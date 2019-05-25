نتيجة الشهادة الإعدادية: بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات الفصل الدراسي الثاني آخر العام 2019 ومحافظة الجيزة تسجل 81.2% موعد ظهور باقي المحافظات

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات خلال الأيام الحالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى عدد من مدن ومحافظات مصر، وذلك بعد أن إنهاء جميع الطلاب لأداء الامتحانات فى الشهادة الإعدادية العام والازهري وأيضا طلاب التربية الخاصة والصم والبكم وغيرهم ، حيث شهدت الامتحانات مثل كل عام اسئلة غير متوقعة لاستيضاح الطالب المتفوقين وتناولت ايضا أسئلة للطالب العادي والطالب المتوسط، ولكن كافة الاسئلة من داخل المنهج، وعقب التصريحات التى عقبة أداء الامتحانات كمان من أصعب الامتحانات جاء فى المرتبة الاولى مادة الدراسات واللغة الأجنبية والتي اشتكى منها عدد من الطلاب فور انتهاء الامتحانات.

ولكن على الجانب الآخر جاءت تلك المواد سهلة على الطلاب فى عدد من المحافظات وفقا لامتحان كل محافظة، وعلى الفور قامت المتخصصين فى التصحيح ومراجعة المواد واحتساب كافة درجات الطالبة والمراجعة الدقيقة لاحتساب كافة درجات الطالب، وحيث جاءت التصريحات من وكيل وزارة التربية والتعليم ان الفترة الحالية تشهد الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

.كما أوضح أن عمليات التصحيح تتم بشكل سريع وسليم وفقا” للتعليمات لكافة الإدارات ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من تجمع درجات الطالب ورفعها على مواقع وزارة التربية والتعليم المتخصصة فى عرض النتائج، وأوضح عطية أنه من المقرر الانتهاء من اعمال التحصيح والمقرر الاعلان عنه نهاية الاسبوع الجاري.

نتيجة الاعداديه بالقليوبية

حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية علي عبد الرؤوف أن موعد الاعلان عن نتيجة الاعداديه بالقليوبية على موقع المحافظة للعام الدراسي الحالي سوف يتم الانتهاء من التصحيح يوم الثلاثاء او الاربعاء علي اقصى تقدير وسوف يتم الانتهاء منها و رفعها على الموقع يوم الخميس

ننشر نتيجة الإعدادية بالجيزة

يبحث الكثير من اولياء الامور والطلبة والطالبات خلال الفترة الحالية عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات حيث، ومع انطلاق مارثون الامتحانات ومعاناة الاهل والطلاب بالسباق والجدول الزمني للامتحانات وأيضا موعد اعلان النتيجة ، والذي يأتي تباعا” وفقا لكل محافظة على حدى، وفى نفس السياق أعلان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة للعام الدراسي الحالي 2018/2019،حيث تقدم لأداء امتحانات داخل المحافظة والذي بلغ نحو 146437 طالبة وطالبة حضر منهم عدد 143023 ، فقد جاءت نسبة النجاح بواقع 81.2%

وللحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.. الموقع الإلكتروني لنتيجة الإعدادية اضغط هنا..

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصلة المتابعة المباشرة لكافة نتائج الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم وذلك من خلال رقم الجلوس،

ويمكنك عزيزى الطالب بالحصول على النتيجة بسهول من خلال الخطوات السابقة أو ترك رقم الجلوس الخاص بك وتحديد الصف الاول أو الصف الثانى وذلك من خلال التعليق أسفل الموضوع ويتم رصدها اليك فورا”

روابط نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية برقم الجلوس المحافظات 2019 نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة من هنا

هنا نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الغربية

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة محافظة الدقهلية

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نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة أسيوط من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الفيوم من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة السويس من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة شمال سيناء من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة دمياط .

نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة بورسعيد من هنا.

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