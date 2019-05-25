نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة برقم الجلوس- روابط مباشرة لنتائج 3 إعدادي الترم الثاني

نتابع معكم أعزائي طلاب وطالبات ثالثة إعدادي أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم جميع المحافظات الدقهليه والشرقية والبحيرة وسيتم نشر روابط نتائج الطلاب فور اعتمادها من جانب كل محافظ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وموقع الشرقية توداي وموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والبحيرة، حيث انتهت الامتحانات بجميع المحافظات منذ ساعات وتم البدء في تصحيح النتيجة.

نترقب مع طلاب ثالثة إعدادي إعلان نتيجة الإعدادية في جميع المحافظات خلال الأسبوع الحالي، خاصة عقب إعلان أغلب المحافظات انتهائها من تصحيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة

حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح والكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة خلال بداية الأسبوع القادم، وسط قلق وترقب من جانب الطلاب.

ولهذا يمكن لجميع طلاب وطالبات ثالثة إعدادي، بمتابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة ولجميع المحافظات، كما سيتم إعلان روابط نتائج الشهادة الإعدادية .

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة ، قبل الجميع قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الإعدادية 2019 قبل الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، قد انتهت في جميع الإدارات التعليمية، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة إعدادية الشرقية من خلال :

موقع مديرية الشرقية التعليمية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ( www.sharkia.gov.eg )

( ) موقع الشرقية توداي

الضغط على نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

كما سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فور أن ستم اعتماد نتائج إعدادية الدقهلية نهاية العام من المحافظ، وينمكن للطلاب معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي :

الدخول إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على ظهر إظهار النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة

كما سنرصد معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة الترم الأول والتي سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات ثالثة إعدادي الترم الثاني حوالي 97874 طالب وطالبة، ويمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية :

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على زر عرض النتيجة

لتظهر النتيجة بالتفصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال يوم 16 مايو بجميع المحافظات.

وتم البدء في أعمال تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

أكدت وزارة التعليم أنه تم البدء في تصحيح نتائج الامتحانات لسرعة إعلان نتائج الطلاب.

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