نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة, تم اعتدها اليوم الخميس من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان عدد المتقدمين للامتحانات 146437 طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، ليتبقى ساعات قليلة على ظهور النتيجة, أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أخر تطورات ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 حيث أوضحت أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة, وسوف يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

ومرت الإمتحانات دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي حيث أدى عدد 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 582 لجنة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية وتشمل ( اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات بفرعيها الجبر, والهندسة , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية), ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التابعة لمحافظة الجيزة وهي ( إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, القناطر الخيرية, الحوامدية التعليمية, البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, إدارة أبو النمرس التعليمية ) بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد ” وسيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال الروابط التالية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

تستطيع الحصول على النتيجة من موقع فيتو———– من هنا

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

وقد تساءل أولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي, مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ), لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب ولمعرفة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.

نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

الإسماعيلية نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

بورسعيد نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

السويس نتيجة الشهادة

الإعدادية محافظة

قنا

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

عزيزي الطالب اترك رقم الجلوس الخاص بك في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها مع بيان الدرجات لكل مواد الصف الثالث الإعدادي

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