نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية – روابط مباشرة لنتائج ثالثة إعدادي “مديرية الشرقية التعليمية”

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية بعد أن طال الانتظار من جانب جميع طلاب ثالثة إعدادي بالشرقية، خاصة بعد أن ظهرت نتائج الإعدادية نهاية العام في العديد من المحافظات، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الطلاب لجميع المحافظات خلال الأسبوع القادم.

من المترقب اعتماد نتيجة إعدادية إعدادية الشرقية الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت المديرية انتهاء التصحيح غدا الأحد والبدء في تجميع وتدقيق الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية الذين خاضوا الامتحانات الترم الثاني للعام الحالي حوالي 113 ألف طالب، كما أكد أنه تم عقد غرفة عمليات من أجل متابعة سير عملية امتحانات شهادة نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية برقم الجلوس

من المتوقع أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، عقب أن تنتهي المديرية من أعمال الكنترول الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية، ويتابع قسم التعليم بموقع نجوم مصرية، أخبار إعلان نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني، وسيتم عرضها من خلال هذا المقال ترقبونا.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

اعرف نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية قبل الجميع.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال هذا الرابط (www.sharkia.gov.eg)، واتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الخدمات

الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

مديرية الشرقية التعليمية

كما يمكن لجميع الطلاب من معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، من خلال الدخول على موقع مديرية الشرقية التعليمية من خلال هذا الرابط، واتباع نفس الخطوات سالفة الذكر وبالتوفيق لجميع الطلاب.

متابعة إعلان نتيجة إعدادية الشرقية

انطلقت امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بداية الأسبوع.

أكد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات إعدادية الشرقية 2019 حوالي 118981 طالب و طالبة، مشير إلى أنه تم توزيعهم على 664 لجنة.

انتهت امتحانات نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني اليوم الخميس.

انتهت اليوم امتحانات نتائج الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية دون شكاوى من الطلاب.

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