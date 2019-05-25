نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية, تعد من أهم المراحل التعليمة التي تهم الأسرة المصرية و لذلك يزيد الإحساس بالقلق و التوتر خلال إنتظار ظهور النتيجة عند الطالب وأسرته أيضا نظرا لأهمية هذة المرحلة التي تحدد مصير و مستقبل الطالب والطالبة وبداية لتحديد اتجاهه التعليمي, إما الإكتفاء بشهادة الدبلوم بمختلف مجلاته (التجارة,الصنايع,الزراعة) أو الإتجاة الى الاستمرار في التعليم ودخول الثانوية العامة ومنها الى الكلية التي يحلم الطالب بها و يتمنى أن يحقق من خلالها هدفه في الحصول على الوظيفة التي يتمناها.

نتيجة الشهادة الإعدادية.

من المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بجميع المحافظات الترم الثاني 2019 بكافة الإدارات التعليمية, وذلك بعد أن اقتربت من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرضيات, اللغة الإنجليزية” ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني وسوف نعرض لكم النتائج من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 لكل محافظة بالإسم و رقم الجلوس لكى يستطيع كل طالب أن يحصل على نتائجه بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم, ومن هنا يمكنك معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها ومن لم يستطيع الحصول على نتيجته بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمدرس، وسوف نرد عليه سريعًا بالنتيجة وبيان الدرجات يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات مع إفادتنا بالإدارة التعليمية التابع لها من أجل سرعة إفادتكم بدرجاتكم التى حصلتم عليها فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظتك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لكل محافظات.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة،السيد محمد عطية، أن استلام النتائج من كنترولات جميع المحافظات في مصر بعد إتمام المراجعة و رصد الدرجات و تحديد الأوائل و من ثم إعلان النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 ثم على بوابة التعليم الأساسي

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

روابط باقي محافظات مصر.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة. وسوف نتابع ونترقب معكم موعد نتيجة امتحانات الإعدادية في 23 محافظة ونعمل على عرضها فور توصلنا بالمعلومات الرسمية من الوزارة الوصية, مع متمنياتنا بالتوفيق للجميع. في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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