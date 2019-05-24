نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني عبر موقع التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من أكثر المراحل متابعة نظرا لأهميتها الكبيرة في تحديد مسار الطلاب في المرحلة التعليمية المقبلة لذلك يحرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة أخبار النتيجة لحظة بلحظة ومن خلال موقعنا سوف نلبي لجميع الطلبة والطالبات مطالبهم في معرفة كل ماهو جديد حول موعد ظهور نتيجة أخر العام في جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة القاهرة هذا وقد أدت محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني يوم 11 مايو من الشهر الجاري وستنتهي يوم 16 من نفس الشهر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة.

حيث صرح محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية حين الإنتهاء من الإمتحانات وسوف يتم تصحيح الإجابات ورصد الدرجات لجميع طلاب محافظة القاهرة سيتم مراجعة النتيجة و الاعلان عنها، فور اعتمادها من السيد محافظ القاهرة في أقرب وقت نظرا للقلق الشديد من قبل أولياء الأمور والطلاب مؤكدا أن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء أداء الإمتحانات في كافة اللجان وأن نسبة النجاح لهذا الترم من المتوقع أن تكون مرتفعة عن الترم الثاني كما ان الأسئلة جاءت بمستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

سوف يتم نشر نتيجة نهاية العام للصف الثالث الإعدادي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة على الموقع الرسمي من خلال بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة ولمعرفة الخطوات للدخول على الموقع اتبع الخطوات التالية أولا, يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثانيا يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع, وكانت نسبة نجاح نتيجة الترم الأول وصلت 90%، أي أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً عن العام االدراسي السابق و الذي كانت نسبته 69%.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم—————–من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة————————من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة الخاصة بك.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

تحديث, أوشكت عمليات تصحيح الاجابات ورصد درجات طلاب الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة على الانتهاء، وسوف يتم رفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة فور الانتهاء من أعمال التصحيح،وعلى الفور يقوم محافظ القاهرة بإعتمادها ورفعها للطلاب , وكانت محافظة الجيزة والأسكندرية أعلنت نتيجة نهاية الترم الثاني .

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