روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية المنيا التعليمية

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2019،فور أن يعتمد محافظ المنيا نتائج الترم الثاني ومن المقرر أن يتم رفع نتيجة إعدادية المنيا عبر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لتكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي.
نتوقع أن تسجل نتيجة إعدادية المنيا الترم الثاني نسبة نجاح أعلى من الترم الأول، حيث لم تسجل الطلاب أي شكاوى من جانب الطلاب، وجاءت الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019
تعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 من أهم نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظات الصعيد، حيث تعد المنيا من أكبر المحافظات في الصعيد، كما أنها تتميز بأنها تحصل على نسبة نجاح عالية في الشهادة الإعدادية، ولهذا فنرصد إليكم في هذا التقرير جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا، وسيتم وضع رابط تحميل النتيجة فور اعتمادها.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المنيا التعليمية، قد أعلنت أنها تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إعلان نتائج الامتحانات، حيث من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا خلال الأسبوع الحالي.
نتيجة إعدادية المنيا 2019
حيث من المتوقع أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 في شيت اكسل كما حدث في نتائج إعدادية المنيا الترم الأول، ولهذا احرص أيها الطالب على تحميل برنامج الاكسل على الجهاز الخاص بك لتتمكن من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لجميع طلاب ثالثه إعدادي بمحافظة المنيا كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 فور اعتمادها.
مديرية المنيا التعليمية
كما من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 لجميع الإدارات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني مديرية المنيا التعليمية، كما يتم عرض نتائج الطلاب عبر موقع اليوم السابع وموقع مصوراي وفيتو من خلال رقم الجلوس، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بحفظ رابط هذا التقرير في المتصفح ومتابعته على مدار الساعة، حيث سيتم التحديث ووضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 .
حيث أكدت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أخر موعد لامتحانات الترم الأول لجميع المحافظات يوم الخميس القادم.
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا
- نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنيا، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- تم الانتهاء من امتحانات إعدادية المنيا الترم الأول خلال الأسبوع الحالي.
- وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن الامتحانات قد تمت بشكل جيد دون حدوث أي تجاوزات.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب.
- يترقب طلاب الشهادة الإعدادية إعلان نتائج الترم الثاني بداية الأسبوع.
- سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بداية الأسبوع المقبل.
- ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتيجة 3 إعدادي بالمنيا على أحر من الجمر.
- اقترب موعد إعلان نتيجة االشهادة الإعدادية بالمنيا الترم الثاني
- نترقب معكم أعزائي طلاب ثالثة إعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا أول الأسبوع القادم.
- من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا خلال الـ 24 ساعة القادمة.
- تعمل مديرية التربية والتعليم بالمنيا على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من نتائج الترم الثاني.
- اعتمد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 73.3%.
- رابط تحميل النتيجة ( من هنا)
- وبلغت نسبة النجاح للشهادة “الإعدادية المهنية وضعاف السمع 91.7%
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
منه كمال محمد محافظة المنيا مركز بني مزار مدرسة أم المؤمنين رقم الجلوس 19195
الاسم اشرقت محمود السيد
رقم الجلوس 126
واهيبة 71189
اللغة العربية
20
اللغة الإنجليزية
6.5
الدراسات الإجتماعية
7.5
العلوم
1.5
الجبر
7
الهندسة
5
الرياضيات
12
الحاسب الآلي
2.5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
7
منة الله حجاج ٩٠٠١١
اللغة العربية
35
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
17
العلوم
17
الجبر
12.5
الهندسة
11
الرياضيات
23.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
8.5
منة الله حجاج
عبد الرحمن شعبان ذكي رقم جلوس
38619 مطاي جواده
اللغة العربية
33.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
17.5
العلوم
11
الجبر
7.5
الهندسة
3.5
الرياضيات
11
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
عبد الرحمن شعبان ذكي رقم جلوس 38619
أسماء حماده سيد م
حمدرقم الجلوس64624
اليا اسماعيل عبده علي عبد الباري
رقم الجلوس 80029
محافظه المنيا
اللغة العربية
27.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
11
العلوم
10
الجبر
9
الهندسة
6
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
7.5
داليا اسماعيل عبده علي عبد الباري
محافظه المنيا
رقم الجلوس 80029
داليا اسماعيل عبده علي عبد الباري
محافظه المنيا
رقم الجلوس 80029
رقم الجلوس 25827 بنى مزار المنيا
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
28
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
18.5
الجبر
14.5
الهندسة
14.5
الرياضيات
29
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6.5
حسين حسن حسين متولي رقم الجلوس ٤٦٣٧٧
أسماء حماده سيد م
حمدرقم الجلوس64624
اللغة العربية
38.5
اللغة الإنجليزية
25.5
الدراسات الإجتماعية
18
العلوم
18.5
الجبر
14
الهندسة
14.5
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
6.
اللغة العربية
33.5
اللغة الإنجليزية
15
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
18.5
الجبر
11
الهندسة
13
الرياضيات
24
الحاسب الآلي
7.5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
6
نورهان سلامه صالح ابرهيم
رقم الجلوس 61857
محافظة المنيا
مدرسة الاعداديه ع بنات
الاتعليم الاساسي
اللغة العربية
39
اللغة الإنجليزية
29.5
الدراسات الإجتماعية
19.5
العلوم
20
الجبر
15
الهندسة
15
الرياضيات
30
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
20
التربية الفنية
6.5
محمد محمد صبري 18249
اللغة العربية
36
اللغة الإنجليزية
26.5
الدراسات الإجتماعية
17
العلوم
19.5
الجبر
13.5
الهندسة
15
الرياضيات
28.5
الحاسب الآلي
5.5
التربية الدينية
19
التربية الفنية
طه جمال راضي حسين
المنيا
رانيا.هانى.محمد.حسن.مدرسه.الغرباوى.بسمالوط.
رقم.الجلوس.55165
اللغة العربية
3
اللغة الإنجليزية
1.5
الدراسات الإجتماعية
1.5
العلوم
2
الجبر
4.5
الهندسة
3.5
الرياضيات
8
الحاسب الآلي
1.5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
6
هاني محمد صادق عبد الحميد
64055
اللغة العربية
33
اللغة الإنجليزية
25
الدراسات الإجتماعية
18.5
العلوم
11
الجبر
13
الهندسة
8.5
الرياضيات
21.5
الحاسب الآلي
6
التربية الدينية
18
التربية الفنية
7
سلمي صابر مدرسة الشيماء الاعدادية بنات مركز ديرمواس رقم الجلوس 114986
اللغة العربية
39.5
اللغة الإنجليزية
16.5
الدراسات الإجتماعية
17.5
العلوم
19
الجبر
14
الهندسة
13.5
الرياضيات
27.5
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
12
التربية الفنية
6.5
الاسم سلمي صابر مدرسة الشيماء الاعدادية بنات مركز ديرمواس رقم الجلوس 114986
اسامه نور ابراهيم مرعي
محافظه المنيا مركز مغاغه اولاد الشيخ
رقم الجلوس ١٥٢٠٣
ممكن نتيجة / سلمى وائل ابراهيم على / محافظة المنيا / ادارة مغاغة / مدرسة ام المؤمنين الاعدادية بنات / رقم جلوس 7864 / وشكرا على مجهودك استاذة هبه سالم
الاسم باسم أحمد رجب أحمد
رقم الجلوس 12937
اسماء ابراهيم علي عبد العال رقم الجلوس ٦٣٨٩٥ محافظه المنيا مدرسه زاويه سلطان الاعداديه
اللغة العربية
18.5
اللغة الإنجليزية
9
الدراسات الإجتماعية
4
العلوم
2.5
الجبر
7.5
الهندسة
7.5
الرياضيات
15
الحاسب الآلي
5
التربية الدينية
15
التربية الفنية
5
ياسر مصطفى محمد -المنيا -ابوقرقاص
ياسر مصطفى محمد
محافظة النيا
مركز ابو قرقاص
هارون خلاف هارون 66938 محافظه المنيا صفط الخمار
اللغة العربية
14
اللغة الإنجليزية
نصف
الدراسات الإجتماعية
15
العلوم
1.5
الجبر
5
الهندسة
4.5
الرياضيات
9.5
الحاسب الآلي
7
التربية الدينية
9
التربية الفنية
7
مينا سامى سمير 51820
الاسم هايدي عبد الفتاح عزيز عبد الفتاح
رقم الجلوس 39682
أحمد عماد ملتجي محمد /83271
٦٨٢٨١
عبدالرحمن حسن عبد الحميد. بنى خالد الاعداديه. ١٥٧٣١
الاسم: مهند طلعت محمد عيسي
رقم الجلوس:109466
الأسم/كريم بدوى جمعه أحمد.مدرسه/أبوبشت الأعداديه المشتركه.إداره/مغاغه التعليميه.رقم الجلوس/16217
هدير اكرم عزام محمد 13346 محافظه المنيا
بسمله حسن اسماعيل محمد
اسامه اسماعيل 87022
احمد محمد حسن عبد الجواد محافظة المنيا مركز ملوي اسم المدرسه قلبا الاعداديه المشتركة
من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2019 الترم الأول قريبا.. وسيتم عرض درجاتك فور اعتمادها
الأسم/كريم بدوى جمعه أحمد.مدرسه/أبوبشت الأعداديه المشتركه.رقم الجلوس/16217
ناجى اسماعيل ناجى صابر رقم الجلوس 84575 ادارة ابوقرقاص
ماري اكرم عادل كامل
رقم الجلوس14429
مدرسة الشهيد هاني عيد عبد الملاك بجزيرة شارونه
ادارة مغاغه التعلميه
محافظة المنيا
ماري اكرم عادل كامل
مدرسة الشهيد هاني عيد ملاك بجزيرة شارونة
ادارة مغاغة التعلمية
محافظة المنيا
الأسم/كريم بدوى جمعه أحمد.مدرسه/أبوبشت الأعداديه المشتركه.إدارة:مغاغه التعليميه.رقم الجلوس/16217
16217
الأسم/كريم بدوى جمعه أحمد.مدرسه/أبوبشت الأعداديه المشتركه.إدارة/مغاغه التعليميه.رقم الجلوس/16217
الاسم مونيكا بهاء 49240 ممكن نتيجه محافظه المنيا مركز سمالوط
الاسم ;كريم بدوى جمعه أحمد دسوقى .مدرسه;أبوبشت الاعداديه المشتركه
عمر علي محمد صابر
54599
كريم سيد عبدالباقي
محافظة المنيا
111340
كريم سيد عبدالباقي
111340
المنيا
62773
هدير سعودى محفوظ عبدالعليم
محافظة المنيا
ادارة ملوى التعليميه
هدير سعودى محفوظ
محافظة المنيا
ادارة ملوى التعليميه
١٦٧٠٤
محافظة اسيوط
شمس منتصر
هديرعلاء سميرعبدالحكيم عبدالنبي
رقم الجلوس46007
محافظةالمنيا.سمالوط
لغة عربية 79
لغة انجليزية 57
رياضيات 49.5
دراسات اجتماعية 34.5
علوم 37
المجموع 257
دين 34
كمبيوتر 13.5
رقم جلوس 71395 مركز أبو قرقاص
لغة عربية 77.5
لغة انجليزية 57
رياضيات 56
دراسات اجتماعية 39
علوم 39
المجموع 268.5
دين 33
كمبيوتر 15.5
علي عمر عبدالحكيم
رقم الجلوس 63708
غة عربية 62.5
لغة انجليزية 44
رياضيات 44
دراسات اجتماعية 32
علوم 27
المجموع 209.5
دين 32
كمبيوتر 16
50975 / 50980
ممكن نتيجة كفر الشيخ الترم الثاني
بجاء كتابة رقم الجلوس
محمد احمد عبد التواب محافظة المنيا مراكز ملوى إدوارد ملوى التعلميه
محمد شعبان عبدالرازق عبد العزيز
محافظة المنيا
اداره :العدوة التعليمية
برجاء ترك رقم الجلوس ليتم عرض النتيجة