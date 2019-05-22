نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر

يسعد موقع نجوم مصرية أن ينشر #نتيجة_الشهادة_الإعدادية_2019 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك بكتابه رقم الجلوس في التعليقات وسوف يتم إرسال النتيجة فور ظهورها، أو الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم، حيث ترقب عدد كبير من الطلاب نتيجتهم على أحر من الجمر، فهذه النتيجة سوف تؤهلهم للدخول للمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، سياحة وفنادق، الزراعية، والتجارية وذلك وفقا للمجموع الكلي في الصف الثالث الإعدادي، وبعد انتهاء جميع امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات وذلك في يوم الخميس الماضي 16 مايو 2019
توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2019
كما تعلمون جميعا أن المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول بإجمالي 140 درجة مقسمين كالأتي 40 درجة لمادة اللغة العربية، 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، 20 درجة لمادة الدراسات، 30 درجة لمادة الرياضيات، 20 درجة لمادة العلوم، مع العلم أن مادتي التربية الفنية والتربية الدينية لا يضافا إلى المجموع الكلي، وبالفعل جاري الآن عمليات التصحيح في محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة خلال 3 أيام من انتهاء الامتحانات وهذه التصريحات للأستاذ خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف نضع لكم رابط النتيجة لكل محافظة وبالنسبة لمحافظة القاهرة سوف تستعلمون عن النتيجة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم عبر هذا الرابط، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط، الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الابتدائية تم أعلانها منذ فترة زمنية، ولمن يريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني عام 2018 من خلال هذا الرابطـ، أو عن طريق هذا الرابط.
ولمعرفة نتيجة محافظة الإسكندرية الرابط من هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 بالاسم الترم الثاني.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 محافظة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني سويف.
نتيجة إعدادية أسوان 2019 الترم الثاني.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد.
نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019 الترم الثاني.
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التعليقات
حسام الدين عبدالباسط
46677
كفرالشيخ
مدرسه احمد ابو الدهب الإعدادية بنين
رقم الجلوس ١٥٩٢٧٢
طارق تامر سند
ممكن اعرف النتيجه بس بسرعه فاطمه عبد الامنتصر رقم الجلوس ٣٩٦١١
نعيمه خيري عبد الهادي 45153 الغربيه
45153 نعيمه خيري عبد الهادي
هايدى حسن بدوى محمد
الصف الثالث الاعدادى
مدرسة عمار ابن ياسر محافظة القليوبية.
رقم الجلوس ٤٢٥٦٣
ارجو الرد بالنتيجة
شكرا.
رقم جلوسى 13696 من الاقصر
من محافظه الاقصر رقم الجلوس 13696
رقم جلوسى 13696 من محافظه الاقصر اسمى عبدالرحمن محمد ممكن تظهرلى الشهاده لوسمحتم
٢٧٤٧
قاهرة 😭
رقم الجلوس 21120 محافظه المنيا مركز بني مزار
لو سمحت عاوز أعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه ورقم الجلوس 9752
نتيجه الصف الثالث
نتيجه الصف الثالث الاعدادي
محمد لبيب عبد المنعم
محافظه الجيزه
69584
صافي محمد رقم الجلوس 4237 المنوفية
لو سمحت ممكن الأولى تجيبي لي النتيجة رقم الجلوس٥٧٩٨٩وشكرا
ممكن حضرتك ترسلي اسم المحافظة التابع لها هذا الرقم وموقعنا في خدمتك يا فندم
ممكن حضرتك تجيببيلي النتيجة بالدرجات
وشكررررا
42719
احمد خالد علي محمد
56246
احمد خالد علي محمد
رقم الجلوس 56246
احمد خالد علي محمد
رقم الجلوس 56246
ارجو إظهار نتيجتها
هايدي حسن بدوى محمد
٤٢٥٦٣
رقم الجلوس 8051
مروه محمد عبدالفتاح رقم الجلوس7156محافظة الاسماعليه
مروه محمد عبدالفتاح رقم الجلوس7156
القاهرة 99080
ارجو من اذهرالنتيجه
شهد اشرف ابراهيم مسلم الصف الثالث الاعدادى ادارة ابو قرقاص التعليمية رقم الجلوس 48892
شهد اشرف ابراهيم مسلم المرحلة الاعدادية الصف الثالث الادارة التعليمية ابو قرقاص رقم الجلوس48892
رقم الجلوس ١٠٣٧١٦ محافظة الجيزه
بقلك
ريهام صبري عبدالنبي جمعه محافظه جيزه رقم الجلوس 23687
محمد عبد الرحمن محمود سيد احمد
رقم الجلوس 99076
مدرسة الفارق عمر
رقم الجلوس 8051
مازن محمد احمد 66928
رقم الجلوس 16732 محافظة كفر الشيخ الاعدادية
نتيجة شهادةالصف الثالث الاعدادي
محافظة الاسكندرية
رقم الجلوس 76079
احمد فوزى سعيد السقعان،،،،، رقم الجلوس ٤٥٨٤
مدرسه المستقبل بنات الاعداديه
محافظه الإسماعيلية
97930
عبد الرحمن شريف
محافظة الجبزة
الصف الثالث الاعدادي
احمد محمد مصطفي محمد
رقم الجلوس 1061
مدرسة زاوية غزال الإعدادية بنين
الصف الأول الإعدادي
يمكن حضرتك الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة لان نتيجة الصفوف النقل لا توجد على الأنترنت
شكرًا علي خدماتك اللي بتقدميها
اسلام حاتم حسن حسين ررقم الجلوس 500045
اسلام حاتم حسن حسين الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية البساتين ودارالسلام التعليمية المدرسة الفردوس الخاصة لغات
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 29
علوم 19
دراسات اجتماعية 19.5
المجموع الكلي 132.5
عبد الرحمن إبراهيم عجمي محمد رقم الجلوس 16655