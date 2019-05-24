انتهت فترة الامتحانات منذ ايام فى امتحانات مواد الترم الاول لهذا العام وهى “مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة والعلوم ومادة الدراسات الإجتماعية ومادة الرياضيات والتربية الدينية والحاسب الآلى والتربية الفنية” وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية منذ الإنتهاء من أداء الإمتحانات موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 فى جميع المحافظات المصرية “محافظة القاهرة، الجيزة، الإسكندريّة، الإسماعليّة، أسوان، أسيوط، الأقصر، محافظة البحر الأحمر، محافظة البحيرة، بني سويف، بور سعيد، جنوب سيناء، الدقهلية، محافظة دمياط، سوهاج، محافظة السويس، الشرقيّة، شمال سيناء، محافظة الغربيّة،الفيوم، القليوبيّة، مُحافظة قِنا، محافظة كفر الشيخ، محافظة مطروح، المنوفيّة، محافظة المنيا، محافظة الوادي الجديد.
موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
ومازالت عملية التصحيح فى الكنترولات التابعة لكل محافظة قائمة في أعمال تصحيح المواد الإمتحانية للصف الثالث الاعدادي 2019 حيث تخضع أوراق الامتحانات للتصحيح والمراجعة مرة أخرى وتجميع الدرجات قبل ان يتم اعتماد النتيجة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال ايام قليلة ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها رسميا من خلال الرابط التابع لكل محافظة تابع لها الطالب.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 جميع محافظات مصر
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 محافظة القاهرة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة الجيزة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة القليوبية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الشرقية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام 2019 محافظة الاسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة اسيوط
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019 محافظة دمياط
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام محافظة الغربية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاسماعيلية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 نصف العام محافظة شمال سيناء
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول محافظة جنوب سيناء
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول محافظة البحر الاحمر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة الوادي الجديد
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة اسوان
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة الاقصر
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول محافظة المنيا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الاول محافظة السويس
جدول توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية 2019
|المادة
|المجموع
|لغة عربية
|40 درجة
|رياضيات
|30 درجة
|انجليزي
|30 درجة
|دراسات
|20 درجة
|علوم
|20 درجة
|المجموع
|140 درجة
زادت عمليات البحث عبر الانترنت على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 وقد اقترب موعد اعلان النتائج برقم الجلوس لجميع المحافظات.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم
التعليقات
أحمد عثمان لبيب طاحون
٢٩٣١١
سما وليد محسن سعد /٩٦٧٧٠
الشهاده الإعداديه
رحمه محمد عبدالحميد يوسف حجازى
محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 42861
ممكن النتيجة رقم الجلوس٤٣٧٥٧
نسمه حمدى يوسف احمد عمر
29015
نسمه حمدى يوسف احمد عمر
كفر الشيخ
مدرسة الفيروز
29015
سهياة جمال رقم الجلوس 22116
ممكن النتيجة؟
الاسم / ريهام تامر على السعدنى محافظة / الغربية رقم الجلوس / 15981
أحمد صبحى مرزق .شمال سيناء
رقم الجلوس 5539
شهد عصام غباشى فايز محافظة المنوفية رقم الجلوس 32021
اسمى سماح مجدى على على محمد سلامه الجوهري رقم الجلوس 91705
احمد عبد الوارث منصور موسي 62404
احمدسعيدعبدالسلام عبدالفتاح جبريل رقم الجلوس 54314 كفرالحمادية مركزبركةالسبع محافظةالمنوفية
محمد طارق ابو الحجاج على
اجابة امتحان الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الترم الاول
مصطفي محمد فرج
مابز
113243
محمد خليفه
فاطمه جميل كامل
محمد محمود علي القاهرة 17064
محمود محمد السيد محمد صالح
رقم الجلوس 104204 ثالثه اعدادي
مدرسة عرب شمس الاعدادية
مركز فاقوس / محافظة الشرقية
انا محمد محمد سالم علي رقم جلوسي هو ١٠٩٠٢١
رقم الجلوس 79492
انا اسمى إسراء قدرى محمد قناوى من أسيوط رقم الجلوس 26811
اسماء احمد السيد علي الشرقية 93231
عايز اعرف النتبجة رقم الجلوس ٢٨٣٣
غاده رضا محمد المنشاوي رقم جلوس٥٥٤٨٠ محافظه الدقهليه
غاده رضا محمد المنشاوي رقم جلوس٥٥٤٨٠ الدقهليه
عايزها اعارف نتيجه الشهاده الصف الثالث
نتجة محافظة الدقليهية2019
احمد فتوح عطيه
نتيجه محافظه الدقليه
منة محمد السيد 2524 الاسماعلية
فتحي يوسف السعيد حسن الريس
٩٩٤٧٩
رقم الجلوس
84052
فين المنصورة
بجد
رقم الجلوس
40000
رقم الجلوس.. 21036
الاسم عبدااله هلال عبدالجليل
سندس محمد
رقم الجلوس٣٦٧١٤
8205
منه جمال شحاته عوض محافظه الدقهلية 47322
الاسم/السيد عبدالسلام السيد أبو هاشم
محافظة الشرقية
رقم الجلوس/ ٧٥٢
عبد الحميد رضا عبد الحميد سعيد
رقم الجلوس 64853
محافظة الغربية
8216
محافظة المنوفيه
رقم جلوس 54679
رقم جلوس65706
محمد عبد المنعم محمد عبد الحميد الحلبي
إسمي عبدالرحيم حساني محمد أحمد
رقم الجلوس 45858
محافظه قنا
81296
37009 ممكن النتيجه
اسمي عبدالرحمن سفيان من محافظة المنيا
محمد شريف أنور
اسمى زينب عبداللطيف محمود رقم الجلوس ٩٦٤٨
إسراء خليفه يونس14431
اسمى تميمة حسام احمد عبدالمهيمن
رقم الجلوس 109259
محافظة المنيا
عبد الكريم محمد محمد اسماعيل الجيزه كفر حكييم رقم الجلوس 88412
نسمه مختار إبراهيم الفار
رقم الجلوس 7624 محافظه دمياط
محمود عزت متولي رقم الجلوس 34523
نسمه مختار إبراهيم الفار
7624 محافظه دمياط
اسيوط عمر سيد بخيت38347
35226
سوهاج
العربي 40الرياضه30الانجليزي20الدرسات20العلوم20الدين والرسم والحاسب ناقص فيهم 4درجات
انا اسمي ندي وائل
من محافظة القليوبية
رقم الجلوس 9541
رقم الجلوس 9541
خالد احمد محمد رقم الجلوس 23423محافظه المنيا
حازم محمود حجازى 32663 محافظه اسيوط
نتيجة أحمد حسن محمد رقم الجلوس 1318 بمحافظة الوادي الجديد
عاوز نتيجة أحمد حسن محمد عبد
رقم الجلوس 1318
الاسم صابرين محمود فتحي سليمان
محافظه بني سويف
مدرسه الرياض الاعداديه بنات
رقم الجلوس 9282
الاسم يوسف ميكل نبيل
محافظة البحر الأحمر الغردقه
رقم الجلوس ٣٩٠٦
احمد لطفى محافظه الجيزه
رقم الجلوس 6118
انه مش عرف احصل علية
بسمله مليجي عبد الحكيم 37550
بدر نبيل الحسينى نور الدين محافظة الدقهليه ٩٤٦٧٢
ممكن انتيجة انا اسمى رغدةفؤدمحمد مصطفى رقم الجلوس 3944
سميره نبيل حسن احمد
رقم الجلوس9557
الاسم شهد محمد عبد العظيم زياده رقم الجلوس 14351
الاسم.امين منير العالمي رقم الجلوس ٢٢٥٨٦
محمد اشرف صابر محافظه المنيا جنوبا
رقم الجلوس:2990
مللك محمد محمد عبدربة حسين
رقم الجلوس 42419
محافظة القليوبية
مللك محمد محمد عبدربة
رقم الجلوش 42419
مصطفي عبد الباسط محمد
٤٤٨٣٦
رقم الجلوس ل حسام الدين هاني
الاسكندريه. ٧١٩٥٥
Mail. [email protected]
لاسم :سما علي سالم
محافظة :الجيزه
رقم الجلوس:٥٤٨٥
لاسم:سما علي سالم
محافظة:الجيزه
رقم الجلوس :٥٤٨٥
شهادة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة دوش 87077