قريبا… نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 .. رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية عبر البوابة الإلكترونية، بحيث المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية خلال أيام قليلة،فقد بدأت بالفعل عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، وجاري حالياً العمل على تجهيز كشوف نتائج ودرجات طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية ليتم اعتمادها من قبل المحافظة، وعلى الفور سيتم رفع النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ليتمكن الطلاب من الحصول عليها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور حول إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، وطبقاً لمصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن تكون نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية بالشرقية مرتفعة،وبلغت بنسبة نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الأول 80% للشعبة العامة، و97.56% للشعبة المهنية، بينما بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية لطلاب الصم 73.6%، و87% للمكفوفين.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

البوابة الالكترونية محافظة الشرقية

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية فور إعلانها رسمياً، من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الالكترونية للشرقية وتسجيل رقم الدخول يمكن للطلاب الحصول على درجات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية.

وفيما يتعلق بالمجموع الكلي لا يدخل في حساب مجموع الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية وجميع المحافظات مواد التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ستكون متاحة في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة (إدارة الزقازيق شرق، إدارة الزقازيق غرب، إدارة صان الحجر، إدارة القنايات، الصالحية، كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، مشتول، العاشر الابراهيمية، هيها…)

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية من خلال رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية المرفق في الأعلى، أو اترك رقم جلوسك واحصل على نتيجتك فور اعلانها رسمياً.

لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية حتى الآن، من المنتظر اعلانها خلال الأسبوع القادم بعد اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ، نقلاً عن مصادر مطلعة في مديرية تربية وتعليم الشرقية.

من المنتظر أن يكون الموعد النهائي لنتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية، خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن بدأت محافظات الجمهورية في الظهور، وكانت اول المحافظات التي ظهرت هي الجيزة والاسكندرية، وسوف تتابع المحافظات المتبقية في الظهور بداية من الاسبوع الحالي.

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