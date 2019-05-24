نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وجميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 تم اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد محمد حامد بنسبة نجاح وصلت 69.6% من إجمالي طلبة محافظة الجيزة بعد أن أدي طلبة ثالثة اعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول وقامت لجان التصحيح بالانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بجميع أبناء محافظة الجيزة في جميع الإدارات التعليمية، وتم رصد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 وتم الاعلان عن النتيجة من قبل المحافظ بعد اعتمادها، ويمكن الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالجيزة.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019
محافظة الجيزة تشمل على العديد من الإدارات التعليمية التي سوف يتم من خلالها الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 علي موقع وزارة التربية والتعليم حيث قامت هذه الإدارات بالانتهاء من عملية التصحيح وإرسال النتائج إليّ مديرية التربية والتعليم بالجيزة لكي يتم اعتماد النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات علي شبكة الإنترنت، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 141004 من الطلاب والطالبات وتم الحضور منهم لعدد 138956 ونجح منهم 96649.
وبعد الإعلان عن النتيجة يسعى الآباء والأبناء من محافظة الجيزة للحصول علي النتيجة للاطمئنان على نتيجة الفصل الدراسي الأول وللاسترخاء والاستمتاع في فترة الأجازة الفاصلة بين الفصلين الدراسي الأول والثاني للتركيز في المرحلة التالية من الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 141004 طالب وطالبة حضر منهم 138956 نجح منهم 96649 .
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وجميع المحافظات
سوف نقدم لحضراتكم نتيجة هذا العام 2019 مثل ما حدث العام الماضي وقدمنا لحضراتكم نتيجة 2018 بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في الجيزة اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2018 من العام الميلادي، يستطيع الآباء والأبناء من محافظة الجيزة الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسوف نضع لكم رابط الاطلاع علي النتيجة مع طريقة الحصول علي النتيجة، كما أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الجيزة من المحافظ خلال أيام قليلة لإعلان النتيجة في محافظة الجيزة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات
لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة يمكنكم الدخول علي الرابط الماضي الخاص بالجيزة وإدخال رقم الجلوس أو ترك رقم الجلوس في تعليق ثم سنرد علي حضراتكم بالنتيجة في تعليق مع أطيب أمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.
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التعليقات
انا كونت عوزه اعرف نتيجه الطلبه ندي عبدالله عباس عبدالله محفظه السويس مد رسه منشيه الرجوله الصف الثالث الاعدادي نو
اتركي رقم الجلوس وعند إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وباقي المحافظات سوف يتم جلب النتيجة لحضرتك
انا كونت عوزه اعرف نتيجه الطلبه ندي عبدالله عباس عبدالله محفظه السويس مد رسه منشيه الرجوله الصف الثالث الاعدادي نو
تم الرد على حضرتك
انا من النوبارية عايز اعرف درجاتى من البحيرة ومش فاكر رقم الجلوس مدرسة محمد عبد الوهاب
رقم الجلوس/102176 عايزه اعرف الدرجات
اسمي عبدالرحمن شعبان علي. رقم الجلوس.١٧٨٣٩٢. المدرسة الديسمي الإعدادية المشتركه محافظة الجيزه
ملك احمد طلعت
رقم جلوس : 232162
انا اسمي ايلياء مؤمن محمد رشدي رقم الجلوس 292524 المدرسه بنه الدرويش اعداديه بنات بكرداسه عايزه اعرف درجاتي
الاسم محمد هاني محمد عباس رقم الجلوس 35131 محافظه كفر الشيخ
نورهان طه ابوزيد محمد
رقم الجلوس108630
محافظه الجيزه
عايزه اعرف بالدرجات
مريم علي محمد علي فرج
رقم الجلوس 3153
ياريت اعرف درجتي
عاوزه اعرف درجتي حالاا
احمد سمير عثمان احمد علي
محافظة الفيوم
رقم الجلوس 21806
اسم الطالباحمد سمير عثمان احمد رقم الجلوس21806
المديريةمديرية الفيوم التعليمية الإدارةسنورس
اسم المدرسهابو بكر توفيق الاعدادية بجبله
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 37 23 19 19 11 109 13 7 8
مريم احمد رمضان عرفات
رقم جلوسى 31602
من كفر منصور الاعدادية ع.م
اسمى أبراهيم محمد السيد ابو الحسن رقم جلوسى 23490 عايز اعرف درجات المواد
محمد محمود مرسى ملازم رقم الجلوس ٦١٢٤٦
ياريت اعرف درجاتى دلوقتي
اكتب رقم الجلوس والمحافظة
محافظة إيه ورقم الجلوس
عيزه اعرف درجاتى دلوقتى
رقم الجلوس والمحافظة ؟
انا اسمي هلال محمد هلال محمود ورقم الجلوس 121195 يريت اعرف الدرجات
الادارة الهرم
المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 121195
الاسم هلال محمد هلال محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307062104298
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 25
الدراسات 18
الرياضيات 23.5
العلوم 18
المجموع الأساسى 120
Mark1 80
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 140
الدين 15
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
مريم احمد رمضان عرفات من كفر منور الاعدادية ع.م
رقم جلوسى هو 31602
ياريت اعرف درجاتى حالا
رقم الجلوس 31602
اسم الطالب محمود عماد حمدي مرجان
مجموع 129
مريم احمد رمضان عرفات من كفر منور الاعدادية ع.م
رقم جلوسى هو 31602
ياريت اعرف درجاتى حالا
هل النتيجة طلعت