نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة ظهرت اليوم الخميس نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها صباح اليوم من قبل السيد المحافظ وبلغت نسبة نجاح 81.27% , حيث بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة يتابع جميع طلاب الشهادة الإعدادية , أخر تطورات نتائج إمتحانات نهاية العام الدراسي وذلك من أجل الإطمئنان على نتائجهم ومجموع درجاتهم وذلك بعد الإنتهاء من إمتحان باقي المواد الدراسية المتبقية حيث بدأت محافظة الجيزة امتحانات الترم الثاني يوم السبت الموافق 11- 5- 2019 وستنتهي يوم 16 من نفس الشهر وتعد محافظة الجيزة من أوائل المحافظات بإظهار النتيجة بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها والتي تضم الكثير من الإدارات التعليمية, هذا وقد صرح وكيل وزراة التربية والتعليم بالجيزة عن أخر تطوارات سير الامتحانات وموعد الانتهاء من تصحيح الإجابات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب مشيرا أنه يتم الآن عمليات التصحيح ورصد الدرجات أول بأول بعد الإنتهاء من إمتحان كل مادة وذلك تمهيداً لاعتماد نتيجة أخر العام من قبل محافظ الجيزة ووذلك في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتابع مع طلاب الشهادة الإعدادية كل ما هو جديد لحظة بلحظة حول ما يتعلق بظهور النتيجة من أجل أن يطمئن كل طالب وطالبة على نتائجهم الدراسية, وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 نهاية الشهر الجاري , موضحا أن الإدارة لم تتلقى شكاوى من قبل الطلاب وان إختبارات جميع المواد الدراسية المقررة عليهم بداية من اللغة العربية , اللغة الأجنبية, الدراسات, العلوم , التربية الدينية, كانت من داخل الكتاب المدرسي , وسيحصل الطالب على النتيجة فور ظهورها ورفعها على المواقع المخصصة لعرض النتائج برقم الجلوس.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ولمعرفة تسجيل الدخول على المواقع الإلكترونية من أجل معرفة النتيجة فقط قم بالخطوات التالية.

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي لكل محافظة

كتابة االسنة الدراسية المراد البحث عنها.

ادخال رقم جلوس االخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة بحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط الإستعلام عن نتيجة الترم الثاني محافظة الجيزة—– من هنا

رابط سريع لمعرفة نتيجة الترم الثاني محافظة الجيزة—— من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

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