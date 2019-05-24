نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربية والتعليم qalubiaedu.org

نتابع معكم أنباء نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع القادم في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسيتم عرض نتيجة إعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني، خلال هذا التقرير، في إطار حرص موقع نجوم مصرية بعرض نتائج الطلاب لجميع الشهادات التعليمية.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية
حيث ينتهي طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو، ونتابع معكم أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية وأخر المستجدات حول نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية الترم الثاني.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- تنوية هام لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إذا أردت معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية ، قبل الجميع اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك.
نتيجة إعدادية القليوبية 2019 برقم الجلوس
حيث تبدأ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال الكنترول الخاصة برصد وتصحيح درجات نتيجة إعدادية القليوبية الترم الثاني، من أجل تجهز نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور النتيجة على أحر من الجمر من أجل الاطمئنان على مستواهم في الترم الثاني.
والجدير بالذكر أن نتائج الشهادة الإعدادية من أهم النتائج بعد نتيجة الثانوية العامة، التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور، والتي تحتل اهتمام كبير من جانب جميع أولياء الأمور، حيث تعد أخر عام دراسي في نتائج التعليم الأساسي، والتي تحدد للطالب كيفية استكمال دراسته فيما بعد، ولهذا يجتهد فيها الطلاب من أجل الحصول على مجموع عادي للتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية qalubiaedu.org
حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعد اعتمادها من المحافظ، ليكون متاح لجميع الطلاب معرفة نتيجة إعدادية القليوبية من خلال رقم الجلوس.
متابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019
- انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية للترم الأول.
- أكدت المديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لم تتلقي شكاوى من الطلاب.
- انتي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة إعدادية القليوبية 2019.
- أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تفقيد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية وشدد على ضرورة تصحيح بمنتهي الدقة، ليحصل كل طالب على حقه.
- يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 ( من هنا) على موقع فيتو
- ويشار إلى نسبة نجاح إعدادية القليوبية الترم الأول جاءت بنسبة نجاح بلعت 71.85%.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
مدرسة عمر ابن عبد العزيزالاعدادية بنين رقم الجلوس 37629
عبد الرحمن السيد محمد٧١٤٤٧ قليوبية
حسام ممدوح صبحي
55626
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 37904
الاسم احمد محمد نبيل رقم الجلوس 37904
محمد.سامح.احمدرزق18411ادارةطوخ.قليوبية
محمد.سامح.احمدرزق18411مدرسةيس.سارم.الاعدادية.ادارة.طوخ.قليوبية
محمد محمود عبد الوهاب سند
82594
محافظة القليوبية
مدرسه الجبل الصفر بمحافظه القليوبيه رقم الجلوس 639
هاجر مصطفي عبدالرحمن
34583
مدرسة الصغير
هاجر مصطفي عبدالرحمن
34583
مريم محمد احمد محمود النجار
60357
عمر ياسر جلال عبد العظيم
مدرسة طاهرابو زيد الاسلامية
رقم الجلوس 82586
الاسم أحمد عواد مصطفى
رقم الجلوس
محافظة القليوبية ادارة قليوب التعليميه
مدرسة حلابة الاعدادية المشتركة
احمد هيثم علي حسن الغرياني بالقليوبية مدرسة صفوت محي الدين بمركز كفر شكر رقم الجلوس 84769 ولكي جزيل الشكر
نتيجه الشهاده الإعدادية محافظه القليوبية
رقم الجلوس :31353
الاسم:ندي هاني محمد عبد الفتاح عزب
بليز اعرف النتبجه
عايز أعرف ميعاد النتيجه
ندي علي عبدالسلام علي راضي
رقم الجلوس
ادارة كفر شكر التعليمية محافظة القليوبية
رقم الجلوس
الاسم:محمد احمد أبوزيد أحمد نصار
رقم الجلوس:8783
الترم الأول:126.5
الاسم.. عبدالرحمن احمد عبد الحميد
رقم الجلوس.. 28853
المحافظة..القليوبية
عبد الرحمن احمد
٢٨٨٥٣
محمد نجاح
انا اسمي رانيا رشدي عياد مدرسه اسماء بنت بي بكر الاعداديه رقم جلوس 15224ياريت بق النتيجه وشكرااات
اانا عايزة اعرف النتيجة يتطلع على بتاعتي
سارة سعيد عبد الحميد
رقم الجلوس 663
الرقم القومى0511231402747
عبد الرحمن محمد محمد عطيه
سندس تامر جعفر عبدالمقصود
رقم الجلوس 53087
روان تامر جعفر عبدالمقصود
479
الاسم محمد محمود حسني خلف الله رقم الجلوس 39033 محافظة القلوبيه
اسمي محمد محمود حسني خلف الله رقم الجلوس 39033 اسم المدرسه منطي الاعدادي بنين محافظة القليوبيه
٨٣٣ احمد عماد القليوبيه
سلوي مصطفي.74242
الاسم فاطمه عبد العزيز محمود احمد محفوظ القليوبيه رڨم الجلوس 51523
شهد صلاح عبداللطيف رقم الجلوس 35370
فاطمه عبد العزيز محمود احمد محفوظ القليوبيه رڨم الجلوس51523
محمود احمد عبد الحفيظ موسي
مصطفى كمال مصطفى احمد 39803
مصطفى كمال مصطفى احمد
39803
طه حسين الاعداديه شبرا الخيمة
أنا ياسمين سالم صابر سالم إدارة الخانكة القليوبية رقم جلوس 69557
محمد احمد محمود محمد رقم الجلوس48624
محمد احمد محمود محمد رقم الجلوس 48624
محمد احمد محمود محمد رقم الجلوس 48624شرق شبرا الخيمه مدرسه الدلتا
ياسمين سامح حسين 67905
حمدى سعيد 48384
الاسم عبد الرحمن مصطفى جعفر محافظة القليوبية ترم اول \رقم الجلوس 48493
انا مارينا عماد فخري من محافظة للقليوبيه غرب. شبرا الخيمة من مدرسة السلام رقم الجلوس ٤٤٩٦٢
احمدسعيدالعتريس محمد
الاسم منة عبد العزيز
رقم الجلوس ٧٠٨٧٥
مدرسة سرياقوس الاعدادية المشتركة ،،. ارجو معرفة النتيجة
هاجر مجدي دراهم 57715
مجموع 103.5
يوسف مصطفي سيد علي
مدرسه الصفوه للغات بالعبور
٨٢٤٤٥
مجموع 104
زكرياعصام زكريا26392
الاسم: مصطفى عبد السلام عبد النعيم
مدرسة منطى الاعداديه بنين
رقم الجلوس:39072
مجموع 108.5
هاجر عبدالنبى نعيم /القليوبيه/ 61038
مجموع 121
51629ملك اشرف محمد محمود
١٩٤١٧ اداره طوخ الخاصه
مجموع 124
مجموع 101.5
نوال محمد فضل ابراهيم العجوز رقم الجلوس 60427 شبين القناطر كفر شبين
مجموع 99
مي إبراهيم مأمون امين رقم الجلوس44074
مجموع 91
مديحة محمد عبد الفتاح عبد الغني
محافظة القليوبية
45547
مجموع 135.5
محمد فرج عبده فرج احمد
9928
بنها 2019
مجموع 123.
محمدى شاكر محمدى محمد محمد غانم اداره شبين القناطر رقم الجلوس 59098إمتحان دمج
مجموع 93
شيماء محمد محمود مدرسه اسماء بنت ابي بكر القليوبيه
انجى على رافت زكى مدرسه احمد صباحى رقم الجلوس 87149
يوسف ناصر يوسف احمد 74884
مجموع 114
بسم الله الرحمن الرحيم رقم الجلوس”58982
مجموع 77
احمد اشرف محمد محمد عبد الغني رقم الجلوس 48231 ادره شرق شبرا الخيمة
مجموع 105
٨٥٦٩٨
الاسم: امير محمد محمود
محافظة: القليوبية
رقم الجلوس: 49020
مجموع 92
محمد اسامه عبد الحميد / مدرسه طوخ الخاصه/ رقم الجلوس 19374
مجموع 75.5
الاسم منة احمد فاروق فهمي رقم الجلوس ٧٣٠١٨ ادارة الخانكة
مجموع 109
الاسم:شهد طارق عوض
رقم الجلوس:75199
19858
مجموع 102
رقم الجلوس \19858
محافظة \ القليوبيه
الاسم/مريم محمد زين العابدين المصلحي على الاشموني
رقم الجلوس/43262
القليوبية
مجموع 100.5
اسمى احمد عاصم عبد القادر رقم الجلوس ٤٦٣٤٨ محافظة القليوبيه
منه الله تامر حسن علي مدرسه محمد متوالي الشعراوي بنات رقم الجلوس 45586
احمد مصطفى فتحي مدرسه عمر مكرم الخصوص
اداره بنها محافظه القليوبية ورقم الجلوس١٠٢٢٧
مجموع 123.5
تقى محمود عبد الرحمن حسن
القليوبية رقم الجلوس : 75820
مجموع 125.5
رقم الجلوس68668
مجموع 119
الاسم: نور الدين محمد عفيفى محمد عفيفى
رقم الجلوس/ 72766
مجموع 97.5
الاسم:نور الدين محمد عفيفى محمد عفيفى ورقم الجلوس / 72766
محافظة القليوبية٤٢٨٠٧
مجموع 129
اسلام عزت – رقم الجلوس /65061 -ادارة شبين القناطر
مجموع 103
فاطمه فتحي 55923 محافظه القليوبيه
حبيبه هشام حلمي
١٠٥٦١
القليوبية ..ادارة بنها
القليوبية ادارة بنها
حبيبه هشام حلمي
١٠٥٦١
القليوبية ادارة بنها
الاسم:ندي سلطان
رقم الجلوس:79263
المدرسة:الفاروق عمر الخاصة
المحافظة:القليوبية
الادارة:الخصوص
مجموع 133.5
محمد ايمن سليمان عبد الحميد قليوبيه رقم الجلوس٤٨٦٣٤ تم الا متحان في مدرسة الكابلات اداره شرق شبرا الخيمه
مجموع 90.5
الاسم. زادمحمدعبدالمنجي رقم الجلوس46798 مدرسه شبرا البلد التجربيه اداره غرب شبرا الخيمه القلوبيه
مجموع 100
زاد محمد عبد المنجي رقم الجلوس46798اداره غرب شبرا الخيمه مدرسه شبرا البلد التجربيه لغات
أمانى مصطفى احمد رقم الجلوس 41217ادارة غرب شبرا الخيمة مدرسة الشرقاوي الاعداديه بنات
مجموع 115
عماد شريف سعيد ابراهيم عطوة رقم الجلوس 67744
يوسف عبد السلام سعيد رقم الجلوس 3697
مجموع 91.5
محمد خالد محمد حسن السيد
محافظة القليوبية
رقم الجلوس ٣٧٦٤٣
مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية بنين
الاسم/محمد خالد محمد حسن السيد
محافظة القليوبية
رقم الجلوس/ ٣٧٦٤٣
مدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية بنين
نادر محمد منصور علي سلامه
رقم جلوس ١٢٥٤٣
ميت كنانه قليوبيه
ايهاب محمد عيد معاطي حجازى
رقم الجلوس ١٩١٧٩
محافظة القليوبية
ريهام كامل محمود رقم الجلوس ٥٣٧٧٠
احمد محمد 62312
عبد الرحمن اسماعيل عبد الغني رقم الجلوس٤٠٥٢٩ محافظه القليوبيه
دينا مبروك علي احمد
55027
القليوبيه
83986 قليوبيه مدرسه دوليه عربي و دين و دراسات فقط
ملك احمد جابر رقم الجلوس 4924
فارس احمد رمضان محمود رقم الجلوس٣١٦٠. محافظة القليوبية
دعاء رضا حرزالله عنتر ٧٧٨٦٠
80159
٥٨٠٧ القليوبية
حبيبة سيد عاطف عبد العزيز
مدرسة الشيماء الرسمية للغات
٦٤٣٤٧
يوسف عمرو رمضان. ٣٧٨١٦
بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 87034 احمد هانى سلطان محجوب
مدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة محافظة القليوبية احمد هانى سلطانمحجوب رقم الجلوس 87034
بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 87034
احمد هانى سلطان محجوب مدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة محافظة القليوبية رقمالجلوس 87034
احمد هانى سلطان
مدرسة كفر كردى الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس
87034
احمد هانى سلطان محجوب سلطان مدرسة كفر كردى الاعداديةالمشتركة رقم الجلوس 87034
سعيد عصام زين رقم جلوس ٩٨٧٢محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية
منه اشرف عبدالرحمن
القليوبيه
42956
مدرسه عمار بن ياسر الاعدادية بنات
نادره محمد عبد العظيم محمد
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس ٤٥٠٦٧
85185
نورا ابراهيم ابراهيم جوده 85158
مروان محمد لبيب عبد العزيز إدارة العبور التعليمية محافظة القليوبية 81314
منال محمد السيد ادارة الخانكه ٦٩٩٥٢
ايمانولا عصام. ٤٤٧١٤ادلرة غرب شبرا الخيمة
مدرسه عمر بن الخطاب في العبور رقم الجلوس 81970
73062
يوسف انور علي 55840 يحي المشد شرق شبراالخيمه
شاهنده سيد رقم جلوسى٧٥١٧٢ محافظه القليوبيه مدرسه الخلفاء الراشدين
رقم الجلوس 1740 محافظة القليوبية
34585 وفاء سليمان
الإسم / بسمله طارق فوزي. رقم الجلوس 35557 اداره القناطر الخيرية القليوبيه
الاسم كريم هشام فاروق
رقم الجلوس 54269
اداراء شرق شبرا الخيمة
مدرسة ابن خلدون الخاصة
فيرونيكا صفوت عزيز شحاته
شهد اشرف ماهر
57518
شروق محمد سيد شقرة رقم الجلوس 72947محافظة القليوبية
محمود احمد محمود محافظة القليوبية 85142
محمد خالد احمد مهدي. محافظة القليوبيه ،رقم الجلوس ٣٧٦٣٨
الاسم/عبدالرحمن جابر سعيد جاد
رقم الجلوس/٧٦٢١٦
محافظه / القليوبية
منه الله وحيد محمود مدكور
45271
القليوبيه
اداره غرب شبرا الخيمه التعليميه
مدرسه ذكى مبارك الاعداديه بنات
بالتوفيق. ايه فتحي رقم الجلوس 43530
بالنجاح… ايه فتحي 43530 ادارة غرب شبرا الخيمة
محافظة القليوبية 49320
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
رقم الجلوس 30504
إدارة القناطر الخيرية
يوسف سامى1074
محافظة القليوبية،،، إيمان خالد،، ٦٥٤٣٧
إيمان خالد٦٥٤٣٧
صموئيل تامر مدرسه الدلتا القليوبيه رقم الجلوس ٤٨٤٤٢
مهند أشرف عبد الودود 81611 القليوبيه
محمدربيعابراهيم عبدالقادر
بنها رقمالجلوس6354 يارب خير
الاسم مريم مدرسةكفرعلي في بنها رقم الجلوس ٨٦١٢٩
4058 بنها شهادة تالتة اعدادى
محمد ربيع ابراهيم عبدالقادر6354
عبد الباقى نور الدين عبد الباقى
رقم الجلوس 40922
الاسم .حبيبة حمدى غريب
رقم الجلوس.٥٥١٦٥
المحافظة. القليوبية
الاسم مهند اشرف عبد الودود رقم الجلوس 18611
الاسم يوسف
رقم الجلوس 18612
40843
حازم حازم كردى
عصام يسرى محمود
عبدالله السيدعبدالله السيد
24118النتيجة
46078 نجوي حامد احمد
رقم الجلوس هو ٤٦٦٢٥ اداره غرب شبرا الخيمه محافظه القليوبيه
ايه ابراهيم بسيونى عبد الرازق شهاده اعداديه رقم الجلوس ٤٣٥١٣
رقم الجلوس 53056
الاسم:ساندرا نعيم نسيم حكيم
محااااافظةة القليوبية
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
عزت يوسف عزت59396
منير رفيق حسن محمود ٦٥٧٧٠
منير رفيق حسن محمود ٦٥٧٧٠
مريم هانى احمد بكرى رقم الجلوس 67152
ياسمين عمرو ابراهيم مسلم رقم الجلوس ٦٦٤١١
صباح محمد عبدالكريم إسماعيل شكشك
احمد سمير
10274
10274
٧٤٩٤١ده رقم الجلوس
جهاد محمد عبد القادر محمد عفيفي
٧٨٩٢٨
٤٠٢٩٩
بسمه مصطفى محمد مصطفى خضر 2071
محمود وائل محمود سيد رقم الجلوس40254. إدارة غرب شبرا الخيمة
عايز اعرف نتيجه يوسف وليد محمود رقم الجلوس 767 مدرسه الاعداديه برقص الصف الاول الاعدادي
24676
الاسم ملك خالد السيد سليمان عثمان
رقم الجلوس ٦٤٠٩٢
محمد حسن يوسف حسن 8273
انا مريم مظهر نجيب نعيم
79574
انا بعرف اجيبهاا تعالي خااص
مريم مظهر نجيب نعيم79575 محافظة القليوبية
اسلام وائل سعيد علي،،٢٩٦٩٦،،القليوبيه
رحمه وائل محمد عطيه محافظه القلوبيه
يوسف محمد لطفي عبد المقصود620
يوسف خالد علي رقم الجلوس 703
امل حسام الدين لطفي طلبه
رقم الجلوس 1042
١٨٠ المحافظه القليوبيه
بسمله محمد عطيه عبد المقصود
رقم الجلوس562
بسمله محمد عطيه
رقم الجلوس 562
عبدالغني الشريف القليوبية الترم الاول مدرسة السيدة خديجة رقم الجلوس328
روان وجدى رقم الجلوس 790
انا عاوز شهادة الصف اﻷول اﻷعدادي ادارة غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدرسة منطي اعدادية بنون اسم:إسلام اسامة عبد الجيد عيد محمد عمر رقم جلوس: 62
انا عاوز الشهادة رقم الجلوس٧٤٢
اسمي السيد رفاعي السيد
323 النتيجه
نتيجه هذا الرقم 323
انا عاوزا نتيجة الصف الثانى العدادى و الصف الخامس الابتدائي الان بمحافظة البحيرة دمنهور
رقم الجلوس 724
معاذ طه ابراهيم محمد محمد رقم الجلوس 245 مدرسه ميت العطار الاعداديه محافظه القليوبيه
ولاء عاطف ابراهيم محمد إبراهيم رقم الجلوس ٥٥٩٧٤اسيوط الفتح مدرسة العبور الإعدادي بنات
نتيجةهشام نصر السعيد احمد رقم الجلوس١١١٩٣ مدرسه منشية مشتهر
مبروك مجموعك 189.5
القليوبية 2512 رقم الجلوس اعدادية
بسمه سامح سعيد السيد
ادارة حي شرق شبرا الخيمه
رقم الجلوس 47090
عوز اعرف نتيجة الشهاده الاعداد يه الدور الاول رقم الجلوس 414166
اعاوز اعرف نتيجه الشهادة الاعدادية رقم جلوس 2135
مجموعك 204 مبروك
المجموع 204
رقم الجلوس 41835
رقم الجلوس 56706
مبرووك مجموعك 262
المجموع 262
الاسم :معاذ محمد صلاح
رقم الجلوس: 57271
المجموع 206.5
الاسم احمد صلاح محمد السيد رقم الجلوس 158
الاسم/منه الله شريف فوزى
رقم الجلوس/39677
محافظة /القليوبية
المجموع 242.5
وليد علي خيشه سالم
محافظه القليوبيه
مدرسه عبد الخالق فتحي مصطفي إداره قها التعليميه
رقم الجلوس 18750
المجموع 145.5
66601ايهاب محمد همام
المجموع 200.5
مدرسه الشرقاويه الاعداديه
رقم الجلوس ٣٧٧٨٣
القليوبيه شبراالخيمه اول
المجموع 173
منة الله طارق عبد الغني عبد العزيز رقم الجلوس 71642ممكن النتيجه
عبد الخالق عادل عبد الخالق44535
المجموع 159.5
ماجد شعبان سمير حفني رقم الجلوس 74685
المجموع 182.5
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث رقم جلوس الطالب 74685
اسيوط صدفا البارود الشرقى لا اعرف رقم الجلوس
لا يمكن عرض النتائج بدون رقم الجلوس
الاسم. منصور حسن فتحي حسن رقم الجلوس 585619
القليوبية
اسم كريم فضل عبد الجابر مدرسه المجمع فى الخصوص ورقم الجلوس 70212
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 17.5 5.5 6 7 8 10.5 5.5 1
احمد عماد احمد محمد رقم الجلوس:25500
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 11.5 12 20 15.5 15.5 8 6.5
علياء عنتر عبدالحميد
رقم الجلوس ٦٢٠٢٥
مدرسه مصنع ١٨ الحربى الاعدادية المشتركة
بمحافظة القليوبية ادارة الخانكه
مدرسه اسكان العائلي
10701
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33.5 16.5 4.5 14.5 10 15 7 8
بسم اللة الرحمن الرحيم
اسمالطالب.. نادر على مصطفى عبد المعبود. رقم الجلوس ٧٤٧٤٦
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 24 12.5 14.5 13 7.5 12.5 8.5 0
اب ت ث ج م
ا ب ت ث ج م
الاسم: عبد الرحمن محمد السيد جمعة
رقم الجلوس : 33203
إدارة : غرب شبرا الخيمة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 20.5 17 12 17 8 12 7 1
انا اسمي احمد حسين عبد العاطي شحات من القليوبيه ورقم جلوسى ٦٤١٩
بسم اللهالرحمن الرحيم الله اكبر سبحان الله انا اسمي احمد حسين عبد العاطي شحات من القليوبيه ورقم جلوسى ٦٤١٩
رقم الجلوس 69331
مدرسه الخلفاء الراشدين بالخصوص
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35.5 26 19.5 28 20 19 6 5
مدرسةياعزت محروس
محمد أحمد سعيد رقم الجلوس 53686 اداره بنها التعليميه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30.5 24 16 20 12 15.5 7 5
عبدالله محمود رقم جلوسي 18884 محافظة القليوبية إدارة قها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 27.5 18.5 22.5 19 16.5 7 8
43372
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23 4.5 3 8 12.5 11 5 4.5
عاوز اعرف الشهاده مدينة شبرا الخيمه شرق مدرسه الدلتا للصلب بنين رقم الجلوس 44627
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33 23 17 26.5 17.5 13.5 7.5 2
ابراهيم محمد احمد عبدالرجمن مدرسه رياض الصالحين شرق شبرا الخيمه 51869
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 28.5 22.5 14.5 14.5 12.5 7.5 2.5 0
يحيى حماده أحمد عبد الودود
رقم الجلوس 35214
شبري الخيمه بجام
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 28 18.5 29 19.5 17 6 4.5
احمد هشام محمد ذكريا
محافظة القليوبية
ادارة شرق شبرا الخيمة
مدرسة ريض الصالحين
رقم اجلوس51890
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 18.5 7.5 9 13 13 13 5 1
ممكن النتيجة 2254
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 27.5 18.5 28 17 19.5 7 9
بافلى سمير فايق رقم الجلوس 43361
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 25.5 18.5 28 17.5 15 5 8
شهاده الاعداديه الصف الثالث الاعدادي
ألاسم:محمد نظيم دمرداش
المحافظه:محافظة القليوبية
الإدارة:إدارة غرب شبرا الخيمه
رقم الجلوس:٣٤٢١٢
مدرسة:عمر بن عبد العزيز الإعدادي بنين
ولكم مني جزيل الشكر والاحترام
وأرجوا الرد السريع وشكرآ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31.5 19 16 20.5 14 16.5 8 5.5
الإسم. امانى أشرف
رقم الجلوس ٤٧٩٨٣
محافظة القليوبية
اداره شرق شبرا الخيمه
بعد ازنكو كفايه ذل فينا عايزها أعرف درجاتى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37 28 15 25.5 17 18.5 7 1.5
محمد جمال فتحي محمد يوسف. رقم الجلوس 78732. محافظه القليوبية اداره كفرشكر
نتيجة هذا الرقم 25500
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31 26 18 26 14 19.5 8 5.5
محمدعرفة عبد المنجى أحمد عمر
16630
مصطفي نظمي الشحات 9189محافظه القليوبيه اداره بنها وروره
امنيه 1
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 15661
امنيه 2
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
رقم الجلوس ١٥٦٦٢
روضه محمد
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 15670
امنيه 1
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
15661
امنيه 2
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
رقم الجلوس ١٥٦٦٢
روضه محمد
إدارة طوخ محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 15670
امنية محمد كمال 74002
بسام محمد أحمد خليفه إدارة شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 50277
نتيجة ابنى ادارة الخانكة محافظة القليوبية 68463
٨٣٦٦١
النجاح يا رب ومجموع
يوسف على محمد سالم عسل مدرسة ابن خطاب الخاصه حي شرق شبرا الخيمة ورقم الجلوس 52242
ادارة الخصوص التعليمية محافظة القليوبية مدرسة فتحى داود الاسم سارة عرفان جابر محمد شعيب رقم الجلوس 73485
63988
الاسم:مينا صفوت راضي غالي
رقم الجلوس:52238
محافظه:القليوبيه
اداره:شرق شبرا الخيمه
ارجو الرد بعد اذنكم😠
يوسف محمد عيد سالم ٤٤٢٦٢ محافظه القليوبيه
حنين السيد
محافظة القليوبية
5341
حنين السيد عبد الواحد \رقم الجلوس 5341
رقم جلوس ٣٤٩٦٠
بيشوى مجدي رفعت عبد الكريم مدرسه مجدي الشهيد بيان حي غرب شبرا الخيمه القليوبيه ٣٤٩٦٠ رقم الجلوس
بسم اللة الرحمن الرحيم مدرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدور الاول بمدرسة منطى بنين رقم الجلوس 35524 الا سم ناجى سيد محب نور
بسم الله الرحمن الرحبم
خجابان