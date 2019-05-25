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نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثانى برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

كتب خديجة عبدالله آخر تحديث
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثانى برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي
نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 تهم فئة عريضة من الطلاب الذى يبحثون عن نتيجتهم ويريدون معرفتها، كما يهتم أولياء أمورهم بسرعة معرفة النتيجة والإطمئنان على أولادهم، جدير بالذكر أن إمتحانات الصف الثالث والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي قد إنتهت، وتجرى الآن عمليات التصحيح فى جميع المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والجميع الأن فى إنتظار إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، ليتم بعدها رصد درجات كل الطلاب و إعلان النتيجة النهائية والقيام بنشرها على بوابة التعليم الأساسى.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2019

الجميع فى انتظار نتائج امتحانات صفوف النقل الإبتدائية، سواء كانت نتيجة الصف الثالث الإبتدائى أو نتيجة الصف الرابع الإبتدائى الترم الثانى ، وقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، أن إمتحانت صفوف النقل الإبتدائية قد إنتهت بالنسبة لطلاب الصف الثاني والثالث والرابع والخامس قد انتهت في جميع المدارس، وأنه لم ترد للمديرية أى شكاوى من صعوبة الإمتحانات، وأنه لم يكن هناك أى مشاكل تٌذكر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع

وتسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم، فإنه يمكن الأن لطلاب الصف الرابع الإبتدائى فى جميع مدارس محافظة القاهرة، عقب انتهاء الامتحانات  ومراجعة كل عمليات التصحيح ورصد الدرجا معرفة نتائجهم كاملة ، ويمكن الأن الاستعلام عن نتيجة التيرم الاول 2018 الصف الرابع الاإبتدائى  وذلك عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة وسنشرح لكم خطوات الحصول على النتيجة:-

  • أول شىء على كل طالب الدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.
  • يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد.
  • بعد ذلك يتم اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي الذى به الطالب.
  • ثم يقوم باختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • بعدها يتم الضغط على خانة  ثم يتم عرض النتيجة.

و قد انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائى فى جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية و سوف تظهر النتائج قريبا فى جميع المدارس.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الرابع الابتدائى ظهرتا فى كثير من المدارس الابتدائية على مستوى محافظات مصر، حيث النتيجة بالمدارس فقط، و  سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى الخاصة بنتائج الطلاب فى مختلف ادارات محافظة القاهرة.

تم الاعلان رسمياً السبت 25 مايو فى مديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة عن ظهور نتائج الصف الثالث الابتدائى و الصف الرابع الابتدائى، و كذلك ظهرت نتائج الصف الخامس الابتدائى و الصف السادس الابتدائى فى جميع ادارات محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسى.

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عن الكاتب

خديجة عبدالله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

التعليقات

  5. اسم التلميذ فارس أيوب فارس برسوم رقم الجلوس 793 مدرسة الشهيد محمد اشرف عبد الفتاح الصف الرابع الابتدائى

    رد

    2. لو سمحت نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني ريتاج مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة رقم الجلوس 636

    1. لو سمحت نتيجة الصف الخامس الابتدائي آلاء مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة رقم الجلوس 401 التيرم الثاني

  23. روان ياسر ناصر عبدالرحيم ورقم الجلوس 302 بالصف الخامس الابتدائى الترم الثاني بمدرسة النيل الابتدائية باخميم واريد النتيجه ظهرت

    رد

  24. روان ياسر ناصر عبد الرحيم ورقم الجلوس 302 انا بمدرسه النيل لاالابتدائيه باخميم اريد ان اعرف نتيجه الترم الثاني وانا بالصف الخامس الابتدائى

    رد

  38. نتيجة / سلمى أحمد الضبع سليمان . الصف الرابع آخر العام 2019 بالسويس إدارة شمال التعليمي مدرسة السلام للتعليم الأساسي

    رد

  43. ممكن اعرف نتيجتي الاسم :فاطمة ايمن كمال /الرقم القومي ٣٠٨٠١١٥٠١٠٣٥٦٥/بمحافظة القاهرة ادارة وسط التعليمية الصف الرابع الابتدائي

    رد

  48. نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقيه بأسم /اسلام أمام مرسى رقم الجلوس ٢٦ /مدرسه عبدالعزيز على

    رد

    1. لو سمحت نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني ريتاج مدين عبد الرحمن مدرسه عمر بن الخطاب التجمع الثالث القاهرة الجديدة

  61. الحبيب ياسر عبد الكريم موسي محمد
    الصف الرابع الإبتدائي
    رقم الجلوس 127
    مدرسة شهداء الثورة الابتدائية
    إدارة العجمي التعليمية
    محافظة الإسكندرية

    رد

  63. قصي ماجد عبد المنعم البربري
    رقم الجلوس 94
    منطقه غرب التعليميه بالمحله الكبري
    مدرسه صفيه زغلول الابتدائيه
    الصف الرابع

    رد

  71. الاسم:حبيبة محمد سيد محمد
    المحافظة:قنا
    رقم الجلوس:1177
    فصل:2/4
    مدرسة:نجع السيد الابتدائية المشتركة
    المادة:جميع المواد

    رد

  83. ماريا روماني ايوب فرج
    محافظه القليوبيه
    مدرسه متولي الشعراوي بنات الابتدائيه منطي شبرا الخيمه
    الصف الرايع الابتدائي
    رقم الجلوس520

    رد

  93. حنين عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شويقة رقم الجلوس محافظة دمياط الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019

    رد

  94. حنين عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شويقة ممكن اعرف النتيجة لو سمحتم الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019

    رد

  102. محمد حسام محمدمحمدمصطفي
    المدرسة/ابو بكر الرازي المسائية محافظة الإسكندرية الهاتفية
    رقم الجلوس/4049
    ولكم جزيل الشكر

    رد

  103. الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني رقم الجلوس: ٨٨١. الأسم: زياد هشام سيد سيد. المدرسة:ابو الهول القومية

    رد

  124. هدى محمد سامي أحمد توفيق أريد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 2018
    رقم الجلوس 620 مدرسة الشهيد مجند دياب فرج

    رد

  152. مرحبا بكم عند الله من خلال هو إز من غير المعقول ان يكون هناك حل مشاكل الكمبيوتر والانترنت. في الحالة الاخيرة فقد كان من المقرر عقده مع كلماتي. في العادة وقد تم اختيار 8th في. في الحالة الاخيرة فقد كان هذا حدث فى مثل هذه الأمور التي لا يمكن تزوير في العالم العربي. و قد يكون هناك فرق كبير

    رد

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