نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية يتابع طلاب الشهادة الاعدادية نتيجة إمتحانات نهاية العام وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات حيث بدأ طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحانات في المواد الدراسية المقررة عليهم يوم السبت 11 مايو الجاري وسوف تنتهي يوم 16 من نفس الشهر وبعدها ستقوم جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية بتصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب ورصد درجاتهم ثم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم ورفعها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظة وإعلان العشرة الأوائل بمؤتمر صحفي .

حيث يعد مركز المنصورة من أكبر المراكز بمحافظة الدقهلية ويحتوي على أكبر عدد من الطلاب والإدارات التعليمية التابعة بالمحافظة وتضم العديد من المراكز والمدن ومنها ( المنصورة , مركز السنبلاوين ,ميت غمر ,المطرية ,بلقاس ,دكرنس, طلخا, ,المنـزلة, منية النصر , مركز شربين ,تمى الامديد ,ميت سلسيل ,بني عبيد ,أجا ,,نبروة ,ثم مدينة جمصة).

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.

وسوف نتابع مع طلاب الشهادة الإعدادية كل ما هو جديد لحظة بلحظة بعد الإنتهاء من امتحانات الترم الثاني من خلال الروابط المخصصة لإظهار النتيجة حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية وأن الإمتحانات جاءت بمستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني بعد الإنتهاء من المواد الدراسية الباقية ثم بعد ذلك سيقوم المختصون بتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات في أقرب وقت لكي يطمئن الطلاب على نتائجهم .

روابط مباشرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ولمعرفة الدخول على المواقع المخصصة لرفع النتيجة يجب إتباع الخطوات التالية حتى يتمكن الطالب الحصول على الدرجات فور ظهورها وهي الدخول على رابط النتيجة ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط على مربع إظهار النتيجة وكان محافظ الدقهلية اعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018- 2019 و بلغت نسبة النجاح 85.9% لكافة طلاب المرحلة, وأدى إمتحانات الترم الأول 99 ألفا و452 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الغائبين نحو 1192 طالبا وطالبة

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا

أو من خلال هذا الرابط———————————————————-من هنا

ويمكنكم معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني عبر موقع التربية والتعليم.

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

لم تنتهى محافظة الدقهلية حتى الآن من اتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات ، وسيتم رفع النتائج للاستعلام برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح, حيث ظهرت نتيجة نهاية العام في بعض المحافظات الاخرى الجيزة, والاسكندرية.

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