نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس وكيفية التظلم على النتيجة

ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، وسوف يتم إعلان النتيجة فور انتهاء تصحيح أوراق الامتحان ورصد الدرجات في المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة بعد، ومن المقرر رفعها إلى موقع النتائج وسنوافيكم بالروابط فور ظهورها، وكذلك طريقة الحصول على نتائج الطلاب والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لجميع الطلبة.

وحسب اللوائح والقوانين السارية بجمهورية مصر العربية، لا يتم إعلان نتيجة الاعدادية إلا بعد اعتمادها من قبل المحافظين، كذلك فقد تم إنشاء لجنة بمستشفى 57357 حتى يتمكن الطلبة هناك من آداء الامتحانات دون عوائق ومع الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بإنشاء لجنة خاصة هناك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من آداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، ونترقب ظهور شهادة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، وفي هذا المقال ننشر لكم طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال برقم الجلوس وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها عبر موقعنا “نجوم مصرية”.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

.نتائج الشهادة الاعدادية 2019

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توزيع درجات المواد للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني

ونود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه لاحتساب النسبة المئوية تحتاج إلى أن تعرف توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية:

المادة الحد الأدنى للنجاح مجموع الدرجات اللغة العربية 40 80 اللغة الانجليزية 30 60 الدراسات الاجتماعية 20 40 الرياضيات 30 60 العلوم 20 40 المجموع 140 280

طريقة احتساب النسبة المئوية للمجموع

يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وإحدى الطرق هي:

مجموع الطالب ÷ المجموع الكلي × 100 ÷ 100 = النسبة المئوية للطالب مع تقريبها لأقرب 100

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة. سداد 20 جنيها عن كل مادة في أحد فروع بنك مصر، على حساب المجموعات المدرسية. اضغط هنا للحصول على الطلب وتحريره بالبيانات اللازمة. يتم إرفاق الطلب التالي بعد تحريره مع صورة من إيصال الدفع . قم بارسال الطلب إلى البريد الألكتروني التالي بالنسبة لطلبة محافظة القاهرة: [email protected]

ملحوظة1: سيتم ملأ بعض البيانات بواسطة شئون الطلبة بالمديرية التعليمية.

ملحوظة2: يجب إرسال رقم تليفون أرضي للاتصال بك وترتيب موعد معك للحضور إلى المديرية ولا تنسى أن تأخذ معك جميع المستندات الأصلية.

ملحوظة3: يجب أن تكون ولي الأمر الشرعي للطالب، وإن لم تكن كذلك يجب أن يكون معك توكيل من ولي الأمر الشرعي للطفل.

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