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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربية والتعليم qalubiaedu.org

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربية والتعليم qalubiaedu.org
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني

نتابع معكم أنباء نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع القادم في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسيتم عرض نتيجة إعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني، خلال هذا التقرير، في إطار حرص موقع نجوم مصرية بعرض نتائج الطلاب لجميع الشهادات التعليمية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

حيث ينتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو،  ونتابع معكم أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية وأخر المستجدات حول نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية الترم الثاني.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
  • تنوية هام لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إذا أردت معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية ، قبل الجميع اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك.

نتيجة إعدادية القليوبية 2019 برقم الجلوس

حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال الكنترول الخاصة برصد وتصحيح درجات نتيجة إعدادية القليوبية الترم الثاني، من أجل تجهز نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور النتيجة على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على مستواهم في الترم الثاني.

والجدير بالذكر أن نتائج الشهادة الإعدادية من أهم النتائج بعد نتيجة الثانوية العامة، التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور، والتي تحتل اهتمام كبير من جانب جميع أولياء الأمور، حيث تعد أخر عام دراسي في نتائج التعليم الأساسي، والتي تحدد للطالب كيفية استكمال دراسته فيما بعد، ولهذا يجتهد فيها الطلاب من أجل الحصول على مجموع عادي للتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية qalubiaedu.org

حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعد اعتمادها من المحافظ، ليكون متاح لجميع الطلاب معرفة نتيجة إعدادية القليوبية من خلال رقم الجلوس.

متابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019

  • انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية للترم الأول.
  • أكدت المديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لم تتلقي شكاوى من الطلاب.
  • انتي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة إعدادية القليوبية 2019.
  • أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تفقيد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية وشدد على ضرورة تصحيح بمنتهي الدقة، ليحصل كل طالب على حقه.
  • يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي  معرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 ( من هنا) على موقع فيتو
  • ويشار إلى نسبة نجاح إعدادية القليوبية الترم الأول جاءت بنسبة نجاح بلعت 71.85%.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. نتيجه الشهاده الإعدادية محافظه القليوبية
      رقم الجلوس :31353
      الاسم:ندي هاني محمد عبد الفتاح عزب
      بليز اعرف النتبجه

  102. بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 87034 احمد هانى سلطان محجوب

    رد

  104. بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 87034

    رد

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  179. انا عاوز شهادة الصف اﻷول اﻷعدادي ادارة غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدرسة منطي اعدادية بنون اسم:إسلام اسامة عبد الجيد عيد محمد عمر رقم جلوس: 62

    رد

  184. انا عاوزا نتيجة الصف الثانى العدادى و الصف الخامس الابتدائي الان بمحافظة البحيرة دمنهور

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 17.5 5.5 6 7 8 10.5 5.5 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 11.5 12 20 15.5 15.5 8 6.5

  207. علياء عنتر عبدالحميد
    رقم الجلوس ٦٢٠٢٥
    مدرسه مصنع ١٨ الحربى الاعدادية المشتركة
    بمحافظة القليوبية ادارة الخانكه

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33.5 16.5 4.5 14.5 10 15 7 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 24 12.5 14.5 13 7.5 12.5 8.5 0

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 20.5 17 12 17 8 12 7 1

  215. بسم اللهالرحمن الرحيم الله اكبر سبحان الله انا اسمي احمد حسين عبد العاطي شحات من القليوبيه ورقم جلوسى ٦٤١٩

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 35.5 26 19.5 28 20 19 6 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30.5 24 16 20 12 15.5 7 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 27.5 18.5 22.5 19 16.5 7 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23 4.5 3 8 12.5 11 5 4.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33 23 17 26.5 17.5 13.5 7.5 2

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 28.5 22.5 14.5 14.5 12.5 7.5 2.5 0

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 36 28 18.5 29 19.5 17 6 4.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 18.5 7.5 9 13 13 13 5 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 27.5 18.5 28 17 19.5 7 9

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34 25.5 18.5 28 17.5 15 5 8

  227. ألاسم:محمد نظيم دمرداش
    المحافظه:محافظة القليوبية
    الإدارة:إدارة غرب شبرا الخيمه
    رقم الجلوس:٣٤٢١٢
    مدرسة:عمر بن عبد العزيز الإعدادي بنين
    ولكم مني جزيل الشكر والاحترام
    وأرجوا الرد السريع وشكرآ

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31.5 19 16 20.5 14 16.5 8 5.5

  228. الإسم. امانى أشرف
    رقم الجلوس ٤٧٩٨٣
    محافظة القليوبية
    اداره شرق شبرا الخيمه
    بعد ازنكو كفايه ذل فينا عايزها أعرف درجاتى

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37 28 15 25.5 17 18.5 7 1.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31 26 18 26 14 19.5 8 5.5

  232. امنيه 1
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس 15661

    امنيه 2
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس ١٥٦٦٢

    روضه محمد
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس 15670

    رد

  233. امنيه 1
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    15661

    امنيه 2
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس ١٥٦٦٢

    روضه محمد
    إدارة طوخ محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس 15670

    رد

  240. ادارة الخصوص التعليمية محافظة القليوبية مدرسة فتحى داود الاسم سارة عرفان جابر محمد شعيب رقم الجلوس 73485

    رد

  248. بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة منطى بنين رقم الجلوس 35524 الا سم ناجى سيد محب نور

    رد

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