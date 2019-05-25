 التخطي إلى المحتوى

برقم الجلوس- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات.. سجل بياناتك واعرف نتيجة “3 إعدادي”

كتب هبه سالم آخر تحديث
برقم الجلوس- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات.. سجل بياناتك واعرف نتيجة “3 إعدادي”
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس

نتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس لجميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وإعدادية الإسكندرية والشرقية وعرض نتيجة إعدادية أسيوط والدقهلية وسوهاج والمنيا والغربية والشرقية، وجميع المحافظات، في إطار حرص موقع نجوم مصرية لتوفير جهاد البحث عن نتائج الإعدادية 2019 على جميع الطلاب.

ظهرت نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني في محافظات الجيزة ومرسي مطروح والإسكندرية، ونترقب ظهور نتائج الطلاب خلال الساعات القادمة في القاهرة والقليوبية ومن المتوقع إعلان نتيجة محافظات الصعيد خلال منتصف الأسبوع الحالي، ويتمنى موقع نجوم مصرية التفوق والنجاح لطلاب ثالثة إعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

تحتل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس، اهتمام جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل الاطمئنان على مجهودهم طوال العام الدراسي كامل، حيث تعد نتائج الإعدادية 2019، ليست نتيجة عام فقط ولكنها نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث تعد أول شهادة يخوضها الطالب بعد إلغاء الابتدائية.

إذا نت ترغب في معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات قبل الجميع.. قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

برقم الجلوس- اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات.. سجل بياناتك واعرف نتيجة "3 إعدادي"
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم رقم الجلوس لجميع المحافظات

 

من المتوقع قرب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات، خاصة بعد أن اقتربت مديريات التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرضيات واللغة الإنجليزية).

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم، كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب بعد اعتمادها بيوم من جميع المدارس التي تتواجد في المحافظة.

حيث تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول يوم الخميس القادم بجميع المحافظات، وتم البدء في أعمال التصحيح لمادة اللغة العربية بعدد من المحافظات، وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم العمل على قدم وساق لسرعة إعلان نتائج الامتحانات.

روابط نتيجة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية

سنتابع من خلال هذا التقرير أخر أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي وجميع تصريحات وزارة التربية والتعليم حول نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني 2019 لجميع المحافظات.

  • انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  18. عزيز نبيل عزيز ترياق محافظه ومركز المنيا
    مدرسه الشهيد جمال ابو حليقه الإعدادية بنين
    ٥٧٠١١ رقم الجلوس
    عايزه نتيجه الترم التانى

    رد

  63. محمد عبد الرحمن محمود سيد احمد
    رقم الجلوس 99076
    محافظه القاهره
    مدرسة الفاروق عمر

    رد

  100. محمد بدوى محمود محمد . محافظة البحر الأحمر. مدرسة الغردقة الاعدادى المشتركة بشارع مجاهد الدهار. رقم الجلوس ٩٥. الصف الاول

    رد

    2. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      26
      الدراسات الإجتماعية
      19
      العلوم
      17.5
      الجبر
      13.5
      الهندسة
      12
      الرياضيات
      25.5
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      7

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 31.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 11.5
      اللغه الانجليزيه 30 23.5
      الجبر 15 9.5
      الهندسة 15 10
      مجموع الرياضيات 30 19.5
      العلــوم 20 14

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 39.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 19.5
      اللغه الانجليزيه 30 30
      الجبر 15 15
      الهندسة 15 15
      مجموع الرياضيات 30 30
      العلــوم 20 19.5

    1. اللغة العربية
      18
      اللغة الإنجليزية
      8
      الدراسات الإجتماعية
      4.5
      العلوم
      4
      الجبر
      4
      الهندسة
      6
      الرياضيات
      10
      الحاسب الآلي
      5.5
      التربية الدينية
      16
      التربية الفنية
      5

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 38.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 18.5
      اللغه الانجليزيه 30 27
      الجبر 15 13.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 28
      العلــوم 20 17

    1. الاسم
      عبدالرحمن بدرى محمد مرسى
      المدرسة
      ابوخليفة ع بنين
      اللغة العربية
      27
      اللغة الانجليزية
      15.5
      الدراسات الاجتماعية
      10
      الجبر
      10.5
      الهندسة
      8.5
      مجموع الرياضيات
      19
      العلوم
      12.5
      الحاسب الآلي
      5
      نشاط 1
      9
      نشاط 2
      9
      التربية الدينية
      14.5
      التربية الفنية
      7

  180. حبيب اللة فرج عبد السلام السيد محافظة شمال سيناء مدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الاساسى بنين رقم الجلوس ١٥٨٧

    رد

    1. الاسم
      محمد مصطفى جابر حسين
      المدرسة
      الوصفية ع م
      اللغة العربية
      20
      اللغة الانجليزية
      16
      الدراسات الاجتماعية
      5.5
      الجبر
      10.5
      الهندسة
      5.5
      مجموع الرياضيات
      16
      العلوم
      10
      الحاسب الآلي
      8.5
      نشاط 1
      9
      نشاط 2
      9
      التربية الدينية
      14.5
      التربية الفنية
      7

    2. اللغة العربية
      33
      اللغة الإنجليزية
      26.5
      الدراسات الإجتماعية
      18.5
      العلوم
      18.5
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      4
      التربية الدينية
      16.5
      التربية الفنية
      7

    2. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      24.5
      الدراسات الإجتماعية
      13
      العلوم
      18.5
      الرياضيات
      29.5
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      9

    2. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 28.5
      الدراسات الاجتماعيه 20 10
      اللغه الانجليزيه 30 10
      الجبر 15 9
      الهندسة 15 5
      مجموع الرياضيات 30 14
      العلــوم 20 10

    2. المدرسةالبراء بن مالك ع بنات بباها
      رقم الجلوس15276
      اسم الطالبولاء نشات عبدالحميد رمضان
      عربى33.5
      انجليزى26.5
      دراسات18.5
      جبر13
      هندسة11.5
      علوم17
      حاسب8
      دين15.5
      فنية6.5

  202. نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول في محافظة الإسماعيلية
    الاسم تسنيم عبدالمنعم السيد ابراهيم
    رقم الجلوس ٣٠٠٦

    رد

    1. الاسم
      اسماء ابو بكر سلامه عبدالله العايدى
      المدرسة
      الشهيد عمرو وهيب ت أ
      اللغة العربية
      35.5
      اللغة الانجليزية
      25
      الدراسات الاجتماعية
      17
      الجبر
      14.5
      الهندسة
      10.5
      مجموع الرياضيات
      25
      العلوم
      17
      الحاسب الآلي
      7
      نشاط 1
      9
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية

    1. الاسم
      علياء عزت رضا حامد
      المدرسة
      كسفريت ع م
      اللغة العربية
      36
      اللغة الانجليزية
      30
      الدراسات الاجتماعية
      19
      الجبر
      12.5
      الهندسة
      15
      مجموع الرياضيات
      27.5
      العلوم
      16
      الحاسب الآلي
      6.5
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      8

    4. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 21
      الدراسات الاجتماعيه 20 15
      اللغه الانجليزيه 30 25.5
      الجبر 15 12.5
      الهندسة 15 14.5
      مجموع الرياضيات 30 27
      العلــوم 20 12.5

    1. رقم الجلوس
      19782
      الاسم
      دعاء عبدالرحمن شحاته محمد
      المدرسة
      المحسمة الاعدادية م
      اللغة العربية
      14
      اللغة الانجليزية
      15
      الدراسات الاجتماعية
      10
      الجبر
      6.5
      الهندسة
      8.5
      مجموع الرياضيات
      15
      العلوم
      10
      الحاسب الآلي
      0
      نشاط 1
      0
      نشاط 2
      0
      التربية الدينية
      11
      التربية الفنية
      7

    2. اللغة العربية
      26
      اللغة الإنجليزية
      21.5
      الدراسات الإجتماعية
      16
      العلوم
      16
      الرياضيات
      28
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      19289
      الاسم
      بسمله عزت عبدالكريم عامر
      المدرسة
      المنارالخاصة لغات 1
      اللغة العربية
      37
      اللغة الانجليزية
      27
      الدراسات الاجتماعية
      19.5
      الجبر
      14.5
      الهندسة
      10.5
      مجموع الرياضيات
      25
      العلوم
      11
      الحاسب الآلي
      6
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8

    1. درجات المواد
      اللغه العربيه 40 26
      الدراسات الاجتماعيه 20 19
      اللغه الانجليزيه 30 26.5
      الجبر 15 7.5
      الهندسة 15 11.5
      مجموع الرياضيات 30 19
      العلــوم 20 12.5

    1. الاسم
      روان حامد سعد حامد
      المدرسة
      المجمع التعليمى لغات
      اللغة العربية
      37.5
      اللغة الانجليزية
      30
      الدراسات الاجتماعية
      19.5
      الجبر
      14.5
      الهندسة
      14.5
      مجموع الرياضيات
      29
      العلوم
      14.5
      الحاسب الآلي
      8
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      18.5
      التربية الفنية
      8

    1. الاسم /ندى طارق محمد يوسف رقم الجلوس ٥٠٠٦٦ مدرسة ميت بشار الإعدادية إدارة منيا القمح محافظة الشرقية

    2. اللغة العربية
      11.5
      اللغة الإنجليزية
      3
      الدراسات الإجتماعية
      2
      العلوم
      واحد
      الجبر
      2
      الهندسة
      3
      الرياضيات
      5
      الحاسب الآلي
      7.5
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      5

    1. اللغة العربية
      37
      اللغة الإنجليزية
      16.5
      الدراسات الإجتماعية
      14.5
      العلوم
      13.5
      الجبر
      10
      الهندسة
      8.5
      الرياضيات
      18.5
      الحاسب الآلي
      6
      التربية الدينية
      17
      التربية الفنية
      8.5

    1. الاسم
      بهاء الدين محمد ابو حسيبه سيد
      المدرسة
      العطيفى ع م
      اللغة العربية
      35.5
      اللغة الانجليزية
      23.5
      الدراسات الاجتماعية
      13
      الجبر
      11.5
      الهندسة
      12
      مجموع الرياضيات
      23.5
      العلوم
      18
      الحاسب الآلي
      7.5
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      7.5

    1. الاسم
      ياسمين السيد محمد السيد عبدالله
      المدرسة
      التل الجديدة ع
      اللغة العربية
      20
      اللغة الانجليزية
      19.5
      الدراسات الاجتماعية
      14.5
      الجبر
      10
      الهندسة
      12.5
      مجموع الرياضيات
      22.5
      العلوم
      13.5
      الحاسب الآلي
      8
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      7.5

    1. الاسم
      ريتاج محمد عبدالحميد عبدالكريم
      المدرسة
      المجمع التعليمى عربى
      اللغة العربية
      36.5
      اللغة الانجليزية
      27.5
      الدراسات الاجتماعية
      18
      الجبر
      14
      الهندسة
      12
      مجموع الرياضيات
      26
      العلوم
      19
      الحاسب الآلي
      8.5
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      9

    1. اللغة العربية
      38
      اللغة الإنجليزية
      29
      الدراسات الإجتماعية
      18
      العلوم
      18.5
      الرياضيات
      30
      الحاسب الآلي
      7
      التربية الدينية
      20
      التربية الفنية
      6

    1. الاسم
      رويدا خالد مصطفى سليم
      المدرسة
      القصاصين الجديدة ع م
      اللغة العربية
      31.5
      اللغة الانجليزية
      30
      الدراسات الاجتماعية
      14.5
      الجبر
      12
      الهندسة
      6.5
      مجموع الرياضيات
      18.5
      العلوم
      16.5
      الحاسب الآلي
      5.5
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      18.5
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      40
      اللغة الإنجليزية
      27.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      19.5
      الجبر
      15
      الهندسة
      14.5
      الرياضيات
      29.5
      الحاسب الآلي
      8.5
      التربية الدينية
      19
      التربية الفنية
      8

    1. اللغة العربية
      28.5
      اللغة الإنجليزية
      2.5
      الدراسات الإجتماعية
      6
      العلوم
      4
      الجبر
      8
      الهندسة
      5.5
      الرياضيات
      13.5
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      15
      التربية الفنية
      6

    1. اللغة العربية
      36
      اللغة الإنجليزية
      23.5
      الدراسات الإجتماعية
      20
      العلوم
      18.5
      الجبر
      14
      الهندسة
      13
      الرياضيات
      27
      الحاسب الآلي
      5
      التربية الدينية
      18
      التربية الفنية
      7.5
      المجموع
      125.00
      النسبة المئوية
      89.29%
      التقدير العام
      جيد جدا

    1. كنزى محمد حسين فرحات

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      السيد محمد كريم لغات المشتركة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      36.5

      29

      19

      14.5

      19.5

      8

      18

      9.5

      14.5

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

    2. الاسم
      مروان مدحت محمود مصطفى
      المدرسة
      طه حسين ع بنين
      اللغة العربية
      20
      اللغة الانجليزية
      23
      الدراسات الاجتماعية
      10
      الجبر
      8.5
      الهندسة
      9
      مجموع الرياضيات
      17.5
      العلوم
      14
      الحاسب الآلي
      7
      نشاط 1
      10
      نشاط 2
      10
      التربية الدينية
      16.5
      التربية الفنية
      7

  314. اسم الطالبه : نورا صابر خميس حسن على
    رقم الجلوس : 33505
    محافظة الاسكندريه
    مدرسة : العطارين الاعداديه بنات
    الصف : الثالث الاعدادى

    رد