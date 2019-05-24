“اترك رقم الجلوس”للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ترم الثاني جميع محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس – نتيجة 3 إعدادي نصف العام

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات، مع حلول شهر يناير يبدأ موسم امتحانات نصف الترم كما يتم كل عام ومن الجدير بالذكر انه يتم العمل علي تجهيز اللجان الامتحانية في كافه أنحاء محافظات الجمهورية بكل أدارأتها التعليمية لكل أنواع المدارس سواء كانت مدارس حكوميه أو مدارس خاصهن وسواء كانت عربيه أو لغات، فكافة المدارس يتم بها الامتحانات في آن واحد علي مستوي المحافظات لأنها سنة إتمام مرحله تعليميه والانتقال إلي مرحله جديدة في حياتهم التعليمية.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 ، يتم الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي طريق الدخول إلي الموقع الرسمي لكل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطالب والوصول إلى صفحة نتائج الطلاب عبر تبويب الخدمات الإلكترونية و يقوم ولي الآمر بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس فيتم عرض صفحة بها كل البيانات التي تخص الطالب وهي عرض اسمه كاملا ورقم جلوسه واسم المدرسة المقيد بها واسم الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ثم يليهم بيان بدرجات الطالب في كل المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.
وأيضا المواد التي لاتصاف إلى المجموع كالتربية الدينية والحاسب الألي والتربية الفنية لأنهم مواد رسوب ونجاح حتي وان لم يدخلوا في المجموع،يتمني موقعنا المتواضع أن ينال أرضاء حضراتكم متمنياً التفوق والنجاح لا بناءنا الطلاب .
يوفر موقعنا لجميع طلابنا خدمة ترك تعلق برقم جلوس الطالب وسنقوم نحن بالاستعلام عن النتيجة حال ظهورها، مع تمنيات موقعنا التوفيق لطلاب الإعدادية.
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التعليقات
ممكن اجيب شهاده تالته ممكن اجيب شهاده ثالثه اعدادي باسم ملك محمد احمد شوقي مدرسه الشهيد محمد فاروق وهدان في محافظه الجيزه
نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادى لو سمحتوا
رقم الجلوس 37512
أنا أسمى نهال رقم الجلوس 37512
نتيجه التجاره بنين الترم / الثانى ٢٠١٩
سهير مصطفي جلال صابر
106993
الاسم مدحت محمد مدحت رقم الجلوس 76367
سهير مصطفي جلال صابر
106993
رقم الجلوس 4355 الاسم وسام عبدالحميد الحيطي
39402
48163 قليوبية يوسف شعبان احمد