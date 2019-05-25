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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم- سجل بياناتك واحصل على نتيجة “3 إعدادي”

كتب هبه سالم آخر تحديث
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم- سجل بياناتك واحصل على نتيجة “3 إعدادي”
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم

نتابع مع جميع طلاب ثالثة إعدادي أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، حيث تنتهي امتحانات الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي،وسنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، وجميع البيانات الصادرة من موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسيتم نشر روابط إعدادية الدقهلية 2019 بالاسم.

نترقب اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الثاني، خلال الأيام القليلة القادمة حيث اقتربت المديرية من الانتهاء من التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

يتطلع طلاب ثالثة إعدادية إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالاسم، بفارغ الصبر وخاصة بعد التصريحات التي أدلت بها المديرية والتي تفيد بتأخر ظهور نتيجة إعدادية الدقهلية 2019، والجدير بالذكر أنه ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، يوم الخميس الموافق 12 مايو.

  • اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

من المقرر أنه عقب اعتماد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، نتائج إعدادية الدقهلية، يكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، من خلال إتباع الخطوات التالية :

  • الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .
  • الدخول على القسم المتعلق بنتائج الشهادة الإعدادية 2019
  • ومن ثم يقوم طالب صف ثالثة إعدادي بتسجيل رقم الجلوس
  • ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 تفصيلياً.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني

 نتيجة إعدادية الدقهلية 2019

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 لجميع الإدارات التعليمية وهم :

  • إدارة المنصورة التعليمية
  • إدارة بلقاس التعليمية
  • إدارة طلخا التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة السنبلاوين التعليمية
  • إدارة المنزلة التعليمية
  • إدارة شربين التعليمية
  • إدارة الجمالية التعليمية
  • إدارة ميت سلسيل التعليمية
  • إدارة شربين التعليمية
  • إدارة بني عبيد التعليمية
  • إدارة دكرنس التعليمية
  • إدارة جمصة التعليمية
  • إدارة نبروة التعليمية
  • إدارة ميت غمر التعليمية
  • إدارة تمي الأمديد التعليمية

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس

  • حيث تفقد على عبد الرؤوف وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات أولي إعدادي اليوم السبت.
  • تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، غدا الخميس.
  • البدء في أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الأول.
  • تتابع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالدقهلية، بجميع الإدارات التعليمية.
  • أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سيتم الانتهاء من التصحيح خلال ساعات وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 يوم الخميس.
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 الترم الأول ( من هنا)

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  14. الاسم/محمدرضامحمدالشربينى جبر
    رقم الجلوس/15472
    محافظة الدقهلية
    ادارة شرق المنصورة التعليمية
    مدرسة/محلة دمنه الإعدادية بنين

    رد

  157. عبد الرحمن خالد احمد السيد سيد احمد رقم الجلوس 16538 محافظة الدقهلية حي شرق مدرسه البرامون الاعداية المشتركة

    رد

  175. الاسم:- السيد عبد الهادي عبد المنعم محمد عبد الله
    مدرسة الشهيد الرئد/ رامي عبد المنعم إبراهيم الجوهري
    قرية كفر الشرقوة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية
    رقم الجلوس/102441

    رد

  201. عايزه النتيجه
    الاسم/فاطمه الزهراء محمد عبد السميع محمد احمد المحلاوي
    رقم الجلوس ٩٦٠٠٠
    مدرسة حسنين الشناوي للتعليم الاساسي التابعه لمركز المنزله قرية المواجد

    رد

  225. الاسم:كريم عبد المنعم محمد محمد السعداوي
    رقم الجلوس:39845
    محافظه الدقهليه مركز شربين
    مدرسه الشهيد عبد الرحمن عوده الاعداديه بنين
    ارجو منكم النتيجه في اسرع وقت

    رد

  244. محمد احمد سليم علي حسن
    رقم الجلوس 76602محافظه الدقهليه اداره ميت غمر التعليميه
    مدرسه الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري

    رد

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68.5 45 26.5 36 24.5 200.5 32.5 16 10

    1. ه اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 55 39 54.5 39.5 266 37.5 11.5 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 59 38 59.5 39 273.5 36 14.5 13

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 53 36.5 48.5 39 250 35 13 14

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 59 38 59.5 39 273.5 36 14.5 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76 36 32.5 43 32.5 220 37.5 14.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 63 31.5 23.5 39.5 33 190.5 34 12 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 24 14.5 25 12.5 15 6.5 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 38 27 18.5 24.5 16 17.5 7 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39.5 29.5 19 30 20 19 7 9.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 29 18 27 19 19 6 7.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31.5 22.5 14 21 11 20 7 7

  278. الاسم/معاد محمد عبد الوهاب عبد الستار. رقم الجلوس/ 70558. محافظة. الدقهلية. اداره ميت غمرالتعلييه.

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 28 17 19 14.5 13.5 6 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 23.5 18 24.5 15.5 14 6 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 39 28 18 27.5 17.5 20 7.5 9

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