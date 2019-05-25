نترقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية عبر الموقع الرسمي البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم ، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وسيتم نشر روابط استعلام نتيجة الصف الثلث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر موقع نتائج طلاب المنوفية الذي سيعل ويفعل عقب اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدارسي 2019-2018 .
موقع وزارة التربية والتعليم كان خصص عبر خدماته الإلكترونية رابط نتائج الامتحانات بالمنوفية، إلى جانب الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس، وفور اعتماد نتائج الطلاب للترم الأول سواء من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أو القائم بأعمال المحافظ، سنوفر لكم طرق وروابط استخراج درجات الصف الثالث الإعدادي .
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية
الطلاب والطالبات في الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية، نسعى من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع نجوم مصرية، أن نوفر لكم تغطية متميزة مع قرب الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية، عبر توفير جميع الروابط الرسمية للحصول على نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، وكذلك نشر أخر الأخبار التي تصدر عن مديرية التربية والتعليم حول موعد اعتماد وإعلان نتائج الطلاب بشهادة نهاية التعليم الأساسي 2019.
طريقة إعلان نتيجة الاعدادية 2019 بالمنوفية قد تكون لكل إدارة تعليمية على حدى، حيث تضم المحافظة إدارات شبين الكوم، والباجور ومنوف ومدينة السادات، والشهداء وتلا، وقوسنا وأشمون وبركة السبع، واعد محافظة المنوفية من المحافظات عالية الكثافة السكنية، وهو ما يجعل من نتائج الشهادات حدث يهتم به الآلاف من الأسر بالمحافظة.
روابط نتيجة الاعدادية 2019 المنوفية
نرفق الآن رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية والذي من خلاله سيتم نشر روابط استعلام نتيجة الاعدادية 2019 :
موقع نتيجة الاعدادية بالمنوفية
كشوف أسماء نتيجة الإعدادية 2019
طريقة أخرى للحصول على النتائج عبر ترك رسالة برقم جلوس الطالب أو الطالبة في الصف الثالث الإعدادي، مع ذكر الاسم، وترقبوا الإعلان عن اعتماد إعدادية المنوفية 2019 للفصل الدراسي الحالي .
تحديث : نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية سنوافيكم به قريباً، ويمكنكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات وسنرسل لكم الدرجات، وقد أرجع البعض أن السبب للتأخر هو لظروف العمل خلال شهر رمضان، بخلاف موجة الحر التي تضرب المحافظات.
ننشر لكم قريبا توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بجانب جدول الدور الثاني لامتحانات نهاية العام الدراسي في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي يحتسب لها المجموع الكلي من 280 درجة، لكل فصل دراسي 140 درجة وتعلن النتائج النهائية للطلاب شاملة درجات الترمين في الشهادة التي يتم استلامها من المدرسة.
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التعليقات
منة اللة رجب
٧٩٢٧٨
ابراهيم السيد الحكيم
كريم سعيد مبروك سلامه وقم الجلوس 27553
رقم الجلوس 23528
سعيد احمد سعيد عشماوي بمحافظة المنوفية ١٢٦٢١
عايزة اعرف النتيجه دي لو سمحتم
رقم الجلوس 60740
انا من المنوفية
عبد الرحمن احمد 63212
عاوزة لو سمحت نتيجتى رقم جلوسى 14885
مصطفي الصباغ رقم الجلوس 12786
رقم الجلوس/42408
رقم الجلوس 34697
34697
الاسم أحمد جمال عباده محافظة المنوفية مدرسه الشهيد خيري داود رقم الحط
52206
المنوفيه 40724 فين النتيجه
المنوفيه 40724
40724
اريد شهادا ايه خالد محمد محافظه المنوفيه السادات رقم الجلوس 216
رقم الجلوس 49972
احمد عصمت
رقم الجلوس ١٠٣٦٣
47773
اريد ان اعرف النتجة
#-انا نجحت يا ناس
الف مبروك عبال لنا
8386
مدرسة المساعى الاعدادية باشمون رقم الجلوس 17801
رقم الجلوس 17801
عايزين نتيجة تالتة اعدادى محافظة المنوفية ادارة بركة السبع التعليمية… بسرعة
رقم الجلوس 52653
اسم الطالب
محمود احمد ابراهيم احمد الدسوقى
رقم الجلوس
52653
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
بركة السبع
اسم المدرسه
الشهيد صادق عصر للتعليم الاساسى بكفر عليم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 27.5 14.5 18 18.5 19.5 12.5 7 6
نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الاول فى محافظة المنوفية
معاذاشرف جمعه الشافعي. رقم الجلوس 9661
سم الطالب
معاذ أشرف جمعه على الشافعى
رقم الجلوس
9661
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
شبين الكوم
اسم المدرسه
الشهيد احمد نشأت الإعدادية بميت موسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 36 28 13.5 14.5 17.5 12 7 5.5
عيدين نعرف النتيجة أرجوكم ابراهيم البيشى
النتيجة ظهرت وممكن ترك رقم الجلوس
محافظه اي
10218
اسم الطالب
مروه عبد الوهاب مصطفى شوشه
رقم الجلوس
10218
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
شبين الكوم
اسم المدرسه
الزهراء الاسلامية الخاصة بشبين الكوم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35 22.5 17 23.5 19.5 18 7.5 6.5
رقم جلوسي 6033
رقم الجلوس 20126
16857
اسم الطالب
روان محمد احمد ابو طلب عيد
رقم الجلوس
16857
المديرية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
الإدارة
منوف
اسم المدرسه
زاوية رزين الاعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 29 19.5 26.5 20 19 8 6
يا رب نجح الجميع
هي النتيجة هتظهر أمته ارجو الرد
28يناير12-12ص الساعةرقم الجلوس13505
28يناير12-12ص الساعة
48766
35435479368
123456789987654321.013546879846521
الفتى الشقى
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2018 ادارة بركة السبع
٤٨٣٤٨
الاسم اسراء امير كمال السيد. رقم الجلوس 45066 نتيجه الترم الاول للشهاده الاعداديه مدرسه كفرسنجلف الجديد الاعداديه المشتركه. اداره الباجور التعليميه وزاره التربيه والتعليم محافظه المنوفيه
139من140
رقم الجلوس ٢٨٧٥٧
اريد النتيجة فور ظهورهاحاليا
رقم جلوسي ٢٨٧٥٧
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه
رقم الجلوس ٢٨٧٥٧
أحمد محمد عبد العاطي
16174
محمود عبدالحليم محمود الأودن
رقم الجلوس 21245
عايز اعرف درجتي محافظة المنوفية 19866
محمد ياسر محمد السيد فرج رقم الجلوس 363337