نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر

يسعد موقع نجوم مصرية أن ينشر #نتيجة_الشهادة_الإعدادية_2019 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك بكتابه رقم الجلوس في التعليقات وسوف يتم إرسال النتيجة فور ظهورها، أو الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم، حيث ترقب عدد كبير من الطلاب نتيجتهم على أحر من الجمر، فهذه النتيجة سوف تؤهلهم للدخول للمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، سياحة وفنادق، الزراعية، والتجارية وذلك وفقا للمجموع الكلي في الصف الثالث الإعدادي، وبعد انتهاء جميع امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات وذلك في يوم الخميس الماضي 16 مايو 2019

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2019

كما تعلمون جميعا أن المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول بإجمالي 140 درجة مقسمين كالأتي 40 درجة لمادة اللغة العربية، 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، 20 درجة لمادة الدراسات، 30 درجة لمادة الرياضيات، 20 درجة لمادة العلوم، مع العلم أن مادتي التربية الفنية والتربية الدينية لا يضافا إلى المجموع الكلي، وبالفعل جاري الآن عمليات التصحيح في محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة خلال 3 أيام من انتهاء الامتحانات وهذه التصريحات للأستاذ خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف نضع لكم رابط النتيجة لكل محافظة وبالنسبة لمحافظة القاهرة سوف تستعلمون عن النتيجة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم عبر هذا الرابط، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط، الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الابتدائية تم أعلانها منذ فترة زمنية، ولمن يريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني عام 2018 من خلال هذا الرابطـ، أو عن طريق هذا الرابط.

ولمعرفة نتيجة محافظة الإسكندرية الرابط من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 بالاسم الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف.

نتيجة إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد.

نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني.

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