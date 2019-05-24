نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، سوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الثاني 2019 غداً السبت الموافق 11 مايو، وسوف تستمر الامتحانات مدة ستة أيام على أن تنتهي يوم 16 مايو، وعقب انتهاء الامتحان سوف تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

ينتظر حاليا جميع الطلاب بمحافظة أسيوط بكل إداراتها التعليمية مثل إدارات (الغنايم وساحل سليم والفتح والبداري والقوصية وديروط ومنفلوط) وباقي الإدارات الأخرى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خصوصا وأن محافظة أسيوط تعتبر من ضمن المحافظات التى بها عدد كبير من الطلبة،وسوف نتابع معكم عملية سير الامتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني.

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن جميع أعمال الكنترولات في المحافظة قد تم تجهيزها لاستقبال أوراق إجابات الطلاب لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من رصد وتصحيح وتجميع، وقد أعلن سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة عبر بعض المواقع الإلكترونية، وسوف نوفر لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط رابط مباشر فور توفره.

جيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية 2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسيوط الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75% من إجمالي عدد الطلاب.

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