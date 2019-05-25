نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) جميع المحافظات برقم الجلوس 2019 الترم الثاني

ينتظر العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2019، وذلك بعد أن إنتهوا من آداء الإمتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، والأن ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وأيضاً أولياء الأمور الذين ينتظرون بكل حب أن يعرفوا درجات أبنائهم في المواد الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2019، حيث أنه يمكن الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول علي رابط الحصول علي نتيجة كل محافظة من خلال روابط المديريات التعليمية التي سوف ننشرها لكم في هذه المقالة، وما عليك سوي إختيار المحافظة والضغط علي الرابط الخاص بها ليتم تحويلك للموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة علي حدي، حتي يستطيع الطلاب الحصول علي نتائجهم بشكل أسرع قمنا بتجهيز كل رابط بكلمة (ظهرت الأن) وهذا يدل علي ظهور النتيجة أما كلمة (لم تظهر بعد) فهي تشير إلي أن النتيجة لم تظهر حتي الأن و كلمة (قريباً) تعني أن النتيجة علي وشك الظهور وسوف يتم إستبدال الكلمات بحالة النتيجة فوراً، لذا نرجوا منكم متابعة المقالة لحظة بلحظة حتي يتسني لكم معرفة النتائج لحظياً.

روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات الترم الثاني 2019

ننشر لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة

توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للشهادة الأعدادية الترم الاول للعام 2019

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

يمكنك ترك رقم جلوسك و الأسم و المحافظة وسيتم الرد عليك بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2019 بإذن الله تعالي .

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