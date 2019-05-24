“اترك رقم الجلوس”للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ترم الثاني جميع محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس – نتيجة 3 إعدادي نصف العام

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات، مع حلول شهر يناير يبدأ موسم امتحانات نصف الترم كما يتم كل عام ومن الجدير بالذكر انه يتم العمل علي تجهيز اللجان الامتحانية في كافه أنحاء محافظات الجمهورية بكل أدارأتها التعليمية لكل أنواع المدارس سواء كانت مدارس حكوميه أو مدارس خاصهن وسواء كانت عربيه أو لغات، فكافة المدارس يتم بها الامتحانات في آن واحد علي مستوي المحافظات لأنها سنة إتمام مرحله تعليميه والانتقال إلي مرحله جديدة في حياتهم التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 ، يتم الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي طريق الدخول إلي الموقع الرسمي لكل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطالب والوصول إلى صفحة نتائج الطلاب عبر تبويب الخدمات الإلكترونية و يقوم ولي الآمر بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس فيتم عرض صفحة بها كل البيانات التي تخص الطالب وهي عرض اسمه كاملا ورقم جلوسه واسم المدرسة المقيد بها واسم الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ثم يليهم بيان بدرجات الطالب في كل المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.

وأيضا المواد التي لاتصاف إلى المجموع كالتربية الدينية والحاسب الألي والتربية الفنية لأنهم مواد رسوب ونجاح حتي وان لم يدخلوا في المجموع،يتمني موقعنا المتواضع أن ينال أرضاء حضراتكم متمنياً التفوق والنجاح لا بناءنا الطلاب .

يوفر موقعنا لجميع طلابنا خدمة ترك تعلق برقم جلوس الطالب وسنقوم نحن بالاستعلام عن النتيجة حال ظهورها، مع تمنيات موقعنا التوفيق لطلاب الإعدادية.

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