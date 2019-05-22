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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر

يسعد موقع نجوم مصرية أن ينشر #نتيجة_الشهادة_الإعدادية_2019 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك بكتابه رقم الجلوس في التعليقات وسوف يتم إرسال النتيجة فور ظهورها، أو الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم، حيث ترقب عدد كبير من الطلاب نتيجتهم على أحر من الجمر، فهذه النتيجة سوف تؤهلهم للدخول للمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، سياحة وفنادق، الزراعية، والتجارية وذلك وفقا للمجموع الكلي في الصف الثالث الإعدادي، وبعد انتهاء جميع امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات وذلك في يوم الخميس الماضي  16 مايو 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الآن برقم الجلوس جميع المحافظات

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2019

كما تعلمون جميعا أن المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول بإجمالي 140 درجة مقسمين كالأتي 40 درجة لمادة اللغة العربية، 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، 20 درجة لمادة الدراسات، 30 درجة لمادة الرياضيات، 20 درجة لمادة العلوم، مع العلم أن مادتي التربية الفنية والتربية الدينية لا يضافا إلى المجموع الكلي، وبالفعل جاري الآن عمليات التصحيح في محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة خلال 3 أيام من انتهاء الامتحانات وهذه التصريحات للأستاذ خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

 

2018 الآن

 

وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف نضع لكم رابط النتيجة لكل محافظة وبالنسبة لمحافظة القاهرة  سوف تستعلمون عن النتيجة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم عبر هذا الرابط، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط، الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الابتدائية تم أعلانها منذ فترة زمنية، ولمن يريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني عام 2018 من خلال  هذا الرابطـ، أو عن طريق هذا الرابط.

ولمعرفة نتيجة محافظة الإسكندرية الرابط من هنا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية  الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 بالاسم الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف.

نتيجة إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد.

نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني.

 

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019-تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

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بوابة التعليم الأساسي تعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة الترم الثاني  2019  برقم الجلوس

شاهد بالفيديو:

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الأعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية. أخيرا قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري.

التعليقات

  6. هايدى حسن بدوى محمد
    الصف الثالث الاعدادى
    مدرسة عمار ابن ياسر محافظة القليوبية.
    رقم الجلوس ٤٢٥٦٣
    ارجو الرد بالنتيجة
    شكرا.

    رد

    1. اسلام حاتم حسن حسين الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية البساتين ودارالسلام التعليمية المدرسة الفردوس الخاصة لغات

      لغة عربية 37.5
      لغة اجنبية 27.5
      رياضيات 29
      علوم 19
      دراسات اجتماعية 19.5
      المجموع الكلي 132.5

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