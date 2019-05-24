نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي هي محط الأنظار في الأيام القادمة وذلك عقب إنتهاء فترة الامتحانات التي شهدت انتظام واستقرار ساعد الطلاب على خوض الامتحانات في جو هادئ ولا يوجد أي شكاوى تعكر صوف الامتحانات هذا العام في جميع الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وأنهى الطلبة والطالبات جميع الاختبارات الخاصة بالترم التاني للعام الدراسي 2018-2019 لجميع المواد التي تشمل مادة (اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الدراسات الإجتماعية, العلوم الرياضيات, التربية الدينية, التربية الفنية, الحاسب الألي).

نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد تنتهي جميع الإدارات التعليمية بكل محافظة من مراجعة وتصحيح كافة مواد الترم الثاني ورفع الدرجات على الموقع الإلكتروني التابعة لمديرية المحافظة التي انتهت من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وبالفعل تستعد الإدارات التعليمية بجميع محافظات مصر للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني نهاية العام، حيث أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاتها.

روابط باقي محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة الترم الثاني——— من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني———– من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية الترم الثاني—— من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج الترم الثاني——

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة الترم الثاني——-

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة جنوب سيناء الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ—————- من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا الترم الثاني———-

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الترم الثاني —— من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية الترم الثاني—–—– من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الثاني—-

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الثاني–

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة شمال سيناء الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط الترم الثاني——— من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية الترم الثاني—– من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني—

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا الترم الثاني—-

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط الترم الثاني—-

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد الترم الثاني —

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الاسكندرية والجيزة بعد اعتمادها رسميا وسيتم الاعلان عن باقي المحافظات خلال الايام القادمة

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

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