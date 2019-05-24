نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الثاني- سجل بياناتك واعرف النتيجة قبل الجميع

نتابع مع طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني، والتي من المقرر أن يتم بدئها يوم 12 مايو في جميع المحافظات، ولهذا نرصد معكم من خلال هذا المقال أخبار إعلان نتيجة إعدادية سوهاج 2019 لحظة بلحظة ليتم عرضها فور ظهورها، كما سنتابع أخبار امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة سوهاج وجميع المحافظات.
تواصل مديرية سوهاج التعليمية، تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج في جميع الإدارات التعليمية، ومن المرتقب إعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019
تحتل نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، وجميع المحافظات مكانة خاصة واهتمام واسع من جميع أولياء الأمور، وخاصة بعد أن أصبحت الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، بعد تحويل الصف السادس الابتدائي لتكون سنة نقل عادية وليس شهادة، ولهذا تحول اهتمام جميع أباء الطلاب إلى نتيجة الإعدادية، ويشار إلى أنه قد اشتكي عدد من الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية وطول أسئلة الامتحان.
- يمكن لطلاب الصف الثالث معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول، تسجيل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج برقم الجلوس
حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بسوهاج أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني، من أجل عرضها في أقرب وقت ممكن، حتي لا يطيل الانتظار من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، وخاصة عقب ظهور نتائج الطلاب في العديد من المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، ومن ضمنها نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، خلال نهاية الشهر الحالي كأقصى تقدير، على أن يتم توزيعها في المدارس بعد رفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج بيوم أو يومين.
نتيجة إعدادية سوهاج 2019
وكما يحدث في نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، فسيتم رفع نتيجة إعدادية سوهاج 2019 برقم الجلوس من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية كما سيتم رفع نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لتكون متاحة أمام جميع الطلاب، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي والحصول على أعلى الدرجات.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم
- البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج
- مديرية التربية والتعليم بسوهاج
- وسنوافيكم بجميع التفاصيل، تابعونا واحفظوا رابط المقال لمعرفة النتيجة فور اعتمادها.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج
- حيث انتهي جميع الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام خلال الأسبوع الماضي.
- قامت جميع المدارس في إدارات سوهاج التعليمية بالبدء في أعمال التصحيح والكنترول لنتائج الشهادة الإعدادية 2019.
- تبذل مديرية التربية والتعليم قصاري جهدها من أجل سرعة الانتهاء من نتائج الطلاب
- أوشكت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على الانتهاء من أعمال الكنترول.
- بدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج في أعمال رصد وتجميع الدرجات.
- ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بفارغ الصبر، بعد أن تم إعلان نتائج عده محافظات منها القاهرة والإسكندرية.
- من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بداية الأسبوع القادم.
- يشعر الطلاب بقلق بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات.
- أكتد مديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه سيتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 خلال الأسبوع الحالي.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2019 ( من هنا)
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
الاسم احمد محمود احمد مدرسه الشواوله الاعداديه محافظه سوهاج رقم الجلوس 126
الاسم:عبدالله أيمن عبدالحفيظ عبدالعزيز.
من محافظه سوهاج مركز سوهاج.
رقم الجلوس:29441.
المدرسه:على ابن ابى طالب الاعدادية بادفا .
ارجو الرد بسرعه اريد معرفه نتيجتى
محمد احمد مصطفى /رقم الجلوس: 42081
عايزاه اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم التاني ٢٠١٩ رقم الجلوس ٤٤٥٣٩
نتيجة ثالثه اعدادى 39620
محافظة سوهاج 73776
محافظة سوهاج ادارة جرجا طه رمضان عبد اللطيف مصطفى 73776
اسماء السيد فاروق محافظه سوهاج مركز جرجا مدرسه الإعداديه بنات تالته اعدادي. ورقم الجلوس
الاسم :ناهد ماهر احمد
رقم الجلوس:14407
مدرسة:آل ابو دوح للتعليم الأساسي
مركز:جهينة
رحاب رجائى دسوقى 21983
رقم الجلوس ٤١٣٥٣
محمود محمد فؤاد الصغير
مركز ساقلته
احمد محمد الحداد
امنية احمد خليل 33906
امنية احمد خليل رقم الجلوس 33906
احمدالسيداحمدعبدالغفار مدرسةالشهيد حلمى حافظ سوهاج رقم الجلوس 24979
رؤيه بدوى أحمد بدوى الصف السادس الابتدائى
لو سمحت نتيجه مركز البلينا ظهرت ولا لسه
نعم ظهرت
ظهره
احمد محمود احمد رقم الجلوس 156
نوران اشرف محمد علي
رقم الجلوس 28256
نوران اشرف محمد علي
رقم الجلوس ٢٤٧٠٤
اللغة العربية
29
اللغة الإنجليزية
22
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
2
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
8
التربية الفنية
7
رحمه أحمد السيد أحمد ورقم الجلوس 24409
اللغة العربية
32
اللغة الإنجليزية
20
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
18
الرياضيات
26
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
15
التربية الفنية
7
خلود ناصر السيد رقم الجلوس ٣٩٩١٠
اللغة العربية
18
اللغة الإنجليزية
17
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
13
الرياضيات
25
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
17
التربية الفنية
5
سوهاج مدرسة صلاح سالم الاعداديه منازل
الاسم طارق رفعت محمد بخيت
رقم الجلوس ١٥٤١٦
اللغة العربية
11.5
اللغة الإنجليزية
13.5
الدراسات الإجتماعية
9.5
العلوم
13.5
الرياضيات
14.5
الحاسب الآلي
0
التربية الدينية
12
التربية الفنية
6
طارق رفعت محمدبخيت
١٥٤١٦
محمد احمد محمد محمود
اداره جرجا التعلميه
مدرسه العمامرة الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 63364
اللغة العربية
16.5
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
13.5
العلوم
15
الرياضيات
27
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
محمد احمد محمد محمود مدرسه العمامرة الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 63364
الاسم أسماء ممدوح أحمد محمود رقم الجلوس 44676
العربي الناجي العربي محافظة سوهاج الرقم 59786
اللغة العربية
35.5
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
20
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
عاوز اعرف نتيجة حمادة فارس حلمى خليل لو سمحتي
رقم الجلوس 60110
رقم الجلوس الشهادة الاعدادية ٥٥٣٢١
اللغة العربية
30.5
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
19
الرياضيات
15.5
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
16
التربية الفنية
8
اللغة العربية
26.5
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
14.5
العلوم
19.5
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
18
التربية الفنية
6.5
الاسم / محمدعلى محمود
رقم الجلوس /60110
مدرسة / عبدالمجيد مطفى مركز جرجا
تم الرد يا محمد مبروك النجاح
الاسم / محمدعلى محمود
رقم الجلوس /60110
مدرسة / عبدالمجيد مصطفى مركز جرجا
3/2/2019رقم الجلوس 2659مركزطمامحفظة سوهاج قرية السكساكه رقم 📱 تليفون01002212766
اللغة العربية
26
اللغة الإنجليزية
10.5
الدراسات الإجتماعية
8.5
العلوم
6
الرياضيات
11.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
6
رقم الجلوس 2659 اميره سعدزغلول
مرينا صبري فهيم سوهاج 29293
اللغة العربية
30
اللغة الإنجليزية
17
الدراسات الإجتماعية
12
العلوم
8
الرياضيات
23
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
14
التربية الفنية
9
60740 اداره سوهاج جرجا
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
9
الدراسات الإجتماعية
14
العلوم
11
الرياضيات
13.5
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6
اداره سوهاج /الاسم :نسمه ناصر كريم رقم الجلوس ٥٠١٢٤ مدرسه نزلته عبد الله
ممكن ياافندم يوسف أحمد 29564
اللغة العربية
22
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
17
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
18
التربية الفنية
6
الاسم احمد شعبان ابو الحمد مدرسة الشهيد محمد السيد خلف جرجا أرقم جلوس ٦١٧٢٨
اللغة العربية
23
اللغة الإنجليزية
11.5
الدراسات الإجتماعية
11
العلوم
6
الرياضيات
17.5
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
16
التربية الفنية
5
هيثم عبد الحكيم محمد احمد , رقم الجلوس26276 , مدرسة الاعداديه القديمه بنين
, الصف الثالث الاعدادي ترم اول
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
18
التربية الفنية
6
عبد الرحمن عباس محمد
رقم الجلوس ٣٩١١٢
احمد هانى محمد السيد حسين مدرسه المحامدة البحريه رقم الجلوس ٣٠٩٤٩
شهد محمود زايد محافظه سوهاج اداره جهينه مدرسه نزله على الاعداديه المشتركه 11355 ارجوك رد علي
اللغة العربية
34.5
اللغة الإنجليزية
19.5
الدراسات الإجتماعية
17.5
العلوم
14.5
الرياضيات
23.5
الحاسب الآلي
3.5
التربية الدينية
14
التربية الفنية
8
نتيجة ثالثه اعدادى 39620 سوهاج ساقلته
أحمد عصام البدرى عبدالله مركز ساقلته محافظة سوهاج رقم الجلوس40844
اللغة العربية
16
اللغة الإنجليزية
9
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
10
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
10
التربية الفنية
7
أحمد عصام البدرى عبدالله مركز ساقلته محافظة سوهاج رقم الجلوس 40844
أحمد عصام رقم الجلوس 40844 مركز ساقلته محافظة سوهاج
اريد معرفه النتيجه فورا
محافظة سوهاج مركز طهطا الاسم السيد محمود السيد محمود عقل رقم الجلوس 6042
اللغة العربية
39.5
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
18
التربية الفنية
8
حسن عبدالله صابر محمد. رقم الجلوس 65439. سوهاج. جرجا مدرسه خارفه جرجا الاعداديه المشتركه
صابرمحمد صبري صابر ٥٤٩٦٣
اللغة العربية
39.5
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
57486
يسي روؤف فايز خليل
اللغة العربية
12
اللغة الإنجليزية
14
الدراسات الإجتماعية
16
العلوم
6.5
الرياضيات
14
الحاسب الآلي
6.5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
7
حبيبة احمد العارف عبد العل مدرسة الشاعر علي الجندي رقم الجلوس 19000 تلاتة اعدادي محافظة سوهاج
محمد الحسين
اسماعيل مدرسة اولاد اسماعيل رقم الجلوس ٢١٦٤١ تلاتة اعدادي محافظة سوهاج
بقي دي ثالثة اعدادي ولا تلاتة اعدادي
أنا اسمى محمد على أحمد محمد من مركز طما مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنين رقم الجلوس 1234 يريت ترود بسرعة
اللغة العربية
36.5
اللغة الإنجليزية
27
الدراسات الإجتماعية
13
العلوم
17.5
الرياضيات
22.5
الحاسب الآلي
3
التربية الدينية
16
التربية الفنية
5
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
19
الرياضيات
28
الحاسب الآلي
8
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
حبيبة احمد العارف عبد العل
رقم الجلوس:19000
مدرسة:الشاعر علي الجندي
تلاتة اعدادي
رافت راضي احمد رشوان
الثالث الاعدادي
65449
اللغة العربية
35.5
اللغة الإنجليزية
22.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
19.5
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
20
التربية الفنية
8
ماركو روماني سعد تادرس رقم الجلوس 60076
اللغة العربية
38
اللغة الإنجليزية
28.5
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
16
التربية الفنية
6
8306 رقم الجلوس
اللغة العربية
31
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
15
الرياضيات
19
الحاسب الآلي
8.5
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7
رقم الجلوس 426 52 الاسم عبد الرحمن صلاح الدين محمود في محافظه سوهاج
هل تم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه سوهاج 2019 ترم اول
اداره سوهاج التعليميه
الاسم /عبداللاه خالد عبداللاه صرور
رقم الجلوس/ 28351
مدرسه/احمد ضيف الله للتعليم الاساسى
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
17
التربية الفنية
8
علي عصمت علي رشوان رقم الجلوس ٧٢٩٨٢
محمد وائل محمد طه
٢٤٩٩٤
محمد وائل محمد طه
٢٤٩٩٤
ادارة سوهاج
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
30
الدراسات الإجتماعية
20
العلوم
20
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
17
التربية الفنية
6
مينا جرجس ظريف شاكر
ادارة سوهاج التعليمية
رقم الجلوس 24286
مدرسة صلاح سالم الاعدادية
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
29
الدراسات الإجتماعية
19
العلوم
20
الرياضيات
29.5
الحاسب الآلي
9
التربية الدينية
17
التربية الفنية
7
ادارة سوهاج التعليمية
الاسم مينا جرجس ظريف شاكر
رقم الجلوس 24286
مدرسة صلاح سالم الاعدادية
الاسم /محمود ايمن محمد السمان سوهاج ادارة البلينا التعليمية مدرسة الشيخ بركة الاعدادية رقم الجلوس 16700
ربيع محمود احمد رقم الجلوس 69724
عزالدين محمد حمدى محمود
٤٧٤٦٠
محمود ايمن محمد السمان اود معرفة النتيجة ادارة البلينا محافظة سوهاج مدرسة الشيخ بركة الاعدادية
الاسم :ميرنا مدحت عدلى سمعان
محافظة:سوهاج
رقم الجلوس :31158
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج مدرسة عرب النقا الاعدادية ادارة جهينة التعليمية رقم الجلوس 14232 الاسم خالد احمد عبد الستار بدوي
إكرام مؤمن عبده احمد
رقم الجلوس60624
اداره جرجا التعليمية بسوهاج
الاسم:أيمن حسن احمد على
رقم الجلوس :٢١٥٧٤
بمحافظة: سوهاج
مدرسة : اولاداسماعيل الاعدادي المشتركه
ادارة سوهاج التعليمية الاسم:يسى روماني سعد مهاود،رقم الجلوس: ٢٣٥٠٣،مدرسة الدكتور النبوي والمهندس الاعدادية المشتركة
لو سمحتى امته ظهور الشهاده الاعدادية محافظه سوهاج مركز جرجا
٢٩٥٦٩
٦٧٩٢٢ مرتضي السيد أبوزيد احمد
انا اسمى رائد عبد الموجود خليل محافظة سوهاج مدرسة المحامدة القبلية للتعليم الاساسى رقم الجلوس 32072 الرجاء الاخبار فورا
محافظة سوهاج ادارة جهينة التعليمية
الاسم محمد خلف محمد احمد
مدرسة جهينة الاعدادية القديمة المشتركة
محافظة سوهاج ادارة جهينة التعليمية
سوهاج طما 2032
61846 عبير عبداللطيف عبدالعال محافظة سوهاج مدرسة الشهيد محمد السيد خلف
مينا مجدي حلمي ذكي
سوهاج
ادارة جرجا
رقم الجلوس ٦٦٩٤١
ارجو الرد متي تظهر النتيجة
إدارة سوهاج التعلمية الإسم ياسمين احمد محمود احمد رقم الجلوس ٥٦٥٨٦ مدرسة الدويرات الإعدادية المشتركة
هو تم اعتماد النتيجه ولا لسه
محمد شمس الدين جبريل ٤٢٠٨٧
الاسم /يسرا حمدى خلاف عبدالعال
رقم الجلوس/63796
إدارة جرجا التعليمية
مدرسة بيت داود الاعدادية المشتركة
عمر عز الدين عبد الحميد عز الدين مدرسه الدكتور النبوي المهندس بسوهاج رقم الجلوس 30321
عبده الرحمن نبيل عبد الصادق
27/1/2019. اداره سوهاج التعليميه
رقم الجلوس. 26531
رانيا عبدالحكم محمد رقم الجلوس 30110 الصف الثالث الاعدادى
اللغة العربية
37
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
19
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
10
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8
مريم مختار حسين احمد حسين
رقم الجلوس
15439
يارا حاتم سلمان سلامه
رقم الجلوس 26986
محافجة سوهاج
الاسم ريهام محمد عبدالستار
محافظه سوهاج
رقم الجلوس59721
من فضلك عايزه النتيجه
رقم الجلوس ٥٠٣٧
الاسم.همت مصطفى السيد محمد رقم الجلوس24033.مدرسه هدى شعراوى الاعداديه بنات
لبنى لمعى جوده عبد الملاك رقم الجلوس ٥٤٧٥٩ بمحافظة سوهاج مدرسه مدرسة الحريزات الغربية للتعليم الاساسى بنات
الاسم حسن حسني رقم الجلوس70237
الاسم احمدسيد ادارة طما ترم اول 2019 رقم الجلوس 4359
محمد وليد عاطف رقم الجلوس 24995 محافظه سوهاج
مصطفى رجب عبد الستار /رقم الجلوس:26260/ الادارة :سوهاج التعليمية
إدارة سوهاج التعليميه
الاسم .سحرمحمد توفيق
مدرسة .القرامطه غرب الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس.30915
مدحت محمد مرعي احمد 26365
مدحت محمد مرعي احمد 25365
مدحت محمد مرعي احمد رقم الجلوس 25365
انا اسمي احمد منصور سليمان مدرسة قاوغرب الاعدادية الشتركة رقم الجلوس2353
مرفت مختار عبدالطيف رقم الجلوس 96021
سيتم عرض نتائج إعدادية سوهاج فور اعتمادها
إبراهيم حسن عبدالوهاب محافظة سوهاج رقم الجلوس 79359 ازهر
274447ازهر
رانيا الخطيب السيد محمد الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 64 14 27 معهد فتيات اولاد غريب من فضلك عايزه الدرجات
رانيا خطيب السيد محمد رقم الجلوس 64 2714 محافظه سوهاج معهد فتيات اولاد غريب
اسماء اسماعيل رقم الجلوس 7 محافظة سوهاج اولى اعدادى
اسماء اسماعيل رقم الجلوس 7 محافظة سوهاج
ايه حمدي مطاوع خليل رقم جلوس 171
رقم الجلوس 59760
٤٥٩٥٣
اكتب تعليقك هنا…مدرسة بندار الكرمانيه الاعداديه المشتركه الصف الثالث رقم الجلوس ٢٠٣٠
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63.5 40 33.5 42 38 217 27.5 15 17
نتيجة ثالثه اعدادى
اكتب الرقم الجلوس
رقم جلوس39509 سوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 46 33.5 43.5 33 224 36 15 13
الاسم نورهان عبدالحميد عبدالمنعم رضوان محافظة سوهاج إدارة جرجا التعليمية رقم الجلوس 61992
مدرسة الخلافية العجوز الاعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 57 38 53 36 256.5 37 16 13.5
ايهاب ربيع احمد فتاوى
الاداره التعليميه سوهاج
مدرسه النبوى المهندس
رقم الجلوس22808
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72 58 38 55.5 38.5 262 34
سامح ايمن صابر محمد
٢٤٠٥٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 59 40 59 39.5 274.5 39 16 13
حسين معتصم حسن عامر رقم الجلوس 3627
ارجو الدرجه
عايز نتيجة فورلان
محمد علي السيد أبواليزيد
سوهاج إدارة ساقلته التعليمية
مدرسة الشهيد محمد جمال الاعدادية
رقم الجلوس 37571
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 56 39 58.5 39 267.5 34 12 15
61139
ادارة جرجا التعليمية بسوهاج
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 47.5 35.5 50.5 37.5 236 39 15 16
صابرمحمد صبري صابر سوهاج المنشآت الباجيه٥٤٩٦٣
محمد عبدالسلام 15164 ادارة طما
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 59.5 40 59.5 40 273.5 40 15 17.5
الاسم :هاجر عبد الرازق السيد موسي ،رقم الجلوس:71654
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71.5 54 40 55 39 259.5 39 15 14.5
الرجاء ارسال النتيجة بسرعة
أكتبي رقم الجلوس
إدارة ساقلته التعليمية رقم الجلوس٣٨٣٨٧ مدرسة سفلاق الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 47 42 32 49 35 205 29 13 16
ادارةالمراغة التعليمية
مدرسة الجزازرة المشتركة
رقم الجلوس20566
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 56 37 56.5 39 261 33 10 16
روني رمزي حنا سمعان 6736
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 51.5 29 52.5 34 241.5 23.5 15 13
متى ستظهر نتيجه الشهادة الاعداديه بسوهاج
الامير سمير الحامدى الزين
رقم الجلوس 55334
مدرسة الاحايوه غرب الاعداديه المشتركه
سارة محمد حسن
53625
ادارة المنشاة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 80 59.5 38.5 55 40 273 37 16 11.5
حسام فوزى عبدالموجود 70760 اداره البلينا محافظه سوهاج
ارجونتيجة الصف الثالث الاعدادى الاسم الاء على حمدان رقم الجلوس 72525مدرسة الشروق الخاصة جرجا
رحاب محمد خلف ابراهيم
منار محمود سالم 57336
اللغة العربية
37.5
اللغة الإنجليزية
19
الدراسات الإجتماعية
16.5
العلوم
19.5
الرياضيات
18.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
ادارة التربية والتعليم الاسم نرمين اسحاق شفيع عيسى رقم الجلوس 22753 مدرسة عرابة عزيز الاعدادية المشتركة
مدرسه المحامده البحريه الاعداديه المشتركه
30731
محموه عادل علي 52926
المنشاه الاعدادية
رقم الجلوس 40761
عايزة النتيجة بسرعة
ورقم الجلوس 28633
محافظة سوهاج
صابر خالد فؤاد
محافظة سوهاج
رقم الجلوس ٤٥٠٢٦
محمد حسنى عبد النعيم رقم الجلوس 34782
رقم الجلوس ;52869
الاسم ;كريم ممدوح على طلب
مدرسة;المنشاة الاعدادية الحديثة بنين
فارس عبدالحكيم محمد احمد
رقم الجلوس 56873
مدرسة النصر الإعدادي المشتركه
ادارة سوهاج التعلميه ادارة ساقلته
الاسم عادل عبدالشافى رجب مهنى بخيت
رقم الجلوس ٩٤٢١٢
مدرسه رمضان ع ابراهيم الاعداديه
عادل عبدالشافى رجب مهنى
رقم الجلوس 94212
هبه عبدالفتاح سليمان عثمان .رقم الجيلوس 39212
مدرسة جزيرة البوحه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 50 34 30 49 24 187 35 12 15
نورهان جِبْرِيل السيد محمد
62140 مركز جرجا
ادارة اخميم التعليمية محافظة سوهاج مدرسة نجع هيرماس الاعدادية رقم الجلوس 35926
ايمان بغدادي محمد
مركز سوهاج
رقم الجلوس32247
ارجو ابلاغى فور ظهور الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الثانى 2018
محافظة سوهاج مدرسه النبوى والمهندس ع م بسوهاج
نان وحيد نان حنا
السلام وعليكم ورحمة
الاسم أيمن أحمد محمد أحمد رقم الجلوس 20142 الرجاء الرد اريد معرفه نتيجتى
ارجو معرفه نتيجتى
بدي اعرف النتيجه
إيمان عبدالمنعم ابراهيم
رقم الجلوس٦٢٦٠٠
إيمان عبد المنعم ابراهيم
٦٢٦٠٠
مروة ابراهيم عيد
ادارة المنشاه
رقم الجلوس
٥٣٣٦٣
33939
محمود حاتم محمد عبدالقادر
رقم الجلوس
سوهاج دارالسلام مدرسة اولاد سالم بحري الاعدادية المشتركه
الشهاده الاعدادية
رقم الجلوس 2615
2614 طما سوها
نجاة احمد صابر جادو
ادارة طما التعليمية
رقم الجلوس ٣١٤٥
أحمد محمد زكريا
محافظة سوهاج
34046
34046 هو رقم الجلوس
محافظة سوهاج
أحمد محمد زكريا
رقم الجلوس 34046
محافظة سوهاج
هى النتيجة هتظهر إمتى أرجو الرد بسرعة
34046
الاسم خالد عماد ابو الوفا
رقم الجلوس 55749
الاسم خالد عماد ابو الوفا
رقم جالجلوس 55749
اداره دار السلام التعليمية بسوهاج
رقم الجلوس:42208
الاسم /حسام عبد الرحيم ابراهيم محمد
مدرسة الشهيد حلمي حافظ مازن الاعداديه المشتركة
الاسم : يوسف ممدوح صلاح احمد
رقم الجلوس : ٤٦٩٤٩
المدرسه التابع لها : مدرسه الدعوه الاسلاميه الاعداديه الخاصه بنين
عبدالله أبوبكر علي محمد
محافظة سوهاج
إدارة دار السلام التعليمية
مدرسة أولاد يحي بحري الإعدادية المشتركة
رقم الجلوس :41487
رقم الجلوس 43532
الاسم فيلوباتير رأفت كيرلس زخاري
الإدارة ا لتعليمية بسوهاج الاسم اسماء كمال رقم الجلوس 38556 مركز ساقلته
عبد الرحمن ابراهيم جاد عبد اللطيف ٧١٠٦٠
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55 47.5 31.5 47.5 30.5 212 35 14 11
ادارة سوهاج التعليميه الاسم : احمد سعد كامل محمد ، رقم الجلوس : 22768 ، مدرسة الدكتور النبوي المهندس الاعداديه المشتركه