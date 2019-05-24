انتهت فترة الامتحانات منذ ايام فى امتحانات مواد الترم الاول لهذا العام وهى “مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة والعلوم ومادة الدراسات الإجتماعية ومادة الرياضيات والتربية الدينية والحاسب الآلى والتربية الفنية” وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية منذ الإنتهاء من أداء الإمتحانات موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فى جميع المحافظات المصرية “محافظة القاهرة، الجيزة، الإسكندريّة، الإسماعليّة، أسوان، أسيوط، الأقصر، محافظة البحر الأحمر، محافظة البحيرة، بني سويف، بور سعيد، جنوب سيناء، الدقهلية، محافظة دمياط، سوهاج، محافظة السويس، الشرقيّة، شمال سيناء، محافظة الغربيّة،الفيوم، القليوبيّة، مُحافظة قِنا، محافظة كفر الشيخ، محافظة مطروح، المنوفيّة، محافظة المنيا، محافظة الوادي الجديد.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ومازالت عملية التصحيح فى الكنترولات التابعة لكل محافظة قائمة في أعمال تصحيح المواد الإمتحانية للصف الثالث الاعدادي 2019 حيث تخضع أوراق الامتحانات للتصحيح والمراجعة مرة أخرى وتجميع الدرجات قبل ان يتم اعتماد النتيجة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال ايام قليلة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها رسميا من خلال الرابط التابع لكل محافظة تابع لها الطالب.

الان تم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح التيرم الأول 2019 من خلال بوابة مطروح الإلكترونية حيث اعتمد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 منذ قليل ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول فى بعض المحافظات المصرية، حيث اوشكت بعض المحافظات من الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لطلاب وسيتم رفع النتيجة قريبًا، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجه فى كل محافظة على حسب انتهاء اعمال التصحيح بها.

جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية 2019 المادة المجموع لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

زادت عمليات البحث عبر الانترنت على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 وقد اقترب موعد اعلان النتائج برقم الجلوس لجميع المحافظات.

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