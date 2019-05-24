يتابع الطلاب والطالبات في محافظة الشرقية وكذلك أولياء الأمور إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث بدأت عمليات البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية تجتاح جميع المواقع الإلكترونية بحثا عليها، وذلك بعد أن انتهى الطلاب في محافظة الشرقية من أداء امتحانات الترم الثاني 2019 في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ولعل أهمها إدارات (فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر)، والجميع ينتظر إعلان النتيجة بعد أن يتم اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019

ننشر لجميع طلاب وطالبات محافظة الشرقية من خلال هذا المقال نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بتوفير رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في غضون الأيام القادمة، حيث يتوقع الجميع إعلان نتائج الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية بعد الإنتهاء من إعداد الكشوف النهائية لأسماء الناجحين والدرجات التي حصلوا عليها في المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام الدراسي.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالشرقية 2019

عقب انتهاء أعمال الامتحانات في محافظة الشرقية سوف تبدأ أعمال التصحيح والتي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 مايو 2019 ومن المتوقع أن تستمر أعمال التصحيح لمدة ثلاثة أيام فقط لا غير، ويعقبها مباشرة أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع، ثم يتم بعدها مباشرة اعتماد النتيجة من قبل محافظ الشرقية، هذا ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 التيرم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالشرقية عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 80% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.

تحديث 11 مايو

سوف تبدأ اليوم السبت الموافق 11 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو.

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