم: نورا محمد محمد قاسم
      رقم الجلوس: 147148
      اسم المدرسة: الكرامة ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 50
      لغة انجليزية 30
      جبر 9
      هندسة 21
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 14.5
      علوم 20
      مجموع 144.5
      دين 26
      كمبيوتر 10

    1. لاسم: احمد عادل محمود زهران
      رقم الجلوس: 66159
      اسم المدرسة: المرازيق الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 59
      لغة انجليزية 41
      جبر 19
      هندسة 22.5
      رياضيات 41.5
      دراسات اجتماعية 27
      علوم 27
      مجموع 195.5
      دين 24
      كمبيوتر 10.5

    1. الاسم: دنيا حسن محمود حسن
      رقم الجلوس: 142375
      اسم المدرسة: خطاب خ عربى
      الدرجات

      لغة عربية 54.5
      لغة انجليزية 40
      جبر 16
      هندسة 19
      رياضيات 35
      دراسات اجتماعية 24.5
      علوم 11.5
      مجموع 165.5
      دين 34
      كمبيوتر 13

    1. لاسم: زياد صابر شاكر محمد
      رقم الجلوس: 87326
      اسم المدرسة: ابورواش للتعليم الاساسى بنين
      الدرجات

      لغة عربية 65
      لغة انجليزية 34
      جبر 28
      هندسة 26
      رياضيات 54
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 38
      مجموع 230.5
      دين 30
      كمبيوتر 10.5

    2. اسم: حسين احمد حسين على
      رقم الجلوس: 47208
      اسم المدرسة: شباب المستقبل الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 53.5
      لغة انجليزية 34
      جبر 30
      هندسة 30
      رياضيات 60
      دراسات اجتماعية 36
      علوم 32
      مجموع 215.5
      دين 27
      كمبيوتر 20

    1. لاسم: شهد عبده عيد عبده
      رقم الجلوس: 76850
      اسم المدرسة: سيد محمد هليل تعليم اساسي
      الدرجات

      لغة عربية 78
      لغة انجليزية 57
      جبر 25
      هندسة 23
      رياضيات 48
      دراسات اجتماعية 29.5
      علوم 37.5
      مجموع 250
      دين 37
      كمبيوتر 15.5

    1. اسم: زينب ضياء الدين محمد مصطفى
      رقم الجلوس: 52593
      اسم المدرسة: عمر جوهر المتطورة الخاصة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 74
      لغة انجليزية 50
      جبر 23.5
      هندسة 18.5
      رياضيات 42
      دراسات اجتماعية 37.5
      علوم 37
      مجموع 240.5
      دين 30
      كمبيوتر 14.5

    1. لاسم: يوسف محمد رشاد محمد
      رقم الجلوس: 114195
      اسم المدرسة: جمال عبد الناصر ت أ الإعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 73
      لغة انجليزية 49
      جبر 28
      هندسة 22
      رياضيات 50
      دراسات اجتماعية 37
      علوم 34
      مجموع 243
      دين 25
      كمبيوتر 12.5

    1. رقم الجلوس
      138707
      اسم الطالب
      فاطمه اشرف رضوان عبدالغنى
      المدرسة
      العمدة محمد بدر عكاشة الإعدادية
      الادارة
      ادارة الصف التعليمية
      مجموع اللغة العربية
      79
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      60
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      40
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      60
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      39
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      278
      مجموع الكمبيوتر
      13
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      39
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      14

    3. لاسم: نادين وحيد عبد الله علي
      رقم الجلوس: 118609
      اسم المدرسة: الوسام الرسمية لغات
      الدرجات

      لغة عربية 72.5
      لغة انجليزية 60
      جبر 28
      هندسة 24
      رياضيات 52
      دراسات اجتماعية 36.5
      علوم 34
      مجموع 255
      دين 33.5
      كمبيوتر 12.5

    1. اسم: زينب عبدالباسط حسين عبدالباسط
      رقم الجلوس: 102055
      اسم المدرسة: المناشى الجديدة للتعليم الأساسى
      الدرجات

      لغة عربية 74
      لغة انجليزية 59
      جبر 28.5
      هندسة 27.5
      رياضيات 56
      دراسات اجتماعية 38
      علوم 36.5
      مجموع 263.5
      دين 34
      كمبيوتر 17.5

    1. اسم: محمد احمد ابراهيم محمود
      رقم الجلوس: 53867
      اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 61
      لغة انجليزية 30
      جبر 16
      هندسة 15
      رياضيات 31
      دراسات اجتماعية 26
      علوم 22
      مجموع 170
      دين 28.5
      كمبيوتر 13.5

    1. الاسم: عمر محمود السيد محمد السيد
      رقم الجلوس: 136584
      اسم المدرسة: الديسمى ع المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 66
      لغة انجليزية 35
      جبر 20
      هندسة 23
      رياضيات 43
      دراسات اجتماعية 35
      علوم 27
      مجموع 206
      دين 35
      كمبيوتر 10

    1. لاسم: محمد احمد ابراهيم محمود
      رقم الجلوس: 53867
      اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 61
      لغة انجليزية 30
      جبر 16
      هندسة 15
      رياضيات 31
      دراسات اجتماعية 26
      علوم 22
      مجموع 170
      دين 28.5
      كمبيوتر 13.5

    1. الاسم: شهد علي عبدالغني فهمي محمد
      رقم الجلوس: 5820
      اسم المدرسة: الفاروق خ
      الدرجات

      لغة عربية 56.5
      لغة انجليزية 55.5
      جبر 10.5
      هندسة 19.5
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 24.5
      علوم 20
      مجموع 186.5
      دين 27.5
      كمبيوتر 15.5

  127. وحياه اغلى حاجه في دنيتك انا عايز نتيجتي ثالثه اعدادي الترم الثاني الاسم محمد علي عبد الفتاح رقم الجلوس مدرسه الشهيد محمد طلعت عبد الوارث162947

    رد

    1. لاسم: محمد على عبدالفتاح زينهم
      رقم الجلوس: 162947
      اسم المدرسة: الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
      الدرجات

      لغة عربية 68
      لغة انجليزية 42
      جبر 22
      هندسة 29
      رياضيات 51
      دراسات اجتماعية 38.5
      علوم 27
      مجموع 226.5
      دين 21.5
      كمبيوتر 13.5

    2. اسم: عمر عبدالناصر الضوي علي
      رقم الجلوس: 143586
      اسم المدرسة: الشهيد حسن محمد حسن
      الدرجات

      لغة عربية 73.5
      لغة انجليزية 47
      جبر 16
      هندسة 20
      رياضيات 36
      دراسات اجتماعية 37
      علوم 29.5
      مجموع 223
      دين 34
      كمبيوتر 15.5

    3. اسم: سهيله مصطفى عبدالرحمن عبده
      رقم الجلوس: 37326
      اسم المدرسة: الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
      الدرجات

      لغة عربية 69.5
      لغة انجليزية 55.5
      جبر 19.5
      هندسة 22.5
      رياضيات 42
      دراسات اجتماعية 36.5
      علوم 33
      مجموع 236.5
      دين 34
      كمبيوتر 14

    1. لاسم: عبدالرحمن محمد عبداللطيف سيد
      رقم الجلوس: 149874
      اسم المدرسة: المنوات الإعدادية الحديثة بنين
      الدرجات

      لغة عربية 80
      لغة انجليزية 60
      جبر 29
      هندسة 30
      رياضيات 59
      دراسات اجتماعية 38
      علوم 40
      مجموع 277
      دين 39
      كمبيوتر 13

    1. لاسم: هبه على رضوان احمد
      رقم الجلوس: 28801
      اسم المدرسة: عمر بن الخطاب الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 77
      لغة انجليزية 46.5
      جبر 27
      هندسة 19.5
      رياضيات 46.5
      دراسات اجتماعية 38.5
      علوم 35.5
      مجموع 244
      دين 32
      كمبيوتر 17.5

    3. لاسم: محمود علاء محمود مغربى
      رقم الجلوس: 19953
      اسم المدرسة: عمرو بن العاص الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 53
      لغة انجليزية 43
      جبر 22
      هندسة 15
      رياضيات 37
      دراسات اجتماعية 29
      علوم 30.5
      مجموع 192.5
      دين 30
      كمبيوتر 11.5

    2. لاسم: محمد محمد عبد التواب حسين
      رقم الجلوس: 65466
      اسم المدرسة: الشنباب الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 49
      لغة انجليزية 33
      جبر 16
      هندسة 19.5
      رياضيات 35.5
      دراسات اجتماعية 29
      علوم 21
      مجموع 167.5
      دين 23
      كمبيوتر 10.5

    1. لاسم: ندى عادل احمد سالم
      رقم الجلوس: 23146
      اسم المدرسة: الفيصلية الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 67
      لغة انجليزية 44
      جبر 26
      هندسة 15
      رياضيات 41
      دراسات اجتماعية 23.5
      علوم 23
      مجموع 198.5
      دين 33.5
      كمبيوتر 12

    2. الاسم: ياسين سيد امام سيد همام
      رقم الجلوس: 125120
      اسم المدرسة: السعيدية الإعدادية الرياضية
      الدرجات

      لغة عربية 71.5
      لغة انجليزية 57.5
      جبر 26.5
      هندسة 23.5
      رياضيات 50
      دراسات اجتماعية 36.5
      علوم 33
      مجموع 248.5
      دين 27
      كمبيوتر 13

    3. لاسم: شهد صبحي غريب محمد
      رقم الجلوس: 145640
      اسم المدرسة: العجوزة ع ث بنات
      الدرجات

      لغة عربية 64.5
      لغة انجليزية 43
      جبر 20
      هندسة 20
      رياضيات 40
      دراسات اجتماعية 28.5
      علوم 29
      مجموع 205
      دين 32
      كمبيوتر 14

    1. لاسم: عبدالرحمن عاطف مفرج سيد
      رقم الجلوس: 152286
      اسم المدرسة: شباب طموة الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 40
      لغة انجليزية 20
      جبر 4.5
      هندسة 13
      رياضيات 17.5
      دراسات اجتماعية 25
      علوم 12
      مجموع 114.5
      دين 22
      كمبيوتر 10

    1. لاسم: اسماء عفيفى سعد عفيفى
      رقم الجلوس: 151146
      اسم المدرسة: المنوات الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 77
      لغة انجليزية 60
      جبر 28.5
      هندسة 28
      رياضيات 56.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 40
      مجموع 273.5
      دين 34
      كمبيوتر 17.5

    1. رقم الجلوس
      71273
      اسم الطالب
      مصطفى محمود رزق حسن
      المدرسة
      سامى مغاورى
      الادارة التعليمية
      العياط
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      34
      اللغة اجنبية
      29.5
      دراسات
      16.5
      الرياضيات
      25.5
      العلوم
      11.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      9.5
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      8

    2. اسم: مصطفى محمود رزق حسن
      رقم الجلوس: 71273
      اسم المدرسة: سامى مغاورى
      الدرجات

      لغة عربية 68
      لغة انجليزية 58.5
      جبر 25.5
      هندسة 25.5
      رياضيات 51
      دراسات اجتماعية 35
      علوم 25
      مجموع 237.5
      دين 34
      كمبيوتر 16.5

    4. اسم: حربى عاطف على حمد الله
      رقم الجلوس: 51526
      اسم المدرسة: الفرسان الخاصة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 47.5
      لغة انجليزية 32
      جبر 20
      هندسة 19
      رياضيات 39
      دراسات اجتماعية 33
      علوم 32
      مجموع 183.5
      دين 32
      كمبيوتر 13

    1. رقم الجلوس
      56773
      اسم الطالب
      احمد خالد مصطفى حامد
      المدرسة
      الجيل الجديد الاعدادى
      الادارة التعليمية
      أوسيم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      32
      اللغة اجنبية
      18
      دراسات
      16.5
      الرياضيات
      27
      العلوم
      15
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      133236
      اسم الطالب
      بسام عبدالغفار محمود عبدالغفار
      المدرسة
      الشوبك الشرقى ع
      الادارة التعليمية
      الصف
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      38
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      20
      الرياضيات
      29.5
      العلوم
      20
      المجموع

      الكمبيوتر
      9
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      6

    3. لاسم: محمد على احمد سليمان
      رقم الجلوس: 30669
      اسم المدرسة: اللواء الاسلامية
      الدرجات

      لغة عربية 75.5
      لغة انجليزية 57.5
      جبر 29
      هندسة 27
      رياضيات 56
      دراسات اجتماعية 39.5
      علوم 36
      مجموع 264.5
      دين 36
      كمبيوتر 16.5

    7. لاسم: حربى عاطف على حمد الله
      رقم الجلوس: 51526
      اسم المدرسة: الفرسان الخاصة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 47.5
      لغة انجليزية 32
      جبر 20
      هندسة 19
      رياضيات 39
      دراسات اجتماعية 33
      علوم 32
      مجموع 183.5
      دين 32
      كمبيوتر 13

    1. رقم الجلوس
      8711
      اسم الطالب
      عز عصام ربيع صميده
      المدرسة
      هشام رفعت ع بنين ف2
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      25
      اللغة اجنبية
      21
      دراسات
      11
      الرياضيات
      26
      العلوم
      13.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      10.5
      مجموع التربية الفنية
      8.5

    2. لاسم: مصطفى علاء الدين عبد الفتاح
      رقم الجلوس: 122296
      اسم المدرسة: طه حسين الإعدادية بنين
      الدرجات

      لغة عربية 42
      لغة انجليزية 52
      جبر 15
      هندسة 16.5
      رياضيات 31.5
      دراسات اجتماعية 28
      علوم 20
      مجموع 173.5
      دين 27.5
      كمبيوتر 12.5

    1. رقم الجلوس
      3259
      اسم الطالب
      الاء محمود علي مرسي
      المدرسة
      الحسينية خ
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      32
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      16.5
      الرياضيات
      18
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5.5
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      124380
      اسم الطالب
      بسمله محمد مرسى محمد سيد
      المدرسة
      اليسر الإعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      جنوب الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      29
      اللغة اجنبية
      20
      دراسات
      10
      الرياضيات
      22
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      14
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      131452
      اسم الطالب
      احمد حامد قندىل محمود
      المدرسة
      السادات الاعدادية
      الادارة التعليمية
      الوراق
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      26.5
      اللغة اجنبية
      19
      دراسات
      13.5
      الرياضيات
      23
      العلوم
      15.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      6
      الدين
      20
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      65875
      اسم الطالب
      مريم محمد شعبان ابوسريع
      المدرسة
      جمال أحمد عبد الباقى ع بنات
      الادارة التعليمية
      البدرشين
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      25.5
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      2
      الرياضيات
      15
      العلوم
      4
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      18
      مجموع التربية الفنية
      7

    3. لاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
      رقم الجلوس: 41551
      اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
      الدرجات

      لغة عربية 68
      لغة انجليزية 52
      جبر 24.5
      هندسة 22.5
      رياضيات 47
      دراسات اجتماعية 33
      علوم 32.5
      مجموع 232.5
      دين 34
      كمبيوتر 13

  169. عايزه النتيجهً اسم الطالب علي رشاد حنفي توفيق مرسة نجيب محفوظ الاعداديه بنين محافظة الجيزة إدارة ٦ اكتوبر رقمً الجلوس 99682

    رد

    1. رقم الجلوس
      99682
      اسم الطالب
      على رشاد حنفى توفيق
      المدرسة
      نجيب محفوظ
      الادارة التعليمية
      6 أكتوبر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      34.5
      اللغة اجنبية
      27
      دراسات
      18
      الرياضيات
      19
      العلوم
      12.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      7.5
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      6.5

  170. الاسم عبدالرحمن سيد قرنى ابوسريع قاسم رقم الجلوس 73819 الادارة التعليمية بالعياط مدرسةالشهيدمحمدمأمون شنب بالمتانيا

    رد

    1. رقم الجلوس
      73819
      اسم الطالب
      عبدالرحمن سيد قرنى ابو سريع
      المدرسة
      الشهيد محمد مأمون الاعدادية بنين
      الادارة التعليمية
      العياط
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      30
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      19
      الرياضيات
      15
      العلوم
      2
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. 99872
      اسم الطالب
      مصطفى هلال حميدى جوده
      المدرسة
      نجيب محفوظ
      الادارة التعليمية
      6 أكتوبر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      30.5
      اللغة اجنبية
      23
      دراسات
      17
      الرياضيات
      16
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      17
      مجموع التربية الفنية
      6.5

    1. رقم الجلوس
      19858
      اسم الطالب
      عبدالله اشرف محمد محمد الياس
      المدرسة
      سعيد المغربى
      الادارة التعليمية
      الهرم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      12.5
      اللغة اجنبية
      5.5
      دراسات
      2
      الرياضيات
      8
      العلوم
      0.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      4.5
      مجموع التربية الفنية
      5

    1. رقم الجلوس
      74425
      اسم الطالب
      امانى رمضان بكر يوسف
      المدرسة
      بمها للتعليم الاساسي
      الادارة التعليمية
      العياط
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      38
      اللغة اجنبية
      21
      دراسات
      19
      الرياضيات
      26
      العلوم
      16
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      18
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      16553
      اسم الطالب
      سيف عبدالعال اسماعيل محمود
      المدرسة
      المستقبل الحديثة لغات
      الادارة التعليمية
      الهرم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      22.5
      اللغة اجنبية
      25
      دراسات
      11.5
      الرياضيات
      5.5
      العلوم
      5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. 125026
      اسم الطالب
      حسن وليد سيد محمد
      المدرسة
      السعيدية الإعدادية الرياضية
      الادارة التعليمية
      جنوب الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      38
      اللغة اجنبية
      27
      دراسات
      17.5
      الرياضيات
      28.5
      العلوم
      19
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      19.5
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      18159
      اسم الطالب
      اسامه يونس احمد مصطفى
      المدرسة
      البرديسى الخاصة عربي
      الادارة التعليمية
      الهرم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      36.5
      اللغة اجنبية
      29
      دراسات
      19.5
      الرياضيات
      28
      العلوم
      16
      المجموع

      الكمبيوتر
      5.5
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      5

    3. رقم الجلوس
      64016
      اسم الطالب
      عبد الرحمن مجدي محمود بيومي حسانين
      المدرسة
      سقارة الإعدادية بنين
      الادارة التعليمية
      البدرشين
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      27
      اللغة اجنبية
      28
      دراسات
      16.5
      الرياضيات
      24
      العلوم
      12
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      17
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      29508
      اسم الطالب
      هدى هانى وحيد احمد
      المدرسة
      الكرنك الخاصة
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      32
      اللغة اجنبية
      18.5
      دراسات
      18.5
      الرياضيات
      25.5
      العلوم
      15.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      6
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      369
      اسم الطالب
      محمد احمد ابراهيم محمد
      المدرسة
      محرم الاسلامية خ لغات
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      29.5
      اللغة اجنبية
      24.5
      دراسات
      18
      الرياضيات
      21
      العلوم
      5.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      10.5
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      94833
      اسم الطالب
      يوسف مصطفى محمد عبدالله
      المدرسة
      رياض الصالحين
      الادارة التعليمية
      6 أكتوبر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      32
      اللغة اجنبية
      28.5
      دراسات
      14
      الرياضيات
      15
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      14
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. 84438
      اسم الطالب
      يارا وليد ربيع علي عمر
      المدرسة
      الامل الاعداديه بنات
      الادارة التعليمية
      كرداسة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      19.5
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      7
      الرياضيات
      9.5
      العلوم
      4
      المجموع

      الكمبيوتر
      3
      الدين
      12
      مجموع التربية الفنية
      8

    2. رقم الجلوس
      84438
      اسم الطالب
      يارا وليد ربيع علي عمر
      المدرسة
      الامل الاعداديه بنات
      الادارة التعليمية
      كرداسة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      19.5
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      7
      الرياضيات
      9.5
      العلوم
      4
      المجموع

      الكمبيوتر
      3
      الدين
      12
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      129151
      اسم الطالب
      اسماء على سعد على
      المدرسة
      عبدالله بن رواحه ع بنات
      الادارة التعليمية
      الوراق
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      27.5
      اللغة اجنبية
      17
      دراسات
      13.5
      الرياضيات
      19
      العلوم
      17
      المجموع

      الكمبيوتر
      5.5
      الدين
      20
      مجموع التربية الفنية
      8

    2. رقم الجلوس
      33474
      اسم الطالب
      ادهم اشرف ابراهيم احمد
      المدرسة
      العقاد للتعليم الاساسى
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      20
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      5.5
      الرياضيات
      5
      العلوم
      3.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      11
      مجموع التربية الفنية
      7

  214. اسم الطالب عبدالحليم ناصر محمد غريب الشيخ
    رقم الجلوس90245
    ادرة التربية والتعليم كرداسة محافظة الجيزه
    مدرسة الشهيد عبد المنعم
    منازل

    رد

    1. 41728
      اسم الطالب
      حبيبه احمد دسوقى احمد
      المدرسة
      الاتحاد ع بنات
      الادارة التعليمية
      شمال الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      36
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      18.5
      الرياضيات
      28
      العلوم
      19
      المجموع

      الكمبيوتر
      10
      الدين
      15.5
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. 126759
      اسم الطالب
      احمد محمد عنتر احمد
      المدرسة
      الاورمان ع بالوراق
      الادارة التعليمية
      الوراق
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      36.5
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      20
      الرياضيات
      29
      العلوم
      19.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      17
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. 13744
      اسم الطالب
      منى حاكم محمد ابراهيم
      المدرسة
      منازل العمرانية بنات
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      26
      اللغة اجنبية
      18.5
      دراسات
      13
      الرياضيات
      16.5
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      معفى
      الدين
      11.5
      مجموع التربية الفنية
      8.5

    1. رقم الجلوس
      89664
      اسم الطالب
      فاطمة اسعد شلبى حسين
      المدرسة
      الايمان للتعليم الاساسى
      الادارة التعليمية
      كرداسة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      22
      اللغة اجنبية
      15
      دراسات
      11
      الرياضيات
      16.5
      العلوم
      4
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      162713
      اسم الطالب
      ملك ربيع سعيد فهمى
      المدرسة
      ام خنا ن ع
      الادارة التعليمية
      الحوامدية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      35.5
      اللغة اجنبية
      26.5
      دراسات
      17.5
      الرياضيات
      20
      العلوم
      15
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      18
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. 35350
      اسم الطالب
      شيماء احمد عبدالله احمد
      المدرسة
      السلام ع بنات ف1
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      26.5
      اللغة اجنبية
      18
      دراسات
      4
      الرياضيات
      5
      العلوم
      4
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      10.5
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      104936
      اسم الطالب
      مريم عبدالنبى صابر ابراهيم
      المدرسة
      منشأة القناطر الإعدادية المشتركة
      الادارة التعليمية
      منشأة القناطر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      40
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      20
      الرياضيات
      30
      العلوم
      20
      المجموع

      الكمبيوتر
      10
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      6485
      اسم الطالب
      محمد محمدين عارف محمدين
      المدرسة
      عمر مكرم ع بنين
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      25
      اللغة اجنبية
      20
      دراسات
      10
      الرياضيات
      17.5
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      6
      الدين
      10
      مجموع التربية الفنية
      5

    1. رقم الجلوس
      43086
      اسم الطالب
      دنيا اشرف كمال جمعه
      المدرسة
      ام المؤمنين ع بنات
      الادارة التعليمية
      شمال الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      35
      اللغة اجنبية
      26
      دراسات
      13
      الرياضيات
      19
      العلوم
      18.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      6
      الدين
      11.5
      مجموع التربية الفنية
      6.5

    1. رقم الجلوس
      36680
      اسم الطالب
      منه الله هشام سيد امبابى
      المدرسة
      الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      31
      اللغة اجنبية
      26
      دراسات
      10
      الرياضيات
      25
      العلوم
      17
      المجموع

      الكمبيوتر
      6.5
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      4173
      اسم الطالب
      ناريمان رمضان عبدالحليم حسن
      المدرسة
      الفردوس الخاصة
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      37
      اللغة اجنبية
      29
      دراسات
      19.5
      الرياضيات
      27
      العلوم
      18.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      17.5
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      133853
      اسم الطالب
      هاجر شاكر عبدالفتاح حسين
      المدرسة
      محمد الصيفى الإعدادية الثانوية
      الادارة التعليمية
      الصف
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      40
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      20
      الرياضيات
      30
      العلوم
      20
      المجموع

      الكمبيوتر
      6
      الدين
      18
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. رقم الجلوس
      96331
      اسم الطالب
      شهد ممدوح همام عبدالرحمن
      المدرسة
      الحى 11للتعليم الاساسى
      الادارة التعليمية
      6 أكتوبر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      30.5
      اللغة اجنبية
      29
      دراسات
      13.5
      الرياضيات
      16.5
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      16.5
      مجموع التربية الفنية
      7.5

    1. رقم الجلوس
      37417
      اسم الطالب
      مريم صلاح عباس مرسى
      المدرسة
      الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      37
      اللغة اجنبية
      29.5
      دراسات
      18.5
      الرياضيات
      27.5
      العلوم
      19
      المجموع

      الكمبيوتر
      6.5
      الدين
      13.5
      مجموع التربية الفنية
      6

    2. رقم الجلوس
      37455
      اسم الطالب
      منه الله صلاح عباس مرسى
      المدرسة
      الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      37
      اللغة اجنبية
      26.5
      دراسات
      12.5
      الرياضيات
      28.5
      العلوم
      15.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      11
      مجموع التربية الفنية
      7

    3. رقم الجلوس
      37525
      اسم الطالب
      نورهان شاذلى مصطفى شاذلى
      المدرسة
      الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
      الادارة التعليمية
      بولاق الدكرور
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      36.5
      اللغة اجنبية
      29
      دراسات
      16
      الرياضيات
      28
      العلوم
      18
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      3606
      اسم الطالب
      عبدالله محمد سيد عثمان
      المدرسة
      علاء الدين الجديدة الخاصة
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      9.5
      اللغة اجنبية
      6
      دراسات
      1.5
      الرياضيات
      1
      العلوم
      0
      المجموع

      الكمبيوتر
      1.5
      الدين
      3
      مجموع التربية الفنية
      5

    2. رقم الجلوس
      98343
      اسم الطالب
      انس محمد سيد عبدالعظيم
      المدرسة
      على بن ابى طالب للتعليم الاساسى
      الادارة التعليمية
      6 أكتوبر
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      31
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      13.5
      الرياضيات
      19.5
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      5.5
      الدين
      18.5
      مجموع التربية الفنية
      7.5

    1. رقم الجلوس
      18094
      اسم الطالب
      عائشه طارق ابراهيم محمد
      المدرسة
      الاورمان
      الادارة التعليمية
      الهرم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      35
      اللغة اجنبية
      19
      دراسات
      12
      الرياضيات
      25
      العلوم
      20
      المجموع

      الكمبيوتر
      7.5
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      7

    1. اسم الطالب
      شهد علي حسن على
      المدرسة
      المعتمدية بنات
      الادارة التعليمية
      كرداسة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      39
      اللغة اجنبية
      25
      دراسات
      20
      الرياضيات
      30
      العلوم
      18
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      19
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      10032
      اسم الطالب
      رانيا زيدان عبدالمعطي محمد
      المدرسة
      هدي شعراوي ع بنات
      الادارة التعليمية
      العمرانية
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      29.5
      اللغة اجنبية
      28
      دراسات
      20
      الرياضيات
      24
      العلوم
      17
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      15.5
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      124787
      اسم الطالب
      شروق طه اسماعيل محمود
      المدرسة
      جزيرة الدهب الإعدادية بنات
      الادارة التعليمية
      جنوب الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      38
      اللغة اجنبية
      30
      دراسات
      20
      الرياضيات
      29.5
      العلوم
      18.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      10
      الدين
      19.5
      مجموع التربية الفنية
      9

    2. 43221
      اسم الطالب
      شهد محمد عبدالعاطى عبدالرازق
      المدرسة
      ام المؤمنين ع بنات
      الادارة التعليمية
      شمال الجيزة
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      28.5
      اللغة اجنبية
      28
      دراسات
      17
      الرياضيات
      23.5
      العلوم
      12.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      15
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      52686
      اسم الطالب
      محمد عبدالرحيم احمد صادق
      المدرسة
      جوهر الحديثة الخاصة عربى
      الادارة التعليمية
      أوسيم
      المادة

      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      36
      اللغة اجنبية
      23
      دراسات
      18
      الرياضيات
      19
      العلوم
      11.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      17
      مجموع التربية الفنية
      7