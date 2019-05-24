بالاسم ورقم الجلوس ..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا- رابط مباشر لنتيجة “3 إعدادي”

نترقب مع طلاب الصف الثالث الإعدادي لحظه اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، لجميع المديريات التعليمية، بمجرد انتهاء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو في جميع المحافظات، ولهذا ننشر أخبار نتيجة إعدادية المنيا 2019 خلال هذا التقرير.
تواصل مديرية المنيا التعليمية تصحيح نتيجة الطلاب للشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا
حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع الحالي، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس، ويتابع معكم موقع نجوم مصرية، أنباء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 أول بأول، وسيتم عرض نتائج جميع الطلاب من خلال هذا المقال، وهذا يأتي حرصا من إدارة الموقع على تلبية رغبة القراء.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتيجتك فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس
وعقب اعتماد محافظ المنيا إلى نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس، يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي من معرفة نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا برقم الجلوس، حيث سيتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، كما سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا
وتبدأ مديرية المنيا التعليمية، أعمال التصحيح لأوراق إجابات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019، بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، خلال نهاية الأسبوع الحالي، وبعد انتهاء جميع أعمال الكنترول سيتم رفع نتيجة إعدادية المنيا 2019 عبر الموقع الإلكتروني.
والجدير بالذكر، أن المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، تشير إلى ارتفاع نتائج الطلاب، وهذا يؤكد التوقعات الخاصة بالطلاب حيث أعربوا عن سعادتهم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولم تخرج عن كتاب الوزارة.
نتيجة إعدادية المنيا 2019
حيث من المقرر أن يعلن محافظ المنيا خلال عرض نتيجة إعدادية المنيا 2018 الترم الثاني، نسبة نجاح جميع الإدارات التعليمية :
- إدارة المنيا التعليمية
- إدارة ملوي التعليمية
- إدارة سمالوط التعليمية
- إدارة دير مواس التعليمية
- إدارة أبو قرقاص التعليمية
- إدارة العدوة التعليمية
- إدارة مغاغة التعليمية
- إدارة بني نزار التعليمية
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا
- تم البدء في امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 المنيا الترم الأول خلال الأسبوع الماضي.
- ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا غدا الخميس.
- بدأت أعمال التصحيح نتائج إعدادية المنيا 2019 في جميع المدارس.
- أوشكت مديرة المنيا التعليمية على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم إعلان نتيجة إعدادية المنيا خلال مطلع الأسبوع القادم.
- ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 على أحر من الجمر.
- اقتربت مديرية التربية والتعليم بالمنيا من إعلان نتيجة إعدادية المنيا نهاية العام
- يشعر الطلاب بحالة من التوتر والقلق بسبب تأخر إعلان النتائج.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الانتهاء من نتيجة الترم الأول ورفعها للمحافظ.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
29027
وفاء أحمد محمد يمني
وفاء أحمد محمد يمني
29027
مدرسة البجهور للتعليم الاساسى رقم جلوس 337 اسمى مصطفى ربيع عبدالمجيد
نتيجه الشهاده الإعدادي محافظه المنيا ظهرت ولا لسه
النتيجه ظهرت ولا لسه
اداره سمالوط التعليميه
احمد بكر رشدي حسن
محافظة المنيا مركز ملوي
104689 رقم الجلوس
اسمى. كيرلس مؤمن ماهر لبيب
رقم الجلوس(٦٣٣٦٢)
شهاده الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا 2019 مركز مغاغه
بمحافظة المنيا
رقم الجلوس :71445
بمحافظة المنيا
انا عايز نتيجه ثالثه اعدادي الترم الثاني 2019 ورقم الجلوس18526
بلال كامل محمد السعودى
رقم الجلوس :٤٢٦٩٣
محافظه المنيا مركز سمالوط
اسمي ماجد سمير شحاته رقم جلوسي 8672
رقم الجلوس110215
فاطمه رجب محمد محمود احمد مصطفي
وتظهر امتى
استر اشرف سليمان
45073
اداره سمالوط
محافظه المنيا
الاسم: فرحه رضا حسنين ابو الليل رقم الجلوس : ١٩١٥٧
هايدي محمود قايد محمد صالح الصف الاول الاعدادي محافظه المنيا رقم الجلوس 24
الاسم :منة اشرف حسين مغربي
رقم الجلوس:44693
محافظة :الجيزة
مدرسة:الاسماعلية بنات الاعدادية
محمدعامرعبداللطيف جراد رقم الجلوس 621هبةسالم
محمدعامرعبداللطيف جراد 621
محمدعامرعبداللطيف جراد
الأول علي محافظه المنيا
سها عيد فولى
الاسم رمضان سعد محمد عيسوى رقم الجلوس 87999 مدرسه ابو قرقاص المنيا بنزله جريس
أسماء حماده سيد محمد رقم الجلوس64624
محمد سلامه كريم
مدرسة ملاطيه الاعدادية مغاغه المنيا
رقم الجلوس 228
زهور نتيجه حسن كمال رجب
رقم الجلوس 85903
اكتب تعليقك هنا…علياء جمال خميس مركز سمالوط
رقم الجلوس 49995
نادر محفوظ سعيد احمد من المنيا سمالوط رقم الجلوس 47740
كريمه عبدالغني دردير عبدالغنى
أية أبو العلمين عبد السميع
92215
إدارة سمالوط التعليمية
المنيا
معتصم ربيع داخلي رقم جلوس١٣١٣٦
92215سمالوط محافظة المنيا
أيه أبو العلمين عبد السميع
أية أبو العلمين عبد السميع
إدارة سمالوط التعليمية
المنيا 92215
نورا خلف الله عبدالغني 48025
ايمان ربيع احمد فرج الله 51384
عبير محمد الهم محمد رقم الجلوس ٨١٦٩٣
ابراهيم احمدمحمدمركزسمالوط مدرسه الوفاء2 رقم الجلوس169
ابراهيم احمدمحمدرقم الجلوس169
للرقم الجلوس ٥١٢٤٢ الاسم شويكار محمد صدقي عبدالحميد مدرسة نزلة شادي محافظة المنيا مركز سمالوط
مينا هلال وسيلس
٩٦٢٧٠
مركز ملوي
مينا هلال وسيلس
رقم الجلوس96270
مركز ملوي
مينا هلال وسيلس
رقم الجلوس ٩٦٢٧٠مركز ملوي
اريد اعرف النتيجه
115078
شريف محسن جمعة عبد الجواد محفظة المنيا مركز مطاي مدرسة عزبة طلعت الشرقية تعلم أساسي أرقام الجلوس40682
الاسم
مفدى اسحق نبية
رقم الجلوس
٤٥٥٩٢
مروه سعيد محمد محفوظ
رقم الجلوس 93664
محمد ماهر رقم الجلوس 16969
مريم صلاح محمد عبد المقصود حسين عامر
ادارة سمالوط
نورهان حماده سعد
رقم الجلوس 97741
ياسمين حسين ناجي
محافظه المنيا ،مركز مغاغة ،ابا الوقف البلد
بحبك
الطالب حماده عبدالله بدوي عبدالوهاب
فرحة قاسم على محمد
رقم الجلوس 54064
المنيا _ ملوى_البرشا
مدرسة البرشا الاعدادية المشتركة
للغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
26
الدراسات الإجتماعية
17.5
العلوم
17.5
الجبر
13
الهندسة
15
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
شهناز عاطف احمد
رقم الجلوس 10488
اللغة العربية
21.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
10
الجبر
7.5
الهندسة
7.5
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
7.5
شروق رزق سليمان عبد الجواد…..ملوى………/١٠٤٦٨٤
أروى ربيع عبد السلام حافظ
محمد خالد نادى ،مطاى رقم الجلوس 37842
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
7
الدراسات الإجتماعية
11.5
العلوم
10
الجبر
4.5
الهندسة
8
الرياضيات
12.5
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
نهله عاطف محمود ٧٦٠٨٦
اصالة ناصر محمود محمد رقم الجلوس ٢٨٣٩٢
مركز بنى مزار المنيا مدرسةطمبوا الاعدادية بنات
الاسم أصالة ناصر محمود محمد
رقم الجلوس ٢٨٣٩٢ مركز بنى مزار المنيا
مارئ عبدالمسيح صبحي
الاسم فاطمه اشرف توفيق احمد رقم الجلوس 104825
اللغة العربية
39.5
اللغة الإنجليزية
21.5
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
19.5
الجبر
12.5
الهندسة
10.5
الرياضيات
23
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7.5
محمد جمعه محمد رقم الجلوس 22664
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
15.5
الجبر
14
الهندسة
14
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7
منار رضا البدرى
27866
منار سامي حفظي عبد الرازق
فادي ظريف حبيب عبدالله محافظة المنيا مركز ملوي رقم الجلوس ١٠٦٩٠٠
اللغة العربية
23.5
اللغة الإنجليزية
17
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
10
الجبر
12
الهندسة
7.5
الرياضيات
19.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
5.5
سارة عبدالتواب مختار محافظة المنيا ادارة ديرمواس رقم الجلوس ١١٠٧٥٠
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
18.5
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7.5
ايمان محمدخلف محمد٧٦٤٨٥
الساعدى سليم ابوسيف..ادارة العدوة ٤٦٩١
رحاب طلبه على عبدالمنطلب ١٠٨٥٥٣ ادارة ديرمواس
اللغة العربية
20
اللغة الإنجليزية
18.5
الدراسات الإجتماعية
12
العلوم
5
الجبر
7
الهندسة
8
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
14
التربية الفنية
6.5
الساعدى سليم ابو سيف ٤٦٩١. ادارة العدوة
شريف أحمد سمير علي
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
17.5
الجبر
5.5
الهندسة
9.5
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
يوسف رجب محمود عبد الحميد محافظة المنيا مركز مغاغه رقم الجلوس١٢١٤٣
أسماء حماده سيد محمد مدرسة الحوارته الإعدادية رقم الجلوس 64624 الصف الثالث الاعدادى ترم أول مركز المنيا
اصالة ناصر محمود محمد رقم الجلوس ٢٨٣٩٢
مركز بنى مزار المنيا مدرسةطمبوا الاعدادية بنات
اللغة العربية
34.5
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
18
الجبر
13.5
الهندسة
12
الرياضيات
25.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7.
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
18.5
الجبر
14
الهندسة
14.5
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6.5
أية عماد الدين عطية عبد الله مركز بني مزار 24136
اللغة العربية
35.5
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
19
الجبر
11
الهندسة
14.5
الرياضيات
25.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
أية عماد الدين عطية عبد الله 24136
أسماء حماده سيد محمد مدرسة الحوارته الإعدادية رقم الجلوس64624
متار سامي حفظي عبد الرازق رقم الجلوس 111310
اللغة العربية
34.5
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
12.5
العلوم
15
الجبر
12
الهندسة
13.5
الرياضيات
25.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
6.5
دعاء خالدجمال قطب
58370
المنيا
مدرسه السادات ع بنات
اللغة العربية
34
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
12.5
الجبر
10.5
الهندسة
13
الرياضيات
23.5
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
7.5
صموئيل ملاك غالي
19265
بسرعه لو سمحتوا
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
27.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الجبر
11
الهندسة
14
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
16
التربية الفنية
7.5
محمد عبد الكريم عبد العال ابوزيد مركز ملوي رقم الجلوس105191
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
24
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
15.5
الجبر
14.5
الهندسة
12.5
الرياضيات
27
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6.5
محمد عبد الكريم عبد العال 105191
اليا اسماعيل عبده علي عبد الباري
رقم الجلوس 80029
محافظه المنيا
اللغة العربية
27.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
11
العلوم
10
الجبر
9
الهندسة
6
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
7.5
اليا اسماعيل عبده علي عبد الباري
رقم الجلوس 80029
محافظه المنيا
م ابو قرقاص
93292
محافطة المنيا مركز ملوى
محسن محمد الكبير رفاعي اسماعيل
اداره سمالوط.التعليميه
49142
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الجبر
12
الهندسة
14.5
الرياضيات
26.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
مريم احمد فريد احمد
محافظة المنيا بمغاغة
رقم الجلوس٧٩٥٥
اللغة العربية
36.5
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
18
الجبر
12.5
الهندسة
12.5
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8.5
محمود شحاته أبو الحسن رقم الجلوس ٥٣٠١٤ محافظة المنيا إدارة سمالوط
فارس محمد عبد الرحمن صادق
إدارة المنيا
يوسف محمود عنتر مدرسة طه حسين مغاغه المنيا رقم الجلوس 855555
هبه محمد عبدالرحيم محمد مدرسة العدوه الاعدادية محافظة المنيا رقم الجلوس 1210
108549 المنيا ادارة ديرمواس
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
18.5
الجبر
15
الهندسة
12.5
الرياضيات
27.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
اﻻسم/أحمدمحمدأحمدعلى رقم الجلوس/19896 مركز بنى مزار محافظة المنيا
اللغة العربية
27
اللغة الإنجليزية
22
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
10
الجبر
11
الهندسة
13.5
الرياضيات
24.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
6
عبد الرحمن جمعه ماضي
59691
اداره المنيا
رحمه مجدى محمد فرحات 51384
اللغة العربية
29.5
اللغة الإنجليزية
18
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
13
الجبر
9
الهندسة
6.5
الرياضيات
15.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
6
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الجبر
13.5
الهندسة
15
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
20
التربية الفنية
6
طه محمد طه بكر 92793
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
19.5
الجبر
13.5
الهندسة
12
الرياضيات
25.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
يوسف علاء يوسف عبد المجيد رقم الجلوس 97098
اللغة العربية
22
اللغة الإنجليزية
15.5
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
10
الجبر
11
الهندسة
8
الرياضيات
19
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
5.5
يوسف علاء يوسف عبد المجيد 97098
اسماء جمال محمد هلال
2686
ادارة العدوة التعليمية
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19
الجبر
14
الهندسة
14
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7.5
عبدالحليم عيسى عبدالحليم عبدالعزيز
الاسم رحمه احمد على محمود
اداره بنى مزار التعليميه قريه ابو جرج
رقم الجلوس ٢٠٨٩٩
رحمه احمد على محمود
اداره بنى مزار التعليميه قريه ابو جرج
رقم الجلوس ٢٠٨٩٩
ماري جمال ادوار محافظه المنيا رقم الجلوس ٩٥٧٢
اللغة العربية
33.5
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
15
الجبر
10.5
الهندسة
10
الرياضيات
20.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
ميرنااشرف كمال كامل
رقم الجلوس 46523
مركز سمالوط
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
16
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
14.5
الجبر
6.5
الهندسة
8.5
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
14
التربية الفنية
6
رحمة صلاح رجب عبد العظيم
رقم الجلوس9533
محافظة المنيا
مركز مغاغة
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
13.5
الجبر
14.5
الهندسة
13.5
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
14
التربية الفنية
8
المجموع
109.00
النسبة المئوية
77.86%
التقدير العام
توماس فايز سمير
الإدارة التعليمية سمالوط
رقم جلوس 46127
اللغة العربية
28
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
7
الهندسة
10
الرياضيات
17
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
7
المجموع
84.00
النسبة المئوية
60%
التقدير العام
محمود عيد مصطفى فرج رقم جلوس 10045
لو سمحتو نتيجته محمود عيد
اللغة العربية
21
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
7.5
الهندسة
8.5
الرياضيات
16
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
الاسم/ أحمد محمد دكرورى
رقم الجلوس/54193
اللغة العربية
23
اللغة الإنجليزية
8
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
2
الجبر
6
الهندسة
6.5
الرياضيات
12.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
7
سلمى نبيل شعبان رقم الجلوس ٨٠١٩١ محافظة المنيا مركز ابو قرقاص مدرسة قاسم امين الاعدادية بنات بابوقرقاص المنيا
اللغة العربية
39.5
اللغة الإنجليزية
27.5
الدراسات الإجتماعية
15.5
العلوم
15.5
الجبر
13.5
الهندسة
14.5
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8
الاسم نسمة ناجي عبدالرحمن محمد رقم الجلوس 83155
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
15
الجبر
6.5
الهندسة
9
الرياضيات
15.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
هند رقم الجلوس 17163
اللغة العربية
20
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
11
العلوم
10
الجبر
8.5
الهندسة
7.5
الرياضيات
16
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
سعيد سليمان عبد الرحيم محافظة المنيا مركز سمالوط رقم الجلوس 44017
اللغة العربية
23
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
5.5
الجبر
7.5
الهندسة
9
الرياضيات
16.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
6
الاسم ندي فتحي احمد علي
رقم الجلوس 71987
اللغة العربية
33.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
10
العلوم
4.5
الجبر
7
الهندسة
7.5
الرياضيات
14.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
13
التربية الفنية
6
الاسم:هاجر راغب حسن عبدالله
رقم الجلوس:21746
محافظة المنيا مركز بنى مزار
رقم الجلوس 19348
اللغة العربية
34.5
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
20
الجبر
13
الهندسة
13.5
الرياضيات
26.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8.5
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
18.5
الجبر
14.5
الهندسة
14.5
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
16
التربية الفنية
علي محمد علي السيد
18785
اللغة العربية
27.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
12
الجبر
9.5
الهندسة
7.5
الرياضيات
17
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
6.5
رقم الجلوس 66322
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
15
الهندسة
14
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6
رقم الجلوس ٢٣٠١٨
دعاء محمد احمد محمد محافظه الميا. اداره العدوه اتعليميه رقم الجلوس 6064
رقم الجلوس ٢٢٥٦٠
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
25
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
الاسم روفيده سيد نجاح نجيب المنيا رقم الجلوس 59948
مصطفي حمودة فتح الله محمد علي مركز سمالوط رقم الجلوس ٤٧٣٩٦
نفين ماجد فايق رقم الجلوس٩٧٤٤٢
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الجبر
13.5
الهندسة
13.5
الرياضيات
27
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8.5
روفيده سيد نجاح نجيب 59948
عبدالله محمد عبدالله صادق
اداره ديرموااس
رقم الجلوس 109982 أريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى
اللغة العربية
40
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6.5
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى
الاسم مريم عطوان محمد سليمان
رقم الجلوس 65
مركز العدوه
مريم عطوان محمد
رقم الجلوس 6552
محافظه المنيا مركز العدوه
روميساء صلاح على ابو الوفا ادارة مغاغة التعليمية
7836
محمد مصطفي رقم الجلوس 106101 /مركز ملوي
ارجو السرعه
رقم جلوس زميل ليه الاسم محمد مجدي محمد أمين
رقم الجلوس ٩٣٢٨٠
ميراى جورج ماركو راهبات القديس يوسف ٥٨٩٧٥
ميراى جورج ماركو ٥٨٩٧٥. راهبات القديس يوسف المنيا
عمر خليفه على بدوى رقم الجلوس44841 المنيا سمالوط
مني احمد عوض محمد رقم الجلوس ٤٧١٤٣ مركز سمالوط
الاسم ندى اشرف عثمان صادق
مركز ابو قرقاص
رقم الجلوس 85519
مريم شهدي سمير رمزي
شاهيناز جمال عبدالرازق كامل رقم جلوس12877 ثالثة اعدادي
شاهيناز جمال عبد الرازق كامل رقم الجلوس12877ثالثة اعدادي
شاهيناز جمال عبدالرازق كامل الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس12877
الاسم محمد خلف الله انور احمد
رقم الجلوس: 48220
مدرسة الاعداديه السريريه سمالوط المنيا
هاجر كامل يوسف يوسف علي
مدرسة الاعدادية بنات بملوي
رقم الجلوس 91659
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الجبر
13.5
الهندسة
14.5
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
شنودة سلامة مسعد ايوب
ادارة العدوة التعليمية ٢٢٢٩
محمد حسين حسن تونى
مدرسه الاشمونين
ادارة ملوى التعليميه
100973
شروق مجدي عزالدين
91297
شروق مجدي عز الدين
91297
رنده عبد السلام جمعه منصور
مدرسه نزله اسمنت الاعداديه المشتركه
تريزه رضا شحاته بطرس
95613
عصام احمد على حسن
رقم جلوس ١٩٣٦٩
إدارة بني مزار التعليمية
الاسم شهد محمد حسين محمد المدرسه شلقام الاعدادية مركز بنى مزار رقم الجلوس 22464
انغام خالد اسلمان محمود 29195
دنيا محمد حسين محمد 62910 محافظة المنيا ارجوكم السرعه
أحمد حماده أحمد محمد صادق. رقم الجلوس 98479
عايزه اعرف النتيجه الاسم :شاديه كامل صلاح مدرسه :عمر بن الخطاب الاعداديه بنات بالروضه محافظه المنيا اداره ملوي التعليميه
الاسم احمد محمد عبد الجابر شحوت
المدرسه الشهيد محمد على محفوظ
رقم الجلوس 17898
رقم الجلوس 21756. الاسم هانم محمد حمدي محافظة المنيا مركز بني مزار ممكن أعرف النتيجة
الاسم رغده رضا محمد امين رقم الجلوسو
٢١٦٣٤
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
16
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
10
الجبر
8.5
الهندسة
10
الرياضيات
18.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
الاسم /الاء زين عبدالله عبد التواب
رقم الجلوس/110976
محافظه المنيا مركز ديرمواس قريه تانوف مدرسه تانوف الاعداديه
احمد محمود أنور عثمان
مدرسة النهضة الخاصة. محافظه المنيا
اداره بنى مزار
رقم الجلوس ١٩٧٥٠
11431
11993
احمد عماد محمد على
\رقم الجلوس 111431
مروة مسامح ناجي احمد
ادارة ملوي
رقم الجلوس:97861
عيد محمد عيد عبد الوهاب
محافظه المنيا
رقم الجلوس 6006
بعد اذنك هبة سالم عاوز اعرف النتيجه
محافظه المنيا
رقم الجلوس 19750
زينب مكادي عبد المنعم محمود عبدالمنعم
مدرسه ابشاق الاعداديه
بني مزار رقم الجلوس
27367
حسن رمضان محمد حسن المنياادره ابو قرقاص.رقم.الجلوس ٨٤٤٢٧
عبدالله احمد مشالي محمد
المنيا ابوقرقاص منتوت
رقم الجلوس ٨٨١٥٤
عمروخالدعبدالصالحين.ابويعقوب
احمد محمد صالح إبراهيم رقم الجلوس 69508 مدرسة الشهيد أحمد بطول الخير محافظة المنيا
رقم الجلوس 10129
اسماء محمد السيد ابراهيم
23637
اللغة العربية
24
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
17.5
العلوم
10.5
الجبر
8
الهندسة
7.5
الرياضيات
15.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
7
10129
محمود حسن ابراهيم عبدالله
13586
الاسم:تامرربيع عباس ابوبكر
رقم الجلوس:66758
محافظة المنيا مركز ملوي
الاسم : عمرو خالد لطفي عمر
رقم الجلوس 104913
الاسم : عمرو خالد لطفي عمر
رقم الجلوس 104913
الاسم فادى نصحى فهمى
رقم الجلوس53556
ادارةسمالوط التعليمية
بعد اذنك هبه سالم عاوز اعرف نتيجته
محمد يونس محجوب محافظه المنيا
رقم جلوس 5920
الاسم كرستين رضا فكرى توفيق مدرسة ام المؤمنين مغاغة محافظة المنيا رقم جلوس 7934
الاسم كرستين رضا فكرى توفيق مدرسة ام المؤمنين مغاغة محافظة المنيا رقم جلوس 7934
على
3023
فاطمه محمود حسان عبدالحفيظ
2935
خالد محمد حنفي عبدالوهاب و رقم الجلوس 60502
محمداحمدخلفرقم الجلوس11267
محمداحمدخلف رقم الجلوس 11267
91167
الاسم /شهد يوسف علي حسن
رقم الجلوس3640
مدرسة الشيخ مسعود الاعدادية
ادارة العدوة التعليميه
محمد اشرف يوسف محمد عبد الحكيم رقم الجلوس ٦٦٠١٢
أسماء صابر أحمد الجنيدي
المنيا
44500
لأ سم / أحمد خليفة على محمد . رقم الجلوس /109427 . إدارة / ديرمواس . مدرسة/عزب التل الإعدادية.
الاسم علء ناصر سيد محمد.رقم الجلوس 69440.ادارة المنيا محافظة المنيا
عبدالرحمن احمد سيد عبدالغني
مركز ملوي
رقم جلوس
١٠٠٨٩٤
.حسن رمضان محمد حسن المنيا. اداره ابو قرقاص.رقم.الجلوس.٨٤٤٢٧
يوستينا ماجد بشرى
مركز .سمالوط
501000802
يوستينا ماجد
مركز . سمالوط
رقم جلوس
501000802
محمد جمعة ادارة العدوة التعليمية رقم الجلوس 5336
رضوى محمد
ادارة ابو قرقاص التعليميه
رقم الجلوس 88379
ارجو الرد .
80966
مدرسة\منشية دعبس
عمر محمد عبدالفتاح
صاقط يا فندق
الزهراء تيمور فوزي محمد
ادارة ابو قرقاص التعليمية
محافظة المنيا
رقم الجلوس ٨٢٦٠٤
نورهان محمود
حسام عبد الرازق على برقم الجلوس ١٠٥٥٦٥ مركز ملوى
اسراء هشام نصر
4032
اسراء هشام نصر عبدالعظيم
4032
إدارة العدوه
محافظة المنيا
الاسم:ميادة محمد على عبداللطيف
المحافظه:المنيا
مركز:بني مزار
مدرسه عمر بن الخطاب الاعداديه
رقم الجلوس:27193
شهاب محمد سعد محمد/ملوي/103306
الإسم / أحمد عماد ملتجي محمد. .إدارة ابوقرقاص/83271
١٨٤٤٢
دعاء محمد احمد محمد اداره العدوه التعلميه محافظه المنيا رقم الجلوس4064
بيشوى عماد عزت زاخر
رقم الجلوس 20804
الزهراء تيمور فوزي محمد
ابو قرقاص التعليمية
رقم الجلوس ٨٣٦٠٤
انا رقم جلوس بتاعى 114804
مريم وليدأحمد63692
بيتر هاني خيري رقم الجلوس 17080
حمدي محمود رقم الجلوس71110
حمدي محمود حباس اداره المنيا رقم جلوس71110
محمود طريف جمال ادارة بني مزار رقم الجلوس37219
بالقرب من مطاي
محمود طريف جمال ادرة مطاي برقم الجلوس37219
قرب مطاي
افنان ابراهيم حسين عبدالعزيز 7719
س /4:17. ت/ 1/2/2019 أحمد إبراهيم سعيد السيد رقم الجلوس/25538 محافظه المنيا مركز بنى مزار
س /4:17. ت/ 1/2/2019 أحمد إبراهيم سعيد السيد رقم الجلوس/25538 مركز بنى مزار
خلود محمد فاروق محافظه المنيا مركز ابوقرقاص قريه الفكريه مدرسه قاسم امين رقم الجلوس 80127
هي الشهادة بانت
محمد احمد خلف رقم الجلوس 11267
الاسم محمد احمدخلف رقم الجلوس 11267
مدرسةالاعداديه اديب وهبه محافظة المنيا مركز ابو قرقاص رقم جلوس 82082
فالح احمد فاروق يوسف ادارة مطاى التعليمية رقم الجلوس 36488
الاخت العزيزة @هبه سالم
ميار عماد محمد محمد 11949
دعاء محمد احمد محمد اداره العدوه التعليميه رقم الجلوس4064
محمد احمد محمد نادى / ادارة المنيا التعليمية / 57898
الأسم/محمد أحمد محمد نادى
الادارة/المنيا التعليمية
رقم الجلوس/57898
انا من منشاة اليوسفي رقم الجلوس 24757وعيذة اعرف النتيجه مركز بني مزار المنيا
انا من منشاة اليوسفي رقم الجلوس 24757وعيذة اعرف النتيجه مركز بني مزار المنيا
يوسف محمد ماهر خالد 42355
لروى حجاج اداره المنيا التعليميه رقم الجلوس 67784
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
وليد أصلان عبد التواب. رقم الجلوس 99396 ادارة ملوي التعليمية مدرسة نواي الاعدادية الجديدة
إبانوب يبانى رشدي موسى رقم الجلوس 17057
مريم عبدالتواب علي ١١٢٢٦٩ وشكرن لحضرتك
رانيا خالد بحر محمد
إدارة العدوى
رقم جلوسى1823
رانيا خالد بحر محمد
اداره العدوه
رقم جلوسك 1823
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا باسم مينا عادل عدلى ينى برقم جلوس 106972
اريد ان اعرف نتيجه فرحه هلال سيد علي مركز العدوة الصف الاول الاعدادي
14014 رقم الجلوس
رقم. الجلوس 104450
الاسم الحسناء اشرف حسين أحمد
محافظة المنيا مركز ئ
محمد إبراهيم رقم الجلوس 25 906
محمد احمد خلف محمدرقم الجلوس 11267
الاسم مؤمن عبدالجواد ربيع عبدالحميد رقم الجلوس 114600 ادارة المنيا
نورالهدى حجاج محمد رقم الجلوس 8045
مؤمن عبدالجواد ربيع عبد الحميد رقم الجلوس 114600
حازم على محمود 41923
الف مبروك
يااختى
رانياوليد أصلان عبد التواب رقم الجلوس 99396
المنيا2019 رقم الجلوس37219 محمود طريف جمال عبدالرازق
االادارة التعليمه بالعدوه الاسم ريهام احمد محمد رقم الجلوس6442
محمود سيد
رقم الجلوس 27075
طارق علاء منصور
محافظة المنيا صفد الشرقية
رقم الجلوس 70036
انجى عاطف سيد زكى .. الاعداديه بنات مطار ورقم الجلوس 35187
محمد رمضان عبد الحميد رقم 4573
مدرسه برمشا الاعداديه
منه الله سيف محمد سيف 35354 مطاي
الاسم/زينب مكادي عبدالمنعم محمود عبد المنع
اداره بني مزار التعليميه
مدرسه ابشاق
رقم الجلوس 27367
ممكن. لو سمحتم اعرف ايه أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي
الاسم يوسف على حسن عبد الكريم رقم الجلوس 86460 مدرسة الشهيد عيسي مركز ابوقرقاص
يوسف علي حسن عبد الكريم ادارة أبو قرقاص رقم الجلوس 86460 مدرسة الشهيد عيسي
الإسم : سهير أحمد البدرى محمد. رقم الجلوس: 44917. أنا قلقانة قوى أرجوكم أعلنوا بسرعه
الاسم / عمر ابو بكر محمد عبد الفتاح
مخافظة المنيا – مركز سمالوط- قرية التوفيقية
رقم الجلوس 52516
منارحسن فاروق عبد السلام
58892
رقم الجلوس/19896.
الاسم/احمد محمد أحمد.
المحافظه/المنيا.
الصف/الثالث الاعدادي.
رقم الجلوس/19135.
الاسم/شهد ايهاب محمد زكي.
المحافظه/المنيا.
الصف/الثالث الاعدادي.
جهاد جمال محمود احمد
رقم الجلوس ١٠٤١٢٣ مركز ملوي
رقم الجلوس/19138
الاسم/شهد عبد المنعم محمد سعيد.
االمحافظه/المنيا.
الصف/الثالث الاعدادي.
الاسم/روان بهجت احمد عبد الرازق .
رقم الجلوس/19115.
الصف/3اعدادي.
محافظه/المنيا.
جهاد جمال محمود احمد
رقم الجلوس ١٠٤١٢٣
احمد حسام محمد قاسم
رقم الجلوس 1240
نوار حماده ممدوح
رقم الجلوس ٩٤٠٨٤
17862 محافظه المنيا
الاسم :محمد خلف الله انور احمد
رقم الجلوس:48220
سمالوط المنيا قرية السريريه
رقم الجلوس 48220
الاسم/ أحمد عيد أحمد أبو ذيد
رقم الجلوس 24320
عبد الرحمن ايمن خميس رقم الجلؤس 1698
الاسم محمد ذكي عبدالقادر ذكي
رقم الجلوس 114266
ناردين منصور صديق فهيم
رقم الجلوس109536
الاسم،ياسمين علي زين ،اداره ملوي التعليميه رقم الجلوس ١٠٧٣٣٢
الاسم،ياسمين علي زين المنيا ملوي رقم الجلوس ١٠٧٣٣٢
ياسمين علي زين عبدالعال أداره ملوي التعليميه رقم الجلوس107332
نتيجة الرقم الجلوس ده 64688
محمد رمضان عبد الحميد رقم 4573
سلفيا عدلى نجيب دوس
الصف الثانى الاعدادى مركز دير مواس محافظة المنيا رقم جلوس ٤٠٥
فاطمه محمد عبد الحميد رقم الجلوس 58857
احمد محمد عبد الحميد رقم الجلوس 72654
دعاء ناجي فايز عبدالحكيم ادرة سمالوط رقم الجلوس 55712
محمد رمضان بكرى 68622
حسين جمال محمد
لا سم. محمد على محمد محافظه المنيا. مركز ملوي. رقم الجلوس 115453.
الاسم \ رحمه عبد الغنى دياب
الصف \ الثانى الاعدادى
المحافظه \المنيا مركز مطاى
مدرسه \عمرو بن العاص
وربنا يسترها
بسمة شعبان محمد / محافظة المنيا / مدرسة محمد فتحى تعليم اساسى بالغرباوى / رقم الجلوس ١٦
محمود زروق مشاضي عبدالعزيز 17834
صفاء أحمد مصطفي احمد
محافظه المنيا بني مزار
19145
صفاء أحمد مصطفي احمد
محافظه المنيا بني مزار
19145
كريم بدوى جمعه أحمد دسوقى.مدرسه;أبوبشت الاعداديه المشتركه.
منة عبدالباسط عبدالعال أبو زيد
مدرسة الشيخ حسين الإعدادية المشتركة
إدارة ملوى ،محافظة المنيا
رقم الجلوس:94448
اسماء مصطفي محمد بكر
ادارة ديرمواس التعليميه
١١٠٦٩٥
أسماء مصطفي محمد بكر. ادارة ديرمواس التعليميه
رقم الجلوس ١١٠٦٩٥
جوزيف أدوار مرتضي
مركز ابو قرقاص
87990
حسين اسماعيل احمد محمد
ضياء احمد خلف رقم الجلوس / 77 مركز ملوي
علي محمد احمد رقم الجلوس 124 مركز العدوه
فؤاد رمضان فؤاد المنيا مركز مغاغة
322
محمد احمد محمد عبد العظيم علي رقم الجلوس ٢٩٨ مركز مغاغة قرية آبا البلد
الاسم/كيرلس نادر منير وليم
رقم الجلوس/٥٤٢٩٨
محافظة/المنيا
الادارة التعليميه/سمالوط
المدرسة/داقوف
الاسم/ كيرلس نادر منير وليم
رقم الجلوس/ ٥٤٢٩٨
الادارة التعليميه/سمالوط
المدرسة /داقوف
الاسم مونيكا بهاء اداره سمالوط التعليميه رقم الجلوس 49240
وليد محمد سعد كامل رقم الجلوس 26576 مركز بني مزار مدرسة السنارية
ربيع شعبان رقم الجلوس 1026
عبدالرحمن محمد عبد العظيم علي مغاغة رقم الجلوس 9964
حازم عصام نجيب السيد المنيا بني مزار شلقام
الصف الاول الاعدادي رقم جلوس ٨٣٩
حازم عصام نجيب السيد ادارة بني مزار قرية شلقام المنيا
رقم الجلوس ٨٣٩
رحاب محمد رجب وهيدي إدارة العدوة
خلف سمير خلف الصف الأول الاعدادي محافظة المنيا مركز مغاغه قريه شم القبليه رقم الجلوس 61
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
خلف سمير خلف الصف الأول الاعدادي مركز مغاغه رقم الجلو61
خلف سمير خلف عباس محافظة المنيا مركز مغاغه الصف الأول إلا عدادي رقم الجلوس 61
عصام محمد سيد ابو زيد من قرية دلجا رقم الجلوس114547
ابراهيم احمد عباس
محافظة الشرقية الزقازيق مدرسة بوبسطه الاعداديه
رقم الجلوس ٢
لجنه ١
ابراهيم احمد عباس
محافظة الشرقية الزقازيق
مدرسة بوبسطه الاعداديه
رقم الجلوس ٢
لجنه ١
عمرو حجاج على محمد من مغاغه الصف الاول الاعدادى رقم الجلوس289
الاسم عمر محمدصابر حسن
رقم الجلوس 164
عبد الله محمد علي محمد رقم الجلوس 7206
715 عبد الله محمدعلي محمد
روان مؤمن نور الدين 19532
رقم الجلوس ٩٨١٢١ محافظة المنيا
96762
لغة عربية 80
لغة انجليزية 57
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 38.5
علوم 40
المجموع 271.5
دين 30.5
كمبيوتر 12.5
باسم متي
16675
لغة عربية 76
لغة انجليزية 54.5
رياضيات 51
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 35.5
المجموع 254.5
دين 34
كمبيوتر 16.5
جرجس مكرم ايليا حليم رقم الجلوس 23481
إدارة ملوي
عاصم محمد علي
اداره ابوقرقاص
رقم الجلوس 401
عبداللطيف خالد عبداللطيف من المنيا مركز العدوة قرية كفر المغربي تعليم اساسي رقم الجلوس 6346
لغة عربية 74.5
لغة انجليزية 34
رياضيات 48
دراسات اجتماعية 36
علوم 30
المجموع 222.5
دين 33
كمبيوتر 13
عبداللطيف خالد عبداللطيف &😍من المنيا مركز العدوة قرية د
كفر المغربي مدرسة كفر المغربي تعليم اساسي رقم الجلوس 6346
92524 ايةوائل محافظة المنيا ادارة ملوي التعليمية
سقوط والحمد لله
لغة عربية 80
لغة انجليزية 58
رياضيات 53
دراسات اجتماعية 39.5
علوم 37
المجموع 267.5
دين 35.5
كمبيوتر 11
16364ابراهيم احمد محمد مركز مغاغه محافظة المنيا 2019
ابراهيم احمد محمد احمد؟؟؟
احمد قاسم عوض فريد 106014
محافظة المنيا
اداره بني مزار التعليمية
رقم الجلوس 19115
لغة عربية 78
لغة انجليزية 59
رياضيات 55.5
دراسات اجتماعية 39
علوم 38
المجموع 269.5
دين 34
كمبيوتر 11.
الاسم شريف حسنى محمد السيد
رقم الجلوس ٢١٦١٣
مديريه بنى مزار التعليمية
لغة عربية 77
لغة انجليزية 59.5
رياضيات 53
دراسات اجتماعية 36
علوم 36.5
المجموع 262
دين 27.5
كمبيوتر 10
اﻹسم / مصطفى شلبى مصطفى صادق
مدرسة / قلندول اﻹعدادية المشتركه
رقم الجلوس / ٨٧٥٢٣
لغة عربية 76.5
لغة انجليزية 52
رياضيات 49.5
دراسات اجتماعية 39
علوم 33
المجموع 250
دين 32
كمبيوتر
امنيه جمال مصطفي مركز مطاي رقم الجلوس 33061
لغة عربية 79.5
لغة انجليزية 59.5
رياضيات 55
دراسات اجتماعية 40
علوم 37.5
المجموع 271.5
دين 36.5
كمبيوتر 10
عاوز
شهادة رقم الجلوس ده 55981
محافظة المنيا
لغة عربية 75.5
لغة انجليزية 49
رياضيات 40
دراسات اجتماعية 35
علوم 29
المجموع 228.5
دين 27
كمبيوتر 11.5
عاوز شهادة رقم الجلوس ده 55981
ابانوب وسيم جادالله محافظه المنيا رقم الجلوس102
هل عبدالحميدمحمدمحمدالحرفة ناجح
علي محمد عبد الكريم محمد ديرمواس التعليميه ٩٨٣٣٤
الاسم: كريم عامر فهمي ادارة المينيا رقم الجلوس 100315
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20 15 16 19.5 12 10 6 5
محمد علي محمد رقم الجلوس 85193 محافظة المنيا مركز ملوي مدرسه البرشا الاعداديه المشتركة
لغة عربية 58
لغة انجليزية 42.5
رياضيات 35
دراسات اجتماعية 33
علوم 24
المجموع 192.5
دين 29.5
كمبيوتر 10
انا محمد عزت المعز زيان.
43632
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 22.5 3 6 12 10 12 5.5 5
الاسم مينا مفتاح عبد النور وا
قيم رقم الجلوس ٤٨١١٦٦محافظة المنيا مركز سمالوط
محافظة المنيا مركز سمالوط رقم الجلوس ٤٨١١٦
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 29.5 15 12.5 20.5 14.5 16 5 6
محافظ المنيا مركز سمالوط رقم الجلوس ٤٨١١٦
مينا مفتاح عبد النور وقيم رقم الجلوس ٤٨١١٦ محافظه المنيا مركز سمالوط
سماح عبد الرحمن محمد عبدالوهاب
ادارة مغاغة التعليمية
١٣١٦١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 16 18.5 18 13.5 13 5 5
رقم الجلوس:16063و16024
ادارة مغاغه التعليميه محافظة المنيا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 28.5 20 29.5 19 19 7 5
رقم الجلوس 88593
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 11 7 7 10 7 11 5 5.5
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فرحه وجيه محمود ادارة المنيا التعليمية رقم الجلوس 51495
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 12.5 9.5 7 15 2 11 5 3.5
خديجه نصر دكروري المنيا بني مزار رقم الجلوس ١٦٣٧٦
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 24 15 14 15 10 10 5.5 5.5
منار محمد عبدالعزيز
محافظة المنيا
مركز ابوقرقاص
ادارة ابوقرقاص
رقم الجلوس 71289
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36.5 24 15 24 16 20 8.5 7
محافظة المنيا
إدارة بنى مزار التعليمية
مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية
الطالبة /الشيماء ياسر عبد العظيم محمد
رقم الجلوس/23829
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 24 15 10 15 10 10.5 7.5 7
هشام طه سعيد محمد
عمر بن عبد العزيز الإعدادية بزاوية الجدامي مغاغة المنيا
رقم الجلوس 12125
حسن محمد حسن عبد الحميد
الاعداديه بنين المنيا سمالوط
رقم الجلوس 36599
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 10 15 12 8.5 4.5 10 6 6.5
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20 15 10 15 10 10 8.5 5
حسن ابراهيم علي محافظه المنيا مركز بني مزار ١٧٣٨٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21 15 10 15 10 11 7.5 5.5
الاسم/احمد أشرف عبد المحسن
رقم الجلوس/14780
محافظة/المنيا
الإدارة/إدارة مغاغه التعليمية
المدرسة/مدرسة شيحة الاعدادية
الصف/الثالث الاعدادي
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23.5 15 10 15.5 10 10 6
شرين حسان محمود رقم الجلوس 15099 ادارة مغاغه التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20 15 11 15 10 15 8 5
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20 15 11 15 10 15 8 5
فاطمه محمد على صادق
71956
ادارة ابو قرقاص التعليميه
ده رقم الجلوس 20682 ادارة بنى مزار التعليمية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 15 13 15 10 16.5 6.5 6.5
عبد الرحمن مجدى حسين سليمان
ادارة المنيا
48930
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 40 30 19 29.5 20 17 8 10
محمد عبد الناصر عبد الستار محمد
ادارة ملوي التعليمية
العلم والايمان الخاصة
80874
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 39.5 29 18.5 28 19 15.5 6.5 7.5
محمد عبد الناصر عبد الستار محمد
ادارة ملوي التعليمية
مدرسة العلم والايمان الخاصة
رقم جلوس 80874
محمد علاء رقم الجلوس 82862
الاسم ندى عمر جاد محافظة المنيا ادارة ديرمواس مدرسة عبد المتجلي اسعد الاعدادية بنات رقم الجلوس 97273
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 40 30 18 29 18 15 8.5 6
ندى عمر جاد ادارة ديرمواس رقم الجلوس 97273
محمد عبد الناصر عبد الستار
رقم جلوس 80873
ادارة ملوي التعليمية
مدرسة العلم والايمان الخاصة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 40 30 19.5 30 19 16.5 7 8
الاسم اصاله رضا محمد محمد رقم الجلوس 43925 اداره سمالوط محافظه المنيا
شروق سيد على السيد ادارة سمالوط التعليمية رقم جلوس 36043
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 27.5 19.5 28 19 13 8 8
هبه فتحي أحمد علي
إدارة العدوه التعليميه
رقم الجلوس٤٠٠٥
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 4.5 2 3 8 3 7 6.5 2.5
انا اريد اعرف النتيجه بتاعتي وده رقم الجلوس٧٣٤٥٨
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 15 10.5 16 10 16.5 7.5 5
محمد شحاته احمد ابراهيم رقم الجلوس ٢١٤٤٣
محافظه المنيا مدرسه شهداء الصحابه الإعدادي با صندفا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35 27 20 29 19 18 7 6.5
محمد شحاته احمد ابراهيم
٢١٤٤٣المحافظه المنيا مدرسه شهدا الصحابه الإعداديه
اكتب تعليقك هنا…اريدنتيجةشهداحمدنصر مدرسةقاسم امين الاعداديةبابوقرقاص المنيا
سارة حسن خليفة
اسماء محمد احمد حسن اداراه المنيا 51199
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33.5 22 13 23.5 17 14 7 5
دعاء علاء البكري أحمد
مدرسة سلاقوس الاعدادية تعليم اساسي
إدارة العدوة . محافظة المنيا
النتيجه هاتظهر امتي اداره ابو قرقاص البلد
علاء مصطفي سيد محمد
إدارة سمالوط التعلمية
رقم الجلوس 46604
زهور ضياء عادل محمد إدارة العدوة رقم الجلوس 4365
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 12.5 8 11 11.5 2.5 5 5.5 3
زهور ضياء عادل محمد إدارة العدوة رقم الجلوس 4365
كريم يوسف على عبد اللطيف اداره بني مزار قريه نزله عمرو رقم الجلوس 25312
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33 21 16 24.5 13.5 20 8 8
نادر ممدوح محروس كامل اداره مغاغه التعليميه رقم الجلوس ١٥٦٥٨
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20 15 10 16 10 10.5 6.5 5
رقم الجلوس 17862
محمد حجاج عبدالحكيم
ااداره مغاغه التعلميه رقم الجلوس 1424