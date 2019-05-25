نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة, تم اعتدها اليوم الخميس من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان عدد المتقدمين للامتحانات 146437 طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، ليتبقى ساعات قليلة على ظهور النتيجة, أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أخر تطورات ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 حيث أوضحت أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة, وسوف يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
ومرت الإمتحانات دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي حيث أدى عدد 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 582 لجنة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية وتشمل ( اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات بفرعيها الجبر, والهندسة , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية), ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.
حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التابعة لمحافظة الجيزة وهي ( إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, القناطر الخيرية, الحوامدية التعليمية, البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, إدارة أبو النمرس التعليمية ) بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد ” وسيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الروابط التالية.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
تستطيع الحصول على النتيجة من موقع فيتو———– من هنا
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا
أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا
كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.
وقد تساءل أولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي, مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ), لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .
نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
بورسعيد
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
السويس
|نتيجة الشهادة
الإعدادية محافظة
قنا
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.
عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان الدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
رقم الجلوس
7084
اسم الطالب
خالد ربيع رجب عبدالهادي
المدرسة
الصديق ع بنين
الادارة
إدارة العمرانية التعليمية
مجموع اللغة العربية
60
ملاحظات عربى
ناجح
مجموع اللغة اجنبية
44
ملاحظات اللغة الانجليزية
ناجح
مجموع دراسات
36.5
ملاحظات دراسات
ناجح
مجموع الرياضيات
36.5
ملاحظات الرياضيات
ناجح
مجموع العلوم
29.5
ملاحظات العلوم
ناجح
مجموع المواد الاساسية
206.5
مجموع الكمبيوتر
13.5
ملاحظات الكمبيوتر
ناجح
مجموع الدين
28.5
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
15
ملاحظات التربيه الفنية
ناجح
ج
من فضلك عايزه النتيجه بتاعه دنيا ربيع زيدان جبر محافظه الجيزه مدرسه الشروق الاعداديه رقم الجلوس هو37817
دنيا ربيع زيدان جبره
رقم الجلوس: 37817
اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 28
لغة انجليزية 20
جبر 9.5
هندسة 15
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 12
مجموع 104.5
دين 15
كمبيوتر 16.5
ممكن بعد اذنك تجبلى النتيجة بتاعت الرقم دا 108730
هدير شوقى
رقم الجلوس
108730
اسم الطالب
هدير شوقى عبدالكريم دياب
المدرسة
نكلا الإعدادية المشتركة
الادارة
منشأة القناطر
مجموع اللغة العربية
74
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
48.5
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
35
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
56.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
35
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
249
مجموع الكمبيوتر
14
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
36
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
16
ملاحظات التربيه الفنية
رقم الجلوس 1920
لوسمحت رقم الجلوس 1920
رقم الجلوس
1920
اسم الطالب
اسماء مجدي عبدالموجود عبدالرحمن
المدرسة
حسام الدين الخاصة
الادارة
إدارة العمرانية التعليمية
مجموع اللغة العربية
66
ملاحظات عربى
ناجح
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
ناجح
مجموع دراسات
29.5
ملاحظات دراسات
ناجح
مجموع الرياضيات
39
ملاحظات الرياضيات
ناجح
مجموع العلوم
29.5
ملاحظات العلوم
ناجح
مجموع المواد الاساسية
224
مجموع الكمبيوتر
12
ملاحظات الكمبيوتر
ناجح
مجموع الدين
37
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
15.5
ملاحظات التربيه الفنية
ناجح
بعد اذنك ٣٣٠١٠
ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لرقم الجلوس 32008
ممكن اعرف نتيجة شهادة الاعدادية لرقم الجلوس 32008
41939 القلىوبيه
لسة مظهرتش
11441
ندي هشام محمد جبر
رقم الجلوس: 11441
اسم المدرسة: هشام شتا ع بنات
الدرجات
لغة عربية 74
لغة انجليزية 53.5
جبر 23.5
هندسة 25
رياضيات 48.5
دراسات اجتماعية 38
علوم 29
مجموع 243
دين 35.5
كمبيوتر 14.5
١١٥٦٦٢٢
رقم الجلوس خطأ
رقم الجلوس37817
اسم المدرسه الشروق الاعداديه محافظه الجيزه
لو سمحت ممكن الشهاده و ده رقو الجلوس 68317
محمد سعد سعد غالب
رقم الجلوس: 68317
اسم المدرسة: المستقبل الإعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 19
لغة انجليزية 12
جبر 17
هندسة 15
رياضيات 32
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 103
دين 20
كمبيوتر 12
الاسم أحمد ياسر محمد محمود غريب٩٨٥٧١
الاسم أحمد ياسر محمد مدرسه علي بن أبي طالب ٦اكتوبر رقم الجلوس٩٨٥٧١
الاسم أحمد ياسر محمد محمود غريب
رقم الجلوس ٩٨٥٧١
الاسم أحمد ياسر محمد محمود غريب
رقم الجلوس ٩٨٥٧١
مدرسه علي بن أبي طالب ٦اكتوبر
رقم الجلوس غير صحيح
محافظه الجيزه اداره ٦اكتوبر التعليميه رقم الجلوس ٩٨٥٧١
رقم الجلوس لاما غلط لاما ملوش نتيجة جربت أكتر من مرة بيقول الرقم خطأ
محمد عرفات اسماعيل
رقم الجلوس21796
رقم الجلوس
21796
اسم الطالب
محمد عرفات اسماعيل مبارك
المدرسة
المشير احمد اسماعيل بنين ف2
الادارة
الهرم
مجموع اللغة العربية
62
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
30
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
28
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
33
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
29
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
182
مجموع الكمبيوتر
10
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
21
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13.5
ملاحظات التربيه الفنية
رقم الجلوس٨ تانيه اعدادي اداره كرداسه مدرسه الشهيد محمود علي عبد المنعم
نتيجة الصف الثاني الاعدادي من المدرسة لن تظهر على الأنترنت
نورا رمضان محمد سيد ،مركز العياط ،محافظة الجيزة رقم الجلوس 73194
لاسم: نورا رمضان محمد سيد
رقم الجلوس: 73194
اسم المدرسة: ميت القائد الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 76
لغة انجليزية 52
جبر 28.5
هندسة 28
رياضيات 56.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 38
مجموع 262.5
دين 36
كمبيوتر 14.5
لو سمحت النتيجة
159426
١١٥٦٦٢٢
لوسمحت عايز النتيجة لعدم التشتت
159426
لوسمحت عايز النتيجة لعدم التشتت
159426
لو سمحت عايز اعرف نتيجة
159426
لاسم: محمد دردير عبدالغفار احمد
رقم الجلوس: 159426
اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 59
لغة انجليزية 18.5
جبر 10
هندسة 14
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 34.5
علوم 31.5
مجموع 167.5
دين 26.5
كمبيوتر 12
لو سمحت رقم الجلوس عايزه النتيجه ١٥٥٥١٥
رقم الجلوس غير صحيح
يوسف عادل عبدالمنعم عبدالحميد عويس رقم/134358
رقم الجلوس
134358
اسم الطالب
يوسف عادل عبدالمنعم عبدالحميد
المدرسة
عرب الشرفا ت ا ع
الادارة
ادارة الصف التعليمية
مجموع اللغة العربية
49
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
35
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
36
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
44
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
36
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
200
مجموع الكمبيوتر
13
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
27
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
12
ملاحظات التربيه الفنية
يو سف عادل عبدالمنعم عبدالحميد عويس 134358
محمد ايهاب عربي ١٢٢١٦٧
احمد محمد يسرى حسن
اعداديه الجيزو
رقم الجلوس 30043
اسم الطالب
احمد محمد يسرى حسن
المدرسة
جمعية المحافظة على القران الكريم الاعدادية الخاصة
الادارة
بولاق الدكرور
مجموع اللغة العربية
43
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
31
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
20
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
21.5
ملاحظات الرياضيات
دورثان
مجموع العلوم
15.5
ملاحظات العلوم
دورثان
مجموع المواد الاساسية
131
مجموع الكمبيوتر
12.5
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
13
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13
ملاحظات التربيه الفنية
لو سمحت رد ممكن تجيب لي النتيجه الاسم دنيا ربيع زيدان جبر في الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه مدرسه الشروق الاعداديه رقم الجلوس 37813
137119
اسم الطالب
احمد صبرى عطيه عبدالهادى
المدرسة
اسكر الاعدادية المشتركة
الادارة
ادارة الصف التعليمية
مجموع اللغة العربية
66
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
43
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
30
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
38
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
20
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
197
مجموع الكمبيوتر
14
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
34
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13
ملاحظات التربيه الفنية
رقم الجلوس 87458
لاسم: محمد طه حبيب عبدالقصود
رقم الجلوس: 87458
اسم المدرسة: ابورواش للتعليم الاساسى بنين
الدرجات
لغة عربية 75
لغة انجليزية 48
جبر 25
هندسة 25
رياضيات 50
دراسات اجتماعية 36
علوم 29
مجموع 238
دين 36
كمبيوتر 15.5
لو سمحت عزيز النتيجة
الاسم. كمال لطفي كمال مسعد
رقم الجلوس 88473
مدرسه كمبره الاعداديه
لاسم: كمال لطفي كمال مسعد
رقم الجلوس: 88473
اسم المدرسة: كفر حكيم الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 19
جبر 10
هندسة 21
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 16
علوم 13
مجموع 0
دين 20.5
كمبيوتر 10
لو سمحت عايز النتيجة وعايز اعرف ترتيبى على المدرسة رقم الجلوس. 160960
الاسم: يوسف رضا فاروق احمد
رقم الجلوس: 160960
اسم المدرسة: الحوامدية ع بنين
الدرجات
لغة عربية 79.5
لغة انجليزية 60
جبر 30
هندسة 29.5
رياضيات 59.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 39.5
مجموع 278.5
دين 39.5
كمبيوتر 13
79050
لاسم: فاطمه محمود مبروك صالح
رقم الجلوس: 79050
اسم المدرسة: منازل كفر قاسم ع
الدرجات
لغة عربية 56
لغة انجليزية 33
جبر 27.5
هندسة 23.5
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 31
علوم 28.5
مجموع 199.5
دين 33
كمبيوتر معفى
نتيجة ٢٢٤٠٣
اسم الطالب محمود احمد محمود احمد
رقم الجلوس 22403
المدرسة محمد سلامة الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية الهرم
المجموع 114.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 40.7 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 537
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
22.50
اللغة الانجليزية
30.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
30.00
العلوم
11.50
الدراسات
20.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
26.50
حاسب آلي
10.00
محافظه قليوبيه ظهرت
وهل ممكن رقم الجلوس يتكرر من محافظه لمحافظه
لسة مظهرتش نتيجة القليوبية وممكن رقم الجلوس يتكرر من محافظه لمحافظه بس قليل جدا
جبها انت خايف من النتيجة
ممكن بالتفصيل
159247
الاسم: زياد خالد حسن محمد
رقم الجلوس: 159247
اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 56
لغة انجليزية 39
جبر 23.5
هندسة 15.5
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 28
علوم 33
مجموع 195
دين 29.5
كمبيوتر 12.5
معلش انا اسفه هو مش متأكد من الرقم
مدرسه عمر بن عبد العزيز بنين
الاسم
محمد احمد عبده محمد
رقم الجلوس٣٦٧١٢
٣٧٩٩
لو سمحت ممكن بالتفصيل عشان افهم اكتر
159247
اسم الطالب زياد خالد حسن محمد
رقم الجلوس 159247
المدرسة الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية قطاع الدقى
المجموع 195.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 69.6 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 176
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
56.00
اللغة الانجليزية
39.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
39.00
العلوم
33.00
الدراسات
28.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
29.50
حاسب آلي
12.50
معرفه النتيجه ايمان محمد محمود رقم الجلوس 78455
لاسم: ايمان محمد محمود محمد
رقم الجلوس: 78455
اسم المدرسة: الرقة الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 62
لغة انجليزية 35
جبر 22.5
هندسة 18
رياضيات 40.5
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 25.5
مجموع 200.5
دين 37
كمبيوتر 20
لو سمحت عايز النتيجة
159247
الاسم: زياد خالد حسن محمد
رقم الجلوس: 159247
اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 56
لغة انجليزية 39
جبر 23.5
هندسة 15.5
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 28
علوم 33
مجموع 195
دين 29.5
كمبيوتر 12.5
محمد احمد
رقم الجلوس٣٧٦١٢
الإجمالي اصلا من كام
وكل ماده من كام
اسم الطالب اسماء السيد السيد عبدالمقصود
رقم الجلوس 37612
المدرسة الشروق الاعدادية بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 174.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 62.1 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 491
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
54.00
اللغة الانجليزية
33.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
42.50
العلوم
21.50
الدراسات
22.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
27.00
حاسب آلي
15.50
32171ممكن أعرف النتيجة
ايهاب حسين الشحات عبدالعزيز
رقم الجلوس: 32171
اسم المدرسة: الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 9.5
جبر 16
هندسة 15
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 20
علوم 16
مجموع 116.5
دين 23.5
كمبيوتر 11
لوسمحت انا عايز النتيجة
159247
الاسم: زياد خالد حسن محمد
رقم الجلوس: 159247
اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 56
لغة انجليزية 39
جبر 23.5
هندسة 15.5
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 28
علوم 33
مجموع 195
دين 29.5
كمبيوتر 12.5
معلش انا مش فاهم ممكن درجات الترم التانى
ممكن نتيجه 163391 مع كتابه رقم الجلوس على النتيجه لعدم التشتت
الاسم: ندى احمد شعبان رياض
رقم الجلوس: 163391
اسم المدرسة: الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الدرجات
لغة عربية 74.5
لغة انجليزية 59.5
جبر 29
هندسة 26
رياضيات 55
دراسات اجتماعية 40
علوم 35
مجموع 264
دين 34
كمبيوتر 14
لا مش ممكن خالص انت ابحثي عنها بنفسك عشان تتأكدي انها بتعتك انت
رقم الجلوس 121469
الاسم عز الدين على عبد القادر محمود
محافظه الجيزه
مدرسه ابو الهول القوميه
الترم التانى
غة عربية 53
لغة انجليزية 42
جبر 15
هندسة 15
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 21
علوم 22
مجموع 168
دين 24
كمبيوتر 12.5
عاوز نتيجه 163391
لغة عربية 74.5
لغة انجليزية 59.5
جبر 29
هندسة 26
رياضيات 55
دراسات اجتماعية 40
علوم 35
مجموع 264
دين 34
كمبيوتر 14
ده نتيجه ندى احمد الى تحت عربي 75.5
ارجوا التاكيد
اسم الطالب ندى احمد شعبان رياض
رقم الجلوس 163391
المدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الإدارة التعليمية الحوامدية
المجموع 264.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 94.3 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 40
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
74.50
اللغة الانجليزية
59.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
55.00
العلوم
35.00
الدراسات
40.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
34.00
حاسب آلي
14.00
رقم الجلوس 121469
محافظه الجيزه الترم الثانى
الاسم عز الدين على عبد القادرؤ محمود
لغة عربية 53
لغة انجليزية 42
جبر 15
هندسة 15
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 21
علوم 22
مجموع 168
دين 24
كمبيوتر 12.5
ممكن اعرف ٨٤٧٢٣و٨٤٧٢٥
اسم الطالب عبدالرحمن محمد احمد عبدالمنعم سنوسى
رقم الجلوس 84725
المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية كرداسة
المجموع 209.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 74.6 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 112
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
71.00
اللغة الانجليزية
35.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
42.50
العلوم
29.00
الدراسات
31.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
33.50
حاسب آلي
12.00
اسم الطالب عبدالرحمن لطفى نصر نصر
رقم الجلوس 84723
المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية كرداسة
المجموع 209.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 74.8 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 106
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
70.00
اللغة الانجليزية
40.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
43.00
العلوم
27.00
الدراسات
29.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
33.00
حاسب آلي
12.50
محمود خليل إبراهيم ١١٦٣٨٤ رقم الجلوس
ممكن النتيجه لو سمحت
سم الطالب محمود خليل ابراهيم احمد
رقم الجلوس 116384
المدرسة أبو بكر الصديق ت أ الإعدادية المشتركة القبابات
الإدارة التعليمية اطفيح
المجموع 244.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 87.1 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 29
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
73.00
اللغة الانجليزية
47.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
49.00
العلوم
35.00
الدراسات
40.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
35.00
حاسب آلي
14.00
عازة نتبجه رقم الجلوس ده 83137
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
77.00
اللغة الانجليزية
58.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
55.50
العلوم
37.00
الدراسات
38.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
34.00
حاسب آلي
16.50
ممكن تجبلي النتيجه دي رقم الجلوس 83137
الاسم: امنية محمد مختار عبدالوهاب
رقم الجلوس: 83137
اسم المدرسة: الاورمان الخاصة مريوطية
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 58
جبر 27
هندسة 28.5
رياضيات 55.5
دراسات اجتماعية 38
علوم 37
مجموع 265.5
دين 34
كمبيوتر 16.5
ازاي اجيب النتيجه ممكن تعرفتي
ارسل رقم الجلوس
الاسم . عزيزه هشام علي ابراهيم
ورقم الجلوس..24797
مدرسه محمد سلامه ع بنات منشاه البكاري
لاسم: عزيزه هشام على ابراهيم
رقم الجلوس: 24797
اسم المدرسة: محمد سلامه بنات
الدرجات
لغة عربية 44
لغة انجليزية 30
جبر 18
هندسة 16
رياضيات 34
دراسات اجتماعية 28
علوم 30
مجموع 166
دين 22.5
كمبيوتر 10
لوسمحت عايزه النتيجه
اسم الطالب وفاء وليد محمد صابر
رقم الجلوس 95555
المدرسة ابنى بيتك للتعليم الاساسى
الإدارة التعليمية 6 أكتوبر
المجموع 153.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 54.8 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 118
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
50.50
اللغة الانجليزية
30.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
30.00
العلوم
20.00
الدراسات
23.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
22.50
حاسب آلي
10.00
لو سمحت انا عايزه النتيجه
رقم جلوسي 26981
ممكن النتيجة لو سمحت
٨٥٦٥٨
رحمه سيد
رقم الجلوس 62467
لو سمحت ممكن النتيجه
رقم الجلوس 51680
حازم حمدى حسن سلمان
لو سمحت يا استاذ ناصر ابراهيم
النتيجه ضرورى رقم 51680
حازم حمدى حسن سليمان
مريم طارق شرقاوي احمد
63584
لو سمحت عايزه نتيجه
الاسم:عهد حمدي
رقم الجلوس:146468
الاسم :محي مصطفي السيد
رقم الجلوس :٨٨٩٧
محافظة الجيزة
ادارة العمرانية
محي مصطفي السيدعلي محافظة الجيزةرقم الجلوس٨٨٩٧
ممكن لو سمحت نتيجه
حازم حمدى حسن سليمان
رقم الجلوس 51680
الاداره التعليميه اوسيم
مدرسه الاميره
ممكن لو سمحت النتيجه دى بعد اذنك
الاسم حازم حمدي حسن سليمان
رقم الجلوس 51680
مدرسة الاميرة الخاصة
الادارة اوسيم
31941 مدرسة مصطفي كامل محافظة الجيزة
من فضلك عايز النتيجه دي
الاسم ايه ياسر
رقم الجلوس59904
مدرسه زاويه ثابت ،اداره اوسيم
لماذا لم يتم نشر تعليقي لمعرفه النتيجه
لو سمحت عايز نتيجة الترم الثاني للشهاة الاعدادية رقم الجلوس 75135
لو سمحت عايزة النتيجة
ندى صابر سيد 24043
لاسم: ندى صابر سيد حسين
رقم الجلوس: 24043
اسم المدرسة: شهداء الحريه الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 69
لغة انجليزية 54.5
جبر 26
هندسة 19
رياضيات 45
دراسات اجتماعية 25
علوم 36.5
مجموع 230
دين 28.5
كمبيوتر 11
احمد اسامه محمد رقم الجلوس: 33997
اسم: احمد اسامه محمد حسن
رقم الجلوس: 33997
اسم المدرسة: الشهيد العقيد أحمد جاد جميل بنين
الدرجات
لغة عربية 70
لغة انجليزية 43
جبر 22.5
هندسة 21.5
رياضيات 44
دراسات اجتماعية 35.5
علوم 33.5
مجموع 226
دين 31.5
كمبيوتر 14
ممكن نتيجه الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس ٢٣٣٩١
٢٣٣٩١
اسم الطالب شروق عبدالمحسن محمد حمد محمد
رقم الجلوس 23391
المدرسة المشير احمد اسماعيل ع بنات ف1
الإدارة التعليمية الهرم
المجموع 165.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 58.9 %
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الترتيب على المدرسة 267
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
47.50
اللغة الانجليزية
43.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
30.00
العلوم
20.00
الدراسات
24.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
24.50
حاسب آلي
12.00
160960
ممكن لو سمحت النتيجه
ب اسم زياد علاء محمود شولح
رقم الجلوس 51442 الاداره التعليميه اوسيم
مدرسه الايمان الخاصه
لاسم: زياد علاء محمد محمود شولح
رقم الجلوس: 51442
اسم المدرسة: الايمان الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 75
لغة انجليزية 51
جبر 25.5
هندسة 26
رياضيات 51.5
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 32
مجموع 246
دين 34
كمبيوتر 11
تقي حسين حماده
41724
لاسم: تقى حسين حماده حسن
رقم الجلوس: 41724
اسم المدرسة: الاتحاد ع بنات
الدرجات
لغة عربية 58.5
لغة انجليزية 38
جبر 23.5
هندسة 26
رياضيات 49.5
دراسات اجتماعية 29.5
علوم 27.5
مجموع 203
دين 27.5
كمبيوتر 20
لو سمحت عايز نتيجه الرقم ده 159172
لاسم: اسلام احمد سيد احمد عبدالعزيز
رقم الجلوس: 159172
اسم المدرسة: الشهيد احمد ابو دهب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 69
لغة انجليزية 42
جبر 26.5
هندسة 24
رياضيات 50.5
دراسات اجتماعية 30
علوم 21.5
مجموع 213
دين 24
كمبيوتر 13.5
رقم الجلوس 41551
الاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
رقم الجلوس: 41551
اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 52
جبر 24.5
هندسة 22.5
رياضيات 47
دراسات اجتماعية 33
علوم 32.5
مجموع 232.5
دين 34
كمبيوتر 13
١٢٢٨٦٢
اسم الطالب شهد ياسر شحاته عثمان
رقم الجلوس 122862
المدرسة أحمد شوقى الإعدادية بنات
الإدارة التعليمية جنوب الجيزة
المجموع 178.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 63.6 %
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الترتيب على المدرسة 202
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
52.50
اللغة الانجليزية
51.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
30.00
العلوم
21.00
الدراسات
23.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
25.00
حاسب آلي
13.00
47660
لاسم: حسن ابراهيم حسن ابراهيم
رقم الجلوس: 47660
اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 69
لغة انجليزية 44.5
جبر 21
هندسة 25.5
رياضيات 46.5
دراسات اجتماعية 37
علوم 33
مجموع 230
دين 28
كمبيوتر 10
74421 ارجو الرد
اسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
رقم الجلوس: 74421
اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 28.5
هندسة 29.5
رياضيات 58
دراسات اجتماعية 40
علوم 37.5
مجموع 275.5
دين 38
كمبيوتر 17
47721
لاسم: سيد محمد محمود عبدالوهاب
رقم الجلوس: 47721
اسم المدرسة: الشروق الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 18
جبر 15
هندسة 15
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 12
علوم 4
مجموع 104
دين 20
كمبيوتر 10
41551
لاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
رقم الجلوس: 41551
اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 52
جبر 24.5
هندسة 22.5
رياضيات 47
دراسات اجتماعية 33
علوم 32.5
مجموع 232.5
دين 34
كمبيوتر 13
74421
الاسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
رقم الجلوس: 74421
اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 28.5
هندسة 29.5
رياضيات 58
دراسات اجتماعية 40
علوم 37.5
مجموع 275.5
دين 38
كمبيوتر 17
شكرا
العفو ألف مبروك
ارجو الرد
48589
اسم: عمر اشرف فتحى مصطفى
رقم الجلوس: 48589
اسم المدرسة: اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 59.5
لغة انجليزية 47
جبر 19.5
هندسة 20
رياضيات 39.5
دراسات اجتماعية 39
علوم 29
مجموع 214
دين 32.5
كمبيوتر 15
الاسم شهد صبحي
رقم الجلوس145640
الاسم: شهد صبحي غريب محمد
رقم الجلوس: 145640
اسم المدرسة: العجوزة ع ث بنات
الدرجات
لغة عربية 64.5
لغة انجليزية 43
جبر 20
هندسة 20
رياضيات 40
دراسات اجتماعية 28.5
علوم 29
مجموع 205
دين 32
كمبيوتر 14
الاسم عمر اشرف فتحي مصطفي
رقم الجلوس 48589
لاسم: عمر اشرف فتحى مصطفى
رقم الجلوس: 48589
اسم المدرسة: اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 59.5
لغة انجليزية 47
جبر 19.5
هندسة 20
رياضيات 39.5
دراسات اجتماعية 39
علوم 29
مجموع 214
دين 32.5
كمبيوتر 15
74421
اسم: الشيماء عاطف كمال ابراهيم ابراهيم
رقم الجلوس: 74421
اسم المدرسة: بمها للتعليم الاساسي
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 28.5
هندسة 29.5
رياضيات 58
دراسات اجتماعية 40
علوم 37.5
مجموع 275.5
دين 38
كمبيوتر 17
1981 ده رقم الجلوس
لاسم: ملك سامح المرسي عبدالله
رقم الجلوس: 1981
اسم المدرسة: حسام الدين الخاصة
الدرجات
لغة عربية 62.5
لغة انجليزية 51.5
جبر 27
هندسة 15.5
رياضيات 42.5
دراسات اجتماعية 31
علوم 20
مجموع 207.5
دين 29.5
كمبيوتر 12.5
رقم الجلوس ٤٠٨٢٧
ارجو الرد
اسم الطالب مريم سمير ثابت جرجس
رقم الجلوس 40827
المدرسة الفيروز الخاصة
الإدارة التعليمية شمال الجيزة
المجموع 266.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 95.2 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 2
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
74.50
اللغة الانجليزية
57.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
57.50
العلوم
38.50
الدراسات
39.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
31.00
حاسب آلي
13.00
معلش هو المجموع من كام وعيزه اعرف كل ماده من كام
الاسم محمد احمد
رقم الجلوس ٣٧٦١٢
اسم الطالب اسماء السيد السيد عبدالمقصود
رقم الجلوس 37612
المدرسة الشروق الاعدادية بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 174.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 62.1 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 491
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
54.00
اللغة الانجليزية
33.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
42.50
العلوم
21.50
الدراسات
22.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
27.00
حاسب آلي
15.50
87098
اسم: مريم عماد رجب سيد هلال
رقم الجلوس: 87098
اسم المدرسة: المعتمدية بنات
الدرجات
لغة عربية 62
لغة انجليزية 51
جبر 24
هندسة 17
رياضيات 41
دراسات اجتماعية 24
علوم 25
مجموع 0
دين 31.5
كمبيوتر 13
لو سمحت عايزة النتيجة101415
اسم: شاهندا عصمت خلاف السيد
رقم الجلوس: 101415
اسم المدرسة: أتريس الإعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 62.5
لغة انجليزية 47
جبر 23
هندسة 22.5
رياضيات 45.5
دراسات اجتماعية 39
علوم 33.5
مجموع 227.5
دين 34
كمبيوتر 17.5
رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة
لاسم: منة الله صابر عبدالسلام عبدالله
رقم الجلوس: 83919
اسم المدرسة: بنة الدرويش
الدرجات
لغة عربية 64
لغة انجليزية 49
جبر 24.5
هندسة 24
رياضيات 48.5
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 33
مجموع 232
دين 32
كمبيوتر 14
ممكن الموقع لوسمحت
رقم الجلوس 29969
اسم الطالب جون عماد لويس حنا
رقم الجلوس 29969
المدرسة الشروق الخاصة
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 204.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 73 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 71
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
61.00
اللغة الانجليزية
46.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
41.00
العلوم
25.00
الدراسات
31.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
29.00
حاسب آلي
15.50
62395 لو سمحت عايزة النتيجة
اسم الطالب بسمله ناصر سيد سالم
رقم الجلوس 62395
المدرسة البدرشين الإعدادية بنات
الإدارة التعليمية إدارة البدرشين التعليمية
المجموع 237.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 84.8 %
حالة الطالب ناجح
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 222
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
75.50
اللغة الانجليزية
48.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
52.50
العلوم
35.00
الدراسات
26.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
35.00
حاسب آلي
13.50
ممكن النتيجه دي
59336
اسم الطالب سعيد دياب بشير سليملن
رقم الجلوس 59336
المدرسة الامل للتعليم الاساسى
الإدارة التعليمية اوسيم التعليمية
المجموع 128.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 45.7 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 335
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
50.00
اللغة الانجليزية
14.00
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
30.00
العلوم
8.50
الدراسات
25.50
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
30.00
حاسب آلي
10.00
ممكن حد يجبلي النتيجه 130684
لاسم: سيف حسام الدين حسين كامل
رقم الجلوس: 130684
اسم المدرسة: الوراق الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 66
لغة انجليزية 58.5
جبر 28
هندسة 26
رياضيات 54
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 31
مجموع 247
دين 33
كمبيوتر 11.5
123590
لاسم: ساره ابراهيم نصار عبد الحق
رقم الجلوس: 123590
اسم المدرسة: الزهراء الإعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 69.5
لغة انجليزية 51.5
جبر 22.5
هندسة 19.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 36
علوم 33.5
مجموع 232.5
دين 24.5
كمبيوتر 14
79050
النتيجه برقم الجلوس115036
لاسم: عبد الرحمن محمود عبد المنعم خليل طه
رقم الجلوس: 115036
اسم المدرسة: صول الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 29.5
هندسة 30
رياضيات 59.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 39.5
مجموع 279
دين 35
كمبيوتر 17
ممكن 35405
لاسم: مريم عماد بيومى محمد
رقم الجلوس: 35405
اسم المدرسة: السلام ع بنات ف1
الدرجات
لغة عربية 64
لغة انجليزية 41.5
جبر 8.5
هندسة 21.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 25
علوم 20
مجموع 180.5
دين 29
كمبيوتر 11.5
ممكن تجيبهالي 35405
مريم عماد
ممكن نتجه ٣ عدادي رقم الجلوس ١٣١٩٦٦
اسم الطالب يوسف احمد فتحى احمد
رقم الجلوس 131966
المدرسة الوراق الاعدادية بنين
الإدارة التعليمية الوراق
المجموع 181.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 64.6 %
شارك النتيجة
الترتيب على المدرسة 325
درجات المواد
أولاً مواد تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
اللغة العربية
58.50
اللغة الانجليزية
42.50
الجبر
0.00
الهندسة
0.00
مجموع الرياضيات
36.00
العلوم
20.00
الدراسات
24.00
ثانيا مواد لا تُضاف للمجموع
المادة
الدرجة
دين
23.00
حاسب آلي
11.00
123590 عاوز اعرف النتيجه
لاسم: ساره ابراهيم نصار عبد الحق
رقم الجلوس: 123590
اسم المدرسة: الزهراء الإعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 69.5
لغة انجليزية 51.5
جبر 22.5
هندسة 19.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 36
علوم 33.5
مجموع 232.5
دين 24.5
كمبيوتر 14
٤٠٨٢٧
الرقم خطأ
السلام عليكم ممكن لو سمحت تجيب نتيجات بنتي وشكرا
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
رقم الجلوس ٤٠٨٢٧
رقم الجلوس ٤٠٨٠٤
36256
٣٣٧٠١
الرقم غير صحيح
جون عماد لويس حنا رقم الجلوس 29969
لاسم: جون عماد لويس حنا
رقم الجلوس: 29969
اسم المدرسة: الشروق الخاصة
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 46.5
جبر 22.5
هندسة 18.5
رياضيات 41
دراسات اجتماعية 31
علوم 25
مجموع 204.5
دين 29
كمبيوتر 15.5
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
رجاء التأكد من الرقم
رقم الجلوس 165345
نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه الجيزه.
الاسم: علي خالد احمد
رقم الجلوس: ١٦٠٢٤٢
147148…….نورا محمد محمد قاسم
لو سمحت عايزه النتيجه رقم الجلوس88103
الاسم: رفيده عصام ربيع خضير
رقم الجلوس: 88103
اسم المدرسة: الشهيد/احمدعبدالله الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 30
هندسة 28
رياضيات 58
دراسات اجتماعية 40
علوم 40
مجموع 278
دين 39
كمبيوتر 10
بحث عن نتيجة أخرى
147148
الاسم: نورا محمد محمد قاسم
رقم الجلوس: 147148
اسم المدرسة: الكرامة ع بنات
الدرجات
لغة عربية 50
لغة انجليزية 30
جبر 9
هندسة 21
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 20
مجموع 144.5
دين 26
كمبيوتر 10
ممكن احمد عادل محمود زهران 66159
لاسم: احمد عادل محمود زهران
رقم الجلوس: 66159
اسم المدرسة: المرازيق الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 59
لغة انجليزية 41
جبر 19
هندسة 22.5
رياضيات 41.5
دراسات اجتماعية 27
علوم 27
مجموع 195.5
دين 24
كمبيوتر 10.5
دنيا حسن محمود. رقم الجلوس142375
الاسم: دنيا حسن محمود حسن
رقم الجلوس: 142375
اسم المدرسة: خطاب خ عربى
الدرجات
لغة عربية 54.5
لغة انجليزية 40
جبر 16
هندسة 19
رياضيات 35
دراسات اجتماعية 24.5
علوم 11.5
مجموع 165.5
دين 34
كمبيوتر 13
لو سمحت عوز النتيجه انا تبع محافظه الجيزه ورقم الجلوس 87326
لاسم: زياد صابر شاكر محمد
رقم الجلوس: 87326
اسم المدرسة: ابورواش للتعليم الاساسى بنين
الدرجات
لغة عربية 65
لغة انجليزية 34
جبر 28
هندسة 26
رياضيات 54
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 38
مجموع 230.5
دين 30
كمبيوتر 10.5
رقم الجلوس ٤٧٧٥٣
الرقم غير صحيح
2400 محافظه الدقهلية
حسين أحمد حسين على أحمد
رقم الجلوس 47208
اسم: حسين احمد حسين على
رقم الجلوس: 47208
اسم المدرسة: شباب المستقبل الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 53.5
لغة انجليزية 34
جبر 30
هندسة 30
رياضيات 60
دراسات اجتماعية 36
علوم 32
مجموع 215.5
دين 27
كمبيوتر 20
انا اسمي يوسف عاطف عبد الرحيم محافظه الجيزة رقم الجلوس هو ٧٩٤٩
انا اسمي يوسف عاطف عبد الرحيم رقم الجلوس ٧٩٤٩
شهد عبده عيد عبده
76850
لاسم: شهد عبده عيد عبده
رقم الجلوس: 76850
اسم المدرسة: سيد محمد هليل تعليم اساسي
الدرجات
لغة عربية 78
لغة انجليزية 57
جبر 25
هندسة 23
رياضيات 48
دراسات اجتماعية 29.5
علوم 37.5
مجموع 250
دين 37
كمبيوتر 15.5
من فضلك عايزة النتيجة رقم الجلوس 52593
اسم: زينب ضياء الدين محمد مصطفى
رقم الجلوس: 52593
اسم المدرسة: عمر جوهر المتطورة الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 74
لغة انجليزية 50
جبر 23.5
هندسة 18.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 37
مجموع 240.5
دين 30
كمبيوتر 14.5
لو سمحت عايزه النتيجه رقم الجلوس 88103
ارج النتيجه ١٥٨١٣٩
114195 يوسف محمد رشاد
ادارة اطفيح محافظة الجيزة
لاسم: يوسف محمد رشاد محمد
رقم الجلوس: 114195
اسم المدرسة: جمال عبد الناصر ت أ الإعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 73
لغة انجليزية 49
جبر 28
هندسة 22
رياضيات 50
دراسات اجتماعية 37
علوم 34
مجموع 243
دين 25
كمبيوتر 12.5
لو سمحت عايزة اعرف النتيجة 138707
رقم الجلوس
138707
اسم الطالب
فاطمه اشرف رضوان عبدالغنى
المدرسة
العمدة محمد بدر عكاشة الإعدادية
الادارة
ادارة الصف التعليمية
مجموع اللغة العربية
79
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
40
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
60
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
39
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
278
مجموع الكمبيوتر
13
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
39
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
14
ممكن اعرف نتيجه نادين وحيدعبدلله
رقم الجلوس8609 11
لاسم: نادين وحيد عبد الله علي
رقم الجلوس: 118609
اسم المدرسة: الوسام الرسمية لغات
الدرجات
لغة عربية 72.5
لغة انجليزية 60
جبر 28
هندسة 24
رياضيات 52
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 34
مجموع 255
دين 33.5
كمبيوتر 12.5
ممكن انتيجه رقم الجلوس ١٤٤٥٧٤
ممكن طبعا فور ظهورها ان شاء الله
رجاء التأكد من الرقم
شهاب حسن فتحي حسن
مدرسة الرهاوي الاعداديه المشتركه
محافظة الجيزه
ارسل رقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 102055
باسم /زينب عبدالباسط حسين
مدرسة المناسب البلد تعليم اساسي
اسم: زينب عبدالباسط حسين عبدالباسط
رقم الجلوس: 102055
اسم المدرسة: المناشى الجديدة للتعليم الأساسى
الدرجات
لغة عربية 74
لغة انجليزية 59
جبر 28.5
هندسة 27.5
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 38
علوم 36.5
مجموع 263.5
دين 34
كمبيوتر 17.5
رقم الجلوس 53867 الجيزه
اسم: محمد احمد ابراهيم محمود
رقم الجلوس: 53867
اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 30
جبر 16
هندسة 15
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 26
علوم 22
مجموع 170
دين 28.5
كمبيوتر 13.5
ممكن لو سمحت بعد اذنك تبحث عل الرقم دي 136584
الاسم: عمر محمود السيد محمد السيد
رقم الجلوس: 136584
اسم المدرسة: الديسمى ع المشتركة
الدرجات
لغة عربية 66
لغة انجليزية 35
جبر 20
هندسة 23
رياضيات 43
دراسات اجتماعية 35
علوم 27
مجموع 206
دين 35
كمبيوتر 10
نتيجه الصف الثالث الاعداديه الجيزه رقم الجلوس 53867
لاسم: محمد احمد ابراهيم محمود
رقم الجلوس: 53867
اسم المدرسة: اوسيم الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 61
لغة انجليزية 30
جبر 16
هندسة 15
رياضيات 31
دراسات اجتماعية 26
علوم 22
مجموع 170
دين 28.5
كمبيوتر 13.5
انا أسمى محمد سليمان من الجيزه رقم جلوسي 148836 ممكن تجيبوهالى اول ما تنزل
ممكن التأكد من الرقم
رقم جلوس 5820 الجيزة الاسم ريم بدر احمد حسن
الاسم: شهد علي عبدالغني فهمي محمد
رقم الجلوس: 5820
اسم المدرسة: الفاروق خ
الدرجات
لغة عربية 56.5
لغة انجليزية 55.5
جبر 10.5
هندسة 19.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 24.5
علوم 20
مجموع 186.5
دين 27.5
كمبيوتر 15.5
٤٥٥٢٧ مدرسه المستقبل اعداديه بنات
محافظه الجيزة
الرقم خطأ
51526
وحياه اغلى حاجه في دنيتك انا عايز نتيجتي ثالثه اعدادي الترم الثاني الاسم محمد علي عبد الفتاح رقم الجلوس مدرسه الشهيد محمد طلعت عبد الوارث162947
لاسم: محمد على عبدالفتاح زينهم
رقم الجلوس: 162947
اسم المدرسة: الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 42
جبر 22
هندسة 29
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 27
مجموع 226.5
دين 21.5
كمبيوتر 13.5
عاوز اعرف درجات ثالثه اعدادي محافظه الجيزه رقم الجلوس 162947
عاوز اعرف نتيجه ثالثه اعدادي محافظه الجيزه
لو سمحت عايزه اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني
رقم الجلوس:37326
عمر عبد الناصر 143586
اسم: عمر عبدالناصر الضوي علي
رقم الجلوس: 143586
اسم المدرسة: الشهيد حسن محمد حسن
الدرجات
لغة عربية 73.5
لغة انجليزية 47
جبر 16
هندسة 20
رياضيات 36
دراسات اجتماعية 37
علوم 29.5
مجموع 223
دين 34
كمبيوتر 15.5
اسم: سهيله مصطفى عبدالرحمن عبده
رقم الجلوس: 37326
اسم المدرسة: الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الدرجات
لغة عربية 69.5
لغة انجليزية 55.5
جبر 19.5
هندسة 22.5
رياضيات 42
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 33
مجموع 236.5
دين 34
كمبيوتر 14
ياريت نتيجة 149874
و ندي محمد عبد السلام اللمعي مدرسة ميت رهينة
لو سمحتم
لاسم: عبدالرحمن محمد عبداللطيف سيد
رقم الجلوس: 149874
اسم المدرسة: المنوات الإعدادية الحديثة بنين
الدرجات
لغة عربية 80
لغة انجليزية 60
جبر 29
هندسة 30
رياضيات 59
دراسات اجتماعية 38
علوم 40
مجموع 277
دين 39
كمبيوتر 13
لو سمحت
اتفضل
لوتكرمتم انا عايزة نتيجتى هبة على رضوان احمد 28801
لاسم: هبه على رضوان احمد
رقم الجلوس: 28801
اسم المدرسة: عمر بن الخطاب الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 46.5
جبر 27
هندسة 19.5
رياضيات 46.5
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 35.5
مجموع 244
دين 32
كمبيوتر 17.5
لوسمحت رد عليه بالله عليك
لو سمحت من فضلك بالله عليك عوزه نتيجت ابني للاعداديه بمحافظة الجيزه اسمه محمود علاء مغربي ورقم الجلوس19953
الجيزه لسه منزلتش
لسة قريبا ان شاء الله
لاسم: محمود علاء محمود مغربى
رقم الجلوس: 19953
اسم المدرسة: عمرو بن العاص الخاصة
الدرجات
لغة عربية 53
لغة انجليزية 43
جبر 22
هندسة 15
رياضيات 37
دراسات اجتماعية 29
علوم 30.5
مجموع 192.5
دين 30
كمبيوتر 11.5
ممكن نتيجه بي محفظت الجيزه الترم الثاني 65466
ممكن طبعا
لاسم: محمد محمد عبد التواب حسين
رقم الجلوس: 65466
اسم المدرسة: الشنباب الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 49
لغة انجليزية 33
جبر 16
هندسة 19.5
رياضيات 35.5
دراسات اجتماعية 29
علوم 21
مجموع 167.5
دين 23
كمبيوتر 10.5
سماء محمد عثمان
مدرسه الشهيد احمد جمال الفقي
١٢٦٦٩
الرقم خطأ
لوممكن الرقم ده ١٢٢٢٩٦
ممكن طبعا أول ما تظهر
طب ممكن اعرف هي ظهرت ولا اا بالله عليكو طمنوني بس
ظهرت
رجاء التأكد من الرقم غير صحيح
الشهادة الاعدادية
159770
قريبا ان شاء الله
الرقم خطأ
لو سمحت النتيجه 23146
لاسم: ندى عادل احمد سالم
رقم الجلوس: 23146
اسم المدرسة: الفيصلية الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 67
لغة انجليزية 44
جبر 26
هندسة 15
رياضيات 41
دراسات اجتماعية 23.5
علوم 23
مجموع 198.5
دين 33.5
كمبيوتر 12
رقم 23146 لو سمحت النتيجه
رقم 23146
الاسم ندى عادل احمد الجيزة
رقم 23146
الاسم ندى عادل احمد
الجيزة
رقم 23146
محمد هاني
ياسين سيد امام 125120
سيتم ارسال الدرجات اول ما النتيجة تظهر
الاسم: ياسين سيد امام سيد همام
رقم الجلوس: 125120
اسم المدرسة: السعيدية الإعدادية الرياضية
الدرجات
لغة عربية 71.5
لغة انجليزية 57.5
جبر 26.5
هندسة 23.5
رياضيات 50
دراسات اجتماعية 36.5
علوم 33
مجموع 248.5
دين 27
كمبيوتر 13
٧٩٠
الرقم خطأ
145640 شهد صبحي
لاسم: شهد صبحي غريب محمد
رقم الجلوس: 145640
اسم المدرسة: العجوزة ع ث بنات
الدرجات
لغة عربية 64.5
لغة انجليزية 43
جبر 20
هندسة 20
رياضيات 40
دراسات اجتماعية 28.5
علوم 29
مجموع 205
دين 32
كمبيوتر 14
ارجوا البحث عن نتيجه الطالبه ايه محمد جمعه السيد حسين مدرسه الفاروق عمر بالجيزه
أرسل رقم الجلوس
عبدالرحمن عاطف مفرج سيد رقم الجلوس 152286مدرسةشباب طموه
لاسم: عبدالرحمن عاطف مفرج سيد
رقم الجلوس: 152286
اسم المدرسة: شباب طموة الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 20
جبر 4.5
هندسة 13
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 25
علوم 12
مجموع 114.5
دين 22
كمبيوتر 10
لو سمحت ده رقم الجلوس 116655
لو سمحت عايزه اعرف نتيجتي الاسم نرفانا احمد محمد ابراهيم مصطفي رقم الجلوس٣٨٣٤٢
الرقم خطأ
لو سمحت الرقم اهو ١٨٥٥٤
الرقم غير صحيح
الرقم خطا
عايزة شهادة اسماء عفيفي سعد عفيفي الرقم 151146
لاسم: اسماء عفيفى سعد عفيفى
رقم الجلوس: 151146
اسم المدرسة: المنوات الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 77
لغة انجليزية 60
جبر 28.5
هندسة 28
رياضيات 56.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 40
مجموع 273.5
دين 34
كمبيوتر 17.5
يوسف محمد عبد العزيز بكري رقم الجلوس ٥١٨٤٢
مصطفى محمود رزق حسن رقم الجلوس 71273
رقم الجلوس
71273
اسم الطالب
مصطفى محمود رزق حسن
المدرسة
سامى مغاورى
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34
اللغة اجنبية
29.5
دراسات
16.5
الرياضيات
25.5
العلوم
11.5
المجموع
الكمبيوتر
9.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
8
اسم: مصطفى محمود رزق حسن
رقم الجلوس: 71273
اسم المدرسة: سامى مغاورى
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 58.5
جبر 25.5
هندسة 25.5
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 35
علوم 25
مجموع 237.5
دين 34
كمبيوتر 16.5
51526
اسم: حربى عاطف على حمد الله
رقم الجلوس: 51526
اسم المدرسة: الفرسان الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 47.5
لغة انجليزية 32
جبر 20
هندسة 19
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 33
علوم 32
مجموع 183.5
دين 32
كمبيوتر 13
لو سمحت عاوز اعرف النتيجه 50040البحيرة
ممكن النتيجه 56773 الجيزة
رقم الجلوس
56773
اسم الطالب
احمد خالد مصطفى حامد
المدرسة
الجيل الجديد الاعدادى
الادارة التعليمية
أوسيم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
18
دراسات
16.5
الرياضيات
27
العلوم
15
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
13
مجموع التربية الفنية
6
من فضلك ممكن تجبلي ده شعبان عمرو شعبان امين محافظه الجيزه رقم الجلوس 133236
رقم الجلوس
133236
اسم الطالب
بسام عبدالغفار محمود عبدالغفار
المدرسة
الشوبك الشرقى ع
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29.5
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
9
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6
١١٧٩
عايزة النتيجة
الف الف مبروك
محمد علي احمد رقم الجلوس 30669
لاسم: محمد على احمد سليمان
رقم الجلوس: 30669
اسم المدرسة: اللواء الاسلامية
الدرجات
لغة عربية 75.5
لغة انجليزية 57.5
جبر 29
هندسة 27
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 36
مجموع 264.5
دين 36
كمبيوتر 16.5
عمر اسامة محافظة الجيزة مدرسة عمر بن عبد العزيز ٩٨٦٢١
الرقم غير صحيح
51526 محافظه الجيزه
لاسم: حربى عاطف على حمد الله
رقم الجلوس: 51526
اسم المدرسة: الفرسان الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 47.5
لغة انجليزية 32
جبر 20
هندسة 19
رياضيات 39
دراسات اجتماعية 33
علوم 32
مجموع 183.5
دين 32
كمبيوتر 13
هي نتيجة تالته اعدادي مهني محافظة الجيزه بتظهر عندكو
أة يتم نشر نتائج جميع المحافظات
عايز النتيجه
8711
رقم الجلوس
8711
اسم الطالب
عز عصام ربيع صميده
المدرسة
هشام رفعت ع بنين ف2
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25
اللغة اجنبية
21
دراسات
11
الرياضيات
26
العلوم
13.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
8.5
ممكن نتيجة الرقم ده 8711 من الجيزه
122296
لاسم: مصطفى علاء الدين عبد الفتاح
رقم الجلوس: 122296
اسم المدرسة: طه حسين الإعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 42
لغة انجليزية 52
جبر 15
هندسة 16.5
رياضيات 31.5
دراسات اجتماعية 28
علوم 20
مجموع 173.5
دين 27.5
كمبيوتر 12.5
3259 عاوزه النتيجه
رقم الجلوس
3259
اسم الطالب
الاء محمود علي مرسي
المدرسة
الحسينية خ
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
15
دراسات
16.5
الرياضيات
18
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
ممكن درجات ملك محمد نور الدين محمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ١١٢٨٣
ممكن درجات ملك محمد نور الدين محمد من في
١١٢٨٣
محافظه الجيزه
بسمله محمد مرسي
124380
رقم الجلوس
124380
اسم الطالب
بسمله محمد مرسى محمد سيد
المدرسة
اليسر الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29
اللغة اجنبية
20
دراسات
10
الرياضيات
22
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
14
مجموع التربية الفنية
8
124380
اسراء محمد
شهد سلامه علوان الرقم ١٠١٤١٩
الرقم خطأ
انا عرفا تعبنا حضرتك بس ضروري
مقلتليش نتيجه
محمد احمد
٣٧٦١٢
مفيش مشكلة بس رقم الجلوس باسم اسماء السيد السيد عبدالمقصود ممكن تتأكدي من الرقم
احمد حامد قنديل محمود رقم الجلوس 131452
رقم الجلوس
131452
اسم الطالب
احمد حامد قندىل محمود
المدرسة
السادات الاعدادية
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26.5
اللغة اجنبية
19
دراسات
13.5
الرياضيات
23
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
20
مجموع التربية الفنية
6
كريمة ياسر رمضان حافظ رقم الجلوس 65875
رقم الجلوس
65875
اسم الطالب
مريم محمد شعبان ابوسريع
المدرسة
جمال أحمد عبد الباقى ع بنات
الادارة التعليمية
البدرشين
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
2
الرياضيات
15
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
18
مجموع التربية الفنية
7
لو سمحت النتيجة 41551
لاسم: زينب عمرو عزت عبدالله
رقم الجلوس: 41551
اسم المدرسة: الاورمان الخاصة ببشتيل
الدرجات
لغة عربية 68
لغة انجليزية 52
جبر 24.5
هندسة 22.5
رياضيات 47
دراسات اجتماعية 33
علوم 32.5
مجموع 232.5
دين 34
كمبيوتر 13
كريمه ياسر رمضان حافظ
رقم الجلوس 65875
عايزه النتيجهً اسم الطالب علي رشاد حنفي توفيق مرسة نجيب محفوظ الاعداديه بنين محافظة الجيزة إدارة ٦ اكتوبر رقمً الجلوس 99682
رقم الجلوس
99682
اسم الطالب
على رشاد حنفى توفيق
المدرسة
نجيب محفوظ
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34.5
اللغة اجنبية
27
دراسات
18
الرياضيات
19
العلوم
12.5
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6.5
انا عرفا تعبنا حضرتك بس ضروري
مقلتليش نتيجه
محمد احمد
٣٧٦١٢
الاسم عبدالرحمن سيد قرنى ابوسريع قاسم رقم الجلوس 73819 الادارة التعليمية بالعياط مدرسةالشهيدمحمدمأمون شنب بالمتانيا
رقم الجلوس
73819
اسم الطالب
عبدالرحمن سيد قرنى ابو سريع
المدرسة
الشهيد محمد مأمون الاعدادية بنين
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30
اللغة اجنبية
15
دراسات
19
الرياضيات
15
العلوم
2
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
13
مجموع التربية الفنية
8
،
مصطفى هلال حميده جوده رقم الجلوس 99872
99872
اسم الطالب
مصطفى هلال حميدى جوده
المدرسة
نجيب محفوظ
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30.5
اللغة اجنبية
23
دراسات
17
الرياضيات
16
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
6.5
مصطفى هلال حميده جوده
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
19858
رقم الجلوس
19858
اسم الطالب
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
المدرسة
سعيد المغربى
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
12.5
اللغة اجنبية
5.5
دراسات
2
الرياضيات
8
العلوم
0.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
4.5
مجموع التربية الفنية
5
عبدالله اشرف محمد محمد الياس
رقم الجلوس 19858
٤٣٠٧٩
اماني رمضان بكر يوسف
ادارة العياط
جلوس 74425
رقم الجلوس
74425
اسم الطالب
امانى رمضان بكر يوسف
المدرسة
بمها للتعليم الاساسي
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
21
دراسات
19
الرياضيات
26
العلوم
16
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
18
مجموع التربية الفنية
6
سيف عبدالعال
16553
رقم الجلوس
16553
اسم الطالب
سيف عبدالعال اسماعيل محمود
المدرسة
المستقبل الحديثة لغات
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
22.5
اللغة اجنبية
25
دراسات
11.5
الرياضيات
5.5
العلوم
5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
125026 عايز النتيجه
125026
125026
اسم الطالب
حسن وليد سيد محمد
المدرسة
السعيدية الإعدادية الرياضية
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
27
دراسات
17.5
الرياضيات
28.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
19.5
مجموع التربية الفنية
7
٩٨٢٢٠
رقم جلوس :٩٨٢٢٠
رقم الجلوس :٩٨٢٢٠
محافظة الجيزة
عايزة النتيجة لو سمحت
الاسم:زينب محمد عبدالحليم محمد
رقم الجلوس:62290
عمر محمد رمضان محمد
32332
رجب كمال
رقم الجلوس
22134
رقم الجلوس 22134
32332
133349
18159
رقم الجلوس
18159
اسم الطالب
اسامه يونس احمد مصطفى
المدرسة
البرديسى الخاصة عربي
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
28
العلوم
16
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
5
رقم الجلوس 64016 ابحث عنه
رقم الجلوس
64016
اسم الطالب
عبد الرحمن مجدي محمود بيومي حسانين
المدرسة
سقارة الإعدادية بنين
الادارة التعليمية
البدرشين
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27
اللغة اجنبية
28
دراسات
16.5
الرياضيات
24
العلوم
12
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
6
هدي هاني وحيد احمد البديوي
رقم الجلوس 29508اداره بولاق الدكرور
رقم الجلوس
29508
اسم الطالب
هدى هانى وحيد احمد
المدرسة
الكرنك الخاصة
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
18.5
دراسات
18.5
الرياضيات
25.5
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
13
مجموع التربية الفنية
6
ممكن النتيجه ٩٩٦٨٢
١٠١٩٢٦ممكن النتيجه
محمد أحمد إبراهيم محمد
رقم الجلوس 369
رقم الجلوس
369
اسم الطالب
محمد احمد ابراهيم محمد
المدرسة
محرم الاسلامية خ لغات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29.5
اللغة اجنبية
24.5
دراسات
18
الرياضيات
21
العلوم
5.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
6
ممكن 94833
رقم الجلوس
94833
اسم الطالب
يوسف مصطفى محمد عبدالله
المدرسة
رياض الصالحين
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
28.5
دراسات
14
الرياضيات
15
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
14
مجموع التربية الفنية
6
ممكن نتيجة
84438
84438
اسم الطالب
يارا وليد ربيع علي عمر
المدرسة
الامل الاعداديه بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
19.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
7
الرياضيات
9.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
3
الدين
12
مجموع التربية الفنية
8
رقم الجلوس
84438
اسم الطالب
يارا وليد ربيع علي عمر
المدرسة
الامل الاعداديه بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
19.5
اللغة اجنبية
15
دراسات
7
الرياضيات
9.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
3
الدين
12
مجموع التربية الفنية
8
نتيجة اسماء علي سعد 129151
رقم الجلوس
129151
اسم الطالب
اسماء على سعد على
المدرسة
عبدالله بن رواحه ع بنات
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
27.5
اللغة اجنبية
17
دراسات
13.5
الرياضيات
19
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
20
مجموع التربية الفنية
8
113228
محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد .رقم الجلوس
63819
رمضان هانى منير حلمى
134652. الجيزه
١٣٨٩٤١
علا احمد رمضان بيومي
مدرسة غمازة الكبري الإعدادية
ادارة الصف التعليمية
8696
الاسم: محمد عطا السيد علي
رقم الجلوس:25704
محافظة الجيزة
اسراء محمود احمد السيد رقم جلوس 24091
شهاب حسن فتحي حسن
37192
ممكن النتيجة 37192
لو سمحت ممكن اعرف النتيجه لاسم ادهم اشرف ابراهيم رقم الجلوس 33474 مدرسة العقاد محافظة الجيزة
35433
رقم الجلوس
33474
اسم الطالب
ادهم اشرف ابراهيم احمد
المدرسة
العقاد للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
20
اللغة اجنبية
15
دراسات
5.5
الرياضيات
5
العلوم
3.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
11
مجموع التربية الفنية
7
رقم الجلوس35433
رقم الجلوس35433
الاسم /منار عبدالواحد جابر
لو سمحت عايزه النتيجة
ممكن الشهاده.
63965
ممكن. الشهاده.
63965
لوسمحت درجه ولد يتيم احمد هشام ١٥٥٤٢٩
لغه عربيه 27.5
الانجليزي 30
الدرسات 15
الرياضه 28.5
العلوم 11
المجموع112
١٥٥٤٢٩
احمد هشام ١٥٥٤٢٩
الاسم :احمد هشام
رقم الجلوس ١٥٥٤٢٩
محافظة الجيزة
لو سمحت ممكن نتيجة الرقم ده 149687
محمد رجب عبود
اسم الطالب عبدالحليم ناصر محمد غريب الشيخ
رقم الجلوس90245
ادرة التربية والتعليم كرداسة محافظة الجيزه
مدرسة الشهيد عبد المنعم
منازل
محافظة الجيزة
ادارة العمرانية
مدرسه هدى شعراوى اعدادى بنات
10073
احمد محمد مكى رقم الجلوس118710 محافظة الجيزة
رقم الجلوس 37299
رقم جلوس 37299.سلمى محمد عبد الحفيظ عبد السلام
65740
دينا محمد عبد الحافظ
١٥٢٣٧١
امنية احمد صلاح الدين رقم الجلوس 28637
امنية احمد صلاح 28637
٥١٤٣٨ عايزة نتيجه الرقم ده الشهادة الاعدادية مدرسة الايمان الخاصة باوسيم الاسم حسام عبدالمنعم
لو سمحت ممكن درجات رحمةة علي رمضان علي بالجيزة 95650
الاسم/ يوسف جمال فتحي عبد المجيد
رقم الجلوس/8452
مدرسه/الشهيد هشام رفعت الحسيني
٦٨٣٥٩ الجيزه
الاسم. خلود احمد محمد عبد الرحيم
رقم الجلوس. 158100
158100 ممكن دا بسرعه رجاء
بلال عزت سيد رقم الجلوس159202
٢١٣٥٩ محمد عبدالله
رقم الجلوس ١٦٧٠٨ النتيجة الجيزة
رقم الجلوس5585الجيزه
ممكن دا
97577
ممكن الشهادة
20828
20924
محافظة الجيزة
حبيبه احمد دسوقي احمد
41728
41728
اسم الطالب
حبيبه احمد دسوقى احمد
المدرسة
الاتحاد ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36
اللغة اجنبية
30
دراسات
18.5
الرياضيات
28
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
15.5
مجموع التربية الفنية
7
احمد محمد عنتر احمد 126759
126759
اسم الطالب
احمد محمد عنتر احمد
المدرسة
الاورمان ع بالوراق
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29
العلوم
19.5
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
17
مجموع التربية الفنية
8
مني حاكم محمد رقم الجلوس 13744
13744
اسم الطالب
منى حاكم محمد ابراهيم
المدرسة
منازل العمرانية بنات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26
اللغة اجنبية
18.5
دراسات
13
الرياضيات
16.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
معفى
الدين
11.5
مجموع التربية الفنية
8.5
يوسف عمرو عبد المنعم مدرسة الشهيد هشام رفعت بنين هرم
رجاء ارسال رقم الجلوس
89664 فاطمه اسعد شلبي
رقم الجلوس
89664
اسم الطالب
فاطمة اسعد شلبى حسين
المدرسة
الايمان للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
22
اللغة اجنبية
15
دراسات
11
الرياضيات
16.5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16
مجموع التربية الفنية
7
ملك ربيع
محافظة الجيزة
ادارة الحوامدية
رقم الجلوس 162713
رقم الجلوس
162713
اسم الطالب
ملك ربيع سعيد فهمى
المدرسة
ام خنا ن ع
الادارة التعليمية
الحوامدية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35.5
اللغة اجنبية
26.5
دراسات
17.5
الرياضيات
20
العلوم
15
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
18
مجموع التربية الفنية
6
شيماء احمد عبدالله
35350
35350
اسم الطالب
شيماء احمد عبدالله احمد
المدرسة
السلام ع بنات ف1
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26.5
اللغة اجنبية
18
دراسات
4
الرياضيات
5
العلوم
4
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
10.5
مجموع التربية الفنية
6
مريم عبدالنبي صابر إبراهيم محمد
104936محافظة الجيزة لو سمحت
رقم الجلوس
104936
اسم الطالب
مريم عبدالنبى صابر ابراهيم
المدرسة
منشأة القناطر الإعدادية المشتركة
الادارة التعليمية
منشأة القناطر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
19
مجموع التربية الفنية
8
محمد محمدين رقم الجلوس 6485
رقم الجلوس
6485
اسم الطالب
محمد محمدين عارف محمدين
المدرسة
عمر مكرم ع بنين
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
25
اللغة اجنبية
20
دراسات
10
الرياضيات
17.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
10
مجموع التربية الفنية
5
إسلام عمرو حسين محمد
١٧٦٦٩
لو سمحت عاوزه النتيجه
رقم الجلوس43086
محافظه الجيزه مدرسه أم المؤمنين
رقم الجلوس
43086
اسم الطالب
دنيا اشرف كمال جمعه
المدرسة
ام المؤمنين ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35
اللغة اجنبية
26
دراسات
13
الرياضيات
19
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
11.5
مجموع التربية الفنية
6.5
يوسف خلف جبر حسن
محافظه الجيزه
اداره أكتوبر
رقم الجلوس. ٩٤٨٢٠
منه الله هشام سيد المدرسه الشهيد محمد فاروق وهدان رقم الجلوس 36680
رقم الجلوس
36680
اسم الطالب
منه الله هشام سيد امبابى
المدرسة
الشهيد محمد فاروق وهدان الاعدادية بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
31
اللغة اجنبية
26
دراسات
10
الرياضيات
25
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
7
بتجبوها منين
الاسم : جيهان احمد محمد احمد ١٦٦٠٦٧
الاسم: جيهان احمد محمد 1660667
الاسم اسماء محمود عبدالعزيز عزتلى رقم الجلوس ١٦٦٠٣٥
الاسم اسماء محمود عبدالعزيز عزتلى. رقم الجلوس ١٦٦٠٣٥
4173
محافظة الجيزة
رقم الجلوس
4173
اسم الطالب
ناريمان رمضان عبدالحليم حسن
المدرسة
الفردوس الخاصة
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
29
دراسات
19.5
الرياضيات
27
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
17.5
مجموع التربية الفنية
7
133853 محافظة الجيزه
رقم الجلوس
133853
اسم الطالب
هاجر شاكر عبدالفتاح حسين
المدرسة
محمد الصيفى الإعدادية الثانوية
الادارة التعليمية
الصف
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
40
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
6
الدين
18
مجموع التربية الفنية
7
96331
رقم الجلوس
96331
اسم الطالب
شهد ممدوح همام عبدالرحمن
المدرسة
الحى 11للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
30.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
13.5
الرياضيات
16.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
16.5
مجموع التربية الفنية
7.5
37417
37455
37525
محافظة الجيزة
رقم الجلوس
37417
اسم الطالب
مريم صلاح عباس مرسى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
29.5
دراسات
18.5
الرياضيات
27.5
العلوم
19
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
13.5
مجموع التربية الفنية
6
رقم الجلوس
37455
اسم الطالب
منه الله صلاح عباس مرسى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
37
اللغة اجنبية
26.5
دراسات
12.5
الرياضيات
28.5
العلوم
15.5
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
11
مجموع التربية الفنية
7
رقم الجلوس
37525
اسم الطالب
نورهان شاذلى مصطفى شاذلى
المدرسة
الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الادارة التعليمية
بولاق الدكرور
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36.5
اللغة اجنبية
29
دراسات
16
الرياضيات
28
العلوم
18
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
19
مجموع التربية الفنية
8
لوسمحت بنتي ٩٥١٥٩
لو سمحت شهد احمد سيد أحمد ٤٠٥٢
3606
عبدالله محمد سيد عثمان
رقم الجلوس
3606
اسم الطالب
عبدالله محمد سيد عثمان
المدرسة
علاء الدين الجديدة الخاصة
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
9.5
اللغة اجنبية
6
دراسات
1.5
الرياضيات
1
العلوم
0
المجموع
الكمبيوتر
1.5
الدين
3
مجموع التربية الفنية
5
43221شهد محمد عبد العاطي
هي نتيجة ظهرت
98343 انس محمد سيد عبد العظيم
رقم الجلوس
98343
اسم الطالب
انس محمد سيد عبدالعظيم
المدرسة
على بن ابى طالب للتعليم الاساسى
الادارة التعليمية
6 أكتوبر
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
31
اللغة اجنبية
30
دراسات
13.5
الرياضيات
19.5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
5.5
الدين
18.5
مجموع التربية الفنية
7.5
شهد احمد ٤٠٥٢
الاسم عائشه طارق ابراهيم محمد ابراهيم
رقم الجلوس 18094
رقم الجلوس
18094
اسم الطالب
عائشه طارق ابراهيم محمد
المدرسة
الاورمان
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
35
اللغة اجنبية
19
دراسات
12
الرياضيات
25
العلوم
20
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
7
أمينه حجاج سالم رقم الجلوس 216056
رقمي الجلوس 87012
اسم الطالب
شهد علي حسن على
المدرسة
المعتمدية بنات
الادارة التعليمية
كرداسة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
39
اللغة اجنبية
25
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
18
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
19
مجموع التربية الفنية
6
الاسم احمد محمد محمد غريب الرقم 45625
الاسم رانيا زيدان عبد المعطى محمد
رقم الجلوس 10032
رقم الجلوس
10032
اسم الطالب
رانيا زيدان عبدالمعطي محمد
المدرسة
هدي شعراوي ع بنات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
29.5
اللغة اجنبية
28
دراسات
20
الرياضيات
24
العلوم
17
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
15.5
مجموع التربية الفنية
8
شروق طه اسما124787
رقم الجلوس
124787
اسم الطالب
شروق طه اسماعيل محمود
المدرسة
جزيرة الدهب الإعدادية بنات
الادارة التعليمية
جنوب الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
38
اللغة اجنبية
30
دراسات
20
الرياضيات
29.5
العلوم
18.5
المجموع
الكمبيوتر
10
الدين
19.5
مجموع التربية الفنية
9
رقم جلوسي 15776 الاسكندرية
محمود جميل احمد عبد العليم
ممكن ترسل رقم الجلوس
محمد السيد محمد خفاجه 27062
43221
شهد محمد عبد العاطي
43221
اسم الطالب
شهد محمد عبدالعاطى عبدالرازق
المدرسة
ام المؤمنين ع بنات
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
28.5
اللغة اجنبية
28
دراسات
17
الرياضيات
23.5
العلوم
12.5
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
15
مجموع التربية الفنية
6
محمد عبد الرحيم احمدصادق
رقم جلوس 52686
رقم الجلوس
52686
اسم الطالب
محمد عبدالرحيم احمد صادق
المدرسة
جوهر الحديثة الخاصة عربى
الادارة التعليمية
أوسيم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
36
اللغة اجنبية
23
دراسات
18
الرياضيات
19
العلوم
11.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
17
مجموع التربية الفنية
7
رقممم االلجلووس129164
137365