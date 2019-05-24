نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط آخر العام الدراسي 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي ظهور نتيجة الترم الثاني بكل قلق وتوتر خاصة بعد ظهور بعض المحافظات الاخرى , حيث من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط, ومن خلال موقعنا سوف نقوم برصد كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن أخر تطورات ظهور النتيجة , وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في تصريح صحفي أمس الخميس، أن موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني سيكون في الفترة من نهاية مايو وحتى الخامس من يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء كليا من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدراجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.

كما أكد وكيل الوزارة أن الامتحانات مرت بشكل سليم وأن غرف العمليات لم تتلقى أي شكاوى بشأن الامتحانات، عدا بعض الشكاوى من امتحان مادة الرياضيات فقط, وكانت باقي المواد كانت جميع الأسئلة سهلة من داخل الكتاب المدرسي وكان انتهى طلاب الصف الثالث امتحانات الترم الثاني يوم الخميس 16-5 بجميع الإدارات التابعة لمحافظة دمياط بجميع المواد الدراسية, وهي كفر العرب، الزرقا، دمياط الجديدة، عزبة البرج، كفر البطيخ, فارسكور, وغيرها.

وظهرت بالأمس نتيجة بعض المحافظات وهي محافظة الاسكندرية, ومطروح وأيضا محافظة الجيزة وسوف يتم الإعلان عن باقي المحافظات الاخرى خلال الايام القادمة وكانت نسب النجاح عالية وبلغت نسبة نجاح الترم الأول لمحافظة دمياط 73،92% على مستوى المحافظة، حيث تقدم للامتحان حوالي 25057 طالبا وطالبة وبلغ عدد اللجان على مستوى المحافظة 137 لجنة، وبلغ عدد الناجحين 18362.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط.

ويمكنكم معرفة نتيجة نهاية العام من خلال الروابط المخصصة لإعلان النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط باتباع الخطوات التالية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط ————من هنا.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط———-من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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