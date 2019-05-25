نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 جميع المحافظات الترم الثاني -تابع نتائج سته ابتدائي

يتطلع جميع طلاب الصف السادس الابتدائي إلى معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 لجميع المحافظات عقب أن تنطلق الامتحانات خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات، كما يرغب طلاب سته ابتدائي بمعرفة نتائج المرحلة الابتدائية 2019 نهاية العام، قبل عيد الفطر المبارك ولهذا من المتوقع أن تبدأ أعمال التصحيح ل نتائج سته ابتدائي 2019 الترم الثاني مع بداية الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إعلان النتائج لجميع المحافظات في المدارس لهذا العام ولن يتم رفع سوي نتائج القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
تحديث: تم إعلان نتيجة ثالثة ابتدائي الترم الثاني بمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ونترقب إعلان باقي الصفوف خلال ساعات، وجاري رفع نتيجة خامسة وسته ابتدائي خلال ساعات قليلة، وسيتم توزيع النتائج بالمدارس.
تم توزيع نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس بالمحافظات، ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس في المدارس، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 جميع المحافظات
حيث تبدأ امتحانات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي، في أغلبية المحافظات على ان تنتهي قبل يوم الخميس الموافق التاسع من مايو، وبعدها سيتم البدء في البحث عن نتائج الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام.
حيث يتطلع جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج الابتدائية 2019، من أجل الاطمئنان على مجهودهم خلال العام الدراسي ، والقدرة على الاستمتاع بإجازة نهاية العام، التي تمثل فترة راحة لجميع الطلاب من أجل الاستعداد للمرحلة الإعدادية .
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام
سيتم وضع روابط معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 لمحافظة القاهرة، أما مختلف المحافظات من والإسكندرية والسويس والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والبحيرة والجيزة والغربية وجميع المحافظات سيتم عرضها فقط في المدارس، بعد أن يتم اعتمادها من كل محافظ، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات التي تقوم بها جميع الكنترولات في الوقت الحالي على مستوي جميع المحافظات.
نتائج الابتدائية 2019 أخر العام
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة.
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة القليوبية نهاية العام .
- نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية نهاية العام.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 لجميع الصفوف.
نتائج الابتدائية 2019
- نتائج الصف الثالث الابتدائي 2019
- نتائج الصف الرابع الابتدائي بالاسم
- نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2019
- نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
- تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث والرابع الابتدائي.
- لا تزال أعمال الكنترول مستمرة حتى الآن بجميع مديريات التعليم بالقاهرة لتصحيح امتحانات المرحلة الابتدائية بالترم الأول.
- ترددت أنباء عن وجود ثلاث أسئلة من خارج المنهج في امتحان التربية الدينية بمحافظة القليوبية اليوم.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه لا يوجد أي شكاوى من جانب طلاب المرحلة الابتدائية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
- نتابع مع جميع طلاب المرحلة الابتدائية لحظة اعتماد نتائج الابتدائي الترم الأول لجميع الصفوف
- من المتوقع إعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي ونتيجة رابعة ابتدائي بالاسم خلال الأسبوع القادم.
- نترقب اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات الترم الأول خلال الأسبوع القادم
- أكدت وزارة التعليم أن إعلان نتائج سنوات النقل على مديريات التربية والتعليم، يكون على حسب ظروف كل محافظة.
- لم يتم إعلان نتائج المرحلة الابتدائية 2019 حتى الآن، سيتم إرسال نتائج الطلاب الذين تركوا بياناتهم كاملة في تعليق أسفل الخبر فور اعتمادها.
- أوشكت المديريات على الانتهاء من تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية للترم الأول.
- من المقرر إعلان نتائج الابتدائي بالاسم بجميع المدارس، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح لجميع الطلاب.
نتائج سته ابتدائي نهاية العام
سيتم متابعة أخبار نتائج سته ابتدائي نهاية العام خلال هذا التقرير كما تابعنا معكم أخبار الترم الأول، ويتمني موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع الطلاب.
تم الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للصف السادس الابتدائي 2019 بجميع المحافظات، وتم البدء في أعمال التصحيح والكنترول لنتائج سته ابتدائي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أيام قليلة.
لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بالمحافظات حتى الآن، على الرغم من تأكيدات مديريات التربية والتعليم أن النتائج سيتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع.
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التعليقات
نتيجه اصف الثانى الاعدادى ظهرات
حبيبه محمد عبدالستار السيد مهران مرسه نجع المراغمه دارالسلام سوهاج رقم الجلوس ٧٠
محافظةالقاهر ورقم جلوس924
الاسم جمال فتحي فوزي عبدالوهاب رقم الجلوس 209 المنصورة
عايزه اعرف نتيجه
الصف السادس
محافظه القاهره
فاطمة محمد سيد سالم
رقم الجلوس 1954
اسمي الاء ابراهيم السيد
رقم الجلوس 704
محافظه القاهرة
الاسكندريه
214
الاسكندريه
رقم الجلوس
662
رقمـ آلجلوس 295
الاسم فرح عصام عبد الشافي رقم الجلوس 648 مدرسة الفرسيسكان كفر عبدة مصطفي كامل
اسمى يوسف عيد حمد ر قم جلوسي 5226
الفيوم ١٤٤٦ سادسة ابتدائي
اكتب تعليقك هنا…حسام محمد السيد غريب ١٧٧١٠
الاسم /، احمد ياسر كمال عبد الغزير رقم الجلوس/ ٣١٧ مدرسه القطاميه
حنين مرسي حسن على عبيد290
ايه ده
محمد مصطفى عبده عبد الحى
744القاهرة
٦٠٨٨معاذابراهيم
جوليا مدحت منصور ذكى مدرسة الانجيلية الحديثة بمحافظة القاهره ورقم جلوسها729
اسماء جمال محمد محا فظة المنيا رقم الجلوس 653
مصطفى محمد رجب عبدالظاهر
6303
يحيي محمد احمد
٦٦١
أصالة سامح
387
محمد صالح غانم محافظة القاهرة 4047
الاسم.يوسف هانى سيد على الصف السادس مدرسة طه حسين مدينة بني سويف
زياد علاء احمد محمد احمد رقم الجلوس 39
اسماء فتحي عبد الكريم سعد ابراهيم رقم الجلوس ٦١١٨
اسماء فتحي عبد الكريم سعد ابراهيم ٦١١٨
جنى محمود ابراهيم عبد المنعم على
الصف الثاني الابتدائي
رقم القومي/ 311041001081805
مدرسه / الدكتور مصطفى كمال حلمي للتعليم الأساسي بالحي العاشر مدينه نصر
ملك احمد عبدالعاطي 488الصف الرابع الابتداءي
مريم عبدالله مسعود محمد
رقم الجلوس ٦١٢٠
سلمى شعبان قاسم
496
صف سادس
شيماء محمد محمود عبد الرحمن
مدرسة عثمان بن عفان
الصف الثالث
رقم الجلوس ٣٠١
محافظة الشرقية بلبيس
بسمله عوض محمد سعيد
٧٩٩
الاسم:بسمله عوض محمد سعيد
رقم الجلوس:٩٧٧
محافظه الشرقيه
الاسم اسلام ايمن خالد السيد محمدي
رقم الجلوس ٢٦٤
ورقم القومي ٣١٠٠٢٠٢١٣٠٢٧٧٦
المدرسه عثمان بن عفان الابتدائيه
الصف الثالث الابتدائي
محافظة الشرقيه
سلمي عبد العاليم ابتدائي 815
١٢٠ قنا
نتجته الشهاده الابتداييه
محمد عبد الرؤوف محمود علي السيد 833
٢٦٦ رقم الجلوس
سما إبراهيم رقم الجلوس ٢٦٦
مريم حفنى 114 الاسكندرية
جني هشام محافظه الجيزة رقم الجلوس ٣٢١
سميه محافظه القاهره رقم الجلوس606
انا اسمي دينا محمد احمد النجار رقم الجلوس 142في للصف الاول الاعدادي من محافظه كفر الشيخ مدرسه عبدالعال دخيل
حبيبه عبد الرحمن الصلحاوى رقم الجلوس 887مدرسه عصام الفشاوى محافظه الغربيه
حنين خالد زكى. 699
عايدة فتوح العزب محمدين سعد رقم٤٩بالغربيه
الاسم: حبيبه صلاح حسن صالح
المنيا مركز مغاغة
رقم الجلوس :٨٩
عمر محمد حلمي حسين رقم الجلوس ٦٣٤٩ الجيزة
الاسم اية شعبان محمد
رقم الجلوس 1096
محافظة المنيا ادارة بنى مزار قرية القيس
مدرسة الابتدائية المشتركة رقم2
بسمله امام عثمان امام عثمان رقم الجلوس 24
الاسم”على ابراهيم على محمد حسن،، الصف السادس الابتدائ،،، رقم الجلوس،،، ٦٤٨،، محافظه الاسكندريه،، مدرسه الجيل الجديد،، اداره شرق التعليميه
الاسم;يس اسلام حجازي محمد محافظة;الجيزة مدرسة التحرير الابتداي
رقم الجلوس;569
حبيبه صلاح حسن صالح
المنيا
مغاغة
رقم الجلوس ٨٩
انا عايز اعارف النتيجه الصف السادس القاهرة الاسم مريم محمود على محمود رقم جلوس 919
الاسم زياد أحمد مختار محمد محمد البحيري رقم الجلوس 794 محافظة القاهرة الصف الخامس الابتدائي. حازم احمد مختار محمد محمد البحيري رقم الجلوس 26
الاسم زياد أحمد مختار محمد محمد البحيري رقم الجلوس 794 محافظة القاهرة
حسام حسن محمود علي
رقم الجلوس 613
الا سم:سيف محمد عبيد
549 من عين الشمس
يوسف ياسر الجندى182
حبيبه عبد الرحمن الصلحاوى رقم الجلوس 887مدرسه عصام الفشاوى محافظه الغربيه
زياد علاء احمد 39
يوسف ياسر الجندى 182 منوف المنوفية
محافظة الدقهلية
حنين محمود السيد رقم الجلوس ٨٥٣
ادهم احمد ابراهيم محمود كامل
أحمدإبراهيم حلمي عبدالسلام ابراهيم الرقم٨٠٣المحافظةالشرقيةالمدرسةالجديدة
عوز اعرف النتيجه
الاسم احمد هاني حسنين
رقم الجلوس 420
ملك صلاح نجيب عبدالمنعم رقم الجلوس ٥٨محافظه دمياط
ملك صلاح نجيب عبدالمنعم رقم الجلوس ٥٨
رحمه الدكروري 438 الشرقيه العاشر
انا عيزه ااعرف نتجيه بنتى
احمد هانى عادل على
رقم الجلوس:٦١٢٦
الاسم مروه احمد محمود اسماعيل رقم الجلوس 713 مدرسة الشهيد احمد ابراهيم
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القليوبية رقم الجلوس 1368
كريم محمدالسيد عبد السلام
مدرسه العامريه بالاسكندريه
رقم الجلوس ٤٦٤
مارولا ميلاد وديع رقم الجلوس 1368
الاسم يوسف علي صالح معوض رقم الجلوس 691 مدرسة شهيد حسن احمد حسين طه محافظة بني سويف
فاطمه عابدين الششتاوى إبراهيم عرف ٤٤٩
الاسم: محمد عاطف عبد اللطيف عبد الرسول
الصف: السادس
رقم الجلوس: 369
المحافظة: القليوبية
نور عاطف محمد محافظة الاسكندريةالصف السادس الابتدائى رقم الجلوس ٨٣١ مدرسة الاوائل الخاصة
سلمي انور رمضان عبد الغني362
الاسم زياد محمود سعد زغلول رقم الجلوس 632
اميره عمار محمد عمار
يوسف ابراهيم
عمرو خالد صبحى ابوبوسف
233
سيف السيد ناصر ٤٧٦
محمد العربي إبراهيم الباز شمس الصف الثاني الابتدائي مدرسة الشهيد وليد قنديل محافظه الدقهلية بساط كريم الدين مركز شربين ٢٦٢
محمد العربي إبراهيم الباز شمس الصف الثاني الابتدائي مدرسة الشهيد وليد قنديل محافظه الدقهلية بساط كريم الدين مركز شربين ٢٦٢
درجات رقم ٢٦٢ الترم الثاني الابتدائي
فاطمه سلام طريف خلف الله 655
5 هو اذا جبت النتيجه ولا جبت النتيجه
محمود عبد المولي احمد ٩٠
معاذ العزب فتوح رقم ٢١١٩ الصف الرابع محافظه القاهره
ايه محمد ريان عبدالجواد
الصف السادس الابتدائي
محافظه اسيوط
رقم الجلوس ٣٨
مبروك جبت ٩٩٪
بسمله حمدون أحمد كبير
٣٠٦ ملك حماده
اسماء خيرى عبدالهادى الصف الخامس الابتدائى سوهاج رقم ٧٧٢
٣٠٦
خلود جابر خالد حسن 981 البحيرة
يوسف صافى صالح رقم الجلوس 628
برجاء توضيح الصف الدراسي والمحافظة
الاسم غير معرف رقم الجلوس2
10
الاسم فتوح رافت فتوح
من محافظه سوهاج مركز المراغه مدرسه البارود الابتدائيه رقم الجلوس403
الاسم :حبيبة محمد شبل ورقم الجلوس402
الاسم شاهينازحماده عبدالراضي
عائله الجوابر
رقم الجلوس 288
مريم حماده رقم الجلوس ١٠٣
روايد شاهين عبدالحميد شرف الدين
مدرسة شيشتا الابتدائى المشتركة زفت غربية
رقم الجلوس 29
سما محمود محمد المنسوب محافظة كفر الشيخ رقم الجلوس 430
عايزة اعرف نتيجة سلمي عمر الدسوقي محافظة السويس الصف الثاني الابتدائي ورقم الجلوس ١٠٥
الاسم حنين ابراهيم سعد ابراهيم
رقم الجلوس 657
مدرسة ايزيس الابتدائية
محافظة الاسكندرية
يوسف بلال يوسف محافظة الاقصر رقم الجلوس 294
هنا تامر
المحافظه اسيوط
اامركز ديروط
مدرسه النهاية اﻻبتدائيه
اﻻسم / محمود محمد حسن محمد حسن
رقم الجلوس/668
عايزين اانتيجه
المحافظه اسيوط مركز ديروط
اﻻسم/ محمود محمد حسن محمد حسن
الصف السادس الإبتدائى
رقم الجلوس/668
ياسين سعيد رقم الجلوس 884
نتيجة سيف الدين حسن على احمد الصف السادس الابتدائي مدرسة الأورمان الخاصة عربي المعادى
سميةمصطفى عطية….2525
مدرسةالشهيدعلي صالح الابتدائية
الاسم لبنى جمال فراج محافظة سوهاج مركز طما
195
احمد محمد فرحات عبد الجواد 605 محافضة القاهرة
يوسف محمد محمد بيومي ورقم القومي 63410312210803
مدرسة الشهيد طلعة نصار بقريت الولجة
باسل علي احمد من مدرسة :زكي الدري
رقم الجلوس:516
أحمد محمد مدحت حسنى
مدرسة الفردوس القاهرة
رقم الجلوس 1204
موقع ممتاز
6111 القاهرة
عبدالرحمن محمد سلامة
مدرسة خديجة بنت خويلد
رقم الجلوس |1239
الاسم شهد منصور محمد جرجا رقم الجلوس80
يوسف منصور صديق محمد جرجارقمالجلوس 373
محمد ايمن احمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس/666
مدرسه المستقبل بلوراق
الاسم ماريا ريمون رقم الجلوس ٦٢٠١ ؛
روضة محمد خلف محمد محافظة القاهرة رقم الجلوس188
26050 الغربية
مارتينا نشات رقم الجلوس ٢٠٧
حسن عبدالمنعم سيد محمود966محافظة الفيوم مركز سنورس الصف السادس
نتيجه الطالبه سما هيثم عيد محمد احمد
الصف السادس
مدرسة الناصريه الابتدائي بالجيزه
رقم الجلوس 6049
شهاده الطالبه سماح ابراهيم زاهى سان فنسان دي بول في العباسيه الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 616 الرقم القومي 3.6.217.1965
عمر جلال
رقم الجلوس٥٦٦٤
الصف السادس
محافظة الجيزة
شهد صابر عبدالله سيد -الصف السادس الابتداءي
محمد سعيد احمد رقم الجلوس 465 نتيجه الصف السادس الابتدائي بلاسكندريه
الطالبه ملك ايمن ٦٤٥٧
رحمه محمد ابراهيم مرسي
محافظة الجيزة
رقم الجلوس:828
احمد محمد فريد
الأزهر المعهد
محافظه الغربيه
الجلوس 18324
اروى صقر رقم الجلوس 23206
عمر شريف محمد فوزي رقم ٥٤٤ محافظه القاهرة
أدهم محمود رقم الجلوس 571
اسمي هاجر محمد رضا الصف السادس الابتدائي الترم الاول محافظه مطروح مدرسة باحثة الباديه رقم الجلوس،٧٦٨
انا اسمي علياء جمال رقم الجلوس 272844 من محافظة الفيوم الأزهر
عام 2018 . 2019
اسمي زيادمصطفى عبد الجواد نجيب و رقم الجلوس ١٤٣٨
رقم الجلوس 6171 الاسم شروق صلاح عبد الناصف احمد الصف السادس محافظه القاهره اداره النزهه
حبيبة حامد محافظة الجيزة رقم الجلوس 88 عايز اعرف نتيجتي ارجو الرد
437 رقم الجلوس هاجر عاشور محمود ايوب
الاسم تحيه عمرو عبد الدايم/ رقم الجلوس286
محافظه الاسكندريه مدرسه رشادعثمان
الاسم تحيه عمرو عبد الدايم/ رقم الجلوس286
يوسف.روماني.محروس.محافظة.سوهاج.رقم.جلوس١٢٠
عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى با لمنوفية رقم الجلوس 366 مدرسة عمر بن عبد العزيز
الاسم سيف عبد العزيز فتحى عبد العزيز المدرسه الحجاز الخاصه بمدينه السلام مدينه القاهره رقم الجلوس 6121 الصف الدراسى السادس
الاسم سيف عبد العزيز فتحى عبد العزيز المدرسه الحجاز الخاصه بمديبه السلام محافظه القاهره رقم الجلوس 6121 الصف الدراسى السادس
الاسم سيف عبد العزيز فتحى عبد العزيز المدرسه الحجاز الخاصه بمديبه السلام محافظه القاهره رقم الجلوس 6121
سيد عمر جودة حسن
رقم 85383
رنا محمد عبدالله مناع 764 الصف السادس الابتدائى ادارة الساحل
ياسمين محمد محمد محمد فياض 822
الصف السادس الابتدلئى
الاسم ايه مصطفى علي عبدالحميد رقم الجلوس 20
مصطفى مظهر هلال عبد الغفار الصف السادس الرقم القومى 30611072603013 رقم الجلوس 6050
أمير معتز عبدالسيد محمد أبو زي رقم الجلوس783 الدقهلية
محمد السيد محمد السيد رقم الجلوس 6168 مدرسة الاخلاص الرسمية لغات أ اداره غرب الصف السادس
محمد عصمت درديرى
مدرسةبشتيل الجديدة ادارة اوسيم محافظة الجيزة
رقم الجلوس 927
محمد عصمت درديرى مدرسة بشتيل الجديدة ادارة اوسيم رقم الجلوس 327
أحمد مدحت رمضان إدارة البساتين التعليمية ع رقم الجلوس ٢٠١٣
ريماس سامح محمد ابوزيد حسن محمد
1096
الطالب باسل وليد يحيى الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 888 مدرسة الريادة القاهره ردو عليه ارجوكو
عبدالله تامر حسن محمد
رقم جلوس 1079
مدرسة محمود خاطر الابتدائية بعين شمس
ملك حسن حسين سليم محمد الصف السادس الابتدايي رقم جلوسي ٥٣٨
انس محمد توفيق السعيد
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 306
عبد ا لله محمد على النقيب الصف السادس لعام ٢٠١٩ لمدرسة عمر المختار رقم الجلوس 630
الاسم : ساره احمد عبد الغفار
رقم الجلوس : 312
الصف السادس ابتدائى
احمد السيد فوزي امين
رقم الجلوس 1203
محافظه القاهره
مدرسه العقاد
نورا احمد محمد سليمان
رقم الجلوس 1161
القاهرة – إدارة الساحل التعليمية
الصف السادس الأبتدائي
احمد اسامه مدرسه الشيماء الخاصه صفط اللبن الصف السادس
ريهام عماد عبد المنعم مصطفى رقم الجلوس 880
مدرسه الشهيد المقدم نبيل السيد محمد الرده اجاره حلوان
11621
احمد
الاسم-على حسنى
الصف السادس الابتدائى
مدرسة 8 المعموره
رقم الجلوس 464
هايدى القذافى عبد الكريم رقم 6415
أريد الإستعلام عن أوائل الصف السادس
جايب 89
محافظة القاهرة رقم الجلوس 1053
أحمد هاني حسمين رقم الجلوس 420
عبد الرحمن على حسين احمد
رقم الجلوس ٦٨٣
جومانةسمير
عاوزةاعرف نتيجة الصف السادس امتة
عايزه اعرف نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 1759 باسم سلمى طارق سعد
محمد ابراهيم أمام عكاشه محافظه الجيزه مدرسه الطرفايه الابتدائيه رقم الجلوس ٦٠٩ مريم ابراهيم أمام عكاشه محافظه الجيزه مدرسه الطرفايه الابتدائيه رقم الجلوس ٤٨٣
ضحي محمد سيد رقم الجلوس 1109محافظة الجيزة
محمد احمد محمد احمد
رقم الجلوس٦٦٤
شهاب الدين محمد سيد
787
الصف السادس الابتداءي لغات
يوسف أحمد أحمد پلأسكندريه في مدرسه الشيخ ژايد رقم الجلوس٤٣٨
حنين عبدالله السيد رقم الجلوس ١٢٩ محافظة السويس الخليفةالمامون
نتيجه رقم الجلوس389 محافظه الإسكندرية اداره العامريه مدرسه ام سلمه عبد القادر
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642 الاسكندريه عبد الرازق ربيع عبدالرازق
الصف السادس الابتدئئ رقم الجلوس 1019
السم ىوسف محمد مسعد نصر عبد العال
الاسم صباح عبدالله الشرقاوى رقم الجلوس 266206 الشهاده الابتدائية الازهرية
الاسم كريمان هشام حسين صالح حسين
الصف السادس
رقم الجلوس 641
المحافظه الاسكندريه
مدرسه الاسكندراني الابتدائيه
الاسم كريمان هشام حسيت صالح حسين
رقم الجلوس عقب
المحافظه الاسكندريه
المدرسه الاسكندراني الابتدائيه
١٢٧
عبدالله اسماعيل عمر سليك
الصف السادس الابتدائي
محافظة القليوبية
رقم الجلوس 1025
ضحى سيد احمد علي محمود /الصف السادس الابتدائي / رقم الجلوس312 مدرسة عثمان الابتدائية/القاهرة/حلوان /عزبة الوالدة
ضحى سيد احمد علي محمود /رقم الجلوس 312
محبوبة مسعد مصطفى رقم الجلوس 589
عبدالرحمن اسامه عاشور رقم الجلوس٢٧٦٧..الصف السادس
اسم الطالبه تقوي كارم مدرسة الشهيد احمد عطيه بالفيوم او مدرسة اطسا بنات الابتدئي بالفيوم رقم الجلوس 256
ادهم محمد ابراهيم عبد الواحد حامد
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٦١٢
الاسم ملك فايد عبد العزيز رقم الجلوس 300 المدرسه نهضه مص الخاصه محافظه الاسكندريه الصف السادس الابتداءي
6365
احمد عبد الناصر احمد عبد الوهاب بلح رقم الجلوس15523 معهد العامريه الابتدائي محافظه الغريه
محمد محمد اكمل
الاسكندريه
رقم الجلوس 6250
محمد محمد اكمل ضياء الدين محمد البقلي
مدرسه النصر للبنين
ركم الجلوس ٦٢٥٠
محافظه الاسكندريه
محمد محمد اكمل
مدرسه النصر للبنين
ركم الجلوس ٦٢٥٠
محافظه الاسكندريه
حبيبة محمد عبد السميع سيد مدرسة التحرير بنين بملوى المنيا رقم الجلوس510
محمد احمد محمد عبد العال شهاده سادسه ابتدائي محافظه الجيزه رقم الجلوس ضايع مني
لاسم اسماء احمد محمود. احمد 397 من محافظةاسيوط مركز القوصيه قريت بني زيد
سمير احمد محمد السيد
1040
غير معروف محمد مصطفى
الاسم يونس جمعه البدراوي البدراوي محافظة الدقهليه مدرسة كفر الباز الابتدائيه الصف الثاني الابتدائي
الاسم /محمد احمد محمد عبد العال /محافظه الجيزه / شهاده الصف السادس الابتدائي /مدرسه السيده خديجه
الاسم ملك حسين عبدالنعيم
رقم الجلوس:826
المدرسه خديجه بنت خويلد فى الاسكندريه الصف السادس الابتدائى
الاسم زينب ياسر علي سلطا رقم الجلوس29
ياسمين بسيوني عبدالفتاح طباله …. الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2019 .. رقم الجلوس 777
شهاده الصف السادس الإبتدائي بمحافظة الأسكندريه الأسم /عبدالرحمن شعبان جمعه رقم الجلوس/ 617
الاسم محمد سعد سعيد
رقم الجلوس 387
مدرسة علي محمود العقاد
الاسكندرية
الاسم/محمد الدسوقى الاحمدى الدسوقى عوض
رقم الجلوس/14654
المدرسة/ابوا بكر الصديق الابتدائى باخناواى
المنطقة/ منطقةالغربية الاز
منة محمد عبد السلام عبد الرحمن رقم الجلوس /1785
٢٣٠٠٤١
947 محافظة الجيزة
الاسم:جني السيد ابراهيم السيد محمد
رقم الجلوس٦٢٠٢
مدرسه سمير الرسميه للغات الابتدائيه
زياد سعيد حسين رقم الجلوس 57 مدرسه المعارف بالاسكندريه
عزة محمد فهمى خيرى الصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس 293
محمد ابراهيم عبدالله رزق
محافظه كفر الشيخ
رقم الجلوس
24681
الصف السادس الابتدائي
الاسم اسراء على رقم الجلوس 973
سيف ياسر احمد شرف مدرسة احمد فتحي العقاد رقم الجلوس ٢٤ ادارة المطريه التعليميه
يوسف محمد حسني إبراهيم رقم الجلوس ٦١٣٩
سادس ابتدائي محافظة الدقلية رقم الجلوس 561
رقم جلوس 610الاسم محمد خالد على
محا فظة إلا سكندريه أدرى المنتزه
جهاد محمد نبيل ٢٠٠٥٥٣
منار اشرف محمد قاسم
محافظه القاهرة
رقم الجلوس ٣٧٣
٥٢١
مؤمن محمد ابراهيم
محافظه الاسكندريه
٦١٢٤
مارك فرج عدلي
مدرسة عابدين الابتدائية
الاسكندرية
اميره نجاح ابو الفتوح عبد المقصود
رقم الجلوس 70
الجيزه
مدرسة6 اكتوبر الجديده
اميره نجاح ابو الفتوح عبد المقصود
رقم الجلوس 70
الجيزه مدرسة 6اكتوبر الجديده
حبيبة عادل موسي
4029
القاهرة
روان كامل محمد
رقم الجلوس 102
محافظه البحيره
(زياد جمال محمد ابراهيم )الصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الاول رقم الجلوس 68
احمدطارق احمد السيدسراج رقم الجلوس 10003
محافظه الشرقية 983
الاسم محمود حنفي جاد بكر محافظ أسيوط مدارسه النصر الا بتدئي الصف السادس الابتد ئي
فاطمة فتحي أحمد رقم الجلوس 714
سيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.. بالتوفيق
ممكن اعرف النتيجه اسمى يمني محمدمنيرعلى رقم الجلوس ١٤٧ جيزة
ممكن نتيجه الشهادة الابتدائيه الصف السادس الابتدائي انا عرفت انها نزلت رقم الجلوس ٧٦١ محافظه الجيزة احمد ربيع شعبان
امنية علي حسن
مدرسة صلاح الدين للايوبي
امبابة محافظة الجمعة
رقم الجلوس 1405
محمد سعيد احمد
1122
امنية علي حسن
مدرسة صلاح الدين للايوبي
امبابة محافظة الجمعة
رقم الجلوس 1405
الصف السادس
رقم جلوسى ١٢٥
الاسم محمد نصر عباس عبد المقصود
رقم الجلوس:160
محافظه :القاهره
الصف:السادس
الاسم محمد نصر عباس عبد المقصود
رقم الجلوس:160
مدرسة :الفيروز الابتدائيه
ادارة :دار السلام
عبد الرحمن ايمن امين السيد احمد
محافظه القاهره
الاداره التعليميه:المعادي
بدر الدين محمد صلاح محمد إدريس رقم الجلوس 6138 مدرسة منصور حسين بالاسكندرية
ادهم عمرو حسين فؤاد
مدرسة ليسيه الحريه لغات اسكندريه
سته ابتدائى
٢٨٦
احمد فولي رأفت يعقوب مدرسه الشهيد العقيد هشام الدين عذب الابتدائية
مجدى محمد محمود الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة رقم الجلوس 6035
مجدى محمد محمود الصف السادس رقم الجلوس 6035
مدرسة محمد سعد مصطفى الاسم زياد عادل سعد الحطاب رقم الجلوس 53
انا يوسف شحاتة محمد السيد
رقم الجلوس538
محافظة الاسكندرية
احمد علي حسن ابراهيم طلبة السيد. رقم الجلوس ٨٧١. محافظه الاسكندريه. الصف السادس مدرسة مجدى بن حليم
آلاء محمود رقم الجلوس 4 مدرسة ابن سينا
أي صف دراسي
رقية محمدنميس المدرس الكوم الاحمر رقم الجلوس
الاسم .. زياد ايمن عبد اللطيف رقم الجلوس.. 305
زياد ايمن عبد اللطيف. محافظه الاسكندريه ادارة شرق الصف السادس رقم الجلوس. 305
اكتب تعليقك هنا…جنه نسيم علي نصار رقم الجلوس ٣٨مدرسه المشتركه محافظه الدقهليه
حنين محمد عباس 267
ساره عبد الحي حسين سيد يوسف رقم الجلوس هو 221 مدرسه االبرغام المفتوحه برج اىعرب
ساره عبد الحي حسين سيد يوسف رقم الجلوس 221
أّلَأّسِـمً
وٌلَأّءعٌلَيِّوٌهّـ عٌبًدٍأّلَمًجّـيِّدٍ
مًحًأّفُـظُهّـ کْفُـرأّلَشُـيِّخِـ
مًدٍرسِـهّـ أّسِـکْنِدٍر أّلَأّبًتٌـدٍأّيِّهّـ
أّلَصّـفُـ أّلَسِـأّدٍسِـ أّلَأّبًتٌـدٍأّئيِّ
رقُمً أّلَجّـلَوٌسِـ 302
منة اشرف
وٌلَأّء عٌلَيِّوٌهّـ عٌبًدٍأّلَمًجّـيِّدٍ
رقُمً أّلَجّـلَوٌسِـ 302
روينه وليد 262
الإسم روان احمد عيد جمال
رقم الجلوس 35
مدرسة الحرية الابتدائية
محافظة الجيزة
الصف السادس الابتدائى
مريم محمد إبراهيم عبد العزيز
رقم 811 محافظه الاسكندريه
مدرسه خديجه بنت خويلد الرسميه لغات
مريم محمد إبراهيم عبد العزيز محافظه الاسكندريه
مدرسه خديجه بنت خويلد الرسميه لغات
رقم الجلوس هو 811
نتيجة الصف السادس رقم الجلوس ٤٤
محمد ايمن احمد
رقم الجلوس/666
محافظه الجيزه
مدرسه المستقبل بلوراق
الاسم مياده سامي احمد
رقم الجلوس 144
المدرسه الفؤاد
محمود خالد عطيه مختار ابراهيم
محافظه اسكندريه
رقم الجلوس / 6036
الصف السادس
محمد السيد حسن ابصف السادس الابتداءي محافظة الاسكندرية693
ريتاج عاطق # رقم الجلوس=521
الاسم: خالد عمرو محمد
مدرسة:العقاد للتعليم الاساسي
رقم الجلوس189
محافظة بولاق الدكرور
ملك حسام شعبان عبدالله مدرسه الصفا والمروة الجيزة الصف الثالث الابتدائي
الاسم/مصطفى سلمان حاتم
رقم الجلوس /1206
مدرسه /ام المؤمنين الخاصه
محافظه /الجيزه
سلمي
جابر صالح جلال المرحله الابتداءيه رقم الجلوس ٣٠٥١ محافظه القاهره
الاسم :عبد الله المدرسة :الشهيد جواد حسنى لغات المحافظة:شمال الجيزة الرقم القومى:1068
محمد احمد محمد رشدي ٦٠٨٦
الاسم:عبدالله إبراهيم المدرسة:الشهيد جواد حسنى لغات الرقم القومى:1068 المحافظة:شمال الجيزة
ياسمين عبد العز يز شاهين رقم الجلوس 700
ياسمين عبد العز يز شاهين رقم الجلوس 700مدرس الا خيو ة رقم 2 الشرقية
لمياء السيد سمير عبد المنعم
محافظه الاسكندريه
اداره غرب
242 الصف السادس الابتدائي
لمياء السيد سمير عبد المنعم
محافظه الاسكندريه
اداره غرب
242
الاسم ياسمين حسن محمد بحيري
محافظة البحيرة
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس ٤٦٣
عايزه أعرف النتيجة بسرعة
الاسم ياسمين حسن محمد بحيري
الصف السادس الابتدائي
محافظة البحيرة
رقم الجلوس ٤٦٣
الاسم: ياسمين حسن محمد بحيري
محافظة: البحيرة
الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي
رقم الجلوس : ٤٦٣
أبرار أحمد فتحي سيد أحمد مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالسادات منوفية رقم الجلوس 1 الصف السادس الابتدائي
الاسم: عمرو سامي سليمان السيد عبد الحق
المدرسه: معد القنطرة غرب الابتدائي
رقم الجلوس: 47532
879
مريم محمد مهدى نورالدين رقم الجلوس 58
الاسم ; شهد ناصر رقم الجلوس; 6245
الاسم ريتاج محمد فوزى السيد فرج رقم الجلوس ٦٢١ محافظه الاسكندريه مدرسه وادى الملوك
الاسم سارة احمد خميس رقم الجلوس 259
انا عايزه الموقع
عمر عبدالاله محمد محمد 615 مدرسه القريه المركزيه الابتداءيه
عمر عبدالاله 615
حبيبة.عمر.أمام 267
إمام.عادل.امام.سيد.409
رقم الجلوس ٥٥٢ عبدالرحمن جمال
مريم محمد فريد الشربيني منصور
اسم الطالب عمرو محمد فرج
رقم الجلوس 1473
منه الله مصطفي محمد محمود
رقم الجلوس 6442
الاسكندرية
مدرسة احمد فتحي سرور
رضا محمود رضا سنة ستة ميت غمر دقهليةرقم الجلوس 155
عبدالله أشرف محمد رقم الجلوس ٢٠٢٣
منه الله كريم سيد محمد رقم الجلوس 1395 سته ابتدائي
محافظه الجيزه
حنين محمود رمضان رقم الجلوس 887 المحفظة القاهرة السيدة زينب الصف السادس الابتدائي مدرسة نجم الدين
عمر خالد علي يعقوب علي
٨٨٨
ملك رضوان محمد
رقم الجلوس6177
الاسم هنا وجيه رقم الجلوي٦٣٢
نورهان عبدالوهاب السيد حجاج
مدرسة عمر الفاروق الخاصة بمنوف
رقم الجلوس ٣٩
مني محمود مصطفى ستة ابتدائي 546
منة الله ابراه
214 الصف السادس الابتدائي بعد اذنك
الاسم:ياسمين رضا احمد
رقم الجلوس:166
المحافظة:الشرقية
الأسم:ياسمين رضا احمد
المحافظة:الشرقية
رقم الجلوس:166
ملك خالد جوده محمد متولى
اسكندريه
ادارة المنتزه
الصف السادس الابتدائى الترم الاول 2019
رقم الجلوس / 817
رقم الجلوس 1045
محمد حسين رشوان
١٠٤٥
الاسم: اسماء رمضان. فؤاد عبده مبروك
رقم الجلوس: ٧١٩
محافظة الجيزة
الصف السادس الابتداءي
جودى وجبة محمود عبد المجيد 655
الاسم هند محمد حسن رقم الجلوس 606
محمد محمود محمود عبد الحليم
رقم الجلوس٤٩٥
يحيى محمد احمد السيد
661
محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس 20 منوف عزبة المغربى السم فاطمة مجدى اسماعيل شعبان مدرسة جمال عبد النسر
رقم الجلوس 25محافظه سوهاج
الاسم …. احمد حشمت حمدى امين
رقم الجولوس 20 فا طمة مجدى اسماعيل شعبان مدرسة جمال عبد النصر منوف محفزة المنوفىة
محمد رضا. ٢٥٦
ميرنا محمد سعيد عيد
343
مريم محمد سعيد عيد
311
عبد الرحمن خميس سعد رقم الجلوس 1050
1268
1267
الاسم حسانين محمد حسانين محمد
رقم الجلوس 114 اداره الفتح محافظه اسيوط
مدرسه عمر طه للتعليم الاساسي
الاسم حسانين محمد حسانين محمد علي
رقم الجلوس 114
المحافظه اسيوط اداره الفتح مدرسه عمر طه للتعليم الاساسي
الاسم :السيد محمد السيد حافظ
رقم الجلوس :6028 الصف السادس الابتدائي
مؤمن رضافرج
رقم الجلوس ٦٠٤٠
مدرسة عقبة بن نافع
الاسكندارية
الاسم:مريم طارق مأمون السعيد
رقم الجلوس:204901
المحافظه:القاهره
المدرسه:معهد بدر الابتدائي الازهري
الصف السادس الابتدائى
ارجوا الرد بسرعه
الاسم /فرحة محمد أحمد
رقم الجلوس / 305
الإسم/عبدالرحمن أحمد فتحي
رقم الجلوس/142
محافظة الدقهلية
مدرسة كفر العتل للتعليم الاساسي
الصف الثالث الابتدائى
محمود طومان السيد عبد القوى محافظه الاسكندريه ورقم الجلوس 178
الاسم حذيفة عصام
رقم الجلوس 1229
محافظة الاسكندرية
مدرسة مصطفى مشرفة
منه سيد طه السيد محمد رقم الجلوس ١٥٤٤ معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائى الترم الاول الرقم القومي ٣٠٦١١٠٥٠١٠٧٠٧ محافظة القاهرة
الاسم كريم نبيل احمد صالح رقم الجلوس ٦٢٠
عايز اعرف نتيجة الترم الاول للصف السادس الابتدائي الاسم مصطفى احمد محمد محمد على رقم الجلوس 982
الاسم عبدالله محمد محمود احمد نصر رقم الجلوس6039محافظةالاسكندريةمدرسةطلائع العجمي مسائي
الاسم رويدا فتح الله محمود رقم الجلوس ٢٩٥
ملك مدحت محمد عمر قاسم
مدرسه ثروت الرسميه لغات
محافظه الاسكندريه . رقم الجلوس 716
خالد سمير عبد الكريم الصف السادس محافظة القاهرة مدرسة بلاء اﻷبتدائية المشتركة إدارة حي الشرابية رقم الجلوس1014
رحمه رضا إبراهيم محمد…. الرقم القومي 419
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الاول.
الإسم:نور سعيد جودة فرج.
رقم الجلوس:6579.
المدرسة:محمد عشري الابتدائية.
المحافظة:القليوبية.
مدرسة ميت غمر للتعليم الاساسي بالدقهلية الاسم مصطفي رضا محمد مراد رقم الجلوس 213
869 روان أحمد السيد مصطفى
293 يوسف محمد عبدالفتاح رجب
مروان محمد عزب متولى رقم الجلوس 626
هدي ايمن السيد علام
رقم الجلوس 652
يوسف السيد رقم الجلوس 812
مريم محمود محمد عبد المقصود
5030محافظة الاسكندريه
الإسم رحمة هشام عبد الحميد رقم الجلوس 830 محافظة الدقهلية
نورهان جمعة محمد عبد القادر رقم الجلوس 91 محافظة الشرقية
٨٦٣
مصطفي احمد عبدالوهاب
الاسم عبدالله امين قرني رقم الجلوس 619
رقم الجلوس 619
مريم محمود محمد عبد المقصود
5030اسكندريه
الاسم\شروق احمد هاشم احمد
المدرسة \ الشهداء الابتدائية الاسكندرية
رقم الجلوس \ ٣٨٤
عايزه شهاده محمد علي مصطفي احمد
مروه مجدي عبدالغفار إبراهيم رقم جلوسى38 الصف السادس الابتدائي محافظة البحيرة الترم الاول
حبيبه خالد عيد عوض 899محافظة الإسكندرية
شيماء حسن عطا
فوزي احمد فوزي عبد الفتاح :
رقم الجلوس : 672: الاسكندرية
فوزي احمد فوزي عبد الفتاح :
672 الاسكندرية
فاتن رمضان محمود محمد عبد ربه
رقم الجلوس ١٣٠
محافظه القليوبيه اداره الخانكه
محافظه الغربيه رقم الجلوس 287 ملك محمد السيد جابر محمد
مارتن ناجي صبحي
الصف السادس الابتدائي
الجلوس٧٦٣
احمد سامى ابو زيد
عاوز اعرف نتيجه الصف السادس بالعربية
رقم جلوسى ٩٠٧
الاسم شهد محمود محمد عويس
رقم الجلوس. 864
الصف السادس الابتدائي
محمود محمد صابر محمود رقم الجلوس 904
6039. محافظة الاسكندرية
الاسم : جنا صلاح السيد عبد القادر
رقم الجلوس: ٢٦٧٠٠٩
محافظ: الجيزة
نتيجه سادتة
محافظة القاهرة. المطرية
مدرسة بلال بن رباح
رقم الجلوس 3320
الرقم القومي 30706050103085
ساره محمد فوزي محمود ابراهيم فضل رقم الجلوس ٧٦٣
ايمان محمد مختار لطفى ابراهيم سعد حميده رقم الجلوس١٠٧كفر الشوبك شبين القناطر
انا عايز نهى عامر ايو يعقوب
رقم الجلوس7782
اسادس621
عايزه اعرف نتىجة الصف السادس رقم الجللوس 117 باسم شهد احمد اسماعيل هلال
انا عايزة نتيجة الصف السادس بمحافظة المنوفية رقم الجلوس 405
الاسم هدير عادل فولي حسين رقم الجلوس 543الصف السادس الابتائي الترم الاول
الاسم ميرنا حسام الدين محمد قطب
رقم الجلوس
محافظة الغربية
علياء هلال محمود
الصف السادس الابتدائي
محافظه البحر الاحمر
رقم الجلوس 926
رويد
منار سامي محمد العليمي 108
نتيجة سيف الدين حسن على احمد الصف السادس الابتدائي مدرسة الأورمان الخاصة عربي المعادى
عايزة نتيجة الصف السادس الإبتدائي للفصل الدراسي الاول لمدرسة الشهيد اكرام الناجي
عبدالرحمن هانى سليمان بخاطره
رقم الجلوس59 محافظة المنوفية
اسمي هو يوسف سامي عزمي نصر
رقم جلوسي هو 158
الصف السادس الابتدائى
بمحافظة أسيوط
٢٣٦
محمد جميل ديبان
مدرسه ميت هاشم الابتدائيه الجديده
محافظه الغربيه
مركز سمنود
الصف السادس الابتدائي
عايزه النتيجه بتاعته
897
يوسف وليد الششتاو
897
محمد أيمن مصطفي احمد ابراهيم
عبد الرحمن سعيد مرزوق 744 رقم الجلوس
ملك أحمد درباله
مدرسه الشهيد أحمد عبد الحميد
البحيرة .كفر الدوار
رقم الجلوس.96
اسماء محمد شرف
رقم الجلوس
٢١٨٤٦٢
الصف السادس الازهرية بالغربيه
ممكن نعرف النتيجة انا اسمى سما احمدابراهيم محروس رم الجلوس 1152
نتجية الصف السادس الابتدائى
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 108
رقم الجلوس ١٥٨ بمحافظة كفر الشيخ
عايز نتيجه الصف التاني الابتدائي
زياد عبدالعال السلماوي
رقم الجلوس 158 بمحافظه كفر الشيخ
عايز نتيجة المرحلة الابتدائية للصف السادس الابتدائي
هاجر على حسين ابراهيم
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى
احمد محمد عبده الرحمن الساكت
رقم الجلوس ٦٤٨
عاوزه اعرف نتيجة الصف السادس رقم الجلوس ٢٧١
عايزه اعرف نتيجه الصف الخامس الابتدائي لرقم 203 محافظه سوهاج
عايز اعرف نتيجه الصف السادس محافظه الدقهليه رقم 588
روان محمد جمال فوزي
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 41
رقم الجلوس 1269
سلمى علي عبدالله ….رقم جلوس 882
1629 أرجوا أن تعرضوا النتيجة اليوم
مريم شعبان السيد عامر
رقم الجلوس 113
محمد الششتاوي عبد المعطي محافظة الدقهليه الصف السادس الابتدائي الترم الاول رقم الجلوس ٢٨٢٤
نتيجة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 328
34
انا (هشام ايهاب ابراهيم السيد)رقم الجلوس(65913)
٦٤٢رقم الجلوس
الاء جمال مسلم
رقم الجلوس ١٣٥
محافظه الشرقيه
الاء جمال مسلم رقم جلوس١٣٥ محافظه الشرقيه
آلاء جمال مسلم رقم جلوس١٣٥ محافظه الشرقيه
محمد خيري عبدالفتاحبربر
عاوز نتيجة الصف السادس محافظة الغربيه رقم الجلوس 16846
رقم الجلوس٧٧٧
انا عايز الشهاده ويرب نكون نجحين
اناعوز أعرف نتيجة الشهادة ستة ابتدائي
امير عمرو جمال أحمد رقم الجلوس 373 من بني سويف الضباعنه ببا
632
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس رقم الجلوس 83
عايزا اعرف نتيجتي
انا عايز نتيجة الصف السادس في الشرقية
آلاء جمال مسلم رقم جلوس ١٣٥ محافظه الشرقيه
رقم الجلوس هو401
11726
نورهان محمود السيد خليل رقم الجلوس 103576 الزهري
انتى برده وتمنحه
كلما اكتب لا يستجيب
انا عايز شهادة الصف السادس الابتدائى ترم اول
اريد ان اعرف نتيجتى اسمى سجى عمادسعد رقم الجلوس 143607
الاسم:سجى عمادسعد
رقم الجلوس:143706
يمكنني ان اتعرف علي نتيجة الشهادة الابتداءية
يمكنني التعرف علي نتيجة المرحله الابتدائية اسمي شهد محمد عبده داود
سما فادى فريد محمد
173
عرفتي النتيجه
يوسف السيد
رقم جلوس 812
القاهرة
عايزه اعرف نتيجه الصف السادس رقم الجلوس 5783…..مدرسه محمد متولي الشعراوي محافظة القاهره
انا عايزه اعرف نتيجه الصف السادس والرابع رقم الجلوس الصف السادس 4100 رقم جلوس الصف الرابع 1019
النتائج في المدارس فقط
شيماء محمد محمود عبد الرحمن
مدرسة عثمان بن عفان
الصف الثالث
رقم الجلوس ٣٠١
محافظة الشرقية بلبيس
انا عايز اعارف النتيجه الصف السادس
برجاء كتابة المحافظة ورقم الجلوس
سما فادى فريد محمد
173 الجيزة
النتيجة متاحة فقط في المدارس