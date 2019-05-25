نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) جميع المحافظات برقم الجلوس 2019 الترم الثاني

ينتظر العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2019، وذلك بعد أن إنتهوا من آداء الإمتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، والأن ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وأيضاً أولياء الأمور الذين ينتظرون بكل حب أن يعرفوا درجات أبنائهم في المواد الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2019، حيث أنه يمكن الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول علي رابط الحصول علي نتيجة كل محافظة من خلال روابط المديريات التعليمية التي سوف ننشرها لكم في هذه المقالة، وما عليك سوي إختيار المحافظة والضغط علي الرابط الخاص بها ليتم تحويلك للموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة علي حدي، حتي يستطيع الطلاب الحصول علي نتائجهم بشكل أسرع قمنا بتجهيز كل رابط بكلمة (ظهرت الأن) وهذا يدل علي ظهور النتيجة أما كلمة (لم تظهر بعد) فهي تشير إلي أن النتيجة لم تظهر حتي الأن و كلمة (قريباً) تعني أن النتيجة علي وشك الظهور وسوف يتم إستبدال الكلمات بحالة النتيجة فوراً، لذا نرجوا منكم متابعة المقالة لحظة بلحظة حتي يتسني لكم معرفة النتائج لحظياً.
روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات الترم الثاني 2019
ننشر لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة
- رابط موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة (قريباً)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أو من خلال موقع اليوم السابع (ظهرت الأن)
- رابط بديل موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالسويس (لم تظهر بعد)
- رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة السويس (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة أو من خلال موقع فيتو أو موقع اليوم السابع (ظهرت الأن)
- رابط معرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الجيزة علي موقع فيتو (ظهرت الأن)
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالأقصر (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بدمياط (ظهرت الأن)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (لم تظهر بعد)
- موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحيرة 2019 (لم تظهر بعد)
- رابط تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة اليوم السابع (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية (لم تظهر بعد)
- رابط بديل موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الغربية (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بسوهاج (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا قطاع جنوب المنيا ملوي ، قطاع جنوب ، قطاع شمال (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا موقع فيتو (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة قنا بوابة مديرية التربية والتعليم (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بني سويف (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بني سويف علي موقع فيتو (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالأسم أو رقم الجلوس (لم تظهر بعد)
- رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الدقهلية (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالفيوم (لم تظهر بعد)
- رابط موقع فيتو نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة أسيوط (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بأسيوط (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بمطروح (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بأسوان (لم تظهر بعد)
- رابط بديل نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة أسوان علي موقع فيتو (لم تظهر بعد)
- رابط تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان (لم تظهر بعد)
- رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (لم تظهر بعد)
- رابط بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية 2019 (لم تظهر بعد)
- رابط أخر بديل لمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية (لم تظهر بعد)
- نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية 2019 موقع فيتو (لم تظهر بعد)
توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2019
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
- يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و المحافظة وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2019 بإذن الله تعالي .
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التعليقات
15863من القليوبيه
رابط الدقهليه ع طول مش شغال ويدخلني من صفحه ل صفحه وحاجه اخر قرف 😡😡
مها هلا 41823 الغربيه
عبدالرحمن مصطفى عبده اسماعيل. رقم الجلوس ٨٣٣٧٠
حازم شمس الدين محمد
22735 سوهاج محمود صلاح عبد الفتاح احمد
تالت إعدادية
تالتة اعدادى محافظة الجيزة 90253